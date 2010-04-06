FJ Universe HFT Turbo
- エキスパート
- Frantisek Juris
- バージョン: 1.4
- アップデート済み: 11 10月 2025
- アクティベーション: 5
HFT TURBO BOT | MetaTrader 5 トレーディングロボット
HFT TURBO BOT でトレードを次のレベルへ。MetaTrader 5（MT5）向けに開発された最先端の自動売買ソリューションです。本EA（エキスパートアドバイザー）は高頻度取引（HFT）戦略を採用し、高速な約定、小さなテイクプロフィット目標、高いレバレッジを組み合わせることで、ボラティリティの高い市場におけるチャンスを最大限に活かします。
スピードと精度を重視するトレーダーのために設計された HFT TURBO BOT は、新しいローソク足が始まるたびに買いまたは売りポジションを自動でオープンします。ストップロスとテイクプロフィットは自由にカスタマイズ可能で、ロットベース取引でも固定金額取引でも柔軟に対応します。
戦略：
- LONG：各サイクルで1つのロングポジションを開き、安定した利益を狙います。
- SHORT：各サイクルで1つのショートポジションを開き、狙った利益を獲得します。
- TREND：直前にクローズしたローソク足と同じ方向に、各サイクルで1つのロングまたはショートを開きます。
- REVERSE：直前にクローズしたローソク足と反対方向に、各サイクルで1つのロングまたはショートを開きます。
- COMBO：各サイクルでロングとショートを同時に開き、分散取引を行います。
- LONG_EXTREME：ローソク足がクローズするたびにロング注文を行い、攻撃的な上昇戦略に最適です。
- SHORT_EXTREME：ローソク足がクローズするたびにショート注文を行い、下落相場に適しています。
- TREND_EXTREME：直前のローソク足と同じ方向に、複数のロングまたはショートポジションを開きます。
- REVERSE_EXTREME：直前のローソク足と反対方向に、複数のロングまたはショートポジションを開きます。
- COMBO_EXTREME：ローソク足がクローズするたびにロングとショートの両方を開き、市場エクスポージャーを最大化します。
- COMBO_EXTREME_SMART: 価格が現在の平均価格より有利な場合、ローソク足クローズごとにロングとショートを同時に開きます。
- COMBO_EXTREME_SMART_PLUS: 価格が直近の買い価格より有利な場合、ローソク足クローズごとにロングとショートを同時に開きます。
フィルター：
- LONG_ONLY：ロングポジションのみを開き、ショートシグナルは無視されます。
- SHORT_ONLY：ショートポジションのみを開き、ロングシグナルは無視されます。
- NO_FILTER：フィルターは使用されません。
取引状況はリアルタイムで Discord サーバーへ送信され、好みに応じて完全にカスタマイズ可能です。
主な機能：
- 選択した戦略に基づき、新しいローソク足の始値で高速に売買を実行し、迅速な利益獲得を目指します。
- Discord とシームレスに連携し、リアルタイムの取引シグナルをカスタム Webhook とニックネーム設定付きでプライベートチャンネルに送信します。
- 複数の通貨ペアおよびアカウントに最適化され、FOK、IOC、Return など柔軟な約定ポリシーに対応します。
- ユニークなマジックナンバーを設定することで、同一口座・同一通貨ペアで複数の EA を同時に稼働可能です。
- 高レバレッジに対応し、小さなテイクプロフィット目標で頻繁な利益を積み重ねます。
設定項目：
- テイクプロフィット率 (HFT_TP_PERC)： エントリー価格からの割合でテイクプロフィットを設定（手数料除外）。
- ストップロス率 (HFT_SL_PERC)： エントリー価格からの割合でストップロスを設定（手数料除外）。
- 単一注文コスト (costOfSingleOrder)： 1回の注文に使用する金額を、ロットまたは通貨で設定します。
- コスト形式 (costFormat)： 「LOT」はロット計算、「CURRENCY_AMOUNT」は固定通貨額（-100% 損失想定）。
- 取引戦略 (tradingStrategy)： 上記の戦略（LONG ～ REVERSE_EXTREME）から選択します。
- オープン制限フィルター (openOnly)： LONG または SHORT のみを許可し、反対方向のシグナルを無視します。
- 複数注文で DCA を使用 (useDCA)： 平均価格とテイクプロフィットを使用（ストップロスは無効）。
- 注文コメント (orderComment)： ブローカーのレポートに表示されるカスタムコメントを追加します。
- マジックナンバー (magicNumber)： EA の取引を識別するための一意の番号です。
- HFT 最終サイクル (LastCycleOfHFT)： 取引サイクル完了後に EA を停止するかどうかを設定します。
- ブランドリンク名 (brandLinkName)： 取引レポートに表示されるリンク名をカスタマイズします。
- ブランドリンク URL (brandLinkURL)： ブランドリンクに対応する URL（Webサイトやプロフィールなど）。
- Discord ニックネーム (discordNickname)： Discord レポートに表示される名前。<@id> タグに対応。
- Discord ログ Webhook (discordWebhookLogs)： 詳細な取引ログを Discord に送信する Webhook URL。
- Discord 結果 Webhook (discordWebhookResults)： 損益（PNL）結果を Discord に送信する Webhook URL。
- Telegram ニックネーム (telegramNickname)： Telegram レポートに表示される名前。@id タグ対応。
- Telegram ボットトークン (telegramBotToken)： BotFather から取得した API トークン。
- Telegram チャット ID (telegramChatID)： PNL 結果を受信する Telegram チャットまたはグループの ID。
Discord 連携設定：
Discord 通知を有効にするには、MT5 の WebRequest を設定してください：
1. Tools > Options > Expert Advisors タブを開く。
2. 「Allow WebRequest for listed URL」にチェックを入れる。
3. 「https://discord.com」および 「https://discordapp.com」を許可 URL に追加。
Telegram 連携設定：
Telegram 通知を有効にするには、MT5 の WebRequest を設定してください：
1. Tools > Options > Expert Advisors タブを開く。
2. 「Allow WebRequest for listed URL」にチェックを入れる。
3. 「https://api.telegram.org」を許可 URL に追加。
HFT TURBO BOT は、高速・自動化・低メンテナンスの取引ソリューションを求めるトレーダーに最適です。高頻度取引アプローチと高レバレッジ対応により、リアル口座・デモ口座の両方で使用でき、複数の通貨ペアに対応します。
初心者から経験豊富なプロトレーダーまで、HFT TURBO BOT は取引効率を高め、急激な市場変動を活かすための強力で使いやすいソリューションを提供します。
リスクに関する免責事項：
トレーディングには重大なリスクが伴い、過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。 HFT TURBO BOT は高頻度取引と高レバレッジ戦略を使用するため、利益だけでなく損失も拡大します。市場の変動、経済状況の変化、予期せぬ出来事により、パフォーマンスが影響を受ける可能性があります。利益は保証されておらず、投資資金の一部または全部を失う可能性があります。本 EA を使用する前に、必ずご自身で調査を行い、リスク許容度を評価し、必要に応じて金融アドバイザーにご相談ください。表示されているパフォーマンスは私の口座に基づいていますが、口座規模、ブローカー条件、約定タイミングの違いにより結果は異なる場合があります。本 EA の使用によって生じたいかなる損失についても、私は責任を負いません。