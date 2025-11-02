FJ Universe Volatility Checker

FJUNIVERSE | MT5 Volatilite ve Minimum Lot Anlık Görüntü Aracı

Tek tıkla güçlü tarayıcı, Piyasa İzleme listesindeki her sembolün gerçek risk ve volatilitesini anında ortaya çıkarır — mevcut grafik zaman dilimi kullanılarak.

Bu betik, aracı kurum tarafından tanımlanan minimum lot için USD risk tutarını tam olarak hesaplar ve yüklü tüm mumlar temelinde eksiksiz bir volatilite profili üretir. Sonuçlar temiz bir CSV dosyasına kaydedilir ve MetaTrader Günlüğüne bar sayısı ile birlikte yazdırılır.

Özellikler:

  • MINPRICE hesaplar: Fiyat 0’a düşerse risk ( min_lot × ask × sözleşme_büyüklüğü )
  • SNAP gösterir: Mevcut Ask fiyatı (tam hassasiyet)
  • MINLOT gösterir: Aracı kurumun izin verdiği en küçük işlem hacmi
  • Tüm mevcut barlarda volatiliteyi % olarak hesaplar (her zaman pozitif):
AVGD Ortalama günlük aralık % ( |H-L|/O )
AVGL Ortalama yükseliş hareketi % ( |H-O|/O )
AVGS Ortalama düşüş hareketi % ( |L-O|/O )
MINL En küçük sıfır olmayan yükseliş % (düz mumlar hariç)
MINS En küçük sıfır olmayan düşüş % (düz mumlar hariç)
MAXL En büyük yükseliş hareketi %
MAXS En büyük düşüş hareketi % (mutlak değer)
BARS Analiz edilen mum sayısı
  • 11 sütunlu CSV dışa aktarır: PAIR,SNAP,MINPRICE,MINLOT,AVGD (%),AVGL (%),AVGS (%),MINL (%),MINS (%),MAXL (%),MAXS (%),BARS
  • Herhangi bir zaman diliminde çalışır — betiğin çalıştırıldığı grafiğin zaman dilimini kullanır
  • Kripto, forex, endeks, emtia destekler — Piyasa İzleme’deki tüm semboller
  • Ayar gerektirmez — %100 otomatik, güvenli ve ultra hızlı

Kullanım Alanları:

  • Enstrümanlar arası gerçek giriş maliyeti karşılaştırması (ör. BTC vs ADA)
  • DCA, GRID veya martingale stratejileri için minimum lot riski ile planlama
  • Breakout veya ortalama dönüş için yüksek volatiliteli pariteler tespiti
  • Sermaye tahsisinden önce risk/volatilite oranı değerlendirmesi
  • Risk yöneticileri, algo geliştiriciler ve eğitmenler için ideal

Bu araç pozisyon açmaz, kapatmaz veya değiştirmez. %100 salt okunur olup gerçek ve demo hesaplarda güvenlidir.

Maksimum mevcut geçmişi kullanır ve gerekirse veri indirmeyi zorlar.

GRID bot oluşturuyor, pozisyon büyüklüğü öğretiyor veya kripto volatilitesi arıyorsanız — bu sizin tümleşik analiz merkezinizdir.


Önerilen ürünler
Equity Shield Pro
Saad Janah
5 (1)
Yardımcı programlar
Equity Shield Pro 1.1 NEW VERSION  Equity Shield Pro 1.1 is a powerful utility EA designed to safeguard your trading account by actively monitoring and enforcing equity protection and profit management rules. Whether you’re trading personal accounts or working through proprietary firm challenges, this EA ensures strict adherence to risk and profit targets, enabling you to maintain discipline and consistency. Fully compatible with all challenge types, Equity Shield Pro 1.1 is specifically craft
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Yardımcı programlar
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Ultimate Trailing Stop EA MT5
BLAKE STEVEN RODGER
4.13 (8)
Yardımcı programlar
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (override
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Yardımcı programlar
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
BTC Trading Assistant EA
Seref Oliver Joisten
Yardımcı programlar
BTC Trading Assistant EA Manual Trading Tool with Automated Risk Management This Expert Advisor assists manual cryptocurrency traders by automating risk management, position sizing, and profit protection while providing visual trade management through an intuitive interface. Brief Description BTC Trading Assistant EA is a utility tool designed for manual cryptocurrency traders. The EA calculates position sizes based on account risk, automatically sets stop loss and take profit levels, manages br
Trade Managment
Marco Antonio Cruz Dawkins
Yardımcı programlar
Trade management is a system that helps you manage your operations, that is, you perform the analysis, and we manage the operations as follows: Automatic Stop Loss once the trade is opened is a short or long with a maximum risk of 1% of the account.  Trailing Stop as the price moves in your favor.  Risk management is handled in a 2:1 , once the operation reaches a 1:1 move Stop Loss to break even .  Once the trade reaches a 2:1 closes half the lot, securing the profit and allowing the operation
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Yardımcı programlar
Auto SL/TP Manager EA – Gestion Automatique Intelligente Auto SL/TP Manager EA est un Expert Advisor conçu pour automatiser la gestion des commandes avec une efficacité maximale et une grande discrétion. Il gère automatiquement : Le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP) Le Profit Lock (verrouillage progressif des bénéfices) Le Trailing Stop avec plusieurs méthodes avancées L' affichage masqué du SL et du TP pour plus de discrétion (non visible par le courtisan) C'est l'outil idéal pour les
Close Trades Pro
Osazee Asikhemhen
Yardımcı programlar
Introducing the Revolutionary   Trade Closing Assistant ! Are you tired of manually closing hundreds trades? Are you a   scalper ,   day trader ,   swing trader   and  you want to maximize your profits and minimize your losses by closing multiple positions at thesame time under different conditions? Are you a   Prop Firm Trader  who wishes to avoid hitting maximum daily drawdown? Search no further. This kit is the ultimate solution for all you. GUIDE TO USE THE KIT 1. Shows the total profit/los
Anti Grid Position Protector
Konstantinos Kalaitzidis
Yardımcı programlar
Anti Grid Pozisyon Koruyucusu,   sizi, düşüşten kurtulma umuduyla kaybedilen bir pozisyona eklemenin veya sizin de niyetiniz olmadığında korunmaya çalışmanın cazibesine karşı sizi korumak için tasarlanmış yardımcı bir araçtır. --------------------------Girişler-------------------------- ---- Kaybedilen Pozisyonlarda Riskten Korunmaya İzin Verilsin mi? -   Mevcut bir   kayıp   pozisyonunda (aynı sembol üzerinde)   ters yönde   bir işlem açılmasına (bekleyen emir veya piyasa işlemi) izin veren/i
DG trade scalper
Xuan Long Hoang
Yardımcı programlar
EA otomatik kar al, otomatik al/sat, hacim yöneticisi, yanal işlem, takip eden açık nokta 1 – Otomatik al/sat aç EA ayarlara göre otomatik olarak al veya sat açar: kar, zararı durdur, hacim. Hacim yönetimi: toplam emir sayısı ve sabit boyut 2 – Otomatik kar al: ayarlara göre minimum karla kar al, minimum ve maksimum karlara göre kar al düğmesi 3 – Emir işleme: EA'da ayarlanan pip sayısına göre pozisyonun 3 seviyede zararı durdur vardır 4 – Yanal işlem: yanal tepe noktasında satış emri aç – yana
Precision Data Extractor ATR
Darian Michael Peelar
Yardımcı programlar
Introducing the  Precision Data Extractor: ATR , an MQL5 utility crafted for traders, analysts and quants who need accurate historical data to build robust datasets. This tool lets you selectively pull historical price and indicator data—  Average True Range  ( ATR )—from  multiple timeframes  and  periods , then stores it in a  CSV  format, making it easy to feed into  machine learning models ,  trading algorithms , or  in-depth market analyses . Compatible with  Forex ,  Stocks , and  Commodit
ARC Automatic Position Size Calculator
Vitor Martins De Sousa
2.5 (2)
Yardımcı programlar
MANAGING YOUR FOREX TRADING LIKE A PROFESSIONAL WITH   POSITION SIZE   CALCULATOR Position Size Calculator – an MT5 indicator, is a user-friendly tool that allows you to determine your required forex trading size for each trade based on how much you want to risk and available capital in your forex trading account. Load the calculator onto your chart and simply draglines to show your stop loss and take profit level. The calculator will automatically calculate the trade size instantly. This indica
Trade Manager Tool
Jean Sebastien Paquet
Yardımcı programlar
Trade Manager Tool uses adjustable lines displayed on your chart to let you prepare and visualize your order's entry, stop loss and take profit levels before you open a position. It will then use these levels along with your choice of maximum risk preset in order to   calculate your optimal position size   before sending the order to your broker. While providing an invaluable advantage to manual traders looking to control their risk and simplify their trading process, it also informs their deci
Hedge Commander Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Yardımcı programlar
Auto-Hedge System Description The auto-hedge system is a dynamic risk management tool designed to protect trading accounts from significant drawdowns while enabling opportunities for recovery and profit. When enabled, the system continuously monitors the account's drawdown relative to the initial balance recorded at the time of activation. Once the drawdown reaches the predefined trigger percentage, the auto-hedge mechanism initiates. At this point, the system executes hedge orders against all o
Capital Manager
Pham Cong Chinh
Yardımcı programlar
Capital Management EA – Smart Risk Management & Profit Optimization for MT5 Take control of your trading capital with smart, automated strategies — fully optimized for MetaTrader 5 (MT5). Looking to protect your capital and maximize profits through automated money management strategies ? Capital Management EA is the all-in-one Expert Advisor for MetaTrader 5 (MT5) that helps you trade smarter, not harder. Core Features: 5-in-1 Capital Management Strategies – Built-in versatility Gr
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Yardımcı programlar
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
TradeMngrMT5
Edgar Enrique Retontali
Yardımcı programlar
TradeManager 1.0   is an Expert Advisor for MetaTrader 4 y 5 that streamlines real-time trade management. Through a graphical control panel, you can send market and pending orders, move stop losses to breakeven, and automatically calculate position size based on your risk settings. Below is a comprehensive overview of its features and input parameters. Key Features Market Orders & Pending Orders BUY/SELL Buttons : Instantly open long or short positions at market. BUY STOP / SELL STOP / BUY LIMI
Fast Manager MT5
Nabil Oukhouma
Yardımcı programlar
Fast Manager (MT5 Manager) is a trading tool that enhances buy and sell orders, including pending ones, by adding Stop Loss and Take Profit features. It also offers a break-even option and a trailing stop for easy setup. With its user-friendly interface, Fast Manager simplifies your trading activities. Keep it simple! MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132477?source=Site+Profile+Seller Key Features: Clear buy and sell buttons   Include "Breakeven" and "Close ALL" buttons   Spe
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Yardımcı programlar
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
BTC Extreme
Abd Allah Mohamed Khalid Youssef
Uzman Danışmanlar
The BTC Fractal Momentum Extremes (BTCFME) is a precision-engineered indicator that fuses five unconventional, battle-tested methods—including fractal volume divergence, adaptive momentum, and price velocity convergence—to identify high-probability Bitcoin tops and bottoms before major moves occur. Leveraging volume anomalies, structure breaks, and temporal confluence, BTCFME filters out noise to deliver ultra-selective Buy and Sell signals with sniper-like accuracy. Entry is triggered when mul
Lotsize calculator for deriv and synthetic indices
Emilio Jose Quintero Ramos
Yardımcı programlar
It has never been so easy to manage the risk of your account until now, this tool will allow you to have full control of your capital and manage your entries in the synthetic index derivative markets, in an easy, practical and safe way. The available input and configuration parameters are as follows :  RISK MANAGEMENT 1. Value of your account: Here as its name says you will place the value corresponding to the size of your account, for example if your account is 150 dollars the corresponding val
Click Bait Pro Trade Order Management Tool
Devie Arevalo Montemayor
Yardımcı programlar
Click Bait Pro – Synaptix Quant Click Bait Pro is a comprehensive trade management solution designed to provide precision, control, and efficiency in every market condition. Built with a structured approach to risk management, the tool ensures disciplined execution while offering traders the flexibility to adapt strategies across multiple market scenarios. Key Features: Account & Risk Management Real-time account information display with balance, equity, and risk exposure. Adjustable risk percen
Indicator Automator EA
Fatih Klavun
Yardımcı programlar
Indicator Automator EA: The Ultimate Indicator Automation Tool Tired of being chained to your desk, waiting for signals from your favorite indicator? Do you want to eliminate emotional trading and unlock the true potential of your manual strategy? Indicator Automator EA is a powerful and highly versatile Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to automate ANY trading indicator that provides clear Buy and Sell signals through its indicator buffers. You don't need to be a programmer. If you have
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Yardımcı programlar
MT5 için NAS100 Auto SL ve TP Maker ile tanışın: MetaTrader 5'te Nasdaq 100 piyasasında gezinen yatırımcılar için vazgeçilmez bir yardımcı olan NAS100 Auto SL ve TP Maker ile StopLoss ve TakeProfit ayarlarını bir daha asla kaçırmayın. Bu araç, StopLoss ve TakeProfit seviyelerinin yönetimini otomatikleştirmek için sorunsuz bir çözüm arayanlar için tasarlanmıştır. Temel Özellikler: Zahmetsiz Otomasyon: StopLoss ve/veya TakeProfit olmadan Nasdaq 100 işlemlerini otomatik olarak izler. Kullanıcı ta
FREE
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
FTMO Protector PRO MT5
Rando Pajuste
Yardımcı programlar
Short Description: FTMO Protector PRO MT5 is an EA designed to protect your funded account by managing risk and ensuring compliance with the Prop Firm's trading rules. This EA automatically monitors equity levels, closes trades when profit targets or drawdown limits are reached, and provides a visual display of key account metrics.  EA w orks with all different Prop Firm service providers. Overview: FTMO Protector PRO MT5 is an Drawdown Safeguard Expert Advisor meticulously crafted for trade
Easy Copier Limited
Priyanka Dwivedi
Yardımcı programlar
Easy Copier Limited  is utility tool to copy trade / trade copier form one account (master) to other account (slave) .  It works only with a single forex ( EURUSD ) . You can use this tool as local copier ( Terminals have to be in same PC / VPS ) as well as Remote Copier ( Terminals can be in different PC / VPS ). For remote copy you can use my server or it can be configured to your server . Trades are possible to copy from    MT4 => MT4     MT4 => MT5         MT5 => MT5       MT5 => M
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.43 (196)
Yardımcı programlar
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.89 (9)
Yardımcı programlar
EASY Insight AIO – Akıllı ve zahmetsiz yatırım için hepsi bir arada çözüm Genel Bakış Tüm piyasayı — Forex, Altın, Kripto, Endeksler ve hatta Hisseler — saniyeler içinde, manuel grafik incelemesi, gösterge kurulumu ya da karmaşık ayarlar olmadan analiz edebildiğinizi hayal edin. EASY Insight AIO , yapay zekâ destekli yatırım için nihai, kullanıma hazır dışa aktarma aracınızdır. Tüm piyasanın kapsamlı bir anlık görüntüsünü tek bir temiz CSV dosyasında sunar; bu dosya ChatGPT, Claude, Gemini, Pe
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Yardımcı programlar
Üye olduğunuz herhangi bir kanaldan (özel ve kısıtlı olanlar dahil) sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın.  Bu araç, kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış olup işlemleri yönetmek ve izlemek için ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar. Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü dakikalar içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Discord Sürümü Demo denemek isterseniz lütfen kullanıcı kı
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (47)
Yardımcı programlar
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Yardımcı programlar
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Yardımcı programlar
Custom Alerts AIO: Tüm Piyasaları Takip Et — Hiçbir Kurulum Gerekmez Genel Bakış Custom Alerts AIO , hiçbir ek yapılandırma gerektirmeyen, kullanıma hazır bir piyasa izleme çözümüdür. Gerekli tüm göstergeler — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — iç yapısına gömülüdür. Grafik görüntülemesi olmadan çalışır, bu da onu sessiz ve verimli bir şekilde gerçek zamanlı alarm üretimi için mükemmel hale getirir. Brokerınızın sunduğu tüm varlık sınıflarını destekler: Forex, Metaller, End
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
Yardımcı programlar
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Yardımcı programlar
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Yardımcı programlar
The added video will showcase all functionality, effectiveness, and uses of the trade manager. Drag and Drop Trade Manager. Draw your entry and have the tool calculate the rest. Advanced targeting and close portions of a trade directly available in tool (manage trades while you sleep). Market order or limit order on either side with factored spread. Just draw the entry, the tool does the rest. Hotkey setup to make it simple. Draw where you want to enter, and the stop loss, the tool calculates al
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (41)
Yardımcı programlar
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Yardımcı programlar
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Yardımcı programlar
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Yardımcı programlar
50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT4 version   here You only open the first order. When your trade
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Yardımcı programlar
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Yardımcı programlar
FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Yardımcı programlar
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
Binance MT5 Crypto Trading Tool
Rajesh Kumar Nait
5 (2)
Yardımcı programlar
MT5 için Binance İşlem Aracı 1. Bu ürün, websocket üzerinden canlı grafikler, geçmiş grafikler ve MT5 terminali yeniden başlatıldığında otomatik güncellemeler içerir. Bu sayede hiçbir manuel müdahale olmadan sorunsuz bir şekilde Binance'de işlem yapma deneyimi yaşarsınız. Spot ve Vadeli İşlemler için İşlem, Canlı Grafik ve Geçmiş Veriler mevcuttur. Grafik Özellikleri: 1. Websocket (wss) üzerinden Canlı OHLC Grafiği 2. API üzerinden Geçmiş Güncelleme 3. MT5'i her açtığınızda grafiklerdeki geç
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Yardımcı programlar
Remote Trade Copier is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both local and remote modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes less than 1 second. MT4 Version (Only Local) MT5 Version (Only Local) MT4 Full Version (Local & Remote) Local mode refers to both MetaTrader platforms being installed on the same system,
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Yardımcı programlar
Swing Trigger - Profesyonel Swing Trading Göstergesi H1 zaman dilimi swing trading için uzmanlaşmış MT5 göstergesi. Akıllı fiyat hareketi analizi ile ana dönüş noktalarını belirler. Özelleştirilebilir dikdörtgenler, referans çizgileri ve net giriş sinyalleri. Minimalist tasarım ile düzenli grafikler. Özellikler: Fiyat dikdörtgenleri, önceki gün seviyeleri, dönüş okları, renk/stil özelleştirme. Optimize edilmiş performans.
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Yardımcı programlar
Crypto Charting for MT5 – MetaTrader 5 için Kripto Para Grafikleri Genel Bakış Crypto Charting for MT5, WebSocket üzerinden gerçek zamanlı OHLC verisi sağlar. Birçok borsa desteklenir ve MT5 içinde otomatik veri senkronizasyonu yapılır. Özellikler WebSocket ile canlı veri akışı Otomatik geçmiş veri güncellemesi Bağlantı kesintilerinde planlı senkronizasyon Tüm MT5 zaman dilimleriyle uyumlu Tam OHLCV veri yapısı Strateji testine destek Otomatik yeniden bağlanma Desteklenen Borsalar Binance, Byb
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (10)
Yardımcı programlar
This software has no equals in the world and represents a universal trade "console" covering trading signals, automated market entry, setting of Stop Loss and Take Profit, as well as Trailing Profit for multiple trades at the same time in a single open window. Intuitive control of the Expert Advisor in "three clicks" ensures a comprehensive use of all its functions on different computers, including tablets PCs. Interacting with additional signal indicators that mark the chart to give a real mark
UniversalEAsl
Denigo240228
Yardımcı programlar
Советник, в первую очередь, ориентирован на помощь в ручной торговле. Так же, может сам открывать позиции.  Выставляемые советником TP и SL можно перетаскивать. Учитывает магики. Основные стратегии: 1. Базовая стратегия (MA+ATR+Patterns) Тренд: Скользящая средняя (MA) Фильтр волатильности: ATR с динамическим множителем Паттерны: Серии баров для определения разворотов Режимы: ONLY_BUY/ONLY_SELL/BOTH 2. Стратегия Боллинджера Три подрежима: Breakout - пробойные сигналы в тренде Reversal - развор
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Yardımcı programlar
This is exactly what the name says. Visual strategy builder . One of a kind. Turn your trading strategies and ideas into Expert Advisors without writing single line of code. Generate mql source code files with a few clicks and get your fully functional Expert Advisors, which are ready for live execution, strategy tester and cloud optimization. There are very few options for those who have no programming skills and can not create their trading solutions in the MQL language. Now, with Bots Builde
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Yardımcı programlar
Bot Token veya Yönetici İzinleri gerekmeden üye olduğunuz herhangi bir kanaldan Sinyalleri doğrudan MT5'inize kopyalayın. Kullanıcıyı göz önünde bulundurarak tasarlanmış ve ihtiyacınız olan birçok özelliği sunar Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir arayüzde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü sadece birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın! Kullanıcı Kılavuzu + Demo  | MT4 Sürümü | Telegram Sürümü Demo sürümünü denemek istiyorsanız, Kullanıcı Kılavuzuna gidin. Dis
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Yardımcı programlar
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Profesyonel Patern Tarayıcı Genel Bakış CRT Pro Trading EA Ultimate v10, Helios Technologies tarafından geliştirilen, akıllı trend hizalaması ile CRT (Konsolidasyon-Manipülasyon-Dağıtım) paternlerini tespit etme ve ticaretinde uzmanlaşmış gelişmiş bir çoklu sembol Expert Advisor'dır. Bu EA, birden fazla piyasada yüksek olasılıklı ticaret fırsatları sağlamak için kurumsal ticaret kavramlarını akıllı sinyal yönetimi ile birleştirir. Ana Özellikler Trend Hizalı
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Yardımcı programlar
AUTOGRIDS MT5 Autogrids EA is a cutting-edge trading automation tool designed to give Forex traders an unparalleled edge in the market. Built on a powerful quantitative strategy, it analyzes the frequency distribution of daily price movements, leveraging historical data to create a highly optimized operational grid. Unlike conventional grid trading systems, Autogrids EA strategically models price distributions to define precise trading intervals, ensuring optimized entry points. Whether the mar
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Yardımcı programlar
Professional-Grade Chart Analysis – AI-Powered & Visually Enhanced The AInalyzer is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that leverages artificial intelligence to analyze market structures and automatically places visual objects directly on your charts. Instead of spending hours manually examining charts, you'll get a clear overview of support levels, resistance zones, trend structures, and potential trading opportunities in no time – all logically presented, visually marked, and available at you
Best Renko Chart Generator
Mohammad Taher Halimi Tabrizi
5 (1)
Yardımcı programlar
This is the Best Renko chart generator ever in the market you can set the box sizes based on ATR or Fixed Size: 1. Fixed Box Size 2. Current ATR Size 3. ATR size of the Chart Start Time. also you can set the Renko chart cut of date and time to start as reference of creating renko charts. you need to attach to a symbol chart that want the renko chart of it, then immediately a new chart will be opened which is based on renko, you can use this generated chart and attach your EA to trade on or you e
MT5 Trendline Trading ATM
Mohammad Reza Anari
Yardımcı programlar
Trade with Confidence Using the Trendline Trading ATM (Advanced Trade Management)! Master entries, exits, and risk management with the powerful tools of the MetaTrader Trendline Trading ATM. This expert advisor equips you with a comprehensive suite of tools to trade consistently smarter, not harder.  Take control of your trading risk and drawdown, capture profitable entries, and let your winners run.  This innovative Trade Entry/Exit and Risk Management utility empowers you to:   Precision Entr
RedFox Copier Pro MT5
Rui Manh Tien
5 (2)
Yardımcı programlar
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To MT5 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT5 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT5 account. Reduce The Risk Telegram To Mt5   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to MT5 platforms. Users not only can follow all instructions from the signal
Yazarın diğer ürünleri
FJ Universe DCA Investor
Frantisek Juris
Uzman Danışmanlar
DCA YATIRIMCI BOTU | MetaTrader 5 Ticaret Robotu MetaTrader 5 (MT5) platformunda ticaret stratejinizi basitleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış otomatik bir ticaret çözümü. Bu Uzman Danışman (EA), disiplinli bir Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) stratejisi kullanarak alım pozisyonlarını yürütür ve işlemleri verimli bir şekilde yönetir. Her yeni mum açıldığında alım pozisyonu açma koşullarını değerlendirir ve kâr al seviyesini günceller. Aktif işlem yoksa yeni bir işlem başlatılır. Mevcut i
FJ Universe LOT Price Analyzer
Frantisek Juris
Yardımcı programlar
FJUNIVERSE | MT5 Minimum Lot Fiyat Anlık Görüntü Aracı Her işlem için riskinizi anlamanın basit ve etkili bir yolu. Bu betik, yeni başlayan yatırımcıların "Piyasa İzleme" penceresinde listelenen her sembol için minimum lot büyüklüğüyle işlem yapmanın potansiyel riskini açıkça görmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Tek bir tıklamayla, betik, mevcut piyasa (ask) fiyatını ve sözleşme büyüklüğünü kullanarak minimum lot büyüklüğünde açılan bir pozisyonun tahmini değerini hesaplar. Ardından,
FJ Universe DCA Hedge
Frantisek Juris
Uzman Danışmanlar
DCA KORUMA BOTU | MetaTrader 5 Kısa Satış Robotu DCA Koruma Botu ile düşüş piyasalarını ustalıkla yönetin; MetaTrader 5 (MT5) üzerinde kısa satış stratejinizi optimize etmek için tasarlanmış otomatik bir ticaret çözümü. Bu Uzman Danışman (EA), disiplinli bir Dolar Maliyet Ortalaması (DCA) stratejisi kullanarak volatil veya yükselen piyasalarda satış pozisyonlarını yürütür ve işlemleri verimli bir şekilde yönetir. Yeni bir mum açıldığında satış pozisyonu açma koşullarını değerlendirir ve kâr al
FJ Universe HFT Turbo
Frantisek Juris
Uzman Danışmanlar
HFT TURBO BOT | MetaTrader 5 için Trading Robotu HFT TURBO BOT ile trading’inizi hızlandırın; MetaTrader 5 (MT5) için tasarlanmış son teknoloji otomatik bir trading çözümü. Bu Uzman Danışman (EA), yüksek frekanslı trading (HFT) stratejisini kullanarak küçük kâr al hedefleri ve yüksek kaldıraçla ışık hızında işlemler gerçekleştirir, böylece volatil piyasalarda fırsatları maksimize eder. Hız ve hassasiyet arayan trader’lar için geliştirilen HFT TURBO BOT, her yeni mumun başlangıcında alım veya sa
FJ Universe AIX Grok Assistant
Frantisek Juris
Yardımcı programlar
AIX GROK FJU ASSISTANT | MetaTrader 5 Yapay Zeka Destekli Trading Danışmanı AIX GROK FJU ASSISTANT ile trading deneyiminizi dönüştürün; bu, MetaTrader 5 (MT5) için gelişmiş bir Uzman Danışman (EA) olup, xAI tarafından geliştirilen GROK'un son teknoloji yapay zeka teknolojisini kullanarak gerçek zamanlı teknik analiz ve trading içgörüleri sunar. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli traderlar için tasarlanmış bu EA, MT5 grafiklerinizi GROK AI'ye bağlar ve veri odaklı, duygusal etkilerden arındır
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt