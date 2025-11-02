FJ Universe Volatility Checker
- Yardımcı programlar
- Frantisek Juris
- Sürüm: 1.3
- Etkinleştirmeler: 5
FJUNIVERSE | MT5 Volatilite ve Minimum Lot Anlık Görüntü Aracı
Tek tıkla güçlü tarayıcı, Piyasa İzleme listesindeki her sembolün gerçek risk ve volatilitesini anında ortaya çıkarır — mevcut grafik zaman dilimi kullanılarak.
Bu betik, aracı kurum tarafından tanımlanan minimum lot için USD risk tutarını tam olarak hesaplar ve yüklü tüm mumlar temelinde eksiksiz bir volatilite profili üretir. Sonuçlar temiz bir CSV dosyasına kaydedilir ve MetaTrader Günlüğüne bar sayısı ile birlikte yazdırılır.
Özellikler:
- MINPRICE hesaplar: Fiyat 0’a düşerse risk ( min_lot × ask × sözleşme_büyüklüğü )
- SNAP gösterir: Mevcut Ask fiyatı (tam hassasiyet)
- MINLOT gösterir: Aracı kurumun izin verdiği en küçük işlem hacmi
- Tüm mevcut barlarda volatiliteyi % olarak hesaplar (her zaman pozitif):
|AVGD
|Ortalama günlük aralık % ( |H-L|/O )
|AVGL
|Ortalama yükseliş hareketi % ( |H-O|/O )
|AVGS
|Ortalama düşüş hareketi % ( |L-O|/O )
|MINL
|En küçük sıfır olmayan yükseliş % (düz mumlar hariç)
|MINS
|En küçük sıfır olmayan düşüş % (düz mumlar hariç)
|MAXL
|En büyük yükseliş hareketi %
|MAXS
|En büyük düşüş hareketi % (mutlak değer)
|BARS
|Analiz edilen mum sayısı
- 11 sütunlu CSV dışa aktarır: PAIR,SNAP,MINPRICE,MINLOT,AVGD (%),AVGL (%),AVGS (%),MINL (%),MINS (%),MAXL (%),MAXS (%),BARS
- Herhangi bir zaman diliminde çalışır — betiğin çalıştırıldığı grafiğin zaman dilimini kullanır
- Kripto, forex, endeks, emtia destekler — Piyasa İzleme’deki tüm semboller
- Ayar gerektirmez — %100 otomatik, güvenli ve ultra hızlı
Kullanım Alanları:
- Enstrümanlar arası gerçek giriş maliyeti karşılaştırması (ör. BTC vs ADA)
- DCA, GRID veya martingale stratejileri için minimum lot riski ile planlama
- Breakout veya ortalama dönüş için yüksek volatiliteli pariteler tespiti
- Sermaye tahsisinden önce risk/volatilite oranı değerlendirmesi
- Risk yöneticileri, algo geliştiriciler ve eğitmenler için ideal
Bu araç pozisyon açmaz, kapatmaz veya değiştirmez. %100 salt okunur olup gerçek ve demo hesaplarda güvenlidir.
Maksimum mevcut geçmişi kullanır ve gerekirse veri indirmeyi zorlar.
GRID bot oluşturuyor, pozisyon büyüklüğü öğretiyor veya kripto volatilitesi arıyorsanız — bu sizin tümleşik analiz merkezinizdir.