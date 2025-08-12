Infinity Gold Break 3

🚀 InfinityBreak v3.0 – Premium Breakout EA

Ticareti bir üst seviyeye taşıyın, tamamen otomatik ve stressiz.

InfinityBreak v3.0, kritik breakout’ları otomatik algılar ve TP, SL, lot boyutlarını hassas bir şekilde yönetir. M1 zaman dilimi, XAU/USD için optimize – hızlı, güvenilir ve tamamen otomatik.


✅ MT4 Sürümü : Infinity Gold Break 3 - Marché MQL5


✅ Quantum EAs Kanalı : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile


💰 Fiyat Bilgisi :


Fiyat her 10 satın alımda 50 $ artar

Nihai fiyat: $ ?

Neden InfinityBreak?

  • 📈 Mum kapanışında mükemmel girişler

  • 🎯 Akıllı TP & SL

  • 🔎 Güvenilir sinyaller RSI + MACD ile

  • 🖥 Gerçek zamanlı GUI

  • Güvenli işlem, martingale ve riskli stratejiler yok

💎 İdeal Kullanıcılar

  • Başlangıç ve orta seviyedeki trader’lar

  • Ana Forex pariteleri ve XAU/USD

  • Breakout’ları otomatik yakalamak isteyenler

⚠️ Uyarı

  • Yeni başlayanlar varsayılan parametreleri değiştirmesin

🔥 InfinityBreak v3.0 = Basitlik + Performans + Huzur


