FJ Universe HFT Turbo

HFT TURBO BOT | MetaTrader 5 交易机器人

使用 HFT TURBO BOT 全面提升您的交易效率——这是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 设计的前沿自动化交易解决方案。该智能交易系统（EA）采用高频交易（HFT）策略，以极快的执行速度进行交易，结合小止盈目标和高杠杆，在高波动市场中最大化交易机会。

HFT TURBO BOT 专为追求速度与精准的交易者打造，在每根新K线开始时自动开立买入或卖出仓位，并支持自定义止损和止盈水平。无论您偏好按手数交易还是使用固定货币金额，该 EA 都能灵活适配您的交易风格。