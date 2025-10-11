FJ Universe HFT Turbo

HFT TURBO BOT | MetaTrader 5 Trading-Roboter

HFT TURBO BOT bringt dein Trading auf das nächste Level. Es handelt sich um eine hochmoderne automatisierte Trading-Lösung, die speziell für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) nutzt Hochfrequenzhandels-Strategien (HFT) und kombiniert extrem schnelle Ausführung, kleine Take-Profit-Ziele und hohe Hebelwirkung, um Chancen in volatilen Märkten optimal zu nutzen. Der HFT TURBO BOT wurde für Trader entwickelt, die Geschwindigkeit und Präzision verlangen. Bei jeder neu gestarteten Kerze eröffnet der Bot automatisch eine Kauf- oder Verkaufsposition. Stop-Loss und Take-Profit sind vollständig anpassbar, und der Handel kann sowohl auf Lot-Basis als auch mit festen Geldbeträgen erfolgen.

Strategien: LONG : Eröffnet in jedem Zyklus eine Long-Position, um von steigenden Märkten zu profitieren.

: Eröffnet in jedem Zyklus eine Long-Position, um von steigenden Märkten zu profitieren. SHORT : Eröffnet in jedem Zyklus eine Short-Position, um von fallenden Märkten zu profitieren.

: Eröffnet in jedem Zyklus eine Short-Position, um von fallenden Märkten zu profitieren. TREND : Eröffnet pro Zyklus eine Long- oder Short-Position in Richtung der zuletzt geschlossenen Kerze.

: Eröffnet pro Zyklus eine Long- oder Short-Position in Richtung der zuletzt geschlossenen Kerze. REVERSE : Eröffnet pro Zyklus eine Long- oder Short-Position entgegen der Richtung der zuletzt geschlossenen Kerze.

: Eröffnet pro Zyklus eine Long- oder Short-Position entgegen der Richtung der zuletzt geschlossenen Kerze. COMBO : Eröffnet pro Zyklus gleichzeitig eine Long- und eine Short-Position zur Diversifikation.

: Eröffnet pro Zyklus gleichzeitig eine Long- und eine Short-Position zur Diversifikation. LONG_EXTREME : Eröffnet bei jedem Kerzenschluss eine Long-Position – ideal für aggressive Aufwärtsstrategien.

: Eröffnet bei jedem Kerzenschluss eine Long-Position – ideal für aggressive Aufwärtsstrategien. SHORT_EXTREME : Eröffnet bei jedem Kerzenschluss eine Short-Position – optimal für starke Abwärtstrends.

: Eröffnet bei jedem Kerzenschluss eine Short-Position – optimal für starke Abwärtstrends. TREND_EXTREME : Eröffnet mehrere Long- oder Short-Positionen in Richtung der vorherigen Kerze.

: Eröffnet mehrere Long- oder Short-Positionen in Richtung der vorherigen Kerze. REVERSE_EXTREME : Eröffnet mehrere Positionen entgegen der Richtung der vorherigen Kerze.

: Eröffnet mehrere Positionen entgegen der Richtung der vorherigen Kerze. COMBO_EXTREME : Eröffnet bei jedem Kerzenschluss sowohl Long- als auch Short-Positionen.

: Eröffnet bei jedem Kerzenschluss sowohl Long- als auch Short-Positionen. COMBO_EXTREME_SMART: Eröffnet Long- und Short-Positionen nur dann, wenn der Preis besser als der aktuelle Durchschnittspreis ist.

Eröffnet Long- und Short-Positionen nur dann, wenn der Preis besser als der aktuelle Durchschnittspreis ist. COMBO_EXTREME_SMART_PLUS: Eröffnet Long- und Short-Positionen nur dann, wenn der Preis besser als der letzte Kaufpreis ist.

Filter: LONG_ONLY : Es werden nur Long-Positionen eröffnet, Short-Signale werden ignoriert.

: Es werden nur Long-Positionen eröffnet, Short-Signale werden ignoriert. SHORT_ONLY : Es werden nur Short-Positionen eröffnet, Long-Signale werden ignoriert.

: Es werden nur Short-Positionen eröffnet, Long-Signale werden ignoriert. NO_FILTER: Es wird kein Filter angewendet.

Alle Trades können in Echtzeit an einen Discord-Server gesendet werden und sind vollständig anpassbar.

Hauptfunktionen:

Schnelle Orderausführung zum Eröffnungszeitpunkt jeder neuen Kerze für maximale Effizienz.

Nahtlose Discord-Integration mit benutzerdefinierten Webhooks und Nicknames für private Kanäle.

Optimiert für mehrere Währungspaare und Konten mit Unterstützung für FOK-, IOC- und Return-Ausführungsmodi.

Unterstützung mehrerer EAs auf demselben Konto durch individuelle Magic Numbers.

Geeignet für hohen Hebel und kleine Take-Profit-Ziele für häufige Gewinne.

Einstellungen: Take-Profit-Prozentsatz (HFT_TP_PERC): TP in Prozent vom Einstiegspreis (ohne Gebühren).

TP in Prozent vom Einstiegspreis (ohne Gebühren). Stop-Loss-Prozentsatz (HFT_SL_PERC): SL in Prozent vom Einstiegspreis (ohne Gebühren).

SL in Prozent vom Einstiegspreis (ohne Gebühren). Kosten pro Einzelorder (costOfSingleOrder): Betrag pro Trade in Lot oder Währung.

Betrag pro Trade in Lot oder Währung. Kostenformat (costFormat): LOT oder CURRENCY_AMOUNT (100 % Verlustannahme).

LOT oder CURRENCY_AMOUNT (100 % Verlustannahme). Trading-Strategie (tradingStrategy): Auswahl der oben genannten Strategien.

Auswahl der oben genannten Strategien. Richtungsfilter (openOnly): Erlaubt nur LONG oder SHORT.

Erlaubt nur LONG oder SHORT. DCA bei Mehrfachorders (useDCA): Nutzt Durchschnittspreis und TP, SL wird deaktiviert.

Nutzt Durchschnittspreis und TP, SL wird deaktiviert. Order-Kommentar (orderComment): Benutzerdefinierter Kommentar im Broker-Report.

Benutzerdefinierter Kommentar im Broker-Report. Magic Number (magicNumber): Eindeutige Kennung für den EA.

Eindeutige Kennung für den EA. Letzter HFT-Zyklus (LastCycleOfHFT): Stoppt den EA nach Abschluss des Zyklus.

Stoppt den EA nach Abschluss des Zyklus. -------------------

Brand-Link-Name (brandLinkName): Angezeigter Linkname im Report.

Angezeigter Linkname im Report. Brand-Link-URL (brandLinkURL): Ziel-URL (Website oder Profil).

Ziel-URL (Website oder Profil). Discord-Nickname (discordNickname): Name im Discord-Report, unterstützt <@id>.

Name im Discord-Report, unterstützt <@id>. Discord-Webhook Logs (discordWebhookLogs): Webhook für detaillierte Logs.

Webhook für detaillierte Logs. Discord-Webhook Ergebnisse (discordWebhookResults): Webhook für PNL-Ergebnisse.

Webhook für PNL-Ergebnisse. Telegram-Nickname (telegramNickname): Name im Telegram-Report.

Name im Telegram-Report. Telegram-Bot-Token (telegramBotToken): API-Token von BotFather.

API-Token von BotFather. Telegram-Chat-ID (telegramChatID): Chat- oder Gruppen-ID für PNL-Meldungen.

Discord-Integration:

Um Discord-Benachrichtigungen zu aktivieren:

1. Tools > Options > Expert Advisors öffnen.

2. „Allow WebRequest for listed URL“ aktivieren.

3. https://discord.com und https://discordapp.com hinzufügen. Telegram-Integration:

1. Tools > Options > Expert Advisors öffnen.

2. „Allow WebRequest for listed URL“ aktivieren.

3. https://api.telegram.org hinzufügen.