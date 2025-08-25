Infinity Break 2
- Experts
- Evan Pierre Clement
- Versione: 2.1
- Aggiornato: 31 agosto 2025
- Attivazioni: 5
🚀 InfinityBreak v2.0 – EA Breakout Premium
. Opera in modo intelligente e senza stress
. InfinityBreak rileva automaticamente i breakout chiave e gestisce TP, SL e dimensioni dei lotti con precisione chirurgica
. Consigliato utilizzare sul **timeframe M1** per **XAU/USD**
✅ Versione MT4 : Infinity Break 2 | Acheter le Robot de trading (Expert Advisor) pour MetaTrader 5
✅ Canale Quantum EAs : Private Messages - Evan Pierre Clement - KurukoPro - Trader's profile
💰 Informazioni sul prezzo :
Il prezzo aumenta di 50 $ ogni 10 acquisti
Prezzo finale: $ ?
✨ *Perché si distingue* :
• 📈 Ingressi perfetti alla chiusura delle candele confermati da RSI + MACD
• 🎯 TP/SL automatici, completamente personalizzabili per un controllo completo del rischio
• 🔎 Segnali ultra affidabili: Breakout Lookback + indicatori robusti
• 🖥 GUI premium in tempo reale: monitora facilmente posizioni e indicatori
• ✅ Massima sicurezza: nessun martingale, arbitraggio o strategie rischiose
⚠️ Avviso :
• Principianti: non modificare i parametri predefiniti per evitare rischi inutili
💎 Ideale per :
• Trader principianti e intermedi
• Principali coppie Forex e XAU/USD
• Chi vuole operare senza stare sempre davanti allo schermo
🔥 InfinityBreak v2.0 = semplicità + performance + tranquillità
• Trasforma ogni breakout in un’opportunità e fai trading come un professionista automaticamente