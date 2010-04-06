FJ Universe HFT Turbo
- Эксперты
- Frantisek Juris
- Версия: 1.4
- Обновлено: 11 октября 2025
- Активации: 5
HFT TURBO BOT | Торговый робот MetaTrader 5
Ускорьте свою торговлю с помощью HFT TURBO BOT — передового автоматизированного торгового решения, разработанного для MetaTrader 5 (MT5). Этот советник (EA) использует стратегию высокочастотной торговли (HFT) для выполнения молниеносных сделок с небольшими целями по тейк-профиту и высоким кредитным плечом, максимально используя возможности волатильных рынков.
Созданный для трейдеров, ценящих скорость и точность, HFT TURBO BOT открывает позиции на покупку или продажу в начале каждой новой свечи с настраиваемыми уровнями стоп-лосса и тейк-профита. Независимо от того, предпочитаете ли вы торговлю лотами или фиксированной суммой в валюте, этот EA предлагает гибкость под ваш стиль.
Стратегии:
- LONG: Открывает одну длинную позицию за цикл для стабильной прибыли.
- SHORT: Открывает одну короткую позицию за цикл для целевой прибыли.
- TREND: Открывает одну длинную или одну короткую позицию за цикл в направлении последней закрытой свечи.
- REVERSE: Открывает одну длинную или одну короткую позицию за цикл в противоположном направлении последней закрытой свечи.
- COMBO: Открывает одновременно длинную и короткую позиции за цикл для диверсифицированной торговли.
- LONG_EXTREME: Открывает ордер на покупку каждый раз при закрытии свечи, идеально для агрессивных бычьих стратегий.
- SHORT_EXTREME: Открывает ордер на продажу каждый раз при закрытии свечи, отлично подходит для медвежьих движений рынка.
- TREND_EXTREME: Открывает несколько длинных или несколько коротких позиций за цикл в направлении последней закрытой свечи.
- REVERSE_EXTREME: Открывает несколько длинных или несколько коротких позиций за цикл в противоположном направлении последней закрытой свечи.
- COMBO_EXTREME: Открывает как длинные, так и короткие ордера каждый раз при закрытии свечи, максимизируя рыночное присутствие.
- COMBO_EXTREME_SMART: Открывает как длинные, так и короткие ордера каждый раз при закрытии свечи, когда цена лучше текущей средней.
- COMBO_EXTREME_SMART_PLUS: Открывает как длинные, так и короткие ордера каждый раз при закрытии свечи, когда цена лучше последней цены покупки.
Фильтры:
- LONG_ONLY: Открывает только LONG-позиции, сигналы SHORT игнорируются.
- SHORT_ONLY: Открывает только SHORT-позиции, сигналы LONG игнорируются.
- NO_FILTER: Фильтр не используется.
Оставайтесь под контролем благодаря обновлениям сделок в реальном времени, отправляемым напрямую на ваш Discord-сервер с полной настройкой под ваши предпочтения.
Особенности:
- Выполняет быстрые ордера на покупку или продажу при открытии каждой новой свечи на основе выбранной стратегии для быстрой прибыли.
- Полная интеграция с Discord для отправки торговых сигналов в реальном времени в ваш приватный канал с настраиваемыми webhook и никнеймом.
- Оптимизирован для нескольких валютных пар и счетов, поддерживает гибкие политики исполнения (FOK, IOC или Return) в соответствии с требованиями брокера.
- Позволяет запускать несколько EA на одной паре или счёте с помощью уникальных Magic Numbers, предотвращая конфликты сделок.
- Поддержка высокого кредитного плеча для увеличения доходности с небольшими целями по тейк-профиту для частых инкрементальных прибылей.
Настройки конфигурации:
- Процент тейк-профита (HFT_TP_PERC): Устанавливает уровень тейк-профита в процентах от цены входа без учета комиссий.
- Процент стоп-лосса (HFT_SL_PERC): Устанавливает уровень стоп-лосса в процентах от цены входа без учета комиссий.
- Стоимость одного ордера (costOfSingleOrder): Устанавливает сумму для открытия одного ордера в формате lot или валюты.
- Формат стоимости (costFormat): Выберите "LOT" для расчета в лотах или "CURRENCY_AMOUNT" для фиксированной суммы в валюте, рассчитанной при -100% убытке.
- Торговая стратегия (tradingStrategy): Выберите одну из стратегий, перечисленных выше (LONG, ..., REVERSE_EXTREME).
- Фильтр открытия (openOnly): Ограничивает открытие только LONG или SHORT позиций, игнорируя противоположные сигналы.
- Использовать DCA для нескольких ордеров (useDCA): Ордера будут использовать среднюю цену и уровень тейк-профита (стоп-лосс игнорируется).
- Комментарий ордера (orderComment): Добавьте собственный комментарий к сделкам, отображаемый в отчете брокера.
- Magic Number (magicNumber): Уникальный идентификатор EA для отслеживания его сделок и предотвращения конфликтов.
- Последний цикл HFT (LastCycleOfHFT): Определяет, должен ли EA прекратить торговлю после завершения торгового цикла.
- -------------------
- Название бренд-ссылки (brandLinkName): Добавьте настраиваемое имя ссылки в торговые отчеты.
- URL бренд-ссылки (brandLinkURL): Укажите URL для бренд-ссылки (например, ваш сайт или профиль).
- Никнейм Discord (discordNickname): Имя, отображаемое в отчетах Discord. Поддерживает теги <@id>.
- Webhook логов Discord (discordWebhookLogs): URL webhook для отправки детальных логов сделок в Discord.
- Webhook результатов Discord (discordWebhookResults): URL webhook для отправки PNL-результатов в Discord.
- Никнейм Telegram (telegramNickname): Имя, отображаемое в отчетах Telegram. Поддерживает теги @id.
- Токен Telegram-бота (telegramBotToken): API-токен от BotFather для подключения EA к Telegram-боту.
- ID чата Telegram (telegramChatID): ID чата или группы Telegram для отправки PNL-результатов.
Настройка интеграции с Discord:
Для включения уведомлений Discord выполните настройку WebRequest в MT5:
1. Перейдите в Tools > Options > вкладка Expert Advisors.
2. Отметьте "Allow WebRequest for listed URL."
3. Добавьте "https://discord.com" и "https://discordapp.com" в список разрешенных URL.
Настройка интеграции с Telegram:
Для включения уведомлений Telegram выполните настройку WebRequest в MT5:
1. Перейдите в Tools > Options > вкладка Expert Advisors.
2. Отметьте "Allow WebRequest for listed URL."
3. Добавьте "https://api.telegram.org" в список разрешенных URL.
HFT TURBO BOT идеально подходит для трейдеров, ищущих быстрое, автоматизированное и не требующее постоянного контроля торговое решение. Благодаря высокочастотному подходу и поддержке высокого кредитного плеча он подходит как для реальных, так и для демо-счетов и обеспечивает гибкость при торговле на нескольких валютных парах.
Независимо от того, новичок вы или опытный трейдер, HFT TURBO BOT предлагает мощное и удобное решение для повышения эффективности торговли и извлечения выгоды из быстрых рыночных движений.
Рекомендуемый брокер с нулевыми свопами:
Отказ от ответственности:
Торговля связана с высокими рисками, и прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. HFT TURBO BOT использует стратегию высокочастотной торговли с высоким кредитным плечом, что увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки. Рыночная волатильность, экономические изменения и непредвиденные события могут повлиять на результаты. Нет гарантии прибыли, и вы можете потерять часть или весь вложенный капитал. Всегда проводите собственный анализ, оценивайте допустимый уровень риска и при необходимости консультируйтесь с финансовым советником перед использованием данного EA. Показанная производительность отражает мой счёт, однако ваши результаты могут отличаться из-за размера счёта, условий брокера или времени исполнения ордеров. Я не несу ответственности за убытки, понесённые пользователями данного EA.