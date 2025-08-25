Ticaret esnekliğinizi Make Your Own Index MT4 göstergesiyle artırın, herhangi bir sembolden kişiselleştirilmiş endeksler oluşturmanıza izin veren özelleştirilebilir bir araç, bunları eşit veya ağırlıklı tahsislerle tek bir çizgiye karıştırarak sektör performansını, çeşitlendirilmiş portföyleri veya stratejiye özgü sepetleri izleyin. 1957'den beri piyasa kap ağırlıklı S&P 500 gibi kurulmuş endekslerden veya 2000'lerde dengeli maruziyet için popüler eşit ağırlıklı alternatiflerden ilham alan bu gösterge, forex, kripto ve hisse tüccarları tarafından tailored benchmark'ler oluşturmak için tercih edilir. Çift hareketli ortalama (varsayılan EMA 20/50) üzerinden trend crossover'larını tanımlamada üstün, boğa/ayı kaymalarını tespit etmede yardımcı olur, baskın varlık偏向ını azaltır ve giriş/çıkışlar için hassas sinyaller sağlar—risk çeşitlendirmesini iyileştirir, strateji hizalamayı ve intraday'den uzun vadeli tutmaya volatil piyasalarda karlılığı artırır.

Make Your Own Index MT4, ağırlıklı endeks değerinin beyaz çizgisi, daha hızlı MA (dönem 20) için kırmızı ve daha yavaş MA (dönem 50) için yeşil çizer, trend onay için crossover'ları görselleştirir. Kullanıcılar sembolleri (ör., EURUSD, BTCUSD, XAUUSD) seçer ve ağırlıklar atar (varsayılan her biri %7 eşit dağılım için), gerçek zamanlı kompozit fiyatı hesaplar, EMA ile yumuşatılır crossover uyarıları için. Semboller, ağırlıklar (normalizasyon için toplam %100), MA dönemleri/yöntemleri (varsayılan EMA) için inputs ile tamamen özelleştirilebilir, non-repainting, verimli ve açık buffer'larla (3 buffer: endeks fiyatı, MA1, MA2) EA entegrasyonu için. Ana avantajlar temalı endeksler oluşturmayı (ör., tech hisseleri veya major çiftler), ağır sikletlere bağımlılığı önlemeyi ve MA crossover'larını otomatik sinyaller için kullanmayı içerir—multi-chart kullanımı için hafif, forex major/minor'ları, kripto paraları, emtiaları ve hisseleri destekler.

MT5 için de mevcut: Make Your Own Index MT5

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Ana Özellikler

Özelleştirilmiş Endeks Oluşturma: Sembollerden fusioned single white line reflecting collective performance for personalized tracking.

Esnek Ağırlık Seçenekleri: Eşit ağırlıklar (varsayılan her sembol %7) veya özelleştirilmiş yüzdeler (toplam %100) atayın, favori varlıkları vurgulamak ve geleneksel endekslerdeki偏向ı önlemek için.

Hareketli Ortalama Crossover'lar: Endeks çizgisi上的双 EMA (varsayılan dönemler 20 kırmızı / 50 yeşil) trend sinyalleri için—altın crossover'larda uptrend'ler, ölüm crossover'larda downtrend'ler.

Sembol Çok Yönlülüğü: Forex çiftleri, kripto paralar, hisseler, emtialar ve daha fazlasını destekler—"major currencies" veya "tech equities" gibi temalı sepetler için ideal.

Gerçek Zamanlı Kompozit Hesaplama: Kapanış fiyatlarının ağırlıklı ortalaması doğru, dinamik endeks değeri lag'siz live kararlar için sağlar.

EA ve Otomasyon Hazır: 3 buffer (endeks fiyatı, MA1, MA2) verileri açığa çıkarır, expert advisor'lara veya script'lere seamless entegrasyon için crossover tabanlı bot'lar.

Kullanıcı Dostu Özelleştirme: Semboller, ağırlıklar, MA dönemleri/yöntemleri (SMA/EMA/LWMA/SMMA) için inputs herhangi strateji veya piyasa koşuluna basit uyarlama yapar.

Yüksek Verimlilik Tasarımı: Hafif, non-repainting kod MT4 için optimize, multi-sembol izleme için mükemmel kaynak tüketimi olmadan.

Trend Sinyal Görselleştirmesi: Net çizgi renkleri ve crossover'lar alım/satım fırsatlarını vurgular, hızlı piyasalarda manuel analizi azaltır.

Geniş Strateji Uygulaması: Çeşitlendirmeyi, portföy izlemeyi ve sinyal üretimini geliştirir, scalping, swing veya uzun vadeli trades için global varlıklarda.

Make Your Own Index MT4 göstergesi tüccarlara bespoke benchmark'ler oluşturma gücü verir, varlıkları hassas ağırlık ve MA insights ile karıştırarak üstün piyasa navigasyonu sağlar. Popülerliği dengeli maruziyet sağlama, timely trades için crossover alert'leri ve EA uyumluluğundan kaynaklanır, çeşitli evrilen piyasalarda endeks özelleştirmesi için stratejik avantaj sunar.

Satın alımınızdan memnun kaldıysanız olumlu bir inceleme bırakmanızı çok takdir ederim. Memnun değilseniz bir çözüm bulmak için lütfen bana ulaşın. Ayrıca 7 günlük deneme talep edebilirsiniz.

Check all my products: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contact me for support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags make your own index mt4 custom weighted basket moving average crossover trend signals portfolio tracker forex crypto stocks commodities ea integration



