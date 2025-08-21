FJ Universe HFT Turbo

HFT TURBO BOT | Robot di Trading per MetaTrader 5

Progettato per i trader che cercano velocità e precisione, HFT TURBO BOT apre posizioni di acquisto o vendita all'inizio di ogni nuova candela, con livelli di stop-loss e take-profit personalizzabili. Che tu preferisca fare trading con lotti o con un importo fisso in valuta, questo EA offre la flessibilità necessaria per adattarsi al tuo stile.

Caratteristiche:

Configurazione per l'integrazione con Discord:

Per abilitare le notifiche dei segnali in tempo reale su Discord, configura le impostazioni WebRequest in MT5:

1. Vai su Strumenti > Opzioni > Scheda Expert Advisors.

2. Seleziona "Consenti WebRequest per gli URL elencati".

HFT TURBO BOT è perfetto per i trader che cercano una soluzione di trading rapida, automatizzata e a bassa manutenzione. Con il suo approccio ad alta frequenza e la compatibilità con un'elevata leva finanziaria, è progettato per conti reali e demo, offrendo flessibilità su più coppie di valute.

Che tu sia un principiante o un trader esperto, HFT TURBO BOT offre una soluzione potente e facile da usare per migliorare l'efficienza del tuo trading e sfruttare i rapidi movimenti del mercato. Broker consigliato con zero commissioni di swap: DIRECT_STP_ACCOUNT presso Moneta Markets...