FJUNIVERSE | MT5 最小ロット価格スナップショットツール 取引ごとのリスクを理解するためのシンプルかつ効果的な方法。 このスクリプトは、初心者トレーダーが「マーケットウォッチ」にリストされている各シンボルで最小ロットサイズを取引する際の潜在的なリスクを明確に把握できるように設計されています。ワンクリックで、スクリプトは現在の市場（アスク）価格と契約サイズを使用して、最小ロットサイズでオープンしたポジションの推定価値を計算します。そして、その銘柄の価格がゼロに下落した場合にどのくらいのリスクがあるかを判定します。 すべての結果は構造化されたCSVファイルに保存され、MetaTraderターミナルのログにも印刷されて素早く確認できます。 特徴： 現在の市場価格に基づいて各シンボルの最小金銭的エクスポージャーを計算します。 最小許可ロットサイズに対して、100%の価格下落に基づく潜在的な最大損失を表示およびエクスポートします。 データの正確性とリアルタイムの市場状況を反映するために、現在の価格のスナップショットを取得します。 結果を、シンボル、スナップショット価格、ロットごと