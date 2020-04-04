Infinity Break 2 MT4
- Uzman Danışmanlar
- Evan Pierre Clement
- Sürüm: 2.0
- Etkinleştirmeler: 5
🚀 InfinityBreak v2.0 – Premium Breakout EA
-
Akıllı ve stressiz otomasyon ile işlemlerinizi bir üst seviyeye taşıyın.
-
InfinityBreak, ana breakout’ları otomatik tespit eder ve TP, SL ve lot büyüklüğünü hassas bir şekilde yönetir.
-
M1 zaman dilimi ve XAU/USD için önerilir.
✅ MT5 Sürümü : Infinity Break 2 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5
✅ Infinity EAs Channel : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile
💰 Fiyat Bilgisi :
Her 10 satın alımda fiyat $50 artar.
Son fiyat: $ ?
✨ Öne çıkan özellikler :
• 📈 Mum kapanışında mükemmel girişler, RSI + MACD ile onaylı
• 🎯 Tamamen özelleştirilebilir otomatik TP/SL
• 🔎 Ultra güvenilir sinyaller: Breakout Lookback + sağlam göstergeler
• 🖥 Premium gerçek zamanlı GUI: pozisyon ve göstergeleri kolayca takip edin
• ✅ Maksimum güvenlik: martingale, arbitraj veya riskli strateji yok
⚠️ Uyarı :
• Yeni başlayanlar: gereksiz riskleri önlemek için varsayılan parametreleri değiştirmeyin.
💎 İdeal için :
• Yeni başlayan ve orta seviye traderlar
• Ana Forex pariteleri ve XAU/USD
• Ekrana yapışmadan işlem yapmak isteyenler
🔥 InfinityBreak v2.0 = basitlik + performans + huzur.
• Her breakout’u fırsata çevirin ve profesyonel gibi otomatik işlem yapın.