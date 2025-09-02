FJ Universe HFT Turbo
- Experts
- Frantisek Juris
- Version: 1.1
- Mise à jour: 2 septembre 2025
- Activations: 5
HFT TURBO BOT | Robot de Trading MetaTrader 5
Boostez votre trading avec HFT TURBO BOT, une solution de trading automatisé de pointe conçue pour MetaTrader 5 (MT5). Cet Expert Advisor (EA) exploite une stratégie de trading à haute fréquence (HFT) pour exécuter des transactions ultra-rapides avec de petits objectifs de profit et un effet de levier élevé, maximisant ainsi les opportunités sur les marchés volatils.
Conçu pour les traders qui recherchent vitesse et précision, le HFT TURBO BOT ouvre des positions d'achat ou de vente au début de chaque nouvelle bougie, avec des niveaux de stop-loss et de take-profit personnalisables. Que vous préfériez trader en lots ou avec un montant fixe en devise, cet EA offre la flexibilité nécessaire pour s'adapter à votre style.
Stratégies :
- LONG : Ouvre une seule position longue par cycle pour des gains stables.
- SHORT : Ouvre une seule position courte par cycle pour des profits ciblés.
- COMBO : Ouvre simultanément une position longue et une position courte par cycle pour un trading diversifié.
- LONG_EXTREME : Ouvre un ordre long à chaque clôture de bougie, idéal pour les stratégies haussières agressives.
- SHORT_EXTREME : Ouvre un ordre court à chaque clôture de bougie, parfait pour les mouvements baissiers du marché.
- COMBO_EXTREME : Ouvre simultanément des ordres longs et courts à chaque clôture de bougie, maximisant l'exposition au marché.
Gardez le contrôle grâce à des mises à jour des transactions en temps réel envoyées directement à votre serveur Discord, entièrement personnalisables selon vos préférences.
Fonctionnalités :
- Exécute rapidement des positions d'achat ou de vente au début de chaque nouvelle bougie, en fonction de la stratégie choisie, pour des profits rapides.
- S'intègre parfaitement à Discord pour envoyer des signaux de trading en temps réel à votre canal privé, avec des paramètres de webhook et de pseudonyme personnalisables.
- Optimisé pour plusieurs paires de devises et comptes, prenant en charge des politiques de remplissage flexibles (FOK, IOC ou Return) pour répondre aux exigences de votre courtier.
- Permet d'exécuter plusieurs EA sur la même paire ou le même compte en attribuant des numéros magiques uniques, évitant ainsi toute interférence entre les transactions.
- Compatible avec un effet de levier élevé pour amplifier les rendements, avec de petits objectifs de profit pour capturer des gains fréquents et progressifs.
Paramètres de configuration :
- costOfSingleOrder : Définit le montant utilisé dans costFormat pour ouvrir une seule ordre (lots ou devise).
- costFormat : Choisissez "LOT" pour une taille basée sur les lots ou "CURRENCY_AMOUNT" pour un montant fixe en devise (calculé en supposant une perte de -100 %).
- tradingStrategy : Sélectionnez l'une des six stratégies HFT mentionnées ci-dessus pour correspondre à vos objectifs de trading.
- HFT_TP_PERC : Définit le niveau de take-profit en pourcentage par rapport au prix d'entrée (hors frais).
- HFT_SL_PERC : Définit le niveau de stop-loss en pourcentage par rapport au prix d'entrée (hors frais).
- Discord Webhook : Entrez l'URL du webhook de votre canal Discord pour recevoir des signaux de trading en temps réel.
- Discord Nickname : Personnalisez un nom pour identifier les signaux de cet EA, idéal pour exécuter plusieurs robots.
- Use Filling Policy : Lorsqu'il est défini sur "True", l'EA sélectionne automatiquement la politique de remplissage optimale (FOK, IOC ou Return) en fonction des règles de votre courtier.
- Magic Number : Attribuez un identifiant unique pour garantir que l'EA gère uniquement ses propres transactions, évitant ainsi les conflits.
- LastCycleOfHFT : Supprime automatiquement l'EA après avoir terminé un cycle de trading (aucune position ouverte par l'EA).
Pour activer les notifications de signaux en temps réel sur Discord, configurez les paramètres WebRequest dans MT5 :
1. Allez dans Outils > Options > Onglet Experts Advisors.
2. Cochez "Autoriser les WebRequest pour les URLs listées".
3. Ajoutez "https://discord.com" à la liste des URLs autorisées.
Le HFT TURBO BOT est parfait pour les traders à la recherche d'une solution de trading rapide, automatisée et nécessitant peu d'entretien. Avec son approche à haute fréquence et sa compatibilité avec un effet de levier élevé, il est conçu pour les comptes réels et de démonstration, offrant une flexibilité pour plusieurs paires de devises.
Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, le HFT TURBO BOT offre une solution puissante et conviviale pour améliorer votre efficacité de trading et tirer parti des mouvements rapides du marché.
Courtier recommandé avec zéro frais de swap :
Avertissement sur les risques :
Le trading comporte des risques importants, et les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Le HFT TURBO BOT utilise une stratégie de trading à haute fréquence avec un effet de levier élevé, ce qui amplifie à la fois les profits et les pertes potentiels. La volatilité du marché, les changements économiques et les événements imprévus peuvent affecter les performances. Aucun profit n'est garanti, et vous pourriez perdre une partie ou la totalité de votre capital investi. Effectuez toujours vos propres recherches, évaluez votre tolérance au risque et envisagez de consulter un conseiller financier avant d'utiliser cet EA. Les performances affichées reflètent mon compte, mais vos résultats peuvent varier en raison des différences de taille de compte, des conditions du courtier ou du moment de l'exécution. Je ne suis pas responsable des pertes subies par les utilisateurs de cet EA.