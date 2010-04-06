FJ Universe HFT Turbo
- Experts
- Frantisek Juris
- 버전: 1.4
- 업데이트됨: 11 10월 2025
- 활성화: 5
HFT TURBO BOT | MetaTrader 5 트레이딩 로봇
HFT TURBO BOT으로 트레이딩 성과를 극대화하세요. MetaTrader 5(MT5)를 위해 설계된 최첨단 자동매매 솔루션으로, 고빈도 트레이딩(HFT) 전략을 활용해 매우 빠른 체결, 작은 테이크프로핏 목표, 높은 레버리지를 결합하여 변동성이 큰 시장에서 기회를 최대한 포착합니다.
속도와 정밀도를 중시하는 트레이더를 위해 설계된 HFT TURBO BOT은 매 새로운 캔들이 시작될 때마다 매수 또는 매도 포지션을 오픈합니다. 손절(Stop-Loss)과 이익실현(Take-Profit)은 자유롭게 설정할 수 있으며, 랏 기준 또는 고정 금액 기준 중 원하는 방식으로 거래할 수 있습니다.
전략:
- LONG: 각 사이클마다 1개의 롱 포지션을 오픈하여 안정적인 수익을 추구합니다.
- SHORT: 각 사이클마다 1개의 숏 포지션을 오픈하여 하락장에서 수익을 노립니다.
- TREND: 직전에 마감된 캔들의 방향과 동일한 방향으로 각 사이클마다 1개의 롱 또는 숏 포지션을 오픈합니다.
- REVERSE: 직전에 마감된 캔들의 방향과 반대 방향으로 각 사이클마다 1개의 롱 또는 숏 포지션을 오픈합니다.
- COMBO: 각 사이클마다 롱과 숏 포지션을 동시에 오픈하여 포트폴리오를 분산합니다.
- LONG_EXTREME: 캔들이 마감될 때마다 롱 포지션을 오픈하며, 공격적인 상승 전략에 적합합니다.
- SHORT_EXTREME: 캔들이 마감될 때마다 숏 포지션을 오픈하며, 강한 하락장에 적합합니다.
- TREND_EXTREME: 직전에 마감된 캔들의 방향과 동일한 방향으로 여러 개의 롱 또는 숏 포지션을 오픈합니다.
- REVERSE_EXTREME: 직전에 마감된 캔들의 방향과 반대 방향으로 여러 개의 포지션을 오픈합니다.
- COMBO_EXTREME: 캔들이 마감될 때마다 롱과 숏 포지션을 모두 오픈하여 시장 노출을 극대화합니다.
- COMBO_EXTREME_SMART: 현재 평균 가격보다 더 유리한 가격일 때만 캔들 마감 시 롱과 숏 포지션을 모두 오픈합니다.
- COMBO_EXTREME_SMART_PLUS: 마지막 매수가보다 더 유리한 가격일 때만 캔들 마감 시 롱과 숏 포지션을 모두 오픈합니다.
필터:
- LONG_ONLY: 롱 포지션만 오픈하며 숏 신호는 무시합니다.
- SHORT_ONLY: 숏 포지션만 오픈하며 롱 신호는 무시합니다.
- NO_FILTER: 필터를 사용하지 않습니다.
실시간 거래 알림을 Discord 서버로 전송하여 언제든지 트레이딩을 제어할 수 있으며, 모든 설정은 사용자 맞춤으로 변경할 수 있습니다.
주요 기능:
- 선택한 전략에 따라 매 새로운 캔들 시작 시 즉시 매수 또는 매도 포지션을 실행하여 빠른 수익 기회를 포착합니다.
- Discord와 완벽하게 연동되어, 사용자 지정 웹훅과 닉네임으로 개인 채널에 실시간 거래 신호를 전송합니다.
- 여러 통화쌍과 계정을 지원하며, 브로커 요구 사항에 맞춰 FOK, IOC, Return 체결 방식을 지원합니다.
- 고유한 매직 넘버(Magic Number)를 사용하여 동일한 계정 또는 통화쌍에서 여러 EA를 동시에 실행할 수 있습니다.
- 높은 레버리지 환경에 최적화되어 있으며, 작은 테이크프로핏 목표로 빈번한 누적 수익을 추구합니다.
설정 항목:
- 테이크프로핏 비율 (HFT_TP_PERC): 진입 가격 대비 테이크프로핏을 퍼센트로 설정합니다(수수료 제외).
- 스탑로스 비율 (HFT_SL_PERC): 진입 가격 대비 스탑로스를 퍼센트로 설정합니다(수수료 제외).
- 단일 주문 비용 (costOfSingleOrder): 단일 주문에 사용할 금액을 랏 또는 통화 기준으로 설정합니다.
- 비용 형식 (costFormat): 랏 기준(LOT) 또는 고정 금액(CURRENCY_AMOUNT)을 선택하며, -100% 손실을 가정하여 계산됩니다.
- 트레이딩 전략 (tradingStrategy): 위에 나열된 전략 중 하나를 선택합니다.
- 오픈 방향 필터 (openOnly): 롱 또는 숏 포지션만 오픈하도록 제한합니다.
- 다중 주문 시 DCA 사용 (useDCA): 평균 가격과 테이크프로핏을 사용하며 스탑로스는 무시됩니다.
- 주문 코멘트 (orderComment): 브로커 리포트에 표시될 사용자 정의 코멘트입니다.
- 매직 넘버 (magicNumber): EA의 거래를 식별하기 위한 고유 번호입니다.
- HFT 마지막 사이클 (LastCycleOfHFT): 하나의 거래 사이클이 완료되면 EA를 중지할지 여부를 설정합니다.
- -------------------
- 브랜드 링크 이름 (brandLinkName): 거래 리포트에 표시될 링크 이름입니다.
- 브랜드 링크 URL (brandLinkURL): 웹사이트나 프로필 주소를 입력합니다.
- Discord 닉네임 (discordNickname): Discord 리포트에 표시되는 이름이며, <@id> 태그를 지원합니다.
- Discord 웹훅 로그 (discordWebhookLogs): 상세 거래 로그를 전송할 Discord 웹훅 URL입니다.
- Discord 웹훅 결과 (discordWebhookResults): 손익(PNL) 결과를 전송할 Discord 웹훅 URL입니다.
- Telegram 닉네임 (telegramNickname): Telegram 리포트에 표시되는 이름입니다.
- Telegram 봇 토큰 (telegramBotToken): Telegram BotFather에서 발급받은 API 토큰입니다.
- Telegram 채팅 ID (telegramChatID): PNL 결과를 수신할 채팅 또는 그룹 ID입니다.
Discord 연동 설정:
Discord 알림을 활성화하려면 MT5에서 WebRequest 설정을 구성하세요:
1. Tools > Options > Expert Advisors 탭으로 이동합니다.
2. “Allow WebRequest for listed URL”을 체크합니다.
3. https://discord.com 및 https://discordapp.com 을 허용 URL 목록에 추가합니다.
Telegram 연동 설정:
Telegram 알림을 활성화하려면 MT5에서 WebRequest 설정을 구성하세요:
1. Tools > Options > Expert Advisors 탭으로 이동합니다.
2. “Allow WebRequest for listed URL”을 체크합니다.
3. https://api.telegram.org 을 허용 URL 목록에 추가합니다.
HFT TURBO BOT은 빠르고 자동화되며 유지 관리가 거의 필요 없는 트레이딩 솔루션을 원하는 트레이더에게 이상적입니다. 고빈도 전략과 높은 레버리지 호환성을 갖추어 데모 계정과 실계좌 모두에서 사용할 수 있으며, 다양한 통화쌍을 지원합니다.
초보자부터 숙련된 트레이더까지 모두를 위한 강력하고 사용자 친화적인 솔루션으로, 빠른 시장 움직임을 효율적으로 활용할 수 있도록 돕습니다.
스왑 수수료 0 추천 브로커:
위험 고지:
금융 상품 거래에는 상당한 위험이 따르며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다. HFT TURBO BOT은 높은 레버리지를 사용하는 고빈도 트레이딩 전략을 활용하므로, 잠재적 수익과 손실이 모두 확대될 수 있습니다. 시장 변동성, 경제적 변화 및 예기치 못한 사건은 성과에 영향을 미칠 수 있습니다. 수익은 보장되지 않으며, 투자 자본의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. 본 EA를 사용하기 전에 반드시 스스로 조사하고 자신의 위험 감내도를 평가하며, 필요 시 금융 전문가와 상담하시기 바랍니다. 표시된 성과는 개인 계정을 기준으로 하며, 계정 규모, 브로커 조건, 체결 시점의 차이에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA 사용으로 발생한 손실에 대해 저는 어떠한 책임도 지지 않습니다.