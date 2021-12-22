Market Ürünü İçin İyi Bir Açıklama Nasıl Yazılır?

MQL5 Market için uygulamalar yazarak para kazanan bir geliştiricisiniz. Mükemmel! Ürünlerinizden daha da fazla kar elde etmenize yardımcı olacağız. Hizmetimizde halihazırda birçok satılık ürün mevcut, ancak bazılarına ilişkin açıklamalar çok yetersiz olabiliyor. Sıradan yatırımcılar bunları anlayamadığı için, pek çok metin açıkça geliştirilmeye ihtiyaç duyuyor. Birçok ürün açıklaması, müşteriler için hiçbir anlam ifade etmeyen kod satırları, giriş verileri, argo ve kısaltmalar içerir. En önemlisi, tüm bu garip unsurlar, ürününüzü diğerlerinden farklı kılmaz. Dolayısıyla, ürün açıklaması, başarılı Market satışlarının önemli bir bileşenidir.









Ürün Adı

Açıklama, programınız için bir ad seçmekle başlar. Basit, kulağa hoş gelen ve hatırlanması kolay bir sözcük veya ifade kullanın. Ürün adının markanız olduğunu unutmayın. İyi bir ada sahip bir ürün Market'ta hızla bulunabilir ve müşterileriniz ürünü meslektaşlarına kolaylıkla önerebilir.

Hizmetimizde aynı ada sahip ürünlere izin verilmemektedir. Bu nedenle, her ürün adı benzersiz olmalıdır. Seçilen sözcüğün veya ifadenin daha önce kullanılmadığından emin olun. Bu, Market arama satırı kullanılarak yapılabilir. Ad zaten kullanılmışsa, Kaseniz için başka bir ad seçin. Örneğin, bir sözcük daha ekleyebilir veya başka bir fikri temel alabilirsiniz.

Örneğin: "Expert Alligator", "MA Crossover ADX" - bu tür adlar arzu edilmez. Bunlar yaygın olarak kullanılan sözcükler ve gösterge adlarıdır. Bu tür adlar benzersiz değildir ve markanızla ilişkilendirilmeyecektir. "TR297EU138H.0.5.97" - Yorum yok, hiçbir anlam ifade etmiyor. Alım satım ve finansla ilgili olmayan sözcükler seçebilirsiniz. İyi örnekler: "Cullinan" - Dünyanın en büyük elması, "Tantal" - Tanrıların konseylerine ve şölenlerine erişebilen bir Yunan mitolojik karakteri.

Program Logosu

Müşterilerinizin ilk gördüğü şeylerden biri, logodur. Bu, sizinle ve ürünlerinizle ilişkilendirilen markanın görsel imajıdır. Bu nedenle, logonuz basit ve anlaşılması kolay bir görsel içermelidir. Ayrıca, bunun, ürün adıyla ortak bir yanı varsa, o zaman mükemmel bir logodur! İyi bir logo, dikkatleri ürününüze daha fazla çekecek ve satışlarınızı artıracaktır.

Programın adında olduğu gibi, logonuzun da benzersiz olduğundan emin olun. Diğer Market simgelerini inceleyin ve benzer görseller kullanmamaya çalışın. Benzer görseller kullanmanız, ürününüzün rakipleri arasında ön plana çıkmasını engeller ve görselinizi benzersiz kılmaz.

Görsel ölçeklenebilirliğine dikkat edin. 200x200 ve 60x60 piksel boyutlarında iki görsele ihtiyacınız olacak. Tabii ki, logoyu Market'a indirirken büyük olandan otomatik olarak küçük bir simge oluşturulabilir. Ancak, bu durumda görsel kalitesi düşebilir. Bu nedenle, uygun boyuta sahip kaliteli iki simge hazırlamak daha iyi olacaktır.





Ayrıca, logonun üzerine veya logonun yerine herhangi bir yazı koyulmaması tavsiye edilir. Logo yerine metin kullanımı, ana görevi (yani markanızın görsel bir imajını oluşturma görevini) yerine getiremez. Bu tür kötü simge örnekleri hizmetimizde zaten ortaya çıktı. Logoya eklenebilecek tek metin, kısa ve net bir şekilde görülebilecek ürün adıdır.

Ürün Açıklaması

Expert Advisor'ınızın açıklamasına daha da dikkat etmelisiniz. Bu, Market'taki programınızın en önemli kısmıdır. Ürününüz, ilk gördükleri anda müşteriler üzerinde iyi bir izlenim bırakmalıdır. İlk izlenim, müşterilerin sonraki kararlarını büyük ölçüde etkileyecektir.

Her şeyden önce, açıklama net olmalıdır. Metninizi programcı veya alım satım sistemi geliştiricisi olmayan sıradan yatırımcılar için yazdığınızı unutmayın. Teknik terimler, kısaltmalar ve program kodu öğeleri kötü bir açıklamanın işaretleridir. Müşterilerinizin bu tür kısımları okuması ve ürününüzü satın alması pek olası değildir. Metni, sıradan yatırımcıların kolayca anlayabileceği basit bir dil kullanarak yazın.

Kısa açıklama

Metninize kısa bir açıklama ile başlayın (yaklaşık 100 karakter). Sade bir İngilizce kullanarak programınızın ana fikrini kısa bir cümleyle açıklayın. Müşterileriniz, okuduktan sonra ürününüzün özünü kavramalıdır.

En başından ne sattığınızı onlara anlatarak müşterilerinizin zamandan tasarruf etmesini sağlayın. Bu bir Expert Advisor ise, stratejisini ve kullanılan sembolleri belirtin.

Örneğin: Tantal, Elder-Ray ile eşleştirilmiş kendi Kassandra göstergesine dayalı bir trend takip stratejisi kullanan çok para birimli bir Expert Advisor'dır.

Alım Satım Stratejisi

Kısa tanıtımdan sonra, göstergenizin/Expert Advisor'ınızın stratejisini ayrıntılı olarak açıklayın. Karakter sayısında herhangi bir sınırlama yoktur, ancak laf kalabalığından kaçınmak daha iyi olur. Expert Advisor'ınızın optimize edildiği sembolleri/piyasaları/para birimi çiftlerini/zaman dilimlerini belirtin. Alım satım stratejinizde uygulanan algoritmaları ve para yönetimi sistemini kısaca açıklayın. Gerekirse, uygulanan algoritmaların daha ayrıntılı açıklamasına harici bir web bağlantısı ekleyin.

Lütfen müşterilerinizin programınızın demo sürümüyle uğraşırken giriş parametrelerini optimize etmesi gerekmediğini unutmayın. Bu nedenle, açıklanan alım satım stratejisine göre en uygun varsayılan parametreleri ayarlayın. Elbette müşterilerinizin Expert Advisor'ı en iyi şekilde nasıl optimize etmesi gerektiğini yazmamalısınız. Bunun bir kod değil, alım satım robotları geliştirme konusunda hiçbir bilgisi olmayan yatırımcılara sunulan bitmiş bir ürün olduğunu unutmayın.

Örneğin: Tantal Expert Advisor, yalnızca bekleyen talimatları kullanarak EURUSD, AUDUSD, EURAUD 3 para birimi çiftinde alım satım işlemi yapar. Fiyat teklifi analizi için kendi Kassandra göstergesi kullanılır. Göstergenin sinyalleri, Elder-Ray tarafından doğrulanır. Bekleyen bir talimat, yalnızca iki gösterge aynı anda uygun sinyaller gönderirse belirlenir. Göstergelerin algoritmaları hakkında daha fazla bilgiyi web sitemde bulabilirsiniz. Expert Advisor, karlılığını kaybetmeden tüm zaman dilimlerinde çalışır. Ancak, en büyük verimlilik H3 üzerinde gözlemlenmiştir. Risk/kar oranı, bu dönemde en iyisidir. Alım satım robotu, gerçek bir hesapta alım satım işlemi yapılması düşünülerek geliştirildiği için son derece güvenilirdir. Para yönetimi sistemi, mevduatınızın yalnızca %10'unu riske atmanıza izin verir. Her yatırım, durdurma talimatları ile korunur (Zararı Durdur ve Kar Al). Çoklu testler sırasında, maksimum düşüş ortalamada %7'ye ulaşırken, mutlak olan sıfıra eşitti. Bu, Expert Advisor'ın ilk mevduatı hiçbir zaman düşürmediği anlamına gelir.

Bu bölümdeki çalışmayı bitirirken, müşterilerinizin sunduğunuz tüm bilgileri anlayabildiğinden tamamen emin olmanız gerektiğini unutmayın. Herhangi bir şüpheniz varsa, uygun web bağlantıları eklemekten çekinmeyin.

Sonuçlar

Belki de, bu, açıklamanın en değerli kısmıdır. Sonuçlar, Expert Advisor'ınızın/göstergenizin karlı olduğunu ve fiyatının makul olduğunu kanıtlamalıdır. Programınızın finansal piyasadaki işleyişine basit bir örnek verin. Burada mükemmel karlara gerek yok. İnanılmaz derecede yüksek karlar şüphelere neden olacak veya gerçek alım satım için riskler çok yüksek olacaktır.

Örnek, piyasa türü ve bir zaman dilimi hakkında veri içermelidir. Expert Advisor'ın/göstergenin temel verileri belirtilmelidir: İlk para yatırma, kaldıraç, zaman dilimi, test modu, giriş parametreleri vb. Ayrıca, toplam kar da belirtilmelidir.

Sonuçlarınızı uygun bölüme ekleyebileceğiniz ekran görüntüleri ile onaylayın. ayrıntılı test raporunda sunduğunuzdan emin olun. Görseller eklerken dosya boyutunu göz önünde bulundurun. Yalnızca 640x480 piksel çözünürlüğe sahip görseller kabul edilir.

Müşterilerinizin Strateji Test Cihazı'nda sonuçlarınızı tekrarlayabilmesi için tüm olası verileri sunun. Bu, Expert Advisor'ınızın markanızı olumlu yönde etkilediğinin güvenilir bir kanıtı olacaktır. Başarıyla geçen test, programınız lehine önemli bir argüman olacaktır.

Örneğin: Expert Advisor test sonuçları: 10.000 USD'lik ilk para yatırma tutarına sahip olan Tantal, 1 Ocak 2012 ile 1 Eylül 2012 arasındaki dönemde EURUSD H3 üzerinden 33.000 USD kazandı. Net kar, 9 ayda %330 oldu. Mutlak düşüş - %0, maksimum düşüş - %5,5.

Demo sürümünü indirip test ederek benzer verileri alabilirsiniz.

Sonuçlar bölümünden sonra programınızın diğer bazı özelliklerini açıklayın. Ürününüzle ilgili ek verilere web bağlantıları sağlayın. Programınızla ilgili bir web siteniz varsa mutlaka uygun bağlantıyı verin. Ekran görüntüleri bölümünde video ve görsellere bağlantılar eklenebilir.

Yazar hakkında

Yazar hakkında bazı kısa bilgiler bulmak müşterileriniz için ilginç olacaktır. Bu nedenle, kendinizle ilgili bazı temel gerçekleri ekleyin: Kim olduğunuz, Expert Advisor geliştirme deneyiminiz, başarılarınız... www.mql5.com profilinize bundan önce sıralanması gereken bir bağlantı eklediğinizden emin olun.

Örneğin: Yazar: MetaQuotes, 10 yılı aşkın süredir alım satım platformları geliştiren, Forex alım satım platformları piyasasının lideri.

Dikkat: Bir ürün eklerken zorunlu olan koşul, İngilizce veya Rusça dillerinde bir açıklamanın bulunmasıdır. Ayrıca, varsa metni kendi ana dilinizde de ekleyebilirsiniz.





Açıklama yazmak biraz zaman alacak ama buna değer. Müşterilerinize tam olarak ne sattığınızı net bir şekilde açıklamak için iyi bir tanımlama yapın. Bu, müşterilerinizin ürünlerinize olan ilgisini canlı tutmanıza ve aynı zamanda itibar kazanmanıza ve satışları artırmanıza yardımcı olacaktır.