Gamma Trend AI

Gamma-Trend göstergesi, trend yönünü ve potansiyel dönüş noktalarını belirlemek için kullanılan teknik bir ticaret aracıdır. Nihai amacı basittir: giriş ve çıkış sinyallerini açıkça belirlemek.

Grafik üzerinde, Gamma-Trend göstergesi trend yönüne göre değişen renkli çizgiler olarak görünür: bir renk yükselis trendi gösterirken, diğeri düşüş trendini gösterir. Fiyat hareketini takip eden trailing seviyelere sahiptir ve pozisyon yönetimi için sürekli rehberlik sağlar. Gösterge, mevcut sinyal durumunu ve trend bilgilerini bir bakışta gösteren kullanışlı bir panel içerir.

Bu sadelik, belki de hayranlarının ona bu kadar güvenmesinin nedenidir. Gösterge sinyali boğa piyasasına döndüğünde uzun pozisyona girersiniz ve gösterge sinyali ayı piyasasına döndüğünde kısa pozisyona geçersiniz. Göstergenin sinyalleri mavi ve kırmızı oklar şeklinde gelir. Mavi ok size ne zaman uzun pozisyona gireceğinizi söyler, kırmızı ok ise ne zaman kısa pozisyona gireceğinizi söyler. Ancak, çoğu trend göstergesi gibi, Gamma-Trend'in net trend olan piyasalarda en iyi performansı gösterdiğini ve yan veya yüksek volatiliteli piyasalarda yanlış sinyaller üretebileceğini hatırlamak önemlidir.

It shows true trend direction by ignoring small price fluctuation