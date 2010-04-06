FJ Universe HFT Turbo

HFT TURBO BOT | Robô de Trading MetaTrader 5

Potencialize suas operações com o HFT TURBO BOT, uma solução de trading automatizado de última geração desenvolvida para o MetaTrader 5 (MT5). Este Expert Advisor (EA) utiliza uma estratégia de trading de alta frequência (HFT) para executar operações em altíssima velocidade, com alvos de take-profit pequenos e alto nível de alavancagem, maximizando as oportunidades em mercados voláteis.

Criado para traders que valorizam velocidade e precisão, o HFT TURBO BOT abre posições de compra ou venda no início de cada novo candle, com níveis de stop-loss e take-profit totalmente personalizáveis. Seja operando por lotes ou por um valor fixo em moeda, este EA oferece flexibilidade para se adaptar ao seu estilo de trading.

Estratégias:

  • LONG: Abre uma única posição comprada por ciclo para ganhos consistentes.
  • SHORT: Abre uma única posição vendida por ciclo para lucros direcionados.
  • TREND: Abre uma posição comprada ou vendida por ciclo na mesma direção do último candle fechado.
  • REVERSE: Abre uma posição comprada ou vendida por ciclo na direção oposta ao último candle fechado.
  • COMBO: Abre simultaneamente uma posição comprada e uma vendida por ciclo para uma operação diversificada.
  • LONG_EXTREME: Abre uma ordem de compra toda vez que um candle fecha, ideal para estratégias agressivas de alta.
  • SHORT_EXTREME: Abre uma ordem de venda toda vez que um candle fecha, perfeita para movimentos de baixa do mercado.
  • TREND_EXTREME: Abre múltiplas posições compradas ou vendidas por ciclo na mesma direção do último candle fechado.
  • REVERSE_EXTREME: Abre múltiplas posições compradas ou vendidas por ciclo na direção oposta ao último candle fechado.
  • COMBO_EXTREME: Abre ordens de compra e venda toda vez que um candle fecha, maximizando a exposição ao mercado.
  • COMBO_EXTREME_SMART: Abre ordens de compra e venda toda vez que um candle fecha quando o preço é melhor que a média atual.
  • COMBO_EXTREME_SMART_PLUS: Abre ordens de compra e venda toda vez que um candle fecha quando o preço é melhor que o último preço de compra.

Filtros:

  • LONG_ONLY: Abre apenas posições LONG (compra); sinais SHORT são ignorados.
  • SHORT_ONLY: Abre apenas posições SHORT (venda); sinais LONG são ignorados.
  • NO_FILTER: Nenhum filtro é utilizado.

Mantenha total controle com atualizações de trades em tempo real enviadas diretamente para o seu servidor Discord, totalmente personalizáveis conforme suas preferências.

Recursos:

  • Executa rapidamente ordens de compra ou venda na abertura de cada novo candle, com base na estratégia escolhida, buscando lucros rápidos.
  • Integração completa com o Discord para envio de sinais de trading em tempo real para seu canal privado, com webhook e apelido personalizáveis.
  • Otimizado para múltiplos pares de moedas e contas, com suporte a políticas flexíveis de execução (FOK, IOC ou Return), conforme exigências do seu corretor.
  • Permite rodar múltiplos EAs no mesmo par ou conta por meio de Magic Numbers exclusivos, evitando interferência entre operações.
  • Compatível com alta alavancagem para potencializar retornos, utilizando pequenos alvos de take-profit para capturar ganhos frequentes e incrementais.

Configurações:

  • Percentual de Take-Profit (HFT_TP_PERC): Define o nível de take-profit como uma porcentagem a partir do preço de entrada, sem incluir taxas.
  • Percentual de Stop-Loss (HFT_SL_PERC): Define o nível de stop-loss como uma porcentagem a partir do preço de entrada, sem incluir taxas.
  • Custo de uma ordem individual (costOfSingleOrder): Define o valor usado para abrir uma única ordem, em lotes ou em moeda.
  • Formato de custo (costFormat): Escolha "LOT" para dimensionamento por lotes ou "CURRENCY_AMOUNT" para um valor fixo em moeda, assumindo uma perda de -100%.
  • Estratégia de trading (tradingStrategy): Selecione uma das estratégias listadas acima (LONG, ..., REVERSE_EXTREME).
  • Filtro de abertura (openOnly): Permite abrir apenas posições LONG ou SHORT, ignorando sinais na direção oposta.
  • Usar DCA para múltiplas ordens (useDCA): As ordens utilizarão o preço médio e o nível de take-profit (o stop-loss será ignorado).
  • Comentário da ordem (orderComment): Adicione um comentário personalizado às operações, visível no relatório da corretora.
  • Magic Number (magicNumber): Identificador único atribuído ao EA para rastrear suas operações e evitar conflitos com outros EAs ou trades manuais.
  • Último ciclo do HFT (LastCycleOfHFT): Define se o EA deve parar de operar após concluir um ciclo de trading.
  • -------------------
  • Nome do link de marca (brandLinkName): Adicione um nome personalizado ao link incluído nos relatórios de trading.
  • URL do link de marca (brandLinkURL): Informe a URL associada ao nome do link de marca, como seu site ou perfil.
  • Apelido no Discord (discordNickname): Nome exibido nos relatórios do Discord. Suporta tags <@id>.
  • Webhook de logs do Discord (discordWebhookLogs): URL do webhook para envio de logs detalhados das operações ao Discord.
  • Webhook de resultados do Discord (discordWebhookResults): URL do webhook para envio dos resultados de lucro e prejuízo (PNL) ao Discord.
  • Apelido no Telegram (telegramNickname): Nome exibido nos relatórios do Telegram. Suporta tags @id.
  • Token do bot do Telegram (telegramBotToken): Token de API do BotFather usado para conectar o EA a um bot do Telegram.
  • ID do chat do Telegram (telegramChatID): ID do chat ou grupo do Telegram onde os resultados de PNL serão enviados.

Configuração da integração com Discord:
Para ativar as notificações do Discord, configure o WebRequest no MT5:
1. Vá em Tools > Options > aba Expert Advisors.
2. Marque "Allow WebRequest for listed URL".
3. Adicione "https://discord.com" e "https://discordapp.com" à lista de URLs permitidas.

Configuração da integração com Telegram:
Para ativar as notificações do Telegram, configure o WebRequest no MT5:
1. Vá em Tools > Options > aba Expert Advisors.
2. Marque "Allow WebRequest for listed URL".
3. Adicione "https://api.telegram.org" à lista de URLs permitidas.


O HFT TURBO BOT é perfeito para traders que buscam uma solução de trading rápida, automatizada e de baixa manutenção. Com sua abordagem de alta frequência e compatibilidade com alta alavancagem, é adequado tanto para contas reais quanto para contas demo, oferecendo flexibilidade em diversos pares de moedas.

Seja você iniciante ou trader experiente, o HFT TURBO BOT oferece uma solução poderosa e fácil de usar para aumentar sua eficiência operacional e aproveitar movimentos rápidos do mercado.

Corretora recomendada com swap zero:

Aviso de risco:

O trading envolve riscos significativos, e resultados passados não garantem resultados futuros. O HFT TURBO BOT utiliza uma estratégia de trading de alta frequência com alta alavancagem, o que amplifica tanto os lucros potenciais quanto as perdas. A volatilidade do mercado, mudanças econômicas e eventos imprevistos podem afetar o desempenho. Não há garantia de lucro, e você pode perder parte ou todo o capital investido. Sempre realize sua própria análise, avalie sua tolerância ao risco e considere consultar um consultor financeiro antes de utilizar este EA. O desempenho apresentado reflete minha conta, mas seus resultados podem variar devido ao tamanho da conta, condições da corretora ou momento de execução. Não me responsabilizo por quaisquer perdas incorridas pelos usuários deste EA.

