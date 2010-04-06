FJ Universe HFT Turbo

HFT TURBO BOT | MetaTrader 5 트레이딩 로봇

HFT TURBO BOT으로 트레이딩 성과를 극대화하세요. MetaTrader 5(MT5)를 위해 설계된 최첨단 자동매매 솔루션으로, 고빈도 트레이딩(HFT) 전략을 활용해 매우 빠른 체결, 작은 테이크프로핏 목표, 높은 레버리지를 결합하여 변동성이 큰 시장에서 기회를 최대한 포착합니다. 속도와 정밀도를 중시하는 트레이더를 위해 설계된 HFT TURBO BOT은 매 새로운 캔들이 시작될 때마다 매수 또는 매도 포지션을 오픈합니다. 손절(Stop-Loss)과 이익실현(Take-Profit)은 자유롭게 설정할 수 있으며, 랏 기준 또는 고정 금액 기준 중 원하는 방식으로 거래할 수 있습니다.

전략: LONG : 각 사이클마다 1개의 롱 포지션을 오픈하여 안정적인 수익을 추구합니다.

: 각 사이클마다 1개의 롱 포지션을 오픈하여 안정적인 수익을 추구합니다. SHORT : 각 사이클마다 1개의 숏 포지션을 오픈하여 하락장에서 수익을 노립니다.

: 각 사이클마다 1개의 숏 포지션을 오픈하여 하락장에서 수익을 노립니다. TREND : 직전에 마감된 캔들의 방향과 동일한 방향으로 각 사이클마다 1개의 롱 또는 숏 포지션을 오픈합니다.

: 직전에 마감된 캔들의 방향과 동일한 방향으로 각 사이클마다 1개의 롱 또는 숏 포지션을 오픈합니다. REVERSE : 직전에 마감된 캔들의 방향과 반대 방향으로 각 사이클마다 1개의 롱 또는 숏 포지션을 오픈합니다.

: 직전에 마감된 캔들의 방향과 반대 방향으로 각 사이클마다 1개의 롱 또는 숏 포지션을 오픈합니다. COMBO : 각 사이클마다 롱과 숏 포지션을 동시에 오픈하여 포트폴리오를 분산합니다.

: 각 사이클마다 롱과 숏 포지션을 동시에 오픈하여 포트폴리오를 분산합니다. LONG_EXTREME : 캔들이 마감될 때마다 롱 포지션을 오픈하며, 공격적인 상승 전략에 적합합니다.

: 캔들이 마감될 때마다 롱 포지션을 오픈하며, 공격적인 상승 전략에 적합합니다. SHORT_EXTREME : 캔들이 마감될 때마다 숏 포지션을 오픈하며, 강한 하락장에 적합합니다.

: 캔들이 마감될 때마다 숏 포지션을 오픈하며, 강한 하락장에 적합합니다. TREND_EXTREME : 직전에 마감된 캔들의 방향과 동일한 방향으로 여러 개의 롱 또는 숏 포지션을 오픈합니다.

: 직전에 마감된 캔들의 방향과 동일한 방향으로 여러 개의 롱 또는 숏 포지션을 오픈합니다. REVERSE_EXTREME : 직전에 마감된 캔들의 방향과 반대 방향으로 여러 개의 포지션을 오픈합니다.

: 직전에 마감된 캔들의 방향과 반대 방향으로 여러 개의 포지션을 오픈합니다. COMBO_EXTREME : 캔들이 마감될 때마다 롱과 숏 포지션을 모두 오픈하여 시장 노출을 극대화합니다.

: 캔들이 마감될 때마다 롱과 숏 포지션을 모두 오픈하여 시장 노출을 극대화합니다. COMBO_EXTREME_SMART: 현재 평균 가격보다 더 유리한 가격일 때만 캔들 마감 시 롱과 숏 포지션을 모두 오픈합니다.

현재 평균 가격보다 더 유리한 가격일 때만 캔들 마감 시 롱과 숏 포지션을 모두 오픈합니다. COMBO_EXTREME_SMART_PLUS: 마지막 매수가보다 더 유리한 가격일 때만 캔들 마감 시 롱과 숏 포지션을 모두 오픈합니다.

필터: LONG_ONLY : 롱 포지션만 오픈하며 숏 신호는 무시합니다.

: 롱 포지션만 오픈하며 숏 신호는 무시합니다. SHORT_ONLY : 숏 포지션만 오픈하며 롱 신호는 무시합니다.

: 숏 포지션만 오픈하며 롱 신호는 무시합니다. NO_FILTER: 필터를 사용하지 않습니다.

실시간 거래 알림을 Discord 서버로 전송하여 언제든지 트레이딩을 제어할 수 있으며, 모든 설정은 사용자 맞춤으로 변경할 수 있습니다.

주요 기능:

선택한 전략에 따라 매 새로운 캔들 시작 시 즉시 매수 또는 매도 포지션을 실행하여 빠른 수익 기회를 포착합니다.

Discord와 완벽하게 연동되어, 사용자 지정 웹훅과 닉네임으로 개인 채널에 실시간 거래 신호를 전송합니다.

여러 통화쌍과 계정을 지원하며, 브로커 요구 사항에 맞춰 FOK, IOC, Return 체결 방식을 지원합니다.

고유한 매직 넘버(Magic Number)를 사용하여 동일한 계정 또는 통화쌍에서 여러 EA를 동시에 실행할 수 있습니다.

높은 레버리지 환경에 최적화되어 있으며, 작은 테이크프로핏 목표로 빈번한 누적 수익을 추구합니다.

설정 항목: 테이크프로핏 비율 (HFT_TP_PERC): 진입 가격 대비 테이크프로핏을 퍼센트로 설정합니다(수수료 제외).

진입 가격 대비 테이크프로핏을 퍼센트로 설정합니다(수수료 제외). 스탑로스 비율 (HFT_SL_PERC): 진입 가격 대비 스탑로스를 퍼센트로 설정합니다(수수료 제외).

진입 가격 대비 스탑로스를 퍼센트로 설정합니다(수수료 제외). 단일 주문 비용 (costOfSingleOrder): 단일 주문에 사용할 금액을 랏 또는 통화 기준으로 설정합니다.

단일 주문에 사용할 금액을 랏 또는 통화 기준으로 설정합니다. 비용 형식 (costFormat): 랏 기준(LOT) 또는 고정 금액(CURRENCY_AMOUNT)을 선택하며, -100% 손실을 가정하여 계산됩니다.

랏 기준(LOT) 또는 고정 금액(CURRENCY_AMOUNT)을 선택하며, -100% 손실을 가정하여 계산됩니다. 트레이딩 전략 (tradingStrategy): 위에 나열된 전략 중 하나를 선택합니다.

위에 나열된 전략 중 하나를 선택합니다. 오픈 방향 필터 (openOnly): 롱 또는 숏 포지션만 오픈하도록 제한합니다.

롱 또는 숏 포지션만 오픈하도록 제한합니다. 다중 주문 시 DCA 사용 (useDCA): 평균 가격과 테이크프로핏을 사용하며 스탑로스는 무시됩니다.

평균 가격과 테이크프로핏을 사용하며 스탑로스는 무시됩니다. 주문 코멘트 (orderComment): 브로커 리포트에 표시될 사용자 정의 코멘트입니다.

브로커 리포트에 표시될 사용자 정의 코멘트입니다. 매직 넘버 (magicNumber): EA의 거래를 식별하기 위한 고유 번호입니다.

EA의 거래를 식별하기 위한 고유 번호입니다. HFT 마지막 사이클 (LastCycleOfHFT): 하나의 거래 사이클이 완료되면 EA를 중지할지 여부를 설정합니다.

브랜드 링크 이름 (brandLinkName): 거래 리포트에 표시될 링크 이름입니다.

거래 리포트에 표시될 링크 이름입니다. 브랜드 링크 URL (brandLinkURL): 웹사이트나 프로필 주소를 입력합니다.

웹사이트나 프로필 주소를 입력합니다. Discord 닉네임 (discordNickname): Discord 리포트에 표시되는 이름이며, <@id> 태그를 지원합니다.

Discord 리포트에 표시되는 이름이며, <@id> 태그를 지원합니다. Discord 웹훅 로그 (discordWebhookLogs): 상세 거래 로그를 전송할 Discord 웹훅 URL입니다.

상세 거래 로그를 전송할 Discord 웹훅 URL입니다. Discord 웹훅 결과 (discordWebhookResults): 손익(PNL) 결과를 전송할 Discord 웹훅 URL입니다.

손익(PNL) 결과를 전송할 Discord 웹훅 URL입니다. Telegram 닉네임 (telegramNickname): Telegram 리포트에 표시되는 이름입니다.

Telegram 리포트에 표시되는 이름입니다. Telegram 봇 토큰 (telegramBotToken): Telegram BotFather에서 발급받은 API 토큰입니다.

Telegram BotFather에서 발급받은 API 토큰입니다. Telegram 채팅 ID (telegramChatID): PNL 결과를 수신할 채팅 또는 그룹 ID입니다.

Discord 연동 설정:

Discord 알림을 활성화하려면 MT5에서 WebRequest 설정을 구성하세요:

1. Tools > Options > Expert Advisors 탭으로 이동합니다.

2. “Allow WebRequest for listed URL”을 체크합니다.

3. https://discord.com 및 https://discordapp.com 을 허용 URL 목록에 추가합니다. Telegram 연동 설정:

Telegram 알림을 활성화하려면 MT5에서 WebRequest 설정을 구성하세요:

1. Tools > Options > Expert Advisors 탭으로 이동합니다.

2. “Allow WebRequest for listed URL”을 체크합니다.

3. https://api.telegram.org 을 허용 URL 목록에 추가합니다.