FJ Universe HFT Turbo

HFT TURBO BOT | MetaTrader 5 交易机器人

使用 HFT TURBO BOT 全面提升您的交易效率——这是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 设计的前沿自动化交易解决方案。该智能交易系统（EA）采用高频交易（HFT）策略，以极快的执行速度进行交易，结合小止盈目标和高杠杆，在高波动市场中最大化交易机会。

HFT TURBO BOT 专为追求速度与精准的交易者打造，在每根新K线开始时自动开立买入或卖出仓位，并支持自定义止损和止盈水平。无论您偏好按手数交易还是使用固定货币金额，该 EA 都能灵活适配您的交易风格。

交易策略：

  • LONG：每个周期仅开立一个多头仓位，实现稳定收益。
  • SHORT：每个周期仅开立一个空头仓位，获取目标利润。
  • TREND：根据上一根已收盘K线的方向，每个周期开立一个多头或空头仓位。
  • REVERSE：根据上一根已收盘K线的相反方向，每个周期开立一个多头或空头仓位。
  • COMBO：每个周期同时开立多头和空头仓位，实现交易多样化。
  • LONG_EXTREME：每次K线收盘时开立多头订单，适合激进的看涨策略。
  • SHORT_EXTREME：每次K线收盘时开立空头订单，适合看跌行情。
  • TREND_EXTREME：根据上一根已收盘K线的方向，每个周期开立多个多头或多个空头仓位。
  • REVERSE_EXTREME：根据上一根已收盘K线的相反方向，每个周期开立多个多头或多个空头仓位。
  • COMBO_EXTREME：每次K线收盘时同时开立多头和空头订单，最大化市场敞口。
  • COMBO_EXTREME_SMART: 当价格优于当前平均价格时，每次K线收盘同时开立多头和空头订单。
  • COMBO_EXTREME_SMART_PLUS: 当价格优于最近一次买入价格时，每次K线收盘同时开立多头和空头订单。

过滤器：

  • LONG_ONLY：仅开立多头仓位，忽略空头信号。
  • SHORT_ONLY：仅开立空头仓位，忽略多头信号。
  • NO_FILTER：不使用任何过滤器。

通过实时交易更新直接推送至您的 Discord 服务器，让您随时掌控交易情况，并可根据个人偏好进行完全自定义。

功能特点：

  • 根据所选策略，在每根新K线开盘时快速执行买入或卖出订单，追求快速盈利。
  • 无缝集成 Discord，将实时交易信号发送至您的私人频道，并支持自定义 webhook 和昵称。
  • 针对多种货币对和账户进行优化，支持多种成交模式（FOK、IOC 或 Return），以满足不同经纪商要求。
  • 通过设置唯一的 Magic Number，允许在同一货币对或账户上运行多个 EA，避免交易冲突。
  • 支持高杠杆交易，结合小止盈目标，捕捉频繁且稳定的累计收益。

参数设置：

  • 止盈百分比 (HFT_TP_PERC)： 以入场价格的百分比设置止盈水平，不包含手续费。
  • 止损百分比 (HFT_SL_PERC)： 以入场价格的百分比设置止损水平，不包含手续费。
  • 单笔订单成本 (costOfSingleOrder)： 设置用于开立单笔订单的金额，可按手数或货币金额。
  • 成本格式 (costFormat)： 选择“LOT”按手数计算，或选择“CURRENCY_AMOUNT”按固定货币金额计算（假设 -100% 亏损）。
  • 交易策略 (tradingStrategy)： 从上述策略中选择（LONG, ..., REVERSE_EXTREME），以匹配您的交易目标。
  • 仅开仓过滤器 (openOnly)： 仅允许开立 LONG 或 SHORT 仓位，忽略相反方向信号。
  • 多订单使用 DCA (useDCA)： 订单将使用平均价格和统一止盈水平（止损将被忽略）。
  • 订单备注 (orderComment)： 为交易添加自定义备注，可在经纪商报告中查看。
  • Magic Number (magicNumber)： 为 EA 分配的唯一标识符，用于跟踪交易并避免与其他 EA 或手动交易冲突。
  • HFT 最后一个交易周期 (LastCycleOfHFT)： 设置 EA 在完成一个交易周期后是否停止交易（无未平仓订单）。
  • -------------------
  • 品牌链接名称 (brandLinkName)： 为交易报告中的链接添加自定义名称，用于个性化或品牌展示。
  • 品牌链接 URL (brandLinkURL)： 提供与品牌链接名称对应的 URL，例如您的网站或个人主页。
  • Discord 昵称 (discordNickname)： 在 Discord 报告中显示的名称，支持使用 <@id> 提及指定用户或角色。
  • Discord 日志 Webhook (discordWebhookLogs)： 用于将详细交易日志发送至 Discord 频道的 webhook URL。
  • Discord 结果 Webhook (discordWebhookResults)： 用于将盈亏（PNL）结果发送至 Discord 频道的 webhook URL。
  • Telegram 昵称 (telegramNickname)： 在 Telegram 报告中显示的名称，支持使用 @id 标签。
  • Telegram 机器人 Token (telegramBotToken)： 来自 Telegram BotFather 的 API Token，用于连接 EA 与 Telegram 机器人。
  • Telegram 聊天 ID (telegramChatID)： 用于接收 PNL 结果的 Telegram 聊天或群组 ID。

Discord 集成设置：
如需启用 Discord 信号通知，请在 MT5 中配置 WebRequest：
1. 打开 Tools > Options > Expert Advisors 选项卡。
2. 勾选 “Allow WebRequest for listed URL”。
3. 将 “https://discord.com” 和 “https://discordapp.com” 添加到允许的 URL 列表中。

Telegram 集成设置：
如需启用 Telegram 信号通知，请在 MT5 中配置 WebRequest：
1. 打开 Tools > Options > Expert Advisors 选项卡。
2. 勾选 “Allow WebRequest for listed URL”。
3. 将 “https://api.telegram.org” 添加到允许的 URL 列表中。


HFT TURBO BOT 非常适合寻求快速、自动化且低维护交易解决方案的交易者。其高频交易方式与高杠杆兼容性，使其同时适用于真实账户和模拟账户，并支持多种货币对交易。

无论您是交易新手还是经验丰富的专业人士，HFT TURBO BOT 都能为您提供强大且易用的解决方案，提升交易效率，把握快速的市场行情。

推荐零隔夜利息（Swap）的经纪商：

风险免责声明：

交易具有重大风险，过往表现并不代表未来结果。 HFT TURBO BOT 使用高频交易和高杠杆策略，这将同时放大潜在利润与亏损。市场波动、经济变化及不可预见事件都可能影响交易表现。无法保证盈利，您可能会损失部分或全部投资资金。在使用该 EA 之前，请务必进行独立研究，评估自身风险承受能力，并在必要时咨询专业的金融顾问。所展示的业绩基于我的账户，但由于账户规模、经纪商条件或成交时间的不同，您的结果可能有所差异。本人不对使用该 EA 所产生的任何损失承担责任。

