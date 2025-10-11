FJ Universe HFT Turbo

HFT TURBO BOT bringt dein Trading auf das nächste Level. Es handelt sich um eine hochmoderne automatisierte Trading-Lösung, die speziell für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) nutzt Hochfrequenzhandels-Strategien (HFT) und kombiniert extrem schnelle Ausführung, kleine Take-Profit-Ziele und hohe Hebelwirkung, um Chancen in volatilen Märkten optimal zu nutzen.

Der HFT TURBO BOT wurde für Trader entwickelt, die Geschwindigkeit und Präzision verlangen. Bei jeder neu gestarteten Kerze eröffnet der Bot automatisch eine Kauf- oder Verkaufsposition. Stop-Loss und Take-Profit sind vollständig anpassbar, und der Handel kann sowohl auf Lot-Basis als auch mit festen Geldbeträgen erfolgen.

Strategien:

  • LONG: Eröffnet in jedem Zyklus eine Long-Position, um von steigenden Märkten zu profitieren.
  • SHORT: Eröffnet in jedem Zyklus eine Short-Position, um von fallenden Märkten zu profitieren.
  • TREND: Eröffnet pro Zyklus eine Long- oder Short-Position in Richtung der zuletzt geschlossenen Kerze.
  • REVERSE: Eröffnet pro Zyklus eine Long- oder Short-Position entgegen der Richtung der zuletzt geschlossenen Kerze.
  • COMBO: Eröffnet pro Zyklus gleichzeitig eine Long- und eine Short-Position zur Diversifikation.
  • LONG_EXTREME: Eröffnet bei jedem Kerzenschluss eine Long-Position – ideal für aggressive Aufwärtsstrategien.
  • SHORT_EXTREME: Eröffnet bei jedem Kerzenschluss eine Short-Position – optimal für starke Abwärtstrends.
  • TREND_EXTREME: Eröffnet mehrere Long- oder Short-Positionen in Richtung der vorherigen Kerze.
  • REVERSE_EXTREME: Eröffnet mehrere Positionen entgegen der Richtung der vorherigen Kerze.
  • COMBO_EXTREME: Eröffnet bei jedem Kerzenschluss sowohl Long- als auch Short-Positionen.
  • COMBO_EXTREME_SMART: Eröffnet Long- und Short-Positionen nur dann, wenn der Preis besser als der aktuelle Durchschnittspreis ist.
  • COMBO_EXTREME_SMART_PLUS: Eröffnet Long- und Short-Positionen nur dann, wenn der Preis besser als der letzte Kaufpreis ist.

Filter:

  • LONG_ONLY: Es werden nur Long-Positionen eröffnet, Short-Signale werden ignoriert.
  • SHORT_ONLY: Es werden nur Short-Positionen eröffnet, Long-Signale werden ignoriert.
  • NO_FILTER: Es wird kein Filter angewendet.

Alle Trades können in Echtzeit an einen Discord-Server gesendet werden und sind vollständig anpassbar.

Hauptfunktionen:

  • Schnelle Orderausführung zum Eröffnungszeitpunkt jeder neuen Kerze für maximale Effizienz.
  • Nahtlose Discord-Integration mit benutzerdefinierten Webhooks und Nicknames für private Kanäle.
  • Optimiert für mehrere Währungspaare und Konten mit Unterstützung für FOK-, IOC- und Return-Ausführungsmodi.
  • Unterstützung mehrerer EAs auf demselben Konto durch individuelle Magic Numbers.
  • Geeignet für hohen Hebel und kleine Take-Profit-Ziele für häufige Gewinne.

Einstellungen:

  • Take-Profit-Prozentsatz (HFT_TP_PERC): TP in Prozent vom Einstiegspreis (ohne Gebühren).
  • Stop-Loss-Prozentsatz (HFT_SL_PERC): SL in Prozent vom Einstiegspreis (ohne Gebühren).
  • Kosten pro Einzelorder (costOfSingleOrder): Betrag pro Trade in Lot oder Währung.
  • Kostenformat (costFormat): LOT oder CURRENCY_AMOUNT (100 % Verlustannahme).
  • Trading-Strategie (tradingStrategy): Auswahl der oben genannten Strategien.
  • Richtungsfilter (openOnly): Erlaubt nur LONG oder SHORT.
  • DCA bei Mehrfachorders (useDCA): Nutzt Durchschnittspreis und TP, SL wird deaktiviert.
  • Order-Kommentar (orderComment): Benutzerdefinierter Kommentar im Broker-Report.
  • Magic Number (magicNumber): Eindeutige Kennung für den EA.
  • Letzter HFT-Zyklus (LastCycleOfHFT): Stoppt den EA nach Abschluss des Zyklus.
  • -------------------
  • Brand-Link-Name (brandLinkName): Angezeigter Linkname im Report.
  • Brand-Link-URL (brandLinkURL): Ziel-URL (Website oder Profil).
  • Discord-Nickname (discordNickname): Name im Discord-Report, unterstützt <@id>.
  • Discord-Webhook Logs (discordWebhookLogs): Webhook für detaillierte Logs.
  • Discord-Webhook Ergebnisse (discordWebhookResults): Webhook für PNL-Ergebnisse.
  • Telegram-Nickname (telegramNickname): Name im Telegram-Report.
  • Telegram-Bot-Token (telegramBotToken): API-Token von BotFather.
  • Telegram-Chat-ID (telegramChatID): Chat- oder Gruppen-ID für PNL-Meldungen.

Discord-Integration:
Um Discord-Benachrichtigungen zu aktivieren:
1. Tools > Options > Expert Advisors öffnen.
2. „Allow WebRequest for listed URL“ aktivieren.
3. https://discord.com und https://discordapp.com hinzufügen.

Telegram-Integration:
1. Tools > Options > Expert Advisors öffnen.
2. „Allow WebRequest for listed URL“ aktivieren.
3. https://api.telegram.org hinzufügen.

Der HFT TURBO BOT ist ideal für Trader, die eine schnelle, automatisierte und wartungsarme Trading-Lösung suchen. Er kann sowohl auf Demo- als auch auf Live-Konten eingesetzt werden und unterstützt mehrere Währungspaare.

Geeignet für Anfänger und professionelle Trader gleichermaßen, bietet der HFT TURBO BOT eine leistungsstarke und benutzerfreundliche Lösung, um Marktbewegungen effizient zu nutzen.

Empfohlener Broker ohne Swap:

Risikohinweis:

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden, und vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der HFT TURBO BOT nutzt Hochfrequenzhandel und hohe Hebelwirkung, was sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken kann. Marktvolatilität, wirtschaftliche Veränderungen und unvorhersehbare Ereignisse können die Performance beeinflussen. Gewinne sind nicht garantiert, und es besteht das Risiko, einen Teil oder das gesamte investierte Kapital zu verlieren. Bitte führe vor der Nutzung dieses EAs deine eigene Analyse durch, bewerte deine Risikotoleranz und ziehe gegebenenfalls einen Finanzberater hinzu. Die dargestellten Ergebnisse basieren auf meinem eigenen Konto; individuelle Resultate können je nach Kontogröße, Brokerbedingungen und Ausführung variieren. Für Verluste, die durch die Nutzung dieses EAs entstehen, übernehme ich keine Verantwortung.

