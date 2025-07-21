FJ Universe LOT Price Analyzer

Her işlem için riskinizi anlamanın basit ve etkili bir yolu.

Bu betik, yeni başlayan yatırımcıların "Piyasa İzleme" penceresinde listelenen her sembol için minimum lot büyüklüğüyle işlem yapmanın potansiyel riskini açıkça görmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Tek bir tıklamayla, betik, mevcut piyasa (ask) fiyatını ve sözleşme büyüklüğünü kullanarak minimum lot büyüklüğünde açılan bir pozisyonun tahmini değerini hesaplar. Ardından, o enstrümanın fiyatı sıfıra düşerse ne kadar risk altında olacağınızı belirler.

Tüm sonuçlar yapılandırılmış bir CSV dosyasına kaydedilir ve hızlı görüntüleme için MetaTrader terminal günlüğüne de yazdırılır.

Özellikler:

  • Mevcut piyasa fiyatına dayalı olarak her sembol için minimum maddi riski hesaplar.
  • Minimum izin verilen lot büyüklüğü için olası maksimum kaybı (yüzde 100 fiyat düşüşüne dayalı olarak) gösterir ve dışa aktarır.
  • Verilerin doğru ve gerçek zamanlı piyasa koşullarını yansıttığından emin olmak için mevcut fiyatın anlık görüntüsünü alır.
  • Sonuçları, Sembol, Anlık Görüntü Fiyatı, Lot Başına Minimum Fiyat (hesap para biriminde) ve Minimum Lot Büyüklüğü olmak üzere dört sütunlu temiz bir CSV formatında kaydeder.
  • Brokeriniz tarafından desteklenen tüm enstrüman türleri için çalışır; forex çiftleri, hisse senetleri, endeksler ve emtialar dahil.
  • Kullanımı kolay: herhangi bir grafikten betiği çalıştırmanız yeterlidir. Hiçbir yapılandırma veya işlem eylemi gerekmez.

Kullanım Senaryoları:

  • Çeşitli sembollerle işlem yapmanın gerçek maliyetini değerlendirin ve karşılaştırın.
  • DCA, GRID veya diğer işlem pozisyonlarının minimum maliyetini hesaplayın.
  • Bir işleme girmeden önce her enstrümanın maksimum risk maruziyetini anlayın.
  • Sermayesini daha etkili bir şekilde yönetmek isteyen hem yeni başlayan hem de orta seviye yatırımcılar için uygundur.


Bu araç işlemler açmaz veya yönetmez. Yalnızca bilgilendirme ve planlama amaçlıdır. Hafif, hızlı ve herhangi bir canlı veya demo ortamda kullanımı güvenlidir.
Eğer yatırım yolculuğunuza yeni başlıyorsanız ve her işlemin değerini ve riskini daha iyi anlamak istiyorsanız, bu betik net ve pratik bir çözüm sunar.

FJ Universe DCA Investor
Frantisek Juris
Uzman Danışmanlar
DCA YATIRIMCI BOTU | MetaTrader 5 Ticaret Robotu MetaTrader 5 (MT5) platformunda ticaret stratejinizi basitleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış otomatik bir ticaret çözümü. Bu Uzman Danışman (EA), disiplinli bir Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) stratejisi kullanarak alım pozisyonlarını yürütür ve işlemleri verimli bir şekilde yönetir. Her yeni mum açıldığında alım pozisyonu açma koşullarını değerlendirir ve kâr al seviyesini günceller. Aktif işlem yoksa yeni bir işlem başlatılır. Mevcut i
FJ Universe DCA Hedge
Frantisek Juris
Uzman Danışmanlar
DCA KORUMA BOTU | MetaTrader 5 Kısa Satış Robotu DCA Koruma Botu ile düşüş piyasalarını ustalıkla yönetin; MetaTrader 5 (MT5) üzerinde kısa satış stratejinizi optimize etmek için tasarlanmış otomatik bir ticaret çözümü. Bu Uzman Danışman (EA), disiplinli bir Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) stratejisi kullanarak volatil veya yükselen piyasalarda satış pozisyonlarını yürütür ve işlemleri verimli bir şekilde yönetir. Yeni bir mum açıldığında satış pozisyonu açma koşullarını değerlendirir ve kâr al
FJ Universe HFT Turbo
Frantisek Juris
Uzman Danışmanlar
HFT TURBO BOT | MetaTrader 5 için Trading Robotu HFT TURBO BOT ile trading’inizi hızlandırın; MetaTrader 5 (MT5) için tasarlanmış son teknoloji otomatik bir trading çözümü. Bu Uzman Danışman (EA), yüksek frekanslı trading (HFT) stratejisini kullanarak küçük kâr al hedefleri ve yüksek kaldıraçla ışık hızında işlemler gerçekleştirir, böylece volatil piyasalarda fırsatları maksimize eder. Hız ve hassasiyet arayan trader’lar için geliştirilen HFT TURBO BOT, her yeni mumun başlangıcında alım veya sa
FJ Universe AIX Grok Assistant
Frantisek Juris
Yardımcı programlar
AIX GROK FJU ASSISTANT | MetaTrader 5 Yapay Zeka Destekli Trading Danışmanı AIX GROK FJU ASSISTANT ile trading deneyiminizi dönüştürün; bu, MetaTrader 5 (MT5) için gelişmiş bir Uzman Danışman (EA) olup, xAI tarafından geliştirilen GROK'un son teknoloji yapay zeka teknolojisini kullanarak gerçek zamanlı teknik analiz ve trading içgörüleri sunar. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar için tasarlanmış bu EA, MT5 grafiklerinizi GROK AI'ye bağlar ve veri odaklı, duygusal etkilerden arındır
FJ Universe Volatility Checker
Frantisek Juris
Yardımcı programlar
FJUNIVERSE | MT5 Volatilite ve Minimum Lot Anlık Görüntü Aracı Tek tıkla güçlü tarayıcı , Piyasa İzleme listesindeki her sembolün gerçek risk ve volatilitesini anında ortaya çıkarır — mevcut grafik zaman dilimi kullanılarak. Bu betik, aracı kurum tarafından tanımlanan minimum lot için USD risk tutarını tam olarak hesaplar ve yüklü tüm mumlar temelinde eksiksiz bir volatilite profili üretir. Sonuçlar temiz bir CSV dosyasına kaydedilir ve MetaTrader Günlüğüne bar sayısı ile birlikte yazdırılır. Ö
