FJ Universe DCA Investor

DCA YATIRIMCI BOTU | MetaTrader 5 Ticaret Robotu

MetaTrader 5 (MT5) platformunda ticaret stratejinizi basitleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış otomatik bir ticaret çözümü.

Bu Uzman Danışman (EA), disiplinli bir Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) stratejisi kullanarak alım pozisyonlarını yürütür ve işlemleri verimli bir şekilde yönetir. Her yeni mum açıldığında alım pozisyonu açma koşullarını değerlendirir ve kâr al seviyesini günceller. Aktif işlem yoksa yeni bir işlem başlatılır. Mevcut işlemler için EA, "totalInvestmentForBot" değerini "numberOfOrders" sayısına bölerek mevcut fiyatın altındaki sonraki emirler için bir DCA ızgarası oluşturur ve stratejik risk yönetimi sağlar.

Tüm ticaret sinyalleri, gerçek zamanlı izleme için doğrudan bir Discord sunucusuna gönderilir ve tercihlerinize göre özelleştirilebilir.

Özellikler:

  • Yeni bir mum açıldığında alım pozisyonlarını yürütür; aktif işlem yoksa yeni bir emir tetiklenir.
  • Ortalama fiyatın üzerindeki yüzde olarak kâr al seviyelerini hesaplar ve günceller (girdi "takeProfitInPercentage"), takas ücretleri hariçtir.
  • "totalInvestmentForBot" değerini belirtilen "numberOfOrders" sayısına bölerek, fiyatın %100 düşüşüne kadar olan emirler için bir DCA ızgarası stratejisi uygular.
  • Discord ile entegre olur ve ticaret sinyallerini doğrudan özel kanalınıza gönderir, özelleştirilebilir webhook ve takma ad ayarlarıyla.
  • Çoklu döviz çiftleri ve hesaplar için optimizasyonu destekler, broker gereksinimlerine uygun dolum politikalarını (FOK, IOC veya Return) yapılandırmaya olanak tanır.
  • Benzersiz Sihirli Sayılar atayarak aynı çift veya hesapta birden fazla EA'nın çalıştırılmasını sağlar ve işlem çakışmalarını önler.

Yapılandırma Ayarları:

  • Toplam Yatırım (totalInvestmentForBot): EA'nın belirli bir döviz çifti ve zaman diliminde işlem yapmak için ayırdığınız toplam para miktarı. Bunu EA'nın işlem açmak için kullandığı bütçe olarak düşünün.
  • Emir Sayısı (numberOfOrders): EA'nın toplam yatırımınızı böldüğü daha küçük işlemlerin sayısı. Bu işlemler, fiyatın %100'e kadar düşmesi durumunda farklı fiyat seviyelerinde alım yaparak bir Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) ızgarası oluşturur.
  • Maliyet Formatı (costFormat): İşlem boyutlarını nasıl belirlemek istediğinizi seçin: fiat para biriminde (örneğin, USD) veya lotlarda (örneğin, 0.01 lot). Bu, ticaret tarzınıza göre esneklik sağlar.
  • Kâr Al Yüzdesi (takeProfitInPercentage): Açık işlemlerinizin ortalama fiyatının üzerindeki yüzde olarak ifade edilen kâr hedefi. Not: Takas ücretleri (gecelik pozisyon tutma maliyetleri) dikkate alınmaz.
  • -------------------
  • Sihirli Sayı (magicNumber): EA'nın işlemlerini takip etmek için atanan benzersiz bir kimlik. Bu, EA'nın diğer EA'lar veya manuel işlemlerinizle çakışmasını önler ve her şeyi düzenli tutar.
  • Dolum Politikası Kullan (useFillingPolicy): "True" olarak ayarlandığında, EA, brokerınızın gereksinimlerine göre en iyi emir yürütme yöntemini (Fill or Kill, Immediate or Cancel veya Return) otomatik olarak seçer ve işlemlerin sorunsuz yürütülmesini sağlar.
  • Son DCA Döngüsü (lastCycleOfDCA): EA'nın tam bir DCA döngüsünü tamamladıktan sonra (yani tüm pozisyonları kapattıktan sonra) ticareti durdurup durdurmayacağını seçin. EA'nın duraklatılmasını kontrol etmek için kullanışlıdır.
  • -------------------
  • Marka Bağlantı Adı (brandLinkName): İşlem raporlarınıza dahil edilecek bir bağlantı için özel bir ad ekleyin, raporlarınızı kişiselleştirmeyi veya markalamayı kolaylaştırır.
  • Marka Bağlantı URL'si (brandLinkURL): İşlem raporlarınızda marka bağlantı adıyla eşleştirilecek bir URL belirtin, örneğin web sitenize veya profilinize bir bağlantı.
  • Discord Takma Adı (discordNickname): Discord raporlarında görüntülenen ad. Discord kanalınızda belirli kullanıcıları veya rolleri etiketlemek için <@id> etiketlerini kullanabilirsiniz.
  • Discord Webhook Günlükleri (discordWebhookLogs): EA aktiviteleri hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlamak için ayrıntılı işlem günlüklerini özel Discord kanalınıza gönderen bir webhook URL'si.
  • Discord Webhook Sonuçları (discordWebhookResults): Kâr ve zarar (PNL) sonuçlarını özel Discord kanalınıza göndererek performansı takip etmenizi sağlayan bir webhook URL'si.
  • Telegram Takma Adı (telegramNickname): Telegram raporlarında görüntülenen ad. Belirli kullanıcıları veya grupları etiketlemek için @id etiketlerini destekler.
  • Telegram Bot Jetonu (telegramBotToken): EA'nızı rapor göndermek için bir Telegram botuna bağlamak için kullanılan Telegram'ın BotFather'ından alınan API jetonu.
  • Telegram Sohbet Kimliği (telegramChatID): Botunuzun PNL sonuçlarını göndereceği Telegram sohbet veya grup kimliği, böylece hareket halindeyken bilgi alabilirsiniz.


Discord Entegrasyonu için Kurulum:
Discord'da sinyal bildirimlerini etkinleştirmek için MT5'te WebRequest ayarlarını yapılandırın:
1. Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar sekmesine gidin.
2. "Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver" seçeneğini işaretleyin.
3. "https://discord.com" ve  "https://discordapp.com adreslerini izin verilen URL'ler listesine ekleyin.

Telegram Entegrasyonu için Kurulum:
Telegram'da sinyal bildirimlerini etkinleştirmek için MT5'te WebRequest ayarlarını yapılandırın:
1. Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar sekmesine gidin.
2. "Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver" seçeneğini işaretleyin.
3. "https://api.telegram.org"  adresini izin verilen URL'ler listesine ekleyin.


Bu ticaret robotu, DCA stratejisiyle işlemleri yönetmek için otomatik ve düşük bakım gerektiren bir yaklaşım arayan trader'lar için idealdir. Son derece özelleştirilebilir, birden fazla döviz çiftiyle uyumludur ve hem canlı hem de demo ortamlarda sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
İster yeni başlayan ister deneyimli bir trader olun, DCA Yatırımcı Botu, ticaret verimliliğinizi ve risk yönetiminizi geliştirmek için sağlam ve kullanıcı dostu bir çözüm sunar.


Önerilen ürünler
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Uzman Danışmanlar
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
FJ Universe DCA Hedge
Frantisek Juris
Uzman Danışmanlar
DCA KORUMA BOTU | MetaTrader 5 Kısa Satış Robotu DCA Koruma Botu ile düşüş piyasalarını ustalıkla yönetin; MetaTrader 5 (MT5) üzerinde kısa satış stratejinizi optimize etmek için tasarlanmış otomatik bir ticaret çözümü. Bu Uzman Danışman (EA), disiplinli bir Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) stratejisi kullanarak volatil veya yükselen piyasalarda satış pozisyonlarını yürütür ve işlemleri verimli bir şekilde yönetir. Yeni bir mum açıldığında satış pozisyonu açma koşullarını değerlendirir ve kâr al
The Last Fractals MT5
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
The Last Fractals , is a trading system that uses fractals to determine market corrections. The Last Fractals,   is a system that detects an entry point and initiates an operational algorithm. This algorithm is different if the input is correct or wrong. From the inputs you can control the initial loting of the algorithm, if the trade goes against you the lotage is maintained, but if it goes in your favor the lotage is increased to improve your profit. You can download the demo and test it y
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Next level
Roman Mamonov
Uzman Danışmanlar
Trend filtresi için üç strateji ve iki yardımcı göstergeye dayalı olarak geliştirilmiş bir ticaret danışmanı. Strateji aşağıdaki stratejilere dayanmaktadır Fiyat Eylem Stratejisi Günlük Seviye Stratejisi Elder'ın 3 ekran stratejisi Ticaret stratejisinin özü, danışmanın trendi aynı anda belirlemek için 20'den fazla gösterge kullanmasıdır. Danışmanın başlangıç ​​fiyatı ilk 25 kopya için 155$'dır. Bir sonraki danışmanın fiyatı ilk 20 kopya için 225$'dır. Bir sonraki danışmanın fiyatı ilk 15 kopy
MAO Trade X MT5
Yu Xin Pu
Uzman Danışmanlar
MAO Trade X MT5 is an EA based on Moving Average Oscillator. Moving Average Oscillator parameters such as FastEMA, SlowEMA, MACDSMA, BuyShift, BuyValue, SellShift and SellValue can be adjusted. MAO Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through MAO Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Oberon iMA
Aliaksandr Chupryna
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Martingal.   "Oberon iMA" , karı özetleyen ve düşüşü zaman içinde dağıtan 15 ayrı bloktan (mini Uzman Danışmanlar) oluşur. Özellikler: Her karakter için bireysel giriş verileri. Semboller tekrar edilebilir (15 özdeş sembol bile birbirinden ayrı işlem görecektir). Bir ticaret hesabına, farklı ayarlarla birkaç "Oberon iMA" yükleyebilirsiniz (durumu gözlemleyerek: Magic[i+1]>Magic[i]+15). Herhangi bir çizelgeye yüklenir. Yazılımınızın gücü düşükse, "Every_tick_based_on_real_tick" modunda (15 semb
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Uzman Danışmanlar
Introducing Neural Bitcoin Impulse - an innovative trading bot created using neural network training technology on voluminous market data sets. The built-in mathematical model of artificial intelligence searches for the potential impulse of each next market bar and uses the resulting patterns of divergence and convergence between the predictive indicators and the price to form high-precision reversal points for opening trading positions. The trading robot is based on the Neural Bar Impulse ind
Shtenco Neural Link EA
Yevgeniy Koshtenko
5 (1)
Uzman Danışmanlar
We present to you ShtencoNeuralLink - a revolutionary trading advisor with a unique idea that has been under development since 2022. ShtencoNeuralLink is based on a neural network, fully written in the MQL5 language. Its idea is absolutely new and has no analogues on the market, operating in completely different price and time coordinate systems, going beyond the classical Japanese candlesticks or bars. The heart of the advisor is a trainable neural network, whose weights are automatically selec
FREE
Golden Harvest MT5
Miss Preeyanut Budsarakham
Uzman Danışmanlar
Golden Harvest MT5 automated trading system is a trading system for trading gold. by default of the variables for gold trading by using the function of Indicator Bollinger Bands Indicator, ATR, std, Ma200 using the martingale trading method. Coupled with the use of the neural network, the main body of finding good trading positions is mainly using bb based on twenty years of backtesting. Get satisfactory trading results, safe in trading gold, at 15 minutes intervals, users can immediately trade
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (231)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Better Age
Andreas Franz Brunner
Uzman Danışmanlar
Popgun Program – Automated Trading System What is a Popgun in Trading? The term Popgun comes from candlestick analysis and refers to a classic price action pattern consisting of three consecutive candles : Outside Bar (first candle): A dominant candle with a higher high and lower low compared to the next candle. It signals strong market movement and a wide price range. Inside Bar (second candle): This candle is entirely within the high and low range of the Outside Bar, indicating market in
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Uzman Danışmanlar
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Black Wolf MT5
Mike Pascal Plavonil
4 (1)
Uzman Danışmanlar
EA Black Wolf initiate a cycle of buy or sell depending of the trend of a built-in indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Recommend pairs EURUSD,GBP USD, EURAUD,AUDJPY,GBPAUD,CADJPY Time Frame  M15  Recommend deposit  1000 usd or 1000 cents  Recommend settings   Default SETTINGS Lot type - lot type calculation (can be Constant, based on risk or Constant size per 1000) Lot size - lot size Trade Buy - allow the adviser to buy Trade
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Göstergeler
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Fibonachchi Pro
Shokhboz Mamarasulov
Uzman Danışmanlar
EA asosiy funksiyalari (odatda bo‘ladi): Fibonacci darajalarini avtomatik chizish: Oldingi kun, hafta yoki sessiya asosida. Trend yo‘nalishiga qarab: Bullish → pastdan yuqoriga, Bearish → yuqoridan pastga. Buyurtma joylashtirish: Buyurtmalarni 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, yoki 78.6% darajalariga yaqin joylashtiradi. SL (Stop Loss) va TP (Take Profit) ni navbatdagi darajalarga qo‘yadi. Lot hajmini boshqarish: Fiks lot (masalan, 0.01) Yoki risk asosida hisoblangan lot (foiz bo‘yicha) Martingale yo
LR Channel EA
Fernando De Paljla Silva
Uzman Danışmanlar
LR Channel EA uses a Linear Regression pipeline to execute the strategy and generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, LR Channel EA is for you.  LR Channel EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The LR Channel EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting wi
TradeGhost
Stefano Padovano
Uzman Danışmanlar
Vi Presento TradeGhost ! e' un Ea molto potente con una strategia che preferisco tenere nascosta! comunque spiego il funzionamento in breve! Questo ea grazie al controllo di vari fattori  crea un trade Fantasma che ovviamente non viene aperto ! ma viene registrato in modo da capire se quel trade era stato perdente o vincente. ( posso aggiungere che questo è un p'o' il Segreto del trading messo in questo ea, NoN fa scalping però quando apre hai una sorte di tranquillità che se anche fa il DD il p
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Il robot di trading VR Black Box si basa sulla popolare e collaudata strategia di trend following. Nel corso di diversi anni, i conti di trading live sono stati migliorati attraverso aggiornamenti regolari e l'introduzione di nuove idee. Grazie a ciò, VR Black Box è diventato un robot commerciale potente e unico in grado di impressionare sia i principianti che i trader esperti. Per conoscere il robot e valutarne l'efficacia, è sufficiente installarlo su un account demo e osservare i risultati pe
Golden Buzzer MT5
Moses Ngala Charo
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Overview: Golden Buzzer MT5 is a powerful two-in-one Expert Advisor designed exclusively for trading XAUUSD (Gold) on the MetaTrader 5 platform. It operates using two distinct strategies — Strategy 1 and Strategy 2 — both based on similar trading principles but with slightly different logic for trade execution. Users can choose to run either strategy independently or both simultaneously , offering flexibility and strategic diversity. Main Features: Specifically built for Gold (XAUUSD) trading D
Trend Reversal Scalper
Simon Reger
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Bu EA ile trendleri tersine çevirmek ve ticaret yapmak (kafa derisi) mümkündür. Piyasaların döngüsel olduğu ve fiyat hareketlerinin genellikle ters yönde tersine döndükten sonra bir trend halinde devam ettiği varsayımına dayanmaktadır. Trend Ters Çevirme Scalper'ı (EA), trend tersine çevirmelerine dayalı ticaret fırsatlarını belirlemek ve bunlardan yararlanmak için özel olarak tasarlanmış otomatik bir ticaret robotudur. EA, trendin tersine döndüğünü belirlemek ve buna göre alım satım kararını ve
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Uzman Danışmanlar
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
LuminaFX
Evgeniy Scherbina
5 (10)
Uzman Danışmanlar
LuminaFX is a fully automated expert which trades 8 symbols from one chart. The expert implements a popular version of the recurrent neural model. Values of the "Schmuksie" indicator (my adaptation of the American Dollar Index DXY, or "Dixie"), are used as inputs to the neural model. You can download a free indicator IDixie and put it on one chart with the expert LuminaFX. IDixie calculates close prices of the American Dollar Index, which is used in the expert, and it also shows a moving average
Ai UC EA MT5
Indra Maulana
5 (2)
Uzman Danışmanlar
This expert is under construction and is not yet completed The development of this expert will be completed in 2 years at most. Our goal in publishing this expert is to attract capital to develop our best expert. This expert will definitely be the best expert of our team. To participate in this project, you can buy this expert at the lowest possible price. This expert will definitely be the most expensive expert of our team in the future. This expert will be built with the latest methods and st
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Uzman Danışmanlar
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Uzman Danışmanlar
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Nova MFI Scalper
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Launch offer A limited batch is available at 100$. Once those copies are gone, the price jumps to $200. Secure yours today. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Feature Be
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
FJ Universe LOT Price Analyzer
Frantisek Juris
Yardımcı programlar
FJUNIVERSE | MT5 Minimum Lot Fiyat Anlık Görüntü Aracı Her işlem için riskinizi anlamanın basit ve etkili bir yolu. Bu betik, yeni başlayan yatırımcıların "Piyasa İzleme" penceresinde listelenen her sembol için minimum lot büyüklüğüyle işlem yapmanın potansiyel riskini açıkça görmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Tek bir tıklamayla, betik, mevcut piyasa (ask) fiyatını ve sözleşme büyüklüğünü kullanarak minimum lot büyüklüğünde açılan bir pozisyonun tahmini değerini hesaplar. Ardından,
FJ Universe DCA Hedge
Frantisek Juris
Uzman Danışmanlar
DCA KORUMA BOTU | MetaTrader 5 Kısa Satış Robotu DCA Koruma Botu ile düşüş piyasalarını ustalıkla yönetin; MetaTrader 5 (MT5) üzerinde kısa satış stratejinizi optimize etmek için tasarlanmış otomatik bir ticaret çözümü. Bu Uzman Danışman (EA), disiplinli bir Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) stratejisi kullanarak volatil veya yükselen piyasalarda satış pozisyonlarını yürütür ve işlemleri verimli bir şekilde yönetir. Yeni bir mum açıldığında satış pozisyonu açma koşullarını değerlendirir ve kâr al
FJ Universe HFT Turbo
Frantisek Juris
Uzman Danışmanlar
HFT TURBO BOT | MetaTrader 5 Ticaret Robotu HFT TURBO BOT ile ticaretinizi hızlandırın; MetaTrader 5 (MT5) için tasarlanmış son teknoloji bir otomatik ticaret çözümü. Bu Uzman Danışman (EA), yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejisini kullanarak küçük kâr hedefleri ve yüksek kaldıraçla yıldırım hızında işlemler gerçekleştirir, böylece volatil piyasalarda fırsatları maksimize eder. Hız ve hassasiyet arayan traderlar için geliştirilen HFT TURBO BOT, her yeni mum başlangıcında alım veya satım pozi
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt