FJ Universe HFT Turbo
- Uzman Danışmanlar
- Frantisek Juris
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 2 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
HFT TURBO BOT | MetaTrader 5 Ticaret Robotu
HFT TURBO BOT ile ticaretinizi hızlandırın; MetaTrader 5 (MT5) için tasarlanmış son teknoloji bir otomatik ticaret çözümü. Bu Uzman Danışman (EA), yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejisini kullanarak küçük kâr hedefleri ve yüksek kaldıraçla yıldırım hızında işlemler gerçekleştirir, böylece volatil piyasalarda fırsatları maksimize eder.
Hız ve hassasiyet arayan traderlar için geliştirilen HFT TURBO BOT, her yeni mum başlangıcında alım veya satım pozisyonları açar ve özelleştirilebilir stop-loss ve take-profit seviyeleri sunar. Lotlarla mı yoksa sabit bir para birimi miktarıyla mı işlem yapmayı tercih edersiniz, bu EA tarzınıza uygun esneklik sağlar.
Stratejiler:
- LONG: Her döngüde tek bir uzun pozisyon açar, istikrarlı kazançlar için.
- SHORT: Her döngüde tek bir kısa pozisyon açar, hedefe yönelik kârlar için.
- COMBO: Her döngüde hem uzun hem kısa pozisyon açar, çeşitlendirilmiş ticaret için.
- LONG_EXTREME: Her mum kapanışında uzun bir emir açar, agresif yükseliş stratejileri için idealdir.
- SHORT_EXTREME: Her mum kapanışında kısa bir emir açar, düşüş piyasası hareketleri için mükemmeldir.
- COMBO_EXTREME: Her mum kapanışında hem uzun hem kısa emirler açar, piyasa maruziyetini maksimize eder.
Gerçek zamanlı işlem güncellemeleri doğrudan Discord sunucunuza gönderilir, tercihlerinize göre tamamen özelleştirilebilir.
Özellikler:
- Seçtiğiniz stratejiye bağlı olarak her yeni mum başlangıcında hızlı alım veya satım pozisyonları yürütür, hızlı kârlar için.
- Discord ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, gerçek zamanlı ticaret sinyallerini özel kanalınıza gönderir, özelleştirilebilir webhook ve takma ad ayarlarıyla.
- Çoklu döviz çiftleri ve hesaplar için optimize edilmiştir, brokerınızın gereksinimlerine uygun esnek dolum politikalarını (FOK, IOC veya Return) destekler.
- Benzersiz Sihirli Numaralar atayarak aynı çift veya hesapta birden fazla EA'nın çalışmasını sağlar, işlem çakışmalarını önler.
- Yüksek kaldıraç uyumluluğu ile kârları artırır, sık ve artımlı kazançlar elde etmek için küçük kâr hedefleri kullanır.
Yapılandırma Ayarları:
- costOfSingleOrder: Tek bir emir açmak için costFormat'ta kullanılacak miktarı ayarlar (lot veya para birimi).
- costFormat: Lot bazlı boyutlandırma için "LOT"u seçin veya sabit para birimi miktarı için "CURRENCY_AMOUNT"u seçin (-100% kayıp varsayımıyla hesaplanır).
- tradingStrategy: Ticaret hedeflerinize uygun olarak yukarıda listelenen altı HFT stratejisinden birini seçin.
- HFT_TP_PERC: Giriş fiyatından kâr alma seviyesini yüzde olarak ayarlar (ücretler hariç).
- HFT_SL_PERC: Giriş fiyatından stop-loss seviyesini yüzde olarak ayarlar (ücretler hariç).
- Discord Webhook: Gerçek zamanlı ticaret sinyalleri almak için Discord kanalınızın webhook URL'sini girin.
- Discord Nickname: Bu EA'dan gelen sinyalleri tanımlamak için özelleştirilmiş bir isim, birden fazla robot çalıştırırken idealdir.
- Use Filling Policy: "True" olarak ayarlandığında, EA brokerınızın kurallarına göre en uygun dolum politikasını (FOK, IOC veya Return) otomatik olarak seçer.
- Magic Number: EA'nın yalnızca kendi işlemlerini yönetmesini sağlamak için benzersiz bir tanımlayıcı atar, çakışmaları önler.
- LastCycleOfHFT: Ticaret döngüsü tamamlandıktan sonra (EA tarafından açık emir yoksa) EA'yı otomatik olarak kaldırır.
Gerçek zamanlı Discord sinyal bildirimlerini etkinleştirmek için MT5'te WebRequest ayarlarını yapılandırın:
1. Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar sekmesine gidin.
2. "Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver" seçeneğini işaretleyin.
3. "https://discord.com" adresini izin verilen URL'ler listesine ekleyin.
HFT TURBO BOT, hızlı, otomatik ve düşük bakım gerektiren bir ticaret çözümü arayan traderlar için mükemmeldir. Yüksek frekanslı yaklaşımı ve yüksek kaldıraç uyumluluğu ile hem gerçek hem de demo hesaplar için tasarlanmıştır ve birden fazla döviz çifti için esneklik sunar.
İster yeni başlayan ister deneyimli bir trader olun, HFT TURBO BOT, ticaret verimliliğinizi artırmak ve hızlı piyasa hareketlerinden yararlanmak için güçlü ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar.
Sıfır swap ücreti olan önerilen broker:
Risk Uyarısı:
Ticaret önemli riskler içerir ve geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. HFT TURBO BOT, yüksek frekanslı ticaret stratejisi ve yüksek kaldıraç kullanarak hem potansiyel kârları hem de kayıpları artırır. Piyasa volatilitesi, ekonomik değişiklikler ve öngörülemeyen olaylar performansı etkileyebilir. Kâr garantisi yoktur ve yatırılan sermayenizin bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz. Bu EA'yı kullanmadan önce her zaman kendi araştırmanızı yapın, risk toleransınızı değerlendirin ve gerekirse bir finansal danışmana başvurun. Gösterilen performans benim hesabımı yansıtır, ancak hesap büyüklüğü, broker koşulları veya yürütme zamanlamasındaki farklılıklar nedeniyle sonuçlarınız değişebilir. Bu EA'yı kullanan kullanıcıların maruz kaldığı kayıplardan sorumlu değilim.