FJ Universe HFT Turbo

HFT TURBO BOT | Robot de Trading MetaTrader 5

Boostez votre trading avec HFT TURBO BOT, une solution de trading automatisé de pointe conçue pour MetaTrader 5 (MT5). Cet Expert Advisor (EA) exploite une stratégie de trading à haute fréquence (HFT) pour exécuter des transactions ultra-rapides avec de petits objectifs de profit et un effet de levier élevé, maximisant ainsi les opportunités sur les marchés volatils.

Conçu pour les traders qui recherchent vitesse et précision, le HFT TURBO BOT ouvre des positions d'achat ou de vente au début de chaque nouvelle bougie, avec des niveaux de stop-loss et de take-profit personnalisables. Que vous préfériez trader en lots ou avec un montant fixe en devise, cet EA offre la flexibilité nécessaire pour s'adapter à votre style.

Stratégies :

LONG : Ouvre une seule position longue par cycle pour des gains stables.

: Ouvre une seule position longue par cycle pour des gains stables. SHORT : Ouvre une seule position courte par cycle pour des profits ciblés.

: Ouvre une seule position courte par cycle pour des profits ciblés. COMBO : Ouvre simultanément une position longue et une position courte par cycle pour un trading diversifié.

: Ouvre simultanément une position longue et une position courte par cycle pour un trading diversifié. LONG_EXTREME : Ouvre un ordre long à chaque clôture de bougie, idéal pour les stratégies haussières agressives.

: Ouvre un ordre long à chaque clôture de bougie, idéal pour les stratégies haussières agressives. SHORT_EXTREME : Ouvre un ordre court à chaque clôture de bougie, parfait pour les mouvements baissiers du marché.

: Ouvre un ordre court à chaque clôture de bougie, parfait pour les mouvements baissiers du marché. COMBO_EXTREME : Ouvre simultanément des ordres longs et courts à chaque clôture de bougie, maximisant l'exposition au marché.

Gardez le contrôle grâce à des mises à jour des transactions en temps réel envoyées directement à votre serveur Discord, entièrement personnalisables selon vos préférences.