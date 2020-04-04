Infinity Break 2 MT4

🚀 InfinityBreak v2.0 – Premium Breakout EA

  • Akıllı ve stressiz otomasyon ile işlemlerinizi bir üst seviyeye taşıyın.

  • InfinityBreak, ana breakout’ları otomatik tespit eder ve TP, SL ve lot büyüklüğünü hassas bir şekilde yönetir.

  • M1 zaman dilimi ve XAU/USD için önerilir.


MT5 Sürümü : Infinity Break 2 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5


Infinity EAs Channel : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile


💰 Fiyat Bilgisi :
Her 10 satın alımda fiyat $50 artar.
Son fiyat: $ ?


Öne çıkan özellikler :
• 📈 Mum kapanışında mükemmel girişler, RSI + MACD ile onaylı
• 🎯 Tamamen özelleştirilebilir otomatik TP/SL
• 🔎 Ultra güvenilir sinyaller: Breakout Lookback + sağlam göstergeler
• 🖥 Premium gerçek zamanlı GUI: pozisyon ve göstergeleri kolayca takip edin
• ✅ Maksimum güvenlik: martingale, arbitraj veya riskli strateji yok

⚠️ Uyarı :
• Yeni başlayanlar: gereksiz riskleri önlemek için varsayılan parametreleri değiştirmeyin.

💎 İdeal için :
• Yeni başlayan ve orta seviye traderlar
• Ana Forex pariteleri ve XAU/USD
• Ekrana yapışmadan işlem yapmak isteyenler

🔥 InfinityBreak v2.0 = basitlik + performans + huzur.
• Her breakout’u fırsata çevirin ve profesyonel gibi otomatik işlem yapın.


