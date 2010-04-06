FJ Universe HFT Turbo

HFT TURBO BOT | MetaTrader 5 트레이딩 로봇

HFT TURBO BOT으로 트레이딩 성과를 극대화하세요. MetaTrader 5(MT5)를 위해 설계된 최첨단 자동매매 솔루션으로, 고빈도 트레이딩(HFT) 전략을 활용해 매우 빠른 체결, 작은 테이크프로핏 목표, 높은 레버리지를 결합하여 변동성이 큰 시장에서 기회를 최대한 포착합니다.

속도와 정밀도를 중시하는 트레이더를 위해 설계된 HFT TURBO BOT은 매 새로운 캔들이 시작될 때마다 매수 또는 매도 포지션을 오픈합니다. 손절(Stop-Loss)과 이익실현(Take-Profit)은 자유롭게 설정할 수 있으며, 랏 기준 또는 고정 금액 기준 중 원하는 방식으로 거래할 수 있습니다.

전략:

  • LONG: 각 사이클마다 1개의 롱 포지션을 오픈하여 안정적인 수익을 추구합니다.
  • SHORT: 각 사이클마다 1개의 숏 포지션을 오픈하여 하락장에서 수익을 노립니다.
  • TREND: 직전에 마감된 캔들의 방향과 동일한 방향으로 각 사이클마다 1개의 롱 또는 숏 포지션을 오픈합니다.
  • REVERSE: 직전에 마감된 캔들의 방향과 반대 방향으로 각 사이클마다 1개의 롱 또는 숏 포지션을 오픈합니다.
  • COMBO: 각 사이클마다 롱과 숏 포지션을 동시에 오픈하여 포트폴리오를 분산합니다.
  • LONG_EXTREME: 캔들이 마감될 때마다 롱 포지션을 오픈하며, 공격적인 상승 전략에 적합합니다.
  • SHORT_EXTREME: 캔들이 마감될 때마다 숏 포지션을 오픈하며, 강한 하락장에 적합합니다.
  • TREND_EXTREME: 직전에 마감된 캔들의 방향과 동일한 방향으로 여러 개의 롱 또는 숏 포지션을 오픈합니다.
  • REVERSE_EXTREME: 직전에 마감된 캔들의 방향과 반대 방향으로 여러 개의 포지션을 오픈합니다.
  • COMBO_EXTREME: 캔들이 마감될 때마다 롱과 숏 포지션을 모두 오픈하여 시장 노출을 극대화합니다.
  • COMBO_EXTREME_SMART: 현재 평균 가격보다 더 유리한 가격일 때만 캔들 마감 시 롱과 숏 포지션을 모두 오픈합니다.
  • COMBO_EXTREME_SMART_PLUS: 마지막 매수가보다 더 유리한 가격일 때만 캔들 마감 시 롱과 숏 포지션을 모두 오픈합니다.

필터:

  • LONG_ONLY: 롱 포지션만 오픈하며 숏 신호는 무시합니다.
  • SHORT_ONLY: 숏 포지션만 오픈하며 롱 신호는 무시합니다.
  • NO_FILTER: 필터를 사용하지 않습니다.

실시간 거래 알림을 Discord 서버로 전송하여 언제든지 트레이딩을 제어할 수 있으며, 모든 설정은 사용자 맞춤으로 변경할 수 있습니다.

주요 기능:

  • 선택한 전략에 따라 매 새로운 캔들 시작 시 즉시 매수 또는 매도 포지션을 실행하여 빠른 수익 기회를 포착합니다.
  • Discord와 완벽하게 연동되어, 사용자 지정 웹훅과 닉네임으로 개인 채널에 실시간 거래 신호를 전송합니다.
  • 여러 통화쌍과 계정을 지원하며, 브로커 요구 사항에 맞춰 FOK, IOC, Return 체결 방식을 지원합니다.
  • 고유한 매직 넘버(Magic Number)를 사용하여 동일한 계정 또는 통화쌍에서 여러 EA를 동시에 실행할 수 있습니다.
  • 높은 레버리지 환경에 최적화되어 있으며, 작은 테이크프로핏 목표로 빈번한 누적 수익을 추구합니다.

설정 항목:

  • 테이크프로핏 비율 (HFT_TP_PERC): 진입 가격 대비 테이크프로핏을 퍼센트로 설정합니다(수수료 제외).
  • 스탑로스 비율 (HFT_SL_PERC): 진입 가격 대비 스탑로스를 퍼센트로 설정합니다(수수료 제외).
  • 단일 주문 비용 (costOfSingleOrder): 단일 주문에 사용할 금액을 랏 또는 통화 기준으로 설정합니다.
  • 비용 형식 (costFormat): 랏 기준(LOT) 또는 고정 금액(CURRENCY_AMOUNT)을 선택하며, -100% 손실을 가정하여 계산됩니다.
  • 트레이딩 전략 (tradingStrategy): 위에 나열된 전략 중 하나를 선택합니다.
  • 오픈 방향 필터 (openOnly): 롱 또는 숏 포지션만 오픈하도록 제한합니다.
  • 다중 주문 시 DCA 사용 (useDCA): 평균 가격과 테이크프로핏을 사용하며 스탑로스는 무시됩니다.
  • 주문 코멘트 (orderComment): 브로커 리포트에 표시될 사용자 정의 코멘트입니다.
  • 매직 넘버 (magicNumber): EA의 거래를 식별하기 위한 고유 번호입니다.
  • HFT 마지막 사이클 (LastCycleOfHFT): 하나의 거래 사이클이 완료되면 EA를 중지할지 여부를 설정합니다.
  • -------------------
  • 브랜드 링크 이름 (brandLinkName): 거래 리포트에 표시될 링크 이름입니다.
  • 브랜드 링크 URL (brandLinkURL): 웹사이트나 프로필 주소를 입력합니다.
  • Discord 닉네임 (discordNickname): Discord 리포트에 표시되는 이름이며, <@id> 태그를 지원합니다.
  • Discord 웹훅 로그 (discordWebhookLogs): 상세 거래 로그를 전송할 Discord 웹훅 URL입니다.
  • Discord 웹훅 결과 (discordWebhookResults): 손익(PNL) 결과를 전송할 Discord 웹훅 URL입니다.
  • Telegram 닉네임 (telegramNickname): Telegram 리포트에 표시되는 이름입니다.
  • Telegram 봇 토큰 (telegramBotToken): Telegram BotFather에서 발급받은 API 토큰입니다.
  • Telegram 채팅 ID (telegramChatID): PNL 결과를 수신할 채팅 또는 그룹 ID입니다.

Discord 연동 설정:
Discord 알림을 활성화하려면 MT5에서 WebRequest 설정을 구성하세요:
1. Tools > Options > Expert Advisors 탭으로 이동합니다.
2. “Allow WebRequest for listed URL”을 체크합니다.
3. https://discord.comhttps://discordapp.com 을 허용 URL 목록에 추가합니다.

Telegram 연동 설정:
Telegram 알림을 활성화하려면 MT5에서 WebRequest 설정을 구성하세요:
1. Tools > Options > Expert Advisors 탭으로 이동합니다.
2. “Allow WebRequest for listed URL”을 체크합니다.
3. https://api.telegram.org 을 허용 URL 목록에 추가합니다.

HFT TURBO BOT은 빠르고 자동화되며 유지 관리가 거의 필요 없는 트레이딩 솔루션을 원하는 트레이더에게 이상적입니다. 고빈도 전략과 높은 레버리지 호환성을 갖추어 데모 계정과 실계좌 모두에서 사용할 수 있으며, 다양한 통화쌍을 지원합니다.

초보자부터 숙련된 트레이더까지 모두를 위한 강력하고 사용자 친화적인 솔루션으로, 빠른 시장 움직임을 효율적으로 활용할 수 있도록 돕습니다.

스왑 수수료 0 추천 브로커:

위험 고지:

금융 상품 거래에는 상당한 위험이 따르며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다. HFT TURBO BOT은 높은 레버리지를 사용하는 고빈도 트레이딩 전략을 활용하므로, 잠재적 수익과 손실이 모두 확대될 수 있습니다. 시장 변동성, 경제적 변화 및 예기치 못한 사건은 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 수익은 보장되지 않으며, 투자 자본의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. 본 EA를 사용하기 전에 반드시 스스로 조사하고 자신의 위험 감내도를 평가하며, 필요 시 금융 전문가와 상담하시기 바랍니다. 표시된 성과는 개인 계정을 기준으로 하며, 계정 규모, 브로커 조건, 체결 시점의 차이에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA 사용으로 발생한 손실에 대해 저는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

추천 제품
X TrendFilter EA
Mohammed Eltayeb Mohammed Khairalla
Experts
Launch pricing is available for a limited time only; from 20 / 01 / 2026 , the EA will be repriced to its fair value, up to $ 2000. X TrendFilter EA – Capital Protection First, Trading Second X TrendFilter EA is a professional Expert Advisor built for traders who understand one rule above all others: protect the account before chasing profit. This EA is not designed to trade all the time. It is designed to trade only when conditions justify risk and to stay out when the market environment is unf
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
Experts
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 is a cutting-edge expert advisor (EA) designed specifically for GBP/USD traders operating on the H1 timeframe. This EA leverages sophisticated algorithms and a robust set of protections to deliver consistent, efficient, and secure trading experiences. Suitable for both seasoned traders and newcomers, Cable Maverick Pro 2.0 empowers users to achieve their trading objectives with precision and confidence. Key Features : Optimized for GBP/USD : Fine-tuned to identi
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Experts
Venom US30 Scalp – VENOM LABS에서 개발한 정밀한 US30 스캘핑 EA 절대로 계좌를 터뜨리지 않는 EA SIGNAL   : https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Exness와 같은 다른 시간대를 사용하는 브로커의 경우, 브로커가 GMT+3이 아니면 마지막 입력을 TRUE 로 설정하십시오. 30분 타임프레임만 사용하세요. ️ 경고 : 시간대 또는 타임프레임 설정이 잘못되면 EA가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 출시 가격은 단 24시간! 지금 바로 구매하세요! Venom US30 Scalp란? Venom US30 Scalp은 US30 (다우존스 지수)의  H1 타임프레임에 최적화된 완전 자동화된 전문가 어드바이저(EA)입니다. 이 EA는 오직 독자적인 수학 알고리즘에 기반하며, 인디케이터, 뉴스 트레이딩, 그리드 또는 마틴게일 전략은 전혀 사용하지 않습니다. VENOM LABS에서 설계한 이 EA는, 단기 수익이나 유행보
Gold 1 Minute Grid
Nguyen Chung
5 (12)
Experts
GOLD 1 MINUTE GRID EA 는 귀금속 거래를 위해 특별히 설계된 자동화 트레이딩 시스템으로, 주요 초점은 GOLD  에 있습니다. 이 Expert Advisor는 M1 타임프레임에서 작동하며, 그리드 트레이딩(Grid Trading), 다중 타임프레임 EMA 추세 필터, 계좌 잔고 기반의 동적 자금 관리, 그리고 다층 헤지 보호 시스템을 결합합니다. 라이브 시그널 (LIVE SIGNAL) Micro 계좌: https://www.mql5.com/en/signals/2346883 Standard 계좌: https://www.mql5.com/en/signals/2351080 추가로 1 회 결제 후 가격은 $149.99로 인상됩니다. 이 EA의 핵심 목표는 주요 추세와 조화를 이루어 거래하고, 기존 그리드 시스템보다 더 효과적으로 리스크를 관리하며, Micro 및 Standard/Pro 계좌 모두에 지능적으로 적응하는 것입니다. 일반적인 작동 원리 EA는 무작위로 거래하지 않습
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - 버전 2025 249달러 - 첫 5명만! 실시간 신호 Sonic R Pro Enhanced의 실시간 성과 확인하기: 거래 전략 Sonic R Pro Enhanced는 Dragon Band (EMA 34 및 EMA 89)를 기반으로 한 전통적인 Sonic R 전략의 업그레이드 버전으로, 자동화된 거래 시스템입니다. 타임프레임: M15, M30 지원 통화쌍: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY 거래 스타일: 스윙 트레이딩 - 풀백 및 반대 트렌드 최소 자본: 500 USD 레버리지: 1:200 이상 사용자 가이드 Sonic R Pro Enhanced는 단순함을 위해 최적화되었습니다. 사용자는 RiskAmount 하나의 파라미터만 설정하면 됩니다. RiskAmount < 0일 경우: 계좌 잔액의 백분율로 위험을 계산 RiskAmount > 0일 경우: 거래당 고정 USD 금액으로 위험을 설정 예제:
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
“두 명의 전문 자문, 하나의 가격: 귀하의 성공을 촉진합니다!” 브렌트유 스캘핑 전문가 + 브렌트유 스윙이 전문가가 한 팀에 전문가 자문을 제공합니다.   Live signal 이 가격은 프로모션 기간 동안 일시적이며 곧 인상될 예정입니다. 최종 가격: 5000 $ 현재 가격으로 몇장 남지 않았으며, 다음 가격은  -->> 1120 $  브렌트유에 오신 것을 환영합니다 브렌트유 전문 고문은 변동성이 큰 에너지 시장을 정확하고 민첩하게 마스터하도록 설계된 강력한 기업입니다. 브렌트유는 단순한 시스템이 아닙니다. 이는 시장 흐름에 적응하는 성공적인 전략을 배포하도록 설계된 전략적 파트너입니다. 스캘핑 기술을 통해 빠른 시장 움직임을 활용하고 싶거나 스윙 트레이딩의 신중한 접근 방식을 선호한다면 브렌트유가 도와드립니다. 고급 알고리즘은 시장 동향을 분석하여 이익을 극대화하고 위험을 최소화하는 거래를 실행합니다. 주요 특징들: 고급 전략 구현: 스캘핑, 스윙 및 기타 맞춤형 전
Guard Scalper
Entus Sofian
Experts
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Experts
Nova MFI Scalper — Momentum-Flow Precision System Nova MFI Scalper integrates advanced volume‑weighted momentum analytics directly into MT5. By interpreting the subtle interplay of accumulation and distribution, it identifies zones where market intent is strongest, filtering out fleeting, low-conviction movements. Unlike standard oscillators or over-engineered black-box systems, Nova MFI Scalper operates on a structurally disciplined framework — ensuring every signal is backed by layered validat
Sweet Apple Pro Max
Dang Quoc An
Experts
Sweet Apple Pro Max 2.1 - Long term profit Please read before using:  Gaining 30 40 50 even 100% profit within a day and then lose all, have you ever in that situation, or you ever saw someone still in that endless loop, x2 x3 profit then they have nothing. Hey my friend, stop thinking like that anymore, we will never be alive in this market if you are still thinking that you can become a millionaire quickly. Therefore, I am here to tell you these things We can not make profit con
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experts
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Professional Manager Trader MT5
Stefan Petkov
Experts
Professional Manager Trader  를 소개합니다 - 귀하의 거래 경험을 향상시키기 위해 설계된 강력한 도구입니다. 전문 풀타임 트레이더의 전문 지식으로 개발된 이 거래 인터페이스는 거래와 자본을 효과적으로 관리합니다. 그 전략은 돌파에 기반하며, 개인적으로 개발한 확인 지표를 통합하여 입증된 성과를 보여주고 있습니다. 리스크와 자금 관리에 강한 초점을 두는   Professional Manager Trader   는 성공적인 거래의 열쇠를 쥐고 있습니다. 예측할 수 없는 외환 시장에서 미래 예측에 강한 리스크 관리와 규율적인 포지션 크기를 통해 귀하의 자본을 보호하고 하락 위험을 제한합니다. 저희의 혁신적인 거래 인터페이스는 시장 사이클에 앞서며, 금융 시장의 끊임없는 변화에 매끄럽게 적응합니다. 철저한 연구와 고급 알고리즘 분석을 통해 제작된 이 인터페이스는 신뢰할 수 있는 거래 솔루션을 제공합니다. 성능을 증명하기 위해, 거래 인터페이스가 몇 달 동안 성공적으로
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
가격으로 TP 및 SL 설정 – MT5 자동 주문 수정기 모든 거래에 대해 정확한 TP 및 SL 가격 수준 자동 설정 ️ 모든 통화쌍 및 EA와 호환, 심볼 또는 매직넘버로 필터링 가능 이 EA는 직접 가격 값(예: EURUSD의 1.12345)을 사용하여 거래의 정확한 테이크프로핏(TP)과 스톱로스(SL) 수준을 정의하고 적용합니다. 포인트나 핍 없음. 모든 주문 또는 선택된 심볼/매직넘버에 대해 깔끔하고 정확한 거래 관리가 가능합니다. 주요 기능: 정확한 가격으로 TP 및 SL 즉시 수정 모든 주문, 현재 심볼 또는 특정 매직넘버에 적용 ️ 0을 입력하여 거래의 TP 또는 SL 제거 차트에 연결되면 완전 자동 작동 모든 거래 자산과 호환 적합 대상: 빠른 TP/SL 제어를 원하는 수동 트레이더 기본 종료 로직을 재정의해야 하는 EA 사용자 복잡한 포지션을 관리하는 다중 주문 트레이더 질문이나 제안이 있으신가요?
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
Experts
FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management use
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experts
Intersection EA is a fully automated software (trading robot), executing trading orders on the currency market in accordance with the algorithm and unique trading settings for each currency pair. Intersection EA is perfectly suitable for beginner traders as well as for professionals who got solid experience in trading on financial markets. Traders and programmers of Kalinka Capital OU company, worked hard developing the Intersection EA forex robot, starting from the year 2011. Initially, this s
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experts
Carbon 2 EA – Grid-Based Recovery Expert Advisor for MetaTrader 5 Carbon 2 EA is an automated Expert Advisor developed for MetaTrader 5 , designed to manage trades using a controlled grid recovery approach with user-defined parameters and transparent behavior. This product is intended for experienced traders who understand grid-based strategies and associated risks. Platform & Compatibility Platform: MetaTrader 5 (MT5 only) Account types: Hedging and Netting Symbols: Forex pairs (user choice) Ti
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Imperium MT5 — 자동화 거래 시스템 Exclusive Imperium MT5 는 MetaTrader 5용 전문가 어드바이저(EA)로, 시장 분석 알고리즘과 리스크 관리에 기반합니다. EA는 완전히 자동으로 작동하며 트레이더의 개입은 최소화됩니다. 주의! 구매 후 즉시 저에게 연락하세요 — 설정 지침을 받으실 수 있습니다! 중요: 모든 예시, 스크린샷 및 테스트는 데모 목적일 뿐입니다. 특정 통화쌍이 한 브로커에서 좋은 결과를 보여도 다른 브로커에서도 동일하다는 의미는 아닙니다. 각 브로커는 고유한 시세, 스프레드 및 거래 조건을 가지고 있습니다. 따라서 각 통화쌍은 사용자가 개별적으로 최적화해야 합니다 그리고 실제 계좌에서는 단일 통화 모드 로만 실행해야 합니다 — 각 쌍을 별도로 실행하세요. 다중 통화 모드 스크린샷은 단순히 예시입니다. 시장 상황은 변하기 때문에 최적화는 최소 연 1회 반복하는 것이 좋습니다. 중요 정보: EA의 데모 버전은 평가용으로
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Grid Balance
Tan Au Phuong
3.67 (3)
Experts
자동화된 그리드 트레이딩 전략 Grid Balance EA는 MQL5 로 개발된 강력하고 고도로 맞춤화 가능한 그리드 트레이딩 도구입니다. 매수·매도 주문을 자동으로 실행하고, 각 거래마다 개별적인 테이크프로핏을 설정하며, 목표 총이익에 도달하면 모든 포지션을 자동으로 청산하여 자동화된 트레이딩 과정을 간소화하고 최적화합니다. 효율성과 규율을 요구하는 그리드 트레이딩을 위한 신뢰할 수 있는 조력자입니다. 지금 EA를 93에 구매하고 가격이 150으로 오르기 전에 이 놀라운 제안을 놓치지 마세요 — 지금 바로 구매하여 이 혜택을 누리세요! .set files and FAQ https://www.mql5.com/en/blogs/post/758935 간편한 접근성과 구현 Grid Balance EA는 MQL5 마켓에서 쉽게 다운로드할 수 있습니다. 직관적인 디자인과 자동화 기능을 갖춘 이 도구는 그리드 트레이딩 전략을 구현하기 위한 원활한 솔루션을 제공합니다. 오늘 바로 Grid Bal
SP500 Fast Collector
Dmitrij Petrenko
Experts
SP500 Fast Collector Automatic scalping trading! The trading system is designed to earn on market fluctuations. I do not offer any gifts or bonuses for a purchase or a positive review! The SP500 Fast Collector advisor has been tested in a closed test, showed excellent results, is worthy of respect, and does not require marketing tricks and manipulations. The SP500 index includes 505 of the largest US companies and, on average, it grows by 10% per year. A unique trading system based on the e
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Exotics Adv
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Gold Zone EA
Simon Reger
4.5 (8)
Experts
Gold Zone EA 는 공급·수요(Supply & Demand) 영역을 기반으로 시장 구조를 분석하고, 정의된 가격 반응에 따라 자동으로 거래를 수행하는 Expert Advisor입니다. 이 EA는 영역 감지, 모멘텀 분석, EMA 필터, 다중 테이크프로핏, 브레이크이븐, 트레일링 스탑 및 차트 내에서 직접 조작 가능한 수동 트레이딩 패널을 통합하고 있습니다. 지원 종목 예시: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD 그 외 다양한 외환, 지수, CFD 종목에서도 사용 가능합니다. 외부 DLL은 필요하지 않습니다. 거래 로직 공급·수요 영역 감지 EA는 다음 요소를 통해 구조적 가격 영역을 식별합니다: 베이스 캔들(Base High / Base Low) 캔들 패턴 필터 선택형 EMA 트렌드 강도 영역 크기 및 중첩 여부 검사 무효화된 영역 자동 제거 가격이 여러 차례 영역을 돌파하거나 무효화 카운터가 도달하면 영역은 비활성화됩니다. 영역 활성화 가격
FREE
Sunan Giri For MT5
Victor Adhitya
5 (5)
Experts
Sunan Giri EA for MT5 by Victoradhitya Risk Disclosure : Futures, Forex, Stock, Crypto and Derivative trading contains substantial risk and is not for every investor. An investor could potentially lose all or more than the initial investment. I am not responsible for any financial losses you may incur by using this EA! ea uses a no martingle strategy or martingale strategy depends on your set every trade always uses a hidden SL EA has back test for 5 years Minimum balance $1000
FREE
AP BTC Bullish Retest MT5
Allan Graham Pike
Experts
AP BTC Bullish Retest (MT5) Long-only BTC EA. Waits for a decisive close above resistance , confirms trend/volume quality, then places a BUY LIMIT on the pullback to the broken level. One setup at a time. No grid, no martingale. No DLL/WebRequest. What it is A breakout-and-retest engine for BTC. It builds meaningful resistance handles (body-high clusters) on a higher TF, requires a clean close through that handle, then buys the retest with disciplined risk and strict broker-safe checks. How it t
GoldCraft EA
Nguyen Ngoc Phuoc
Experts
**GoldCraft EA - Advanced Gold Trading Robot** Unlock the power of automated trading with GoldCraft EA, a premium Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. This sophisticated bot combines technical analysis with robust risk management to maximize profitability while minimizing exposure. **Key Features:** - **Trend-Following Strategy**: Utilizes Moving Averages (MA34 and MA89) on H4 and M15 timeframes, paired with RSI indicators, to identify h
Pairs Trading Expert
Rasoul Mojtahedzadeh
Experts
Profitable Statistical Arbitrage  and   M ean Reversion Algorithm This Expert Advisor implements the well-established   Pairs Trading   algorithm — a classic quantitative trading strategy based on   statistical arbitrage   and   mean reversion . The EA identifies the optimal hedge ratio between two correlated trading symbols to construct a synthetic stationary spread . It continuously monitors the deviation of this spread from its mean value and opens synthetic BUY/SELL baskets when the spread
Momo botbot
Or Franco
Experts
Momo botbot  is an automated trading bot designed to maximize profit potential in Forex trading, specifically for the EUR/USD currency pair. The bot operates based on a smart combination of technical indicators and an advanced averaging strategy, with a focus on the 5-minute timeframe (M5). Key Advantages: Advanced Technology: Combines precise data from multiple technical indicators for accurate market analysis and optimal trade execution. Sophisticated Averaging Method: Enables smart risk manag
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 라이브 시그널:       여기를 클릭하세요 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% 할인 단 24시간 한정. 프로모션은 11월 29일에 종료됩니다. 이 상품의 공식 할인 행사는 이번 한 번뿐입니다. Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.22 (93)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로 구축되어 신뢰성과 성과를 추구하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 입증된
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
MultiWay EA는 강력한 평균회귀 전략에 기반한 스마트하고 효율적인 자동 매매 시스템입니다. 아홉 개의 상관된 (심지어 일부는 일반적으로 “추세형”) 통화쌍 — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD — 에 분산 투자함으로써, 강한 방향성 충격 이후 가격이 평균으로 되돌아오는 움직임을 포착합니다. 구매 후 전체 설치 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭하세요 현재 가격 —   다음 10명의 구매자에게 단 $1937. MultiWay EA는 단순함, 안정성, 명확한 논리를 중요시하는 트레이더에게 완벽합니다 — 복잡한 설정은 필요 없지만, 매우 유연한 자금 관리 및 리스크 제어 옵션을 제공합니다. 이 EA는 진정한 “설정 후 잊기” 철학을 따릅니다. 사용자의 개입이 거의 필요 없으며, 수년간 안정적으로 작동할 수 있어 장기 전략에 이상적입니다. M
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Marvelous EA 소개: 궁극의 거래 파트너 Marvelous EA로 외환 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. 이 최첨단 자동 거래 솔루션은 이익을 극대화하고 위험을 최소화하도록 설계되었습니다. 이 신중하게 설계된 거래 알고리즘은 동적 외환 시장을 정밀하고 효율적으로 탐색할 수 있는 고급 기능을 갖추고 있습니다. GOLD - XAUUSD - H1 실계좌 성과: https://www.mql5.com/ko/signals/ 2321875 주요 기능: 입증된 거래 전략: 경험 많은 거래자들이 개발하고 다양한 시장 조건에서 테스트되었습니다. 자동 거래: 감정적 편향이나 수동 개입 없이 24/5 거래 실행. 위험 관리: 자본을 보호하는 정교한 위험 관리 시스템. 적응형 기술: 끊임없이 학습하고 변화하는 시장 상황에 적응. 다중 통화 지원: 최적화된 설정으로 여러 통화 쌍을 거래. 실시간 모니터링: 성과와 시장 분석을 실시간으로 확인. 장점: 효율성 향상: 자동 거래로 시간과
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA는 강력한 평균 회귀 전략을 기반으로 하는 스마트하고 효율적인 자동 거래 시스템입니다. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP 등 상관 관계가 높은 통화쌍을 거래하여 큰 방향성 움직임 후 가격이 평균으로 되돌아가는 점을 활용합니다. 구매 후 전체 설정 안내를 받으시려면 개인 메시지를 보내주세요. 실시간 신호:  여기를 클릭 현재 가격 — 다음 10명의 구매자에게 단 $1337. FastWay EA는 복잡한 설정 없이도 높은 유연성의 자금 관리와 리스크 제어를 원하는 분께 적합합니다. “설정 후 방치” 철학으로 설계되어 수년간 안정적으로 운용될 수 있습니다. 단독 사용 또는 포트폴리오 보강용으로 활용 가능합니다. 차트에 부착만 하면 나머지는 EA가 처리합니다. FastWay EA 주요 특징: 통화쌍 시세뿐 아니라 다음 요소를 고려: 글로벌 주식 시장 변동성 기준 통화 금리 선물 변동성 해당 통화쌍 옵션 시장 신호 그리드 시스템 사용, 마
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.21 (29)
Experts
Aria Connector EA – V4 (학습 머신 + XGBoost 학습 모델 +112개 유료 및 무료 AI + 투표 시스템 + 외부 및 편집 가능한 프롬프트) 시장의 대부분 EA들이 "AI"나 "신경망"을 사용한다고 주장하면서도 실제로는 기본적인 스크립트만 실행하는 반면, Aria Connector EA V4 는 진정한 AI 기반 거래의 의미를 재정의합니다. 이것은 이론도 마케팅 과장도 아닙니다. 이는 귀하의 MetaTrader 5 플랫폼과 112개의 실제 AI 모델 간의 직접적이고 검증 가능한 연결이며, 차세대 XGBoost 엔진, 편집 가능한 프롬프트, 그리고 멀티 AI 투표 시스템과 결합되어 있습니다. 첫날부터 Aria는 투명하고 진화하는 생태계로 설계되었습니다: 먼저 직접 GPT 연결, 그 다음 자동화, 그 다음 전략 감사. 이제 V4에서 Aria는 진정한 학습 머신이 됩니다 . 시장 조건에 적응하고, 실시간으로 전략을 최적화하며, 외부의 편집 가능한 프롬프트로 지
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – 시장과 함께 진화하는 정량적 적응형 그리드 시스템 NEXUS는 실시간으로 규칙 조합을 생성하고, 이를 샘플 외 검증(out-of-sample) 으로 필터링하며, 유효한 시장 환경에서 통계적 이점이 감지될 때만 진입하는 100% 자동 거래 시스템입니다. 빠른 스펙 요약 시스템 유형: OOS(샘플 외) 검증이 포함된 적응형 그리드, 뉴스·변동성·세션/요일·선택적 거래량 가치 영역을 고려하는 환경 필터 탑재. 종목: 주요 및 교차 Forex 통화쌍 (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD) 및 세트에 따라 XAUUSD 포함. 포함된 리스크 프로필: Conservative(보수형), Classic(표준형), Aggressive(공격형). 타임프레임: 각 세트를 로드할 때 자동으로 설정 되며, 차트 주기를 수동으로 변경할 필요가 없습니다. 세트 검증: 모든 세트는 2018–2025 구간에 대해 샘플 외(o
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (137)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ 버전 5.0 - 기관 아키텍처를 통한 자율 지능 규칙 기반 자동화에서 진정한 자율 지능으로의 진화는 알고리즘 거래의 자연스러운 진보를 나타냅니다. 10년 전 기관 퀀트 데스크가 탐구하기 시작한 것이 실용적 구현으로 성숙했습니다. AIQ 버전 5.0은 이러한 성숙을 구현합니다: 정교한 다중 모델 AI 분석, 독립적 검증 아키텍처, 그리고 광범위한 프로덕션 배포를 통해 개선된 지속적 학습 시스템. 이것은 AI 기능이 추가된 자동화가 아닙니다. 이것은 기초부터 구축된 자율 지능으로, 기관 트레이딩 데스크가 의사 결정 검증을 구조화하고, 운영 신뢰성을 관리하며, 적응형 학습 시스템을 구현하는 방법에 대한 수년간의 연구를 기반으로 합니다. 버전 5.0은 이러한 개발 접근 방식의 정점을 나타냅니다. 버전 5.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대한 액세스, 독립적 검증을 제공하는 이중 AI 분석가 및 리스크 관리자 역할, 무중단 운영을 보장하는 자
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experts
OrionXAU 는 XAUUSD(금) 및 US100 / 나스닥 시장에서 거래하도록 설계된 알고리즘 트레이딩 시스템입니다. 스캘핑과 스윙 트레이딩 전략을 결합하여 장기적 안정성을 목표로 한 위험 관리 구조를 갖추고 있습니다. 주요 지원 시장 • XAUUSD (금) • US100 / 나스닥 두 가지 전략 엔진 1. 스캘핑 • 단기 시장 참여 • 일중 거래 • 작은 가격 변동 포착 • 엄격한 위험 관리 2. 스윙 트레이딩 • 추세적 움직임 포착 • 거래 빈도 낮음 • 작은 손실이 자주 발생 • 수익 거래는 대부분 매우 큰 이익 을 제공 3.5 버전 – 신규 기능 OrionXAU는 다음과 같이 사용할 수 있습니다: • 금 시장만, • 나스닥 시장만, • 또는 한 계정에서 두 시장 모두 운용 가능. 보안 로직: • 하루 최대 2건의 거래 • 시장당 최대 1건 • 첫 거래가 손실이면 두 번째 거래는 실행되지 않음 그러나 안정성을 위해 한 번에 한 시장만 사용하는 것을 권장합니다. 운용 방식
EA Gold Harvester
Guo Cheng Liu
Experts
Core Concept Bollinger Grid Pro is a fully automated EA that combines Bollinger Band trend detection with an intelligent grid trading system . It automatically builds buy grids during ranging markets and intelligently takes profit during breakouts—capturing consistent profits from price volatility. The system operates 100% automatically with no manual intervention required, allowing your account to grow steadily under any market condition.  Strategy Logic Bollinger Band Trend Recognition The E
Beatrix Inventor MT5
Azil Al Azizul
3.07 (109)
Experts
Introducing my new Expert Advisor Beatrix Inventor, Beatrix Inventor EA uses the concept of following trends in conducting market analysis. Analyzing market trends with the main indicators Bollinger Band and Moving Average, when entering transactions, this EA also considers the Orderblock zone which makes the analysis more accurate. The algorithm used in developing this EA is a reliable algorithm both in entry and managing floating minus. This EA is designed to be used on the XAUUSD / GOLD pair
Pound Breakout MT5
Daniela Elsner
Experts
Pound Breakout MT5 is an Expert Advisor for GBPUSD that trades breakouts from a parallel sideways channel and offers impressive additional trading features. >>> Importand note before purchase. Please read first:  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763901 >>> Live signal available here: https://www.mql5.com/en/signals/2322082   >>> Channel:  https://www.mql5.com/en/channels/01be7ce9c7a4db01 The basis of the Pound Breakouts strategy is that the London trading hours are one of the most liquid and
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT 버전 11.0 - 한국어 Mean Machine GPT 버전 11.0 - 기관 인텔리전스와 전문 트레이딩의 만남 알고리즘 트레이딩에서 진정한 AI 통합을 개척한 이래, 우리는 여러 시장 사이클, 경제 체제, 기술 진화를 통해 이 접근 방식을 다듬어왔습니다. 적응형 기계 학습이 정량적 트레이딩의 자연스러운 발전을 나타낸다는 우리의 확신으로 시작된 것이 업계 방향이 되었습니다. 버전 11.0은 지금까지 우리의 가장 정교한 구현을 나타냅니다. 이것은 마케팅 용어로서의 AI가 아닙니다. 이것은 다양한 시장 조건에 걸친 수년간의 프로덕션 배포를 통해 정제된, 전문 트레이딩 전략에 기관 수준의 엄격함으로 적용된 계산 인텔리전스입니다. 버전 11.0을 지원하는 인프라는 적응형 포지션 관리, 다중 모델 합의 시스템, 신경망 가중치 최적화에서 지속적인 연구 개발의 정점을 나타냅니다. 버전 11.0은 55개 이상의 무료 통합 모델을 포함한 300개 이상의 AI 모델에 대
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experts
Neuron Net GOLD is an integration of the Python programming language, deep learning machine and mql5 code to be able to predict XAUUSD price movements so as to produce entries and exits based on artificial intelligence. How it works: At the start of asian session, Neuron Net Gold will carry out analysis based on historical data and predict gold price movements.  If the price prediction is up, Neuron Net Gold will take a long position, and vice versa.  Neuron Net Gold will close the position au
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Experts
SpeedScalper AI MT5 is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced SpeedScalper AI MT5 specifically designed for the BTCUSD pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensive test
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA는 보류 포지션 전략(PPS)과 매우 진보된 비밀 거래 알고리즘을 기반으로 합니다. Bonnitta EA의 전략은 비밀 사용자 지정 지표, 추세선, 지원 및 저항 수준(가격 조치) 및 위에서 언급한 가장 중요한 비밀 거래 알고리즘의 조합입니다. 실제 돈으로 3개월 이상 테스트하지 않고 EA를 구입하지 마십시오. 실제 돈으로 BONNITTA EA를 테스트하고 아래 링크에서 결과를 확인하는 데 100주 이상(2년 이상)이 걸렸습니다. BONNITTA EA는 사랑과 권한 부여로 만들어졌습니다. 불법 복제 알고리즘의 가격 및 구현의 이유는 소수의 구매자에게만 해당됩니다. Bonnitta EA는 테스트를 거쳤으며 22년 동안 99,9% 품질의 실제 진드기를 사용하여 실제 시장 조건에 가까운 슬리피지 및 수수료로 스트레스 테스트를 성공적으로 통과했습니다. Expert Advisor에는 완전한 통계 제어를 통해 통계 수집 및 미끄러짐 제어 알고리즘이 포함되어 있습니다.
Milioron mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
The   Milioron   robot, developed for the Forex market, has significant flexibility and offers many mechanisms for maintaining a series of orders. It allows traders to automate and optimize their trading using built-in strategies and risk management approaches. Some of the main features and capabilities of the Milioron robot include: 1. **Flexibility of settings**: The robot provides traders with a wide range of parameters and settings that can be adapted to specific trading strategies and tr
제작자의 제품 더 보기
FJ Universe DCA Investor
Frantisek Juris
Experts
DCA 투자 봇 | MetaTrader 5 트레이딩 로봇 MetaTrader 5(MT5)에서 트레이딩 전략을 간소화하고 최적화하기 위해 설계된 자동화된 트레이딩 솔루션입니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 규율 있는 달러 비용 평균법(DCA) 전략을 사용하여 매수 포지션을 실행하고 거래를 효율적으로 관리합니다. 새로운 캔들이 열릴 때마다 매수 포지션 개시 조건을 평가하고 테이크 프로핏 수준을 업데이트합니다. 활성 거래가 없으면 새 거래를 시작합니다. 기존 거래의 경우 EA는 "totalInvestmentForBot"을 "numberOfOrders"로 나누어 현재 가격 아래의 후속 주문에 대한 DCA 그리드를 생성하여 전략적인 리스크 관리를 보장합니다. 모든 트레이딩 신호는 실시간 모니터링을 위해 Discord 서버로 직접 전송되며, 사용자의 선호에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다. 기능: 새로운 캔들 오픈 시 매수 포지션을 실행하며, 활성 거래가 없을 경우 새 주문을 트리거합니다.
FJ Universe LOT Price Analyzer
Frantisek Juris
유틸리티
FJUNIVERSE | MT5 최소 로트 가격 스냅샷 도구 거래당 위험을 이해하는 간단하고 효과적인 방법. 이 스크립트는 초보 트레이더들이 "마켓 워치"에 나열된 각 심볼에서 최소 로트 크기로 거래할 때 발생할 수 있는 잠재적 위험을 명확히 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 한 번의 클릭으로 스크립트는 현재 시장(매도호가) 가격과 계약 크기를 사용하여 최소 로트 크기로 개시된 포지션의 예상 가치를 계산합니다. 그런 다음, 해당 금융 상품의 가격이 0으로 하락할 경우 얼마나 많은 위험이 있는지를 결정합니다. 모든 결과는 구조화된 CSV 파일에 저장되며, 빠른 확인을 위해 MetaTrader 터미널 로그에도 출력됩니다. 기능: 현재 시장 가격을 기반으로 각 심볼에 대한 최소 금전적 노출을 계산합니다. 최소 허용 로트 크기에 대해 100% 가격 하락을 기반으로 한 잠재적 최대 손실을 표시하고 내보냅니다. 데이터가 정확하고 실시간 시장 조건을 반영하도록 현재 가격의 스냅샷을 찍습니다. 결
FJ Universe DCA Hedge
Frantisek Juris
Experts
DCA 헤지 봇 | MetaTrader 5 숏셀링 로봇 DCA 헤지 봇으로 약세 시장을 장악하세요. MetaTrader 5(MT5)에서 숏셀링 전략을 최적화하기 위해 설계된 자동화된 트레이딩 솔루션입니다. 이 전문가 어드바이저(EA)는 규율 있는 달러 비용 평균법(DCA) 전략을 활용하여 변동성이 크거나 상승하는 시장에서 매도 포지션을 실행하고 거래를 효율적으로 관리합니다. 새로운 캔들이 열릴 때마다 매도 포지션 개시 조건을 평가하고 테이크 프로핏 수준을 업데이트합니다. 활성 거래가 없으면 새로운 매도 주문이 시작됩니다. 기존 거래의 경우 EA는 "totalInvestmentForBot"을 "numberOfOrders"로 나누어 현재 가격 이상의 후속 매도 주문에 대한 DCA 그리드를 생성하여 가격이 상승할 때 포지션을 평균화함으로써 전략적으로 리스크를 관리합니다. 가격이 초기 진입 지점에서 +100% 상승하면 그리드는 새로운 주문 생성을 중단하며, 이 시점에서 포지션이 관리되지
FJ Universe AIX Grok Assistant
Frantisek Juris
유틸리티
AIX GROK FJU ASSISTANT | MetaTrader 5 AI 기반 트레이딩 어드바이저 AIX GROK FJU ASSISTANT 로 트레이딩을 혁신하세요. 이 첨단 MetaTrader 5(MT5) 전문 어드바이저(EA)는 xAI에서 개발한 GROK의 최첨단 AI 기술을 활용하여 실시간 기술적 분석과 트레이딩 인사이트를 제공합니다. 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 이 EA는 MT5 차트를 GROK AI에 연결하여 데이터 기반의 감정에 영향을 받지 않는 트레이딩 신호를 Discord 또는 Telegram으로 직접 전송합니다. 매 캔들 마감 시 차트 데이터를 분석함으로써 AIX GROK FJU ASSISTANT는 더 스마트하고 빠른 의사결정을 가능하게 하여 AI 정밀도로 수동 트레이딩 전략을 강화합니다. 스캘핑, 스윙 트레이딩, 또는 장기 포지션 관리를 하든, 이 EA는 비교할 수 없는 유연성과 실시간 지원을 제공하여 변동성이 큰 시장에서 앞서 나갈 수 있도록 돕
FJ Universe Volatility Checker
Frantisek Juris
유틸리티
FJUNIVERSE | MT5 변동성 & 최소 로트 스냅샷 도구 원클릭 강력 스캐너 가 마켓 워치 내 모든 심볼 의 실제 리스크와 변동성 을 즉시 분석 — 현재 차트 타임프레임 기준. 이 스크립트는 브로커가 정의한 최소 로트 기준 USD 리스크 금액 을 정확히 계산하고, 로드된 모든 캔들 기반의 완전한 변동성 프로필 을 생성합니다. 결과는 깔끔한 CSV 파일 로 저장되며, MetaTrader 저널 에 바 수와 함께 출력됩니다. 주요 기능: MINPRICE 계산: 가격이 0까지 하락 시 리스크 ( 최소_로트 × Ask × 계약_크기 ) SNAP 표시: 현재 Ask 가격 (완전한 소수점) MINLOT 표시: 브로커 허용 최소 거래 로트 모든 사용 가능 바에서 변동성 % 계산 (항상 양수) : AVGD 평균 일일 레인지 % ( |H-L|/O ) AVGL 평균 상승폭 % ( |H-O|/O ) AVGS 평균 하락폭 % ( |L-O|/O ) MINL 최소 비제로 상승폭 % (플랫 캔들 제외)
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변