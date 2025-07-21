FJ Universe LOT Price Analyzer
- Yardımcı programlar
- Frantisek Juris
- Sürüm: 1.3
- Güncellendi: 15 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 5
FJUNIVERSE | MT5 Minimum Lot Fiyat Anlık Görüntü Aracı
Her işlem için riskinizi anlamanın basit ve etkili bir yolu.
Bu betik, yeni başlayan yatırımcıların "Piyasa İzleme" penceresinde listelenen her sembol için minimum lot büyüklüğüyle işlem yapmanın potansiyel riskini açıkça görmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Tek bir tıklamayla, betik, mevcut piyasa (ask) fiyatını ve sözleşme büyüklüğünü kullanarak minimum lot büyüklüğünde açılan bir pozisyonun tahmini değerini hesaplar. Ardından, o enstrümanın fiyatı sıfıra düşerse ne kadar risk altında olacağınızı belirler.
Tüm sonuçlar yapılandırılmış bir CSV dosyasına kaydedilir ve hızlı görüntüleme için MetaTrader terminal günlüğüne de yazdırılır.
Özellikler:
- Mevcut piyasa fiyatına dayalı olarak her sembol için minimum maddi riski hesaplar.
- Minimum izin verilen lot büyüklüğü için olası maksimum kaybı (yüzde 100 fiyat düşüşüne dayalı olarak) gösterir ve dışa aktarır.
- Verilerin doğru ve gerçek zamanlı piyasa koşullarını yansıttığından emin olmak için mevcut fiyatın anlık görüntüsünü alır.
- Sonuçları, Sembol, Anlık Görüntü Fiyatı, Lot Başına Minimum Fiyat (hesap para biriminde) ve Minimum Lot Büyüklüğü olmak üzere dört sütunlu temiz bir CSV formatında kaydeder.
- Brokeriniz tarafından desteklenen tüm enstrüman türleri için çalışır; forex çiftleri, hisse senetleri, endeksler ve emtialar dahil.
- Kullanımı kolay: herhangi bir grafikten betiği çalıştırmanız yeterlidir. Hiçbir yapılandırma veya işlem eylemi gerekmez.
Kullanım Senaryoları:
- Çeşitli sembollerle işlem yapmanın gerçek maliyetini değerlendirin ve karşılaştırın.
- DCA, GRID veya diğer işlem pozisyonlarının minimum maliyetini hesaplayın.
- Bir işleme girmeden önce her enstrümanın maksimum risk maruziyetini anlayın.
- Sermayesini daha etkili bir şekilde yönetmek isteyen hem yeni başlayan hem de orta seviye yatırımcılar için uygundur.