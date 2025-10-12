FJ Universe AIX Grok Assistant
- Yardımcı programlar
- Frantisek Juris
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
AIX GROK FJU ASSISTANT | MetaTrader 5 Yapay Zeka Destekli Trading Danışmanı
AIX GROK FJU ASSISTANT ile trading deneyiminizi dönüştürün; bu, MetaTrader 5 (MT5) için gelişmiş bir Uzman Danışman (EA) olup, xAI tarafından geliştirilen GROK'un son teknoloji yapay zeka teknolojisini kullanarak gerçek zamanlı teknik analiz ve trading içgörüleri sunar. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar için tasarlanmış bu EA, MT5 grafiklerinizi GROK AI'ye bağlar ve veri odaklı, duygusal etkilerden arındırılmış trading sinyallerini doğrudan Discord veya Telegram'ınıza iletir. Her mum kapanışında grafik verilerini analiz ederek, AIX GROK FJU ASSISTANT daha akıllı ve hızlı kararlar almanızı sağlar, manuel trading stratejinizi yapay zekanın hassasiyetiyle güçlendirir.
Scalping, swing trading veya uzun vadeli pozisyon yönetimi yapıyorsanız, bu EA eşsiz bir esneklik ve gerçek zamanlı destek sunar, volatil piyasalarda önde olmanıza yardımcı olur. Yapay zeka destekli tradingin performansınızı nasıl yükseltebileceğini ve finansal piyasalarda yeni fırsatlar açabileceğini keşfedin.
Neden AIX GROK FJU ASSISTANT'ı Seçmelisiniz?
Yapay zekanın gücünü kullanarak trading deneyiminizi devrimleştirin. Traderların bu EA'ya güvenmesinin nedenleri şunlardır:
- Gerçek Zamanlı Yapay Zeka Analizi: MT5 grafiklerinizi GROK AI'ye sorunsuz bir şekilde bağlar, her mum kapanışında verileri analiz ederek trading tarzınıza özel anlık teknik analiz sunar.
- Duygusuz Karar Alma: Veri odaklı içgörülerle duygusal önyargıları ortadan kaldırır, GROK'un gelişmiş yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen objektif trading kararlarını garanti eder.
- Özelleştirilebilir Trading Stratejileri: Çoklu zaman dilimleri gibi esnek ayarları destekler, EA'yı tercih ettiğiniz trading yaklaşımına uyarlamanıza olanak tanır.
- Anlık Bildirimler: Discord veya Telegram üzerinden gerçek zamanlı trading sinyalleri ve performans güncellemeleri alın, nerede olursanız olun bilgilendirilirsiniz.
- Çoklu Varlık Uyumluluğu: Forex, hisse senetleri ve emtialar dahil çeşitli varlık sınıflarında çalışır, çeşitlendirilmiş trading fırsatları sunar.
- Kullanıcı Dostu Kurulum: Kolay yapılandırılabilir ayarlar, yeni başlayanlar için erişilebilir hale getirirken deneyimli traderlar için gelişmiş özelleştirme sunar.
- Geliştirilmiş Risk Yönetimi: Sermayenizi korumak için stop-loss gibi araçları içerir, ancak riskler devam eder (aşağıdaki sorumluluk reddi beyanına bakın).
Yapılandırma Ayarları:
- Sistem Komutu: İstenen teknik analiz için komut ve parametreleri tanımlayın, yapay zeka içgörülerini özel trading ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin.
- Grok API Anahtarı (https://console.x.ai): MT5 hesabınızı GROK AI'ye bağlamak için özel API anahtarınız, sorunsuz veri analizi sağlar.
- Yanıt Dili: Yanıt dilini ayarlamak için deneysel özellik (şu anda özel karakter içermeyen dilleri destekler).
- Model: Trading stratejinize göre analizi optimize etmek için özel bir GROK AI modeli seçin.
- Grok API Uç Noktası: GROK AI sunucularıyla güvenli iletişim sağlayan API istekleri için uç nokta.
- Mum Geri Dönüş Süresi (maks. 50): Seçilen zaman diliminde mum verilerinin analizi için maksimum geri dönüş süresini, en fazla 50 mum olarak ayarlayın.
- Zaman Dilimi Seçimi: EA'yı tercih ettiğiniz trading aralıklarına hizalamak için belirli zaman dilimlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın (doğru/yanlış).
- -------------------
- Marka Link Adı (brandLinkName): Trading raporlarınıza dahil edilen bir link için özel bir isim ekleyin, raporlarınızı kişiselleştirmek veya markalaştırmak için idealdir.
- Marka Link URL'si (brandLinkURL): Marka link adına eşleştirmek için bir URL sağlayın, örneğin web siteniz veya profiliniz, rapor özelleştirmesini geliştirmek için.
- Discord Takma Adı (discordNickname): Discord raporlarında görüntülenen isim; Discord kanalınızda belirli kullanıcıları veya rolleri etiketlemek için <@id> etiketlerini kullanın.
- Discord Webhook Günlükleri (discordWebhookLogs): Özel Discord kanalınıza ayrıntılı trading günlükleri göndermek için Discord webhook URL'si, EA aktiviteleri hakkında sizi güncel tutar.
- Discord Webhook Sonuçları (discordWebhookResults): Kâr ve zarar (PNL) sonuçlarını özel Discord kanalınıza göndermek için Discord webhook URL'si, performansı takip etmenizi sağlar.
- Telegram Takma Adı (telegramNickname): Telegram raporlarında görüntülenen isim; belirli kullanıcıları veya grupları etiketlemek için @id etiketlerini destekler.
- Telegram Bot Jetonu (telegramBotToken): Rapor göndermek için EA'nızı bir Telegram botuna bağlamak için Telegram’ın BotFather’ından alınan API jetonu.
- Telegram Sohbet ID'si (telegramChatID): Botunuzun PNL sonuçlarını göndereceği Telegram sohbet veya grup ID'si, hareket halindeyken sizi bilgilendirir.
GROK (xAI) Entegrasyonu için Kurulum:
GROK AI entegrasyonunu etkinleştirmek için MT5'te WebRequest ayarlarını yapılandırın:
1. Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar sekmesine gidin.
2. "Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver" seçeneğini işaretleyin.
3. "https://api.x.ai" adresini izin verilen URL'ler listesine ekleyin.
Discord Entegrasyonu için Kurulum:
Discord sinyal bildirimlerini etkinleştirmek için MT5'te WebRequest ayarlarını yapılandırın:
1. Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar sekmesine gidin.
2. "Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver" seçeneğini işaretleyin.
3. "https://discord.com" ve "https://discordapp.com" adreslerini izin verilen URL'ler listesine ekleyin.
Telegram Entegrasyonu için Kurulum:
Telegram sinyal bildirimlerini etkinleştirmek için MT5'te WebRequest ayarlarını yapılandırın:
1. Araçlar > Seçenekler > Uzman Danışmanlar sekmesine gidin.
2. "Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver" seçeneğini işaretleyin.
3. "https://api.telegram.org" adresini izin verilen URL'ler listesine ekleyin.
Ücretsiz Deneyin!
Abonelikten önce ücretsiz topluluk kaynaklarımızla AIX GROK FJU ASSISTANT'ın gücünü deneyimleyin:
- FJUNIVERSE DISCORD – Gerçek zamanlı sinyal örneklerini görmek ve diğer traderlarla bağlantı kurmak için Discord topluluğumuza katılın.
- FJUNIVERSE TELEGRAM – Gerçek zamanlı güncellemeler ve sinyal demoları için Telegram kanalımızı takip edin.
Risk Sorumluluk Reddi:
Trading önemli riskler taşır ve geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. AIX GROK FJU ASSISTANT, GROK AI'nin gelişmiş analizlerini kullanarak veri odaklı içgörüler sağlar, bu da potansiyel kârları ve kayıpları artırabilir. Piyasa volatilitesi, ekonomik değişiklikler ve öngörülemeyen olaylar performansı etkileyebilir. Kâr garantisi yoktur ve yatırım yaptığınız sermayenin bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz. Bu EA'yı kullanmadan önce her zaman kapsamlı bir araştırma yapın, risk toleransınızı değerlendirin ve bir finansal danışmana başvurmayı düşünün. Gösterilen performans benim hesabımı yansıtır, ancak hesap büyüklüğü, broker koşulları veya yürütme zamanlaması farklılıkları nedeniyle sonuçlarınız değişebilir. Bu EA'nın kullanıcılarının maruz kaldığı kayıplardan sorumlu değilim.
Bugün Yapay Zeka Trading Yolculuğunuza Başlayın!
Yapay zeka destekli içgörülerle tradinginizi bir sonraki seviyeye taşımaya hazır mısınız? AIX GROK FJU ASSISTANT, daha akıllı, veri odaklı trading kararları için anahtarınızdır. Şimdi abone olun ve gerçek zamanlı teknik analiz, MT5 ile kusursuz entegrasyon ve son teknoloji yapay zeka ile trading yapmanın güvenini deneyimleyin! Trader topluluğumuza katılın ve tradingin geleceğini açığa çıkarın!