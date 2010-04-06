FJ Universe HFT Turbo
- Asesores Expertos
- Frantisek Juris
- Versión: 1.4
- Actualizado: 11 octubre 2025
- Activaciones: 5
HFT TURBO BOT | Robot de Trading MetaTrader 5
Potencia tu operativa con HFT TURBO BOT, una solución de trading automatizado de última generación diseñada para MetaTrader 5 (MT5). Este Asesor Experto (EA) utiliza una estrategia de trading de alta frecuencia (HFT) para ejecutar operaciones a gran velocidad con objetivos de take-profit pequeños y alto apalancamiento, maximizando las oportunidades en mercados volátiles.
Creado para traders que buscan velocidad y precisión, HFT TURBO BOT abre posiciones de compra o venta al inicio de cada nueva vela, con niveles de stop-loss y take-profit totalmente personalizables. Ya prefieras operar por lotes o con una cantidad fija en divisa, este EA ofrece la flexibilidad necesaria para adaptarse a tu estilo.
Estrategias:
- LONG: Abre una única posición larga por ciclo para obtener ganancias constantes.
- SHORT: Abre una única posición corta por ciclo para beneficios específicos.
- TREND: Abre una posición larga o corta por ciclo en la misma dirección de la última vela cerrada.
- REVERSE: Abre una posición larga o corta por ciclo en la dirección opuesta a la última vela cerrada.
- COMBO: Abre simultáneamente una posición larga y una corta por ciclo para una operativa diversificada.
- LONG_EXTREME: Abre una orden larga cada vez que cierra una vela, ideal para estrategias alcistas agresivas.
- SHORT_EXTREME: Abre una orden corta cada vez que cierra una vela, perfecta para movimientos bajistas del mercado.
- TREND_EXTREME: Abre múltiples posiciones largas o cortas por ciclo en la misma dirección de la última vela cerrada.
- REVERSE_EXTREME: Abre múltiples posiciones largas o cortas por ciclo en la dirección opuesta a la última vela cerrada.
- COMBO_EXTREME: Abre órdenes largas y cortas cada vez que cierra una vela, maximizando la exposición al mercado.
- COMBO_EXTREME_SMART: Abre órdenes largas y cortas cada vez que cierra una vela cuando el precio es mejor que el promedio actual.
- COMBO_EXTREME_SMART_PLUS: Abre órdenes largas y cortas cada vez que cierra una vela cuando el precio es mejor que el último precio de compra.
Filtros:
- LONG_ONLY: Abre únicamente posiciones LONG; las señales SHORT son ignoradas.
- SHORT_ONLY: Abre únicamente posiciones SHORT; las señales LONG son ignoradas.
- NO_FILTER: No se utiliza ningún filtro.
Mantén el control con actualizaciones de operaciones en tiempo real enviadas directamente a tu servidor de Discord, totalmente personalizables según tus preferencias.
Características:
- Ejecuta rápidamente posiciones de compra o venta en la apertura de cada nueva vela según la estrategia seleccionada, buscando beneficios rápidos.
- Integración perfecta con Discord para enviar señales de trading en tiempo real a tu canal privado, con webhook y apodo personalizables.
- Optimizado para múltiples pares de divisas y cuentas, con soporte para políticas de ejecución flexibles (FOK, IOC o Return) según los requisitos de tu bróker.
- Permite ejecutar varios EA en el mismo par o cuenta mediante Magic Numbers únicos, evitando interferencias entre operaciones.
- Compatibilidad con alto apalancamiento para amplificar los retornos, con objetivos de take-profit pequeños para capturar ganancias frecuentes e incrementales.
Configuración:
- Porcentaje de Take-Profit (HFT_TP_PERC): Define el nivel de take-profit como un porcentaje desde el precio de entrada, excluyendo comisiones.
- Porcentaje de Stop-Loss (HFT_SL_PERC): Define el nivel de stop-loss como un porcentaje desde el precio de entrada, excluyendo comisiones.
- Costo de una orden individual (costOfSingleOrder): Establece el importe utilizado para abrir una sola orden, en lotes o en divisa.
- Formato de costo (costFormat): Elige "LOT" para cálculo por lotes o "CURRENCY_AMOUNT" para una cantidad fija en divisa, asumiendo una pérdida del -100%.
- Estrategia de trading (tradingStrategy): Selecciona una de las estrategias listadas arriba (LONG, ..., REVERSE_EXTREME).
- Filtro de apertura (openOnly): Permite abrir solo posiciones LONG o SHORT, ignorando señales en la dirección opuesta.
- Usar DCA para múltiples órdenes (useDCA): Las órdenes utilizarán el precio promedio y el nivel de take-profit (el stop-loss será ignorado).
- Comentario de la orden (orderComment): Añade un comentario personalizado a tus operaciones, visible en el informe del bróker.
- Magic Number (magicNumber): Identificador único asignado al EA para rastrear sus operaciones y evitar interferencias con otros EA o trades manuales.
- Último ciclo de HFT (LastCycleOfHFT): Define si el EA debe detener la operativa tras completar un ciclo de trading.
- Nombre del enlace de marca (brandLinkName): Añade un nombre personalizado al enlace incluido en los reportes de trading.
- URL del enlace de marca (brandLinkURL): Proporciona la URL asociada al nombre del enlace de marca (por ejemplo, tu web o perfil).
- Apodo de Discord (discordNickname): Nombre mostrado en los reportes de Discord. Soporta etiquetas <@id>.
- Webhook de registros de Discord (discordWebhookLogs): URL del webhook para enviar registros detallados de las operaciones a Discord.
- Webhook de resultados de Discord (discordWebhookResults): URL del webhook para enviar resultados de ganancias y pérdidas (PNL) a Discord.
- Apodo de Telegram (telegramNickname): Nombre mostrado en los reportes de Telegram. Soporta etiquetas @id.
- Token del bot de Telegram (telegramBotToken): Token API de BotFather para conectar el EA con un bot de Telegram.
- ID de chat de Telegram (telegramChatID): ID del chat o grupo de Telegram donde se enviarán los resultados de PNL.
Configuración de integración con Discord:
Para habilitar las notificaciones de Discord, configura WebRequest en MT5:
1. Ve a Tools > Options > pestaña Expert Advisors.
2. Marca "Allow WebRequest for listed URL".
3. Añade "https://discord.com" y "https://discordapp.com" a la lista de URLs permitidas.
Configuración de integración con Telegram:
Para habilitar las notificaciones de Telegram, configura WebRequest en MT5:
1. Ve a Tools > Options > pestaña Expert Advisors.
2. Marca "Allow WebRequest for listed URL".
3. Añade "https://api.telegram.org" a la lista de URLs permitidas.
HFT TURBO BOT es ideal para traders que buscan una solución de trading rápida, automatizada y de bajo mantenimiento. Gracias a su enfoque de alta frecuencia y compatibilidad con alto apalancamiento, es apto tanto para cuentas reales como demo y ofrece flexibilidad en múltiples pares de divisas.
Tanto si eres principiante como trader profesional, HFT TURBO BOT ofrece una solución potente y fácil de usar para aumentar tu eficiencia operativa y aprovechar movimientos rápidos del mercado.
Descargo de responsabilidad sobre riesgos:
El trading implica riesgos significativos y los resultados pasados no garantizan resultados futuros. HFT TURBO BOT utiliza una estrategia de trading de alta frecuencia con alto apalancamiento, lo que amplifica tanto las posibles ganancias como las pérdidas. La volatilidad del mercado, cambios económicos y eventos imprevistos pueden afectar el rendimiento. No existe garantía de beneficios y podrías perder parte o la totalidad de tu capital invertido. Realiza siempre tu propio análisis, evalúa tu tolerancia al riesgo y considera consultar a un asesor financiero antes de utilizar este EA. El rendimiento mostrado refleja mi cuenta, pero tus resultados pueden variar según el tamaño de la cuenta, condiciones del bróker o el momento de ejecución. No me hago responsable de las pérdidas sufridas por los usuarios de este EA.