FJ Universe HFT Turbo

- Versione: 1.1
- Aggiornato: 2 settembre 2025
- Attivazioni: 5
HFT TURBO BOT | Robot di Trading per MetaTrader 5
Potenzia il tuo trading con HFT TURBO BOT, una soluzione di trading automatizzata all'avanguardia progettata per MetaTrader 5 (MT5). Questo Expert Advisor (EA) utilizza una strategia di trading ad alta frequenza (HFT) per eseguire operazioni fulminee con piccoli obiettivi di profitto e un'elevata leva finanziaria, massimizzando le opportunità nei mercati volatili.
Progettato per i trader che cercano velocità e precisione, HFT TURBO BOT apre posizioni di acquisto o vendita all'inizio di ogni nuova candela, con livelli di stop-loss e take-profit personalizzabili. Che tu preferisca fare trading con lotti o con un importo fisso in valuta, questo EA offre la flessibilità necessaria per adattarsi al tuo stile.
Strategie:
- LONG: Apre una singola posizione lunga per ciclo per guadagni stabili.
- SHORT: Apre una singola posizione corta per ciclo per profitti mirati.
- COMBO: Apre contemporaneamente una posizione lunga e una corta per ciclo per un trading diversificato.
- LONG_EXTREME: Apre un ordine lungo ogni volta che una candela si chiude, ideale per strategie rialziste aggressive.
- SHORT_EXTREME: Apre un ordine corto ogni volta che una candela si chiude, perfetto per i movimenti ribassisti del mercato.
- COMBO_EXTREME: Apre contemporaneamente ordini lunghi e corti ogni volta che una candela si chiude, massimizzando l'esposizione al mercato.
Mantieni il controllo con aggiornamenti delle operazioni in tempo reale inviati direttamente al tuo server Discord, completamente personalizzabili in base alle tue preferenze.
Caratteristiche:
- Esegue rapidamente posizioni di acquisto o vendita all'inizio di ogni nuova candela, in base alla strategia scelta, per profitti rapidi.
- Si integra perfettamente con Discord per inviare segnali di trading in tempo reale al tuo canale privato, con impostazioni di webhook e soprannome personalizzabili.
- Ottimizzato per più coppie di valute e conti, supporta politiche di riempimento flessibili (FOK, IOC o Return) per soddisfare i requisiti del tuo broker.
- Consente di eseguire più EA sulla stessa coppia o conto assegnando numeri magici unici, evitando interferenze tra le operazioni.
- Compatibile con un'elevata leva finanziaria per rendimenti amplificati, con piccoli obiettivi di profitto per catturare guadagni frequenti e incrementali.
Impostazioni di configurazione:
- costOfSingleOrder: Imposta l'importo utilizzato in costFormat per aprire un singolo ordine (lotti o valuta).
- costFormat: Scegli "LOT" per un dimensionamento basato su lotti o "CURRENCY_AMOUNT" per un importo fisso in valuta (calcolato assumendo una perdita del -100%).
- tradingStrategy: Seleziona una delle sei strategie HFT sopra elencate per allinearti ai tuoi obiettivi di trading.
- HFT_TP_PERC: Imposta il livello di take-profit come percentuale rispetto al prezzo di ingresso (esclude le commissioni).
- HFT_SL_PERC: Imposta il livello di stop-loss come percentuale rispetto al prezzo di ingresso (esclude le commissioni).
- Discord Webhook: Inserisci l'URL del webhook del tuo canale Discord per ricevere segnali di trading in tempo reale.
- Discord Nickname: Personalizza un nome per identificare i segnali di questo EA, ideale per eseguire più robot.
- Use Filling Policy: Se impostato su "True", l'EA seleziona automaticamente la politica di riempimento ottimale (FOK, IOC o Return) in base alle regole del tuo broker.
- Magic Number: Assegna un identificatore unico per garantire che l'EA gestisca solo le proprie operazioni, evitando conflitti.
- LastCycleOfHFT: Rimuove automaticamente l'EA dopo aver completato un ciclo di trading (nessun ordine aperto dall'EA).
Per abilitare le notifiche dei segnali in tempo reale su Discord, configura le impostazioni WebRequest in MT5:
1. Vai su Strumenti > Opzioni > Scheda Expert Advisors.
2. Seleziona "Consenti WebRequest per gli URL elencati".
3. Aggiungi "https://discord.com" alla lista degli URL consentiti.
HFT TURBO BOT è perfetto per i trader che cercano una soluzione di trading rapida, automatizzata e a bassa manutenzione. Con il suo approccio ad alta frequenza e la compatibilità con un'elevata leva finanziaria, è progettato per conti reali e demo, offrendo flessibilità su più coppie di valute.
Che tu sia un principiante o un trader esperto, HFT TURBO BOT offre una soluzione potente e facile da usare per migliorare l'efficienza del tuo trading e sfruttare i rapidi movimenti del mercato.
Broker consigliato con zero commissioni di swap:
Avvertenza sui rischi:
Il trading comporta rischi significativi e le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. HFT TURBO BOT utilizza una strategia di trading ad alta frequenza con un'elevata leva finanziaria, che amplifica sia i profitti potenziali che le perdite. La volatilità del mercato, i cambiamenti economici e gli eventi imprevisti possono influire sulle prestazioni. Non vi è alcuna garanzia di profitto e potresti perdere parte o tutto il capitale investito. Effettua sempre le tue ricerche, valuta la tua tolleranza al rischio e considera di consultare un consulente finanziario prima di utilizzare questo EA. Le prestazioni mostrate riflettono il mio conto, ma i tuoi risultati possono variare a causa di differenze nelle dimensioni del conto, nelle condizioni del broker o nei tempi di esecuzione. Non sono responsabile delle perdite subite dagli utenti di questo EA.