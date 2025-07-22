FJ Universe DCA Investor
- Uzman Danışmanlar
- Frantisek Juris
- Sürüm: 1.6
- Güncellendi: 17 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
DCA YATIRIMCI BOTU | MetaTrader 5 Ticaret Robotu
MetaTrader 5 (MT5) platformunda ticaret stratejinizi basitleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış otomatik bir ticaret çözümü.
Bu Uzman Danışman (EA), disiplinli bir Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) stratejisi kullanarak alım pozisyonlarını yürütür ve işlemleri verimli bir şekilde yönetir. Her yeni mum açıldığında alım pozisyonu açma koşullarını değerlendirir ve kâr al seviyesini günceller. Aktif işlem yoksa yeni bir işlem başlatılır. Mevcut işlemler için EA, "totalInvestmentForBot" değerini "numberOfOrders" sayısına bölerek mevcut fiyatın altındaki sonraki emirler için bir DCA ızgarası oluşturur ve stratejik risk yönetimi sağlar.
Tüm ticaret sinyalleri, gerçek zamanlı izleme için doğrudan bir Discord sunucusuna gönderilir ve tercihlerinize göre özelleştirilebilir.
Özellikler:
- Yeni bir mum açıldığında alım pozisyonlarını yürütür; aktif işlem yoksa yeni bir emir tetiklenir.
- Ortalama fiyatın üzerindeki yüzde olarak kâr al seviyelerini hesaplar ve günceller (girdi "takeProfitInPercentage"), takas ücretleri hariçtir.
- "totalInvestmentForBot" değerini belirtilen "numberOfOrders" sayısına bölerek, fiyatın %100 düşüşüne kadar olan emirler için bir DCA ızgarası stratejisi uygular.
- Discord ile entegre olur ve ticaret sinyallerini doğrudan özel kanalınıza gönderir, özelleştirilebilir webhook ve takma ad ayarlarıyla.
- Çoklu döviz çiftleri ve hesaplar için optimizasyonu destekler, broker gereksinimlerine uygun dolum politikalarını (FOK, IOC veya Return) yapılandırmaya olanak tanır.
- Benzersiz Sihirli Sayılar atayarak aynı çift veya hesapta birden fazla EA'nın çalıştırılmasını sağlar ve işlem çakışmalarını önler.
Yapılandırma Ayarları:
- Toplam Yatırım (totalInvestmentForBot): EA'nın belirli bir döviz çifti ve zaman diliminde işlem yapmak için ayırdığınız toplam para miktarı. Bunu EA'nın işlem açmak için kullandığı bütçe olarak düşünün.
- Emir Sayısı (numberOfOrders): EA'nın toplam yatırımınızı böldüğü daha küçük işlemlerin sayısı. Bu işlemler, fiyatın %100'e kadar düşmesi durumunda farklı fiyat seviyelerinde alım yaparak bir Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) ızgarası oluşturur.
- Maliyet Formatı (costFormat): İşlem boyutlarını nasıl belirlemek istediğinizi seçin: fiat para biriminde (örneğin, USD) veya lotlarda (örneğin, 0.01 lot). Bu, ticaret tarzınıza göre esneklik sağlar.
- Kâr Al Yüzdesi (takeProfitInPercentage): Açık işlemlerinizin ortalama fiyatının üzerindeki yüzde olarak ifade edilen kâr hedefi. Not: Takas ücretleri (gecelik pozisyon tutma maliyetleri) dikkate alınmaz.
- -------------------
- Sihirli Sayı (magicNumber): EA'nın işlemlerini takip etmek için atanan benzersiz bir kimlik. Bu, EA'nın diğer EA'lar veya manuel işlemlerinizle çakışmasını önler ve her şeyi düzenli tutar.
- Dolum Politikası Kullan (useFillingPolicy): "True" olarak ayarlandığında, EA, brokerınızın gereksinimlerine göre en iyi emir yürütme yöntemini (Fill or Kill, Immediate or Cancel veya Return) otomatik olarak seçer ve işlemlerin sorunsuz yürütülmesini sağlar.
- Son DCA Döngüsü (lastCycleOfDCA): EA'nın tam bir DCA döngüsünü tamamladıktan sonra (yani tüm pozisyonları kapattıktan sonra) ticareti durdurup durdurmayacağını seçin. EA'nın duraklatılmasını kontrol etmek için kullanışlıdır.
- -------------------
- Marka Bağlantı Adı (brandLinkName): İşlem raporlarınıza dahil edilecek bir bağlantı için özel bir ad ekleyin, raporlarınızı kişiselleştirmeyi veya markalamayı kolaylaştırır.
- Marka Bağlantı URL'si (brandLinkURL): İşlem raporlarınızda marka bağlantı adıyla eşleştirilecek bir URL belirtin, örneğin web sitenize veya profilinize bir bağlantı.
- Discord Takma Adı (discordNickname): Discord raporlarında görüntülenen ad. Discord kanalınızda belirli kullanıcıları veya rolleri etiketlemek için <@id> etiketlerini kullanabilirsiniz.
- Discord Webhook Günlükleri (discordWebhookLogs): EA aktiviteleri hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlamak için ayrıntılı işlem günlüklerini özel Discord kanalınıza gönderen bir webhook URL'si.
- Discord Webhook Sonuçları (discordWebhookResults): Kâr ve zarar (PNL) sonuçlarını özel Discord kanalınıza göndererek performansı takip etmenizi sağlayan bir webhook URL'si.
- Telegram Takma Adı (telegramNickname): Telegram raporlarında görüntülenen ad. Belirli kullanıcıları veya grupları etiketlemek için @id etiketlerini destekler.
- Telegram Bot Jetonu (telegramBotToken): EA'nızı rapor göndermek için bir Telegram botuna bağlamak için kullanılan Telegram'ın BotFather'ından alınan API jetonu.
- Telegram Sohbet Kimliği (telegramChatID): Botunuzun PNL sonuçlarını göndereceği Telegram sohbet veya grup kimliği, böylece hareket halindeyken bilgi alabilirsiniz.
Discord Entegrasyonu için Kurulum:
Discord'da sinyal bildirimlerini etkinleştirmek için MT5'te WebRequest ayarlarını yapılandırın:
1. Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar sekmesine gidin.
2. "Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver" seçeneğini işaretleyin.
3. "https://discord.com" ve "https://discordapp.com" adreslerini izin verilen URL'ler listesine ekleyin.
Telegram Entegrasyonu için Kurulum:
Telegram'da sinyal bildirimlerini etkinleştirmek için MT5'te WebRequest ayarlarını yapılandırın:
1. Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar sekmesine gidin.
2. "Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver" seçeneğini işaretleyin.
3. "https://api.telegram.org" adresini izin verilen URL'ler listesine ekleyin.
Bu ticaret robotu, DCA stratejisiyle işlemleri yönetmek için otomatik ve düşük bakım gerektiren bir yaklaşım arayan trader'lar için idealdir. Son derece özelleştirilebilir, birden fazla döviz çiftiyle uyumludur ve hem canlı hem de demo ortamlarda sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.