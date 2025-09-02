FJ Universe HFT Turbo

HFT TURBO BOT | MetaTrader 5 Ticaret Robotu

HFT TURBO BOT ile ticaretinizi hızlandırın; MetaTrader 5 (MT5) için tasarlanmış son teknoloji bir otomatik ticaret çözümü. Bu Uzman Danışman (EA), yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejisini kullanarak küçük kâr hedefleri ve yüksek kaldıraçla yıldırım hızında işlemler gerçekleştirir, böylece volatil piyasalarda fırsatları maksimize eder.

Hız ve hassasiyet arayan traderlar için geliştirilen HFT TURBO BOT, her yeni mum başlangıcında alım veya satım pozisyonları açar ve özelleştirilebilir stop-loss ve take-profit seviyeleri sunar. Lotlarla mı yoksa sabit bir para birimi miktarıyla mı işlem yapmayı tercih edersiniz, bu EA tarzınıza uygun esneklik sağlar.

Stratejiler:

LONG : Her döngüde tek bir uzun pozisyon açar, istikrarlı kazançlar için.

: Her döngüde tek bir uzun pozisyon açar, istikrarlı kazançlar için. SHORT : Her döngüde tek bir kısa pozisyon açar, hedefe yönelik kârlar için.

: Her döngüde tek bir kısa pozisyon açar, hedefe yönelik kârlar için. COMBO : Her döngüde hem uzun hem kısa pozisyon açar, çeşitlendirilmiş ticaret için.

: Her döngüde hem uzun hem kısa pozisyon açar, çeşitlendirilmiş ticaret için. LONG_EXTREME : Her mum kapanışında uzun bir emir açar, agresif yükseliş stratejileri için idealdir.

: Her mum kapanışında uzun bir emir açar, agresif yükseliş stratejileri için idealdir. SHORT_EXTREME : Her mum kapanışında kısa bir emir açar, düşüş piyasası hareketleri için mükemmeldir.

: Her mum kapanışında kısa bir emir açar, düşüş piyasası hareketleri için mükemmeldir. COMBO_EXTREME: Her mum kapanışında hem uzun hem kısa emirler açar, piyasa maruziyetini maksimize eder.

Gerçek zamanlı işlem güncellemeleri doğrudan Discord sunucunuza gönderilir, tercihlerinize göre tamamen özelleştirilebilir.