Infinity Break 2

🚀 InfinityBreak v2.0 – EA Breakout Premium

. Opera in modo intelligente e senza stress

. InfinityBreak rileva automaticamente i breakout chiave e gestisce TP, SL e dimensioni dei lotti con precisione chirurgica

. Consigliato utilizzare sul **timeframe M1** per **XAU/USD**


✅ Versione MT4 : Infinity Break 2 | Acheter le Robot de trading (Expert Advisor) pour MetaTrader 5


✅ Canale Quantum EAs : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile


💰 Informazioni sul prezzo :


Il prezzo aumenta di 50 $ ogni 10 acquisti

Prezzo finale: $ ?


✨ *Perché si distingue* :

• 📈 Ingressi perfetti alla chiusura delle candele confermati da RSI + MACD

• 🎯 TP/SL automatici, completamente personalizzabili per un controllo completo del rischio

• 🔎 Segnali ultra affidabili: Breakout Lookback + indicatori robusti

• 🖥 GUI premium in tempo reale: monitora facilmente posizioni e indicatori

• ✅ Massima sicurezza: nessun martingale, arbitraggio o strategie rischiose

⚠️ Avviso :
• Principianti: non modificare i parametri predefiniti per evitare rischi inutili

💎 Ideale per :

• Trader principianti e intermedi

• Principali coppie Forex e XAU/USD

• Chi vuole operare senza stare sempre davanti allo schermo

🔥 InfinityBreak v2.0 = semplicità + performance + tranquillità

• Trasforma ogni breakout in un’opportunità e fai trading come un professionista automaticamente

Prodotti consigliati
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versione 2025 249$ Solo per i primi 5 acquirenti! Segnale Live Verifica la performance live di Sonic R Pro Enhanced: Strategia di Trading Sonic R Pro Enhanced è una versione avanzata della strategia Sonic R, che automatizza le operazioni basate su Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e utilizza algoritmi avanzati per massimizzare le prestazioni. Timeframe: M15, M30 Coppie supportate: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Stile di trading: Swing Trading - Pullback & Controten
Auto Channel Trader
Ross Adam Langlands Nelson
Experts
The Auto Channel Trader creates a channel by plotting a line along the high points and low points of the chart, the EA then makes long trades near the bottom of the channel and short trades near the top of the channel. The channel is created by finding high points for the top line and low points for the bottom line, these points are shown with arrows. A line of best fit is then plotted through these points and extended until the end of the chart.  The length of the channel is determined by the M
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
EA TrendPullBack
Yu Zhang
Experts
1. What is this This is a trend strategy about capture trend pullbacks. It can trade major currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. It is not a scalping model, nor does it use Martingale's money management model.  This strategy is a trend strategy, it is a high profit-loss ratio strategy. 2. Related instructions The timeframe is unlimited, I advice  your add it to EURUSD PERIOD_M15. It works with Hedge accounts. Its internal strategy logic has been set, and only fund management is opened for
OrderBlock Precision Trader
Arnold Byarufu
Experts
Unlock the Precision of Market Movements with OrderBlock Precision Trader Welcome to the future of trading, where precision meets profitability. OrderBlock Precision Trader is not just an expert advisor; it's your personal trading ally designed to elevate your strategies and optimize your results. Packed with advanced features and a comprehensive trading approach, this EA opens the door to a new era of trading excellence. Are you ready to elevate your trading game and gain an edge in the finan
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
Guard Scalper
Entus Sofian
Experts
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
SMC Hacker AI for Bitcoin Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experts
SMC Hacker AI MT5 – Bitcoin Smart Trading Automation Powered by Smart Money Concepts and VWAP AI Intelligence This Expert Advisor leverages Artificial Intelligence techniques to analyze market data, recognize patterns, and make smarter trading decisions in real-time. Unlike traditional rule-based EAs, this system adapts to changing market conditions using: Pattern recognition based on historical data Dynamic decision-making with AI logic layers Self-adjusting filters for entry and exit timing Th
Auto SLTP with alert
Phuc Trung Tran
Experts
Auto SLTP with Alert   Take control of your trading with automated Stop Loss, Take Profit, and volume management! The   Auto SLTP with Alert   Expert Advisor (EA) is designed to streamline your trading by automatically managing Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for both market and pending orders, while monitoring position volumes to prevent overexposure. With a user-friendly chart interface, this EA provides real-time volume status and customizable alerts, ensuring you stay informed abo
Adapto
Simone Peruggio
Experts
SCRIVIMI IN PRIVATO APPENA PRENDI IL BOT PER ENTRARE NEL GRUPPO DEDICATO! Ti piace vedere le curve dei tuoi conti che volano alle stelle? Ti piace sognare di avere un EA che fa tutto per te e tu non devi fare niente? Allora non prendere Adapto. Se la tua concezione di bot è ancorata all'idea di non fare assolutamente nulla, di mettere un bot e per grazie divina l'universo ti farà stampare soldi come se non ci fosse un domani, mi diispiace, ma non sei nel posto giusto. Per chi è Adapto? - Per chi
Grid Recovery EA
Jimmy Peter Eriksson
Experts
Grid Recovery EA – Adaptive Grid Recovery System Grid Recovery EA is an automated trading system for MT5 that executes a grid-based trading approach. It opens an initial trade and places additional trades at predefined intervals if the price moves in the opposite direction. The lot size increases with each new trade based on a user-defined increment, allowing positions to close in profit when the price moves back in favor. How It Works Opens an initial trade with the selected lot size. Closes
Trade For Search
Vitalii Zakharuk
Experts
Trade Forward: Modern Trading System for the Forex Market General Description Trade Forward is an expert system designed to automate trading on the Forex market. Our goal is to provide traders with a powerful tool that meets the current demands of the financial industry, combining ease of setup with high performance. The system does not make bold promises of profit but instead focuses on the real capabilities and functionality it offers. System Architecture and Functionality Trade Forward featur
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experts
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Profit Cannon
Pankaj Raj Kumar Tolani
Experts
The EA does not use grid, martingale, and arbitrage. The trading system is suitable for both experienced traders and beginners. The EA includes protection against high spread. Works well with the default settings. Provides a SAFE approach towards risk management with enabled  Trailing stop. Expert Advisor will only use 1% of your free margin as risk and hence results in low trade volume but LOWER Drawdown as well Important Information Revealed By  purchasing  this Expert Advisor you are entitl
HFT System for MT5
Nicola Capatti
Experts
HFT System per MT5 – L’Expert Advisor Definitivo per il Trading ad Alta Frequenza Una Decade di Successo, 9 Mesi di Sviluppo HFT System per MT5 è il frutto di oltre un decennio di esperienza nel trading algoritmico e di 9 mesi di sviluppo intensivo, progettato per offrire performance elevate e stabilità sui mercati finanziari. Questo Expert Advisor (EA) rappresenta il massimo livello di ottimizzazione nel trading ad alta frequenza (HFT), sfruttando algoritmi avanzati e strategie robuste per gara
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
DonchianMaster
Francesco Pinta
Experts
This EA is based on the classic donchian channel and can be applied to any instrument. It allows you to work both in breakout and in reversal mode, changing the timeframe and the length of the channel. It also integrates a volatility-based filter derived from the ATR that allows you to isolate the best conditions on the market. Another feature is that it works with market orders only, eliminating the problems related to stop levels of some brokers.
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Experts
Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 -  BTCUSD Precision Trading Powered by AI, Fibonacci, and Market Logic - Update 3August2025- Message me directly for Installation of Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5_EA after you buy. I will setup correctly to trade BTCUSD Pair.Also If you want all previous versions with this new one then let me know, I will share all MT5 previous versions. Introducing Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 — a next-generation Expert Advisor built to trade Bitcoin/
Virtual Grid Mart Dual Sides
Yoann Eugene Legrand
Experts
GridMartDualSide EA – Sistema Grid Bidirezionale e Martingale Avanzata Introduzione GridMartDualSide EA è un Expert Advisor per MetaTrader 5, progettato per i trader che desiderano sfruttare strategie di griglia (Grid) e martingale con un alto livello di controllo e sicurezza. Grazie al suo motore bidirezionale, può gestire simultaneamente e in modo indipendente griglie di acquisto (BUY) e vendita (SELL), permettendo di approfittare dei movimenti di mercato in tutte le condizioni. Caratteristic
Project IG MT5
Ruslan Pishun
1.57 (7)
Experts
The EA is not a scalper. The EA uses a strategy based on the breakdown of local support and resistance levels, also uses the reverse and rebound from support and resistance levels.  The EA is based on the original author's strategy. Real monitoring:   https://www.mql5.com/en/signals/author/profi_mql Detailed description of the strategy here:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 This is a link for general discussion of the EA:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/728430 Hidden Take profit,
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Ozymandias EA
Jaime Furlan De Paula
Experts
Algotrading EA si basa sulla logica di tendenza e sulla formazione dei prezzi utilizzando medie lineari pesate LWMA. Il calcolo è influenzato dai prezzi più recenti, che hanno maggior peso nel calcolo della media. Questa media viene calcolata prendendo ciascuno dei prezzi di chiusura in un certo periodo di tempo e moltiplicandoli per un coefficiente di peso predefinito. Una volta considerata la posizione dei periodi di tempo, vengono sommati e divisi per la somma del numero di periodi di tempo.
Ai ACE
Zheng Zhi Yuan
Experts
Poiché questa strategia è soggetta a limiti di capacità di mercato, viene concessa in licenza in quantità limitata. Una volta raggiunto il numero massimo, verrà rimossa. Nessuna seconda occasione. AI ACE utilizza un modello puro basato sull’azione del prezzo, combinando l’analisi delle serie temporali con tecnologie di deep learning per creare una strategia di trading intelligente che non richiede indicatori tecnici. Supporta 28 coppie di valute principali e ha superato test retrospettivi su ol
Gold Cracker AI
J Gomat
Experts
Only the first 5 copies will cost 50$ and then it will be converted to its original price.  Deposit 500$ Profit 2500$+ in 1 Month Gold Trading.   This robot works very well on gold. Gives good profit.  Key Features:  Very easy to use   Working symbols:  XAUUSD(GOLD) Working Timeframe: M1, M5, M30 All timeframe The minimum deposit $100, $500 Here you can adjust Lot Size, Auto lot, SL, TP, Trading Time, Profit pips, Percentage Equity, fixed ratio delta volume for lot size increasing with equity, 
Eastwist
Fernando Souza Mendes
Experts
EASTWIST.mq5 works well in short-term operations. The sensitivity to short-term market signals, provided by the RSI and MACD indicators, along with the simulated Machine Learning decision logic, really seems to be an effective combination for capturing rapid price movements. The ability to respond quickly to market conditions is a valuable feature in scalping or day trading strategies, where precision and speed in order execution are crucial. Indication of Use: For Traders with Technical Knowle
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
Http EA
Yury Orlov
5 (5)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni. Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza. Ultima copia al prezzo attuale! Poi il prezzo salirà di 100 $. L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno. Funziona con i seguenti strumenti finanziari: Coppie di valute Criptovalute Metalli Indici Azion
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.81 (21)
Experts
Neural Vertex – Un Expert Advisor disciplinato di tipo “mean-reversion” per le coppie Forex maggiori e minori. Testato su 6 coppie e 5 anni di dati (~1350 operazioni) . Combina RSI, ADX e doppia conferma EMA per fornire segnali di ingresso e uscita precisi, basati su evidenze . Nessun martingala, nessun grid – solo logica trasparente, controllo rigoroso del rischio e trailing stop opzionale . Progettato per i trader che cercano coerenza senza artifici . Concetto principale Tipo di mercato : mean
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Experts
MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Opera su coppie di valute correlate come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ed EURGBP , sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di configurazione. Segnale live:  CLICCA QUI Prezzo attuale — solo $1337 per i prossimi 10 acquirenti. Prezzo finale: $2937 — il pr
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Altri dall’autore
Infinity Break 1 MT4
Evan Pierre Clement
Experts
Prendi il controllo dei tuoi trade! Infinity Breakout v1.0 trasforma il tuo trading in un’esperienza semplice e redditizia. Niente più stress da decisioni dell’ultimo minuto: il tuo EA gestisce automaticamente entrate, TP e SL. Versione MT5:   Infinity Break 1 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5 Infinity EAs Channel:   Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile Info prezzo: Il prezzo aumenta di $50 ogni 10 acquisti. Prezzo finale: $ ? Ca
Infinity Break 2 MT4
Evan Pierre Clement
Experts
InfinityBreak v2.0 – L’EA Breakout Premium Porta il tuo trading al livello successivo con automazione intelligente e senza stress. InfinityBreak rileva automaticamente i breakouts chiave e gestisce TP, SL e dimensione del lotto con precisione chirurgica. Consigliato su timeframe M1 per XAU/USD . Versione MT5 :  Infinity Break 2 | Buy Trading Robot (Expert Advisor) for MetaTrader 5 Infinity EAs Channel :  Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile Info pre
Infinity Gold Break 3 MT4
Evan Pierre Clement
Experts
InfinityBreak v3.0 – Fai trading in modo più intelligente, non più difficile! Prendi il controllo dei mercati con l’ultima innovazione nel trading automatizzato. InfinityBreak v3.0 individua automaticamente i breakout chiave, gestisce TP, SL, TP parziali e dimensioni dei lotti, aiutandoti a fare trading su XAU/USD come un professionista. Ottimizzato per timeframe M1 – veloce, preciso e affidabile. Gestione intelligente del rischio – niente martingale, niente strategie rischiose. Adatto
Infinity Break 1
Evan Pierre Clement
Experts
Prendi il controllo delle tue operazioni! Infinity Breakout v1.0 trasforma il tuo trading in un’esperienza semplice e redditizia . Niente più stress da decisioni dell’ultimo minuto: il tuo EA gestisce entrate, TP e SL automaticamente . Versione MT4 :    Infinity Break 1 | Acheter le Robot de trading (Expert Advisor) pour MetaTrader 5 Canale Quantum EAs :  Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile Informazioni sul prezzo : Il prezzo aumenta di 50 $ ogni
Infinity Gold Break 3
Evan Pierre Clement
Experts
InfinityBreak v3.0 – EA Breakout Premium Porta il tuo trading al livello successivo con trading 100% automatizzato e senza stress . InfinityBreak v3.0 rileva automaticamente i breakout chiave e gestisce TP, SL e dimensioni del lotto con precisione chirurgica. Ottimizzato per M1 su XAU/USD – veloce, affidabile e completamente automatico. Versione MT4 :  Infinity Gold Break 3 - Marché MQL5 Canale Quantum EAs :  Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile Inf
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione