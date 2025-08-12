Infinity Gold Break 3
- Uzman Danışmanlar
- Evan Pierre Clement
- Sürüm: 3.0
- Etkinleştirmeler: 5
Ticareti bir üst seviyeye taşıyın, tamamen otomatik ve stressiz.
InfinityBreak v3.0, kritik breakout’ları otomatik algılar ve TP, SL, lot boyutlarını hassas bir şekilde yönetir. M1 zaman dilimi, XAU/USD için optimize – hızlı, güvenilir ve tamamen otomatik.
✅ MT4 Sürümü : Infinity Gold Break 3 - Marché MQL5
✅ Quantum EAs Kanalı : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile
💰 Fiyat Bilgisi :
Fiyat her 10 satın alımda 50 $ artar
Nihai fiyat: $ ?
✨ Neden InfinityBreak?
-
📈 Mum kapanışında mükemmel girişler
-
🎯 Akıllı TP & SL
-
🔎 Güvenilir sinyaller RSI + MACD ile
-
🖥 Gerçek zamanlı GUI
-
✅ Güvenli işlem, martingale ve riskli stratejiler yok
💎 İdeal Kullanıcılar
-
Başlangıç ve orta seviyedeki trader’lar
-
Ana Forex pariteleri ve XAU/USD
-
Breakout’ları otomatik yakalamak isteyenler
⚠️ Uyarı
-
Yeni başlayanlar varsayılan parametreleri değiştirmesin
🔥 InfinityBreak v3.0 = Basitlik + Performans + Huzur