FJ Universe LOT Price Analyzer

FJUNIVERSE | MT5 Minimum Lot Fiyat Anlık Görüntü Aracı

Her işlem için riskinizi anlamanın basit ve etkili bir yolu.

Bu betik, yeni başlayan yatırımcıların "Piyasa İzleme" penceresinde listelenen her sembol için minimum lot büyüklüğüyle işlem yapmanın potansiyel riskini açıkça görmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Tek bir tıklamayla, betik, mevcut piyasa (ask) fiyatını ve sözleşme büyüklüğünü kullanarak minimum lot büyüklüğünde açılan bir pozisyonun tahmini değerini hesaplar. Ardından, o enstrümanın fiyatı sıfıra düşerse ne kadar risk altında olacağınızı belirler.

Tüm sonuçlar yapılandırılmış bir CSV dosyasına kaydedilir ve hızlı görüntüleme için MetaTrader terminal günlüğüne de yazdırılır.