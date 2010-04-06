FJ Universe HFT Turbo

HFT TURBO BOT | Торговый робот MetaTrader 5

Ускорьте свою торговлю с помощью HFT TURBO BOT — передового автоматизированного торгового решения, разработанного для MetaTrader 5 (MT5). Этот советник (EA) использует стратегию высокочастотной торговли (HFT) для выполнения молниеносных сделок с небольшими целями по тейк-профиту и высоким кредитным плечом, максимально используя возможности волатильных рынков.

Созданный для трейдеров, ценящих скорость и точность, HFT TURBO BOT открывает позиции на покупку или продажу в начале каждой новой свечи с настраиваемыми уровнями стоп-лосса и тейк-профита. Независимо от того, предпочитаете ли вы торговлю лотами или фиксированной суммой в валюте, этот EA предлагает гибкость под ваш стиль.