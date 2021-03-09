Infinity Gold Break 3 MT4

🚀 InfinityBreak v3.0 – Daha akıllıca, daha az zahmetle ticaret yapın!


Otomatik ticaretteki son yenilik ile piyasaların kontrolünü ele alın. InfinityBreak v3.0, önemli kırılmaları otomatik olarak tespit eder, TP, SL, kısmi TP ve lot boyutlarını yönetir ve XAU/USD’yi profesyonel gibi alıp satmanıza yardımcı olur.

✅ M1 zaman dilimi için optimize edildi – hızlı, hassas ve güvenilir.

✅ Akıllı risk yönetimi – martingale yok, riskli strateji yok.

✅ Yeni başlayanlardan orta seviyeye kadar uygun – tamamen otomatik, basit ve güçlü.

Her piyasa kırılmasını stres veya sürekli izleme olmadan bir ticaret fırsatına dönüştürün.




💰 Pricing Info:

Her 10 satın alma sonrası fiyat $50 artar.

Nihai fiyat: $ ?


✨ Why InfinityBreak Stands Out
📈 Mum kapanışında hassas giriş

🎯 Akıllı TP & SL: risk kontrolü için tamamen özelleştirilebilir

🔎 Güvenilir sinyaller: Breakout Lookback + sağlam RSI & MACD onayı

🖥 Canlı GUI: pozisyonları, göstergeleri ve kârları gerçek zamanlı izleyin

✅ Güvenli ticaret: martingale yok, hedge yok, riskli strateji yok

⚡ Maximize Your Profits
🏹 Kısmi TP yönetimi: kârları adım adım al

🛡 BreakEven & Trailing Stop: işlemlerinizi otomatik olarak koru

💰 Dinamik lot boyutlandırma: stresi olmadan riski yönet

⏱ 7/24 otomatik ticaret, uyurken bile

💎 Perfect For
Profesyonel gibi ticaret yapmak isteyen yeni başlayanlar ve orta seviyedekiler

Ana Forex çiftleri ve XAU/USD trader’ları

Grafiklere bakmadan kırılmaları otomatik yakalamak isteyen herkes

⚠️ Important Warning
Başlangıç seviyesindeyseniz varsayılan ayarları değiştirmeyin

Bu EA, akıllı ve disiplinli ticaret için tasarlanmıştır, tahmin için değil

🔥 What You Get
Otomatik kırılma tespiti ✅

Kısmi TP & dinamik SL ile maksimum kâr kontrolü ✅

Opsiyonel BreakEven & Trailing Stop ile ekstra güvenlik ✅

Her şeyi izlemek için gerçek zamanlı görsel GUI ✅

Huzur: diğer işler sırasında otomatik ticaret ✅

InfinityBreak v3.0 = Basitlik + Performans + Stressiz Ticaret
Her kırılmayı bir fırsata dönüştürün ve EA’nın işi sizin için yapmasına izin verin.


