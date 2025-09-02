FJ Universe HFT Turbo

HFT TURBO BOT | MetaTrader 5 Ticaret Robotu

HFT TURBO BOT ile ticaretinizi hızlandırın; MetaTrader 5 (MT5) için tasarlanmış son teknoloji bir otomatik ticaret çözümü. Bu Uzman Danışman (EA), yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejisini kullanarak küçük kâr hedefleri ve yüksek kaldıraçla yıldırım hızında işlemler gerçekleştirir, böylece volatil piyasalarda fırsatları maksimize eder.

Hız ve hassasiyet arayan traderlar için geliştirilen HFT TURBO BOT, her yeni mum başlangıcında alım veya satım pozisyonları açar ve özelleştirilebilir stop-loss ve take-profit seviyeleri sunar. Lotlarla mı yoksa sabit bir para birimi miktarıyla mı işlem yapmayı tercih edersiniz, bu EA tarzınıza uygun esneklik sağlar.

Stratejiler:

  • LONG: Her döngüde tek bir uzun pozisyon açar, istikrarlı kazançlar için.
  • SHORT: Her döngüde tek bir kısa pozisyon açar, hedefe yönelik kârlar için.
  • COMBO: Her döngüde hem uzun hem kısa pozisyon açar, çeşitlendirilmiş ticaret için.
  • LONG_EXTREME: Her mum kapanışında uzun bir emir açar, agresif yükseliş stratejileri için idealdir.
  • SHORT_EXTREME: Her mum kapanışında kısa bir emir açar, düşüş piyasası hareketleri için mükemmeldir.
  • COMBO_EXTREME: Her mum kapanışında hem uzun hem kısa emirler açar, piyasa maruziyetini maksimize eder.

Gerçek zamanlı işlem güncellemeleri doğrudan Discord sunucunuza gönderilir, tercihlerinize göre tamamen özelleştirilebilir.

Özellikler:

  • Seçtiğiniz stratejiye bağlı olarak her yeni mum başlangıcında hızlı alım veya satım pozisyonları yürütür, hızlı kârlar için.
  • Discord ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, gerçek zamanlı ticaret sinyallerini özel kanalınıza gönderir, özelleştirilebilir webhook ve takma ad ayarlarıyla.
  • Çoklu döviz çiftleri ve hesaplar için optimize edilmiştir, brokerınızın gereksinimlerine uygun esnek dolum politikalarını (FOK, IOC veya Return) destekler.
  • Benzersiz Sihirli Numaralar atayarak aynı çift veya hesapta birden fazla EA'nın çalışmasını sağlar, işlem çakışmalarını önler.
  • Yüksek kaldıraç uyumluluğu ile kârları artırır, sık ve artımlı kazançlar elde etmek için küçük kâr hedefleri kullanır.

Yapılandırma Ayarları:

  • costOfSingleOrder: Tek bir emir açmak için costFormat'ta kullanılacak miktarı ayarlar (lot veya para birimi).
  • costFormat: Lot bazlı boyutlandırma için "LOT"u seçin veya sabit para birimi miktarı için "CURRENCY_AMOUNT"u seçin (-100% kayıp varsayımıyla hesaplanır).
  • tradingStrategy: Ticaret hedeflerinize uygun olarak yukarıda listelenen altı HFT stratejisinden birini seçin.
  • HFT_TP_PERC: Giriş fiyatından kâr alma seviyesini yüzde olarak ayarlar (ücretler hariç).
  • HFT_SL_PERC: Giriş fiyatından stop-loss seviyesini yüzde olarak ayarlar (ücretler hariç).
  • Discord Webhook: Gerçek zamanlı ticaret sinyalleri almak için Discord kanalınızın webhook URL'sini girin.
  • Discord Nickname: Bu EA'dan gelen sinyalleri tanımlamak için özelleştirilmiş bir isim, birden fazla robot çalıştırırken idealdir.
  • Use Filling Policy: "True" olarak ayarlandığında, EA brokerınızın kurallarına göre en uygun dolum politikasını (FOK, IOC veya Return) otomatik olarak seçer.
  • Magic Number: EA'nın yalnızca kendi işlemlerini yönetmesini sağlamak için benzersiz bir tanımlayıcı atar, çakışmaları önler.
  • LastCycleOfHFT: Ticaret döngüsü tamamlandıktan sonra (EA tarafından açık emir yoksa) EA'yı otomatik olarak kaldırır.
Discord Entegrasyonu için Kurulum:
Gerçek zamanlı Discord sinyal bildirimlerini etkinleştirmek için MT5'te WebRequest ayarlarını yapılandırın:
1. Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar sekmesine gidin.
2. "Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver" seçeneğini işaretleyin.
3. "https://discord.com" adresini izin verilen URL'ler listesine ekleyin.

HFT TURBO BOT, hızlı, otomatik ve düşük bakım gerektiren bir ticaret çözümü arayan traderlar için mükemmeldir. Yüksek frekanslı yaklaşımı ve yüksek kaldıraç uyumluluğu ile hem gerçek hem de demo hesaplar için tasarlanmıştır ve birden fazla döviz çifti için esneklik sunar.

İster yeni başlayan ister deneyimli bir trader olun, HFT TURBO BOT, ticaret verimliliğinizi artırmak ve hızlı piyasa hareketlerinden yararlanmak için güçlü ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar.

Sıfır swap ücreti olan önerilen broker:

Risk Uyarısı:

Ticaret önemli riskler içerir ve geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. HFT TURBO BOT, yüksek frekanslı ticaret stratejisi ve yüksek kaldıraç kullanarak hem potansiyel kârları hem de kayıpları artırır. Piyasa volatilitesi, ekonomik değişiklikler ve öngörülemeyen olaylar performansı etkileyebilir. Kâr garantisi yoktur ve yatırılan sermayenizin bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz. Bu EA'yı kullanmadan önce her zaman kendi araştırmanızı yapın, risk toleransınızı değerlendirin ve gerekirse bir finansal danışmana başvurun. Gösterilen performans benim hesabımı yansıtır, ancak hesap büyüklüğü, broker koşulları veya yürütme zamanlamasındaki farklılıklar nedeniyle sonuçlarınız değişebilir. Bu EA'yı kullanan kullanıcıların maruz kaldığı kayıplardan sorumlu değilim.

Önerilen ürünler
EA DCA Gold TRI
Huu Tri Nguyen
Uzman Danışmanlar
TRI -DCA Smart  C ompounding Gold EA A two-way gold DCA bot built for volatility — with smart hedging, compounding, and dynamic risk control. Overview TRI-DCA Smart Hedge Gold EA is a powerful two-way DCA (Dollar-Cost Averaging) Expert Advisor for XAUUSD on M5 timeframe , specifically designed to withstand extreme market volatility without blowing the account. It intelligently enters DCA trades using dynamic ATR-based spacing , applies compound lot scaling , triggers hedge orders to recove
CAP Zone Recovery EA Pro MT5
MEETALGO LLC
3.74 (35)
Uzman Danışmanlar
CAP Zone Recovery EA MT4  is your tool to turn losing trades into winning trades by using a smart "back-and-forth" hedging mechanism. Let the price move to anywhere it likes - the awesome CAP Zone Recovery EA will make profits out of the situation. The secret behind this amazing EA is a famous trading algorithm known as "Zone recovery algorithm" or "The Surefire Forex Hedging Strategy". CAP Zone Recovery EA MT4  is extremely easy to use. You just open a trade in a trending market - no matter wh
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Uzman Danışmanlar
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
AP BTC Bullish Retest MT5
Allan Graham Pike
Uzman Danışmanlar
AP BTC Bullish Retest (MT5) Long-only BTC EA. Waits for a decisive close above resistance , confirms trend/volume quality, then places a BUY LIMIT on the pullback to the broken level. One setup at a time. No grid, no martingale. No DLL/WebRequest. What it is A breakout-and-retest engine for BTC. It builds meaningful resistance handles (body-high clusters) on a higher TF, requires a clean close through that handle, then buys the retest with disciplined risk and strict broker-safe checks. How it t
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Uzman Danışmanlar
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Yardımcı programlar
Equity Shield Pro 1.1 NEW VERSION  Equity Shield Pro 1.1 is a powerful utility EA designed to safeguard your trading account by actively monitoring and enforcing equity protection and profit management rules. Whether you’re trading personal accounts or working through proprietary firm challenges, this EA ensures strict adherence to risk and profit targets, enabling you to maintain discipline and consistency. Fully compatible with all challenge types, Equity Shield Pro 1.1 is specifically craft
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Boom and Crash Upgrade
Godbless C Nygu
Uzman Danışmanlar
Join Deriv link on profile>>> Boom and Crash UPGRADE  BOOM AND CRASH upgrade is a 100% adaptive expert advisor based on price movement. It has a built-in unique Smart Recovery algorithm. Only one trade at a time. Every trade has Stop Loss and Take Profit from very beginning, and they do not change. This is for those, who are looking for stable growth over the long run. SETTINGS SL-1000 TP-10000 TSTOP-7 TSTEP-5 MONEY MANAGEMENT-CONSTANT LOT VALUE FOR "MONEY MANAGEMENT"- 0.2 USE TIME CONTROL-FAL
CryptoEA
Dragan Drenjanin
Uzman Danışmanlar
CryptoEA. Sticking to the same vibe, but this bot's got a bit of a twist in its crypto money management system. This is some brand-new stuff, and, only this bot's got this feature integrated. Anyways, the bot's rockin' a slick, minimalist design, but it's packing all the top-notch features – works with all order types, flips positions, makes decisions on the fly, goes for the buy or the sell, and all exit rules are calculated base on six independent ATR indicators. This robot's geared up to trad
Altanex Trading
Bryson Mukhovi Kayi
Uzman Danışmanlar
Altanex Trading EA Overview Altanex Trading EA is a fully automated MetaTrader 5 Expert Advisor designed for breakout trading using fractal-based signals. It uses pending orders to capture momentum after a breakout, integrates dynamic risk management, and supports both fixed and percentage-based position sizing. Understanding the EA's Strategy The Altanex Trading EA is a breakout strategy that uses the Fractals indicator for its signals. It works by: Identifying a recent significant high (a fra
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Algocep Grid MT5
Jacob James
Uzman Danışmanlar
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT5 , Matrix Arrow Göstergesinin MT5 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareketli ortalama Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (M
Risk management discipline
Md Rubel Islam
Uzman Danışmanlar
MT4 Version here: https://www.mql5.com/en/market/product/89114 For Deriv Synthetic indices MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/95814  Hello traders, I believe you all know that risk and money management along with psychology are the keys to success in trading. No matter how strong one’s strategy is, without these 3 criteria they will always face losses in the long run. I have created an EA to control our human behaviors. This EA will force us to be discipline exactly the way you will s
Bull Machine Pro
VALU VENTURES LTD
Uzman Danışmanlar
Bull Machine EA v9.0 - Professional Multi-Strategy System 7 Powerful Strategies in One EA Most EAs use one strategy and fail when markets change. Bull Machine EA adapts with seven proven strategies: MA Alignment: Classic trend following. MA Cross: Momentum entries. MA Alignment + Cross: Double confirmation. Multiple MA Confluence: A 5-MA perfect setup. MA Slope Analysis: Trend strength filter. Adaptive MA: Dynamic adaptation. MA Distance Bounce: Pullback entries. Key Features Universal Timefram
Auto sl tp settings MT5
Kaijun Wang
Uzman Danışmanlar
任何交易者的最佳伙伴！ 该EA加载后: 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 特性 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 自动止盈止损设置 自动设置止损止盈的开关 固定止损的点数设置 固定止盈的点数设置 自动使用波幅自动计算的TP设置 波幅自动计算的TP的风险系数设置 超过一定开仓时间的订单不再设置止盈止损. 止损保护设置 止损保护开关 止损保护启动点数设置 盈利保护点数设置 止损移动设置 移动止损开关 移动止损启动点数设置 移动止损回撤点数设置 有任何问题,欢迎交流...
Trend Hedge Master MT5
Arkadii Zagorulko
Uzman Danışmanlar
Trend Hedge Master MT5: Kanıtlanmış Stratejinin Evrimi Advanced MT5 Trend Hedge Master EA, 10 yılı aşkın ticaret deneyimi ile geliştirilen profesyonel bir grid ve hedge sistemidir. Trendleri doğru tespit eder, drawdown’ları yönetir, sermayenizi korur ve Forex major’ları ile altın piyasasında istikrarlı kazanç hedefler. MT5 Sürümünün Avantajları: Gelişmiş Trend Mantığı : Daha doğru sinyaller Akıllı Kurtarma : Piyasa koşullarına göre uyum sağlar, rastgele pozisyon eklemez Aktif Yönetim : Hedging v
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Quantum RSI Divergence Pro
VALU VENTURES LTD
Uzman Danışmanlar
Okay, here is the amended version of your description for "Prism Divergence PRO MT5." This version has been revised to be fully compliant with the MQL5 marketplace rules. The changes are primarily focused on removing all special characters and emojis while preserving your well-structured content. Amended Product Description Prism Divergence PRO MT5 - Professional Multi-Strategy Trading System Revolutionary 15-Strategy RSI Divergence EA with Marketplace Validation Prism Divergence PRO MT5 is a s
Quick Solution MT5
Abdul Jalil Mridah Jalil
Uzman Danışmanlar
Promotional offer for today,  The next price will be increase at any time. Final price will be 999 USD. Set files for  Quick Solution MT5         Live Signal   Please just change Risk Level (1-100) No need other field change.  It's only good works on  XAUUSD  H1  Timeframe.  This robot requires minimum deposit of $350. It will increase the volume in a certain ratio as the equity increases. You don't need to increase the volume by yourself. IMPORTANT: If you feel any problems, please don't hesit
Smart Prop Firm EA
Ralph Jordan Lipata De Jesus
4.17 (35)
Uzman Danışmanlar
Smart Prop Firm EA - Built by a 7-Figure Funded Trader   - Developed by an experienced funded trader with multiple verified prop firm certificates (Check Profile)   - Optimized specifically for XAUUSD (Gold) on M15 timeframe Triple-Purpose Design - Suitable For Challenge, Funded and Live Accounts Challenge Accounts - Optimized to pass prop firm evaluations   Funded Accounts - Maintains strict compliance with all prop firm rules   Personal Live Accounts - Fully customizable risk settings for p
Opposite Orders
Serhii Fertikov
Uzman Danışmanlar
Uzman, haber ticareti yapmak için bekleyen çeşitli yönlü stop emirleri kullanıyor. Önemli bir haber öncesinde danışman, BuyStop ve SellStop bekleyen emirleri yerleştirir ve bir tanesi piyasada açıldığında karşıtını kapatır. Uzman, bir yıl boyunca mql5 takvimini içeren bir takvim içerir ve danışmanın parametrelerini takvimdeki herhangi bir etkinlik için özelleştirebilir ve geçmişte test edebilirsiniz. Özellikler: Testi başlatmadan önce uzmanı ticaret grafiğine ekleyin (Uzman, brokerinizin zaman d
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Uzman Danışmanlar
ReversiLot is a powerful automated trading tool on the MetaTrader 5 platform, created for professional traders and investors. This advisor is based on a money management strategy using Martingale and can adapt to market conditions. Key Features: Dynamic Lot Management: The initial lot size is calculated based on the risk percentage of the deposit. The ability to increase the lot size by multiplying after each losing trade. Flexible Parameter Settings: RiskPercentage – the risk percentage for ca
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.39 (46)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten  Boring Pips EA  sahibisiniz?   Ekstra %30 indirim   hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda   İsrail ile İran   arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Uzman Danışmanlar
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Uzman Danışmanlar
FastWay EA, güçlü bir ortalamaya dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik işlem sistemidir. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ve EURGBP gibi korelasyonlu döviz çiftlerinde işlem yaparak, fiyatların sert hareketler sonrası ortalamaya dönüşünden yararlanır. Satin aldıktan sonra tam kurulum talimatları için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı sinyal:  BURAYA TIKLAYIN Mevcut fiyat — sonraki 10 alıcı için sadece $1337. Nihai fiyat: $2937 — fiyat her 10 satın alma sonrası $100 artar. FastWa
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Uzman Danışmanlar
Mean Machine GPT Sürüm 9.0+ Tanıtımı — Yapay Zeka Ticaret Teknolojisinde Devrim Niteliğinde Bir Sıçrama Mean Machine GPT'nin bugüne kadarki en önemli güncellemesi olan Sürüm 9.0+'ı duyurmaktan gurur duyuyorum. Bu çığır açan sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim (55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli dahil), güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist rolü, daha derin başlangıç piyasa kontrolleri ve Yapay Zeka Pozisy
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Remstone
Remstone
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 6 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir yanılsama yok. Am
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.41 (17)
Uzman Danışmanlar
NEXUS — piyasa ile birlikte evrilen bir Uzman Danışman Birçok EA çalışır… ta ki piyasa değişene kadar. Nedeni genelde basittir: “RSI < 30 iken al” gibi sabit kurallar. Bir süre işe yarar, rejim değişince körleşir. NEXUS, nicel kuralları örneklem dışı doğrulama ile birleştirir: verilerden gerçek zamanlı kombinasyonlar kurar. Yapılandırılabilir bir geçmişi analiz eder (ör. H1 veya D1’de 500 periyot) ve göstergeler ile bağlam arasında binlerce kombinasyon üretir. Bir kombinasyon istatistiksel üstü
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Uzman Danışmanlar
APE (Alpha Prop Edge) Hakkında APE (Alpha Prop Edge), ortalama dönüş (mean reversion) stratejisine dayalı olarak geliştirilmiş bir Uzman Danışman’dır (Expert Advisor - EA). Sistem, aşırı fiyat hareketlerini tespit eder ve önceden tanımlanmış koşullara göre ters yönde işlem açar. Sistem, günlük zarar limiti ve otomatik çıkış mekanizması gibi yerleşik risk yönetimi araçlarına sahiptir. Kullanıcılar, hesap büyüklüğüne, işlem ortamına veya değerlendirme kriterlerine göre bu parametreleri özelleştir
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Uzman Danışmanlar
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (6)
Uzman Danışmanlar
Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting from the year 2000 up to today. The AI was trained on a server using the latest machine learning techniques, followed by reinforcement learning. This process took multiple weeks, but the results are truly impressive. Zenox always uses predefined s
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Uzman Danışmanlar
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Uzman Danışmanlar
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5 Uzman Danışman Genel Bakış XAUUSD (altın) ve ana Forex pariteleri için otomatik işlem sistemi. Giriş, SL/TP, trailing ve düşüş (drawdown) kontrolünü kural tabanlı yönetir. Kâr garantisi yoktur; risk uyarısına bakınız. Gereksinimler Platform: MetaTrader 5 Hesap: ECN/RAW önerilir Bağlantı: 24/7 (VPS önerilir) Zaman dilimleri: M1–H4 İlk Kurulum Algo Trading ’i etkinleştirin. EA’yı grafiğe ekleyin (sembol başına bir grafik). Inputs’ta AI_Access_Mode = ON yapın ve yeniden
Sora Adaptive MT5
Zaky Hamdoun
Uzman Danışmanlar
Sora Adaptive – Trende Karşı Daha Akıllı Bir Ticaret Yöntemi Sora Adaptive, yüksek performanslı FOREX ticareti için özel olarak tasarlanmış son teknoloji bir Expert Advisor (EA). Gelişmiş adaptif algoritmalar, doğrusal olmayan matematiksel modeller ve kuantum ilhamlı optimizasyon teknikleriyle baştan yaratılan Sora, sadece bir robot değil — profesyonel traderların gizli silahıdır. Sora’nın kalbinde, piyasadaki momentumları gerçek zamanlı olarak tanıyan, analiz eden ve uyum sağlayan özel bir çok
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4 (36)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Uzman Danışmanlar
Jackal Expert Advisor – İşlem Stratejisi 4 aydır canlı işlem yapıyor Satın aldıktan sonra tüm ürünler süresiz ücretsiz kalacaktır. Ayar dosyasını indir Altın 1dk | ECN Hesap: Tüm brokerlarla uyumlu Jackal EA, piyasa dinamiklerine uyum sağlamak için gelişmiş risk ve kar yönetimini birleştiren çok katmanlı ve akıllı bir kırılma stratejisine dayanır. 1. Kırılma Tuzak Stratejisi Piyasa koşulları doğrulandıktan sonra, EA zıt yönlerde iki eş zamanlı bekleyen emir koyar: Buy Stop mevcut fiyatın üz
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Uzman Danışmanlar
BigBoss Ultra Z Scalper EA, EURUSD paritesi için M5 (5 dakikalık) zaman diliminde hassas bir scalping EA'sıdır. BigBoss Scalper Ultra Z, EURUSD paritesinde hassas scalping stratejileri için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA), MetaTrader 5 platformunda M5 (5 dakikalık) zaman diliminde çalışır. Bu EA, 12 pip'lik Kar Al ve 11 pip'lik Zarar Durdur emirleri kullandığı için hızlı işlem ve kontrollü risk yönetimi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Geriye Dönük Test Sonuçları (M
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Uzman Danışmanlar
Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks.  Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM The strategy is optimized on IC Markets data from 2018-2025. The EA only goes long aka. buying stock with trailing stop Live Signal ( trading 3% Account Balance Risk) Backtest & Setup Guide : To backtest and run the EA correctly you'll need the BankOrderFlow_update indicator. PM me to receive the indicator and put it in MQL5\I
Richter mt5
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Yazarın diğer ürünleri
FJ Universe DCA Investor
Frantisek Juris
Uzman Danışmanlar
DCA YATIRIMCI BOTU | MetaTrader 5 Ticaret Robotu MetaTrader 5 (MT5) platformunda ticaret stratejinizi basitleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış otomatik bir ticaret çözümü. Bu Uzman Danışman (EA), disiplinli bir Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) stratejisi kullanarak alım pozisyonlarını yürütür ve işlemleri verimli bir şekilde yönetir. Her yeni mum açıldığında alım pozisyonu açma koşullarını değerlendirir ve kâr al seviyesini günceller. Aktif işlem yoksa yeni bir işlem başlatılır. Mevcut i
FJ Universe LOT Price Analyzer
Frantisek Juris
Yardımcı programlar
FJUNIVERSE | MT5 Minimum Lot Fiyat Anlık Görüntü Aracı Her işlem için riskinizi anlamanın basit ve etkili bir yolu. Bu betik, yeni başlayan yatırımcıların "Piyasa İzleme" penceresinde listelenen her sembol için minimum lot büyüklüğüyle işlem yapmanın potansiyel riskini açıkça görmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Tek bir tıklamayla, betik, mevcut piyasa (ask) fiyatını ve sözleşme büyüklüğünü kullanarak minimum lot büyüklüğünde açılan bir pozisyonun tahmini değerini hesaplar. Ardından,
FJ Universe DCA Hedge
Frantisek Juris
Uzman Danışmanlar
DCA KORUMA BOTU | MetaTrader 5 Kısa Satış Robotu DCA Koruma Botu ile düşüş piyasalarını ustalıkla yönetin; MetaTrader 5 (MT5) üzerinde kısa satış stratejinizi optimize etmek için tasarlanmış otomatik bir ticaret çözümü. Bu Uzman Danışman (EA), disiplinli bir Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) stratejisi kullanarak volatil veya yükselen piyasalarda satış pozisyonlarını yürütür ve işlemleri verimli bir şekilde yönetir. Yeni bir mum açıldığında satış pozisyonu açma koşullarını değerlendirir ve kâr al
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt