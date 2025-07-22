FJ Universe DCA Investor

DCA YATIRIMCI BOTU | MetaTrader 5 Ticaret Robotu

MetaTrader 5 (MT5) platformunda ticaret stratejinizi basitleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış otomatik bir ticaret çözümü.

Bu Uzman Danışman (EA), disiplinli bir Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) stratejisi kullanarak alım pozisyonlarını yürütür ve işlemleri verimli bir şekilde yönetir. Her yeni mum açıldığında alım pozisyonu açma koşullarını değerlendirir ve kâr al seviyesini günceller. Aktif işlem yoksa yeni bir işlem başlatılır. Mevcut işlemler için EA, "totalInvestmentForBot" değerini "numberOfOrders" sayısına bölerek mevcut fiyatın altındaki sonraki emirler için bir DCA ızgarası oluşturur ve stratejik risk yönetimi sağlar.

Tüm ticaret sinyalleri, gerçek zamanlı izleme için doğrudan bir Discord sunucusuna gönderilir ve tercihlerinize göre özelleştirilebilir.