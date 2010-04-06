FJ Universe HFT Turbo

HFT TURBO BOT | Robô de Trading MetaTrader 5

Potencialize suas operações com o HFT TURBO BOT, uma solução de trading automatizado de última geração desenvolvida para o MetaTrader 5 (MT5). Este Expert Advisor (EA) utiliza uma estratégia de trading de alta frequência (HFT) para executar operações em altíssima velocidade, com alvos de take-profit pequenos e alto nível de alavancagem, maximizando as oportunidades em mercados voláteis.

Criado para traders que valorizam velocidade e precisão, o HFT TURBO BOT abre posições de compra ou venda no início de cada novo candle, com níveis de stop-loss e take-profit totalmente personalizáveis. Seja operando por lotes ou por um valor fixo em moeda, este EA oferece flexibilidade para se adaptar ao seu estilo de trading.