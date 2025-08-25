Make Your Own Index MT4

Ticaret esnekliğinizi Make Your Own Index MT4 göstergesiyle artırın, herhangi bir sembolden kişiselleştirilmiş endeksler oluşturmanıza izin veren özelleştirilebilir bir araç, bunları eşit veya ağırlıklı tahsislerle tek bir çizgiye karıştırarak sektör performansını, çeşitlendirilmiş portföyleri veya stratejiye özgü sepetleri izleyin. 1957'den beri piyasa kap ağırlıklı S&P 500 gibi kurulmuş endekslerden veya 2000'lerde dengeli maruziyet için popüler eşit ağırlıklı alternatiflerden ilham alan bu gösterge, forex, kripto ve hisse tüccarları tarafından tailored benchmark'ler oluşturmak için tercih edilir. Çift hareketli ortalama (varsayılan EMA 20/50) üzerinden trend crossover'larını tanımlamada üstün, boğa/ayı kaymalarını tespit etmede yardımcı olur, baskın varlık偏向ını azaltır ve giriş/çıkışlar için hassas sinyaller sağlar—risk çeşitlendirmesini iyileştirir, strateji hizalamayı ve intraday'den uzun vadeli tutmaya volatil piyasalarda karlılığı artırır.

Make Your Own Index MT4, ağırlıklı endeks değerinin beyaz çizgisi, daha hızlı MA (dönem 20) için kırmızı ve daha yavaş MA (dönem 50) için yeşil çizer, trend onay için crossover'ları görselleştirir. Kullanıcılar sembolleri (ör., EURUSD, BTCUSD, XAUUSD) seçer ve ağırlıklar atar (varsayılan her biri %7 eşit dağılım için), gerçek zamanlı kompozit fiyatı hesaplar, EMA ile yumuşatılır crossover uyarıları için. Semboller, ağırlıklar (normalizasyon için toplam %100), MA dönemleri/yöntemleri (varsayılan EMA) için inputs ile tamamen özelleştirilebilir, non-repainting, verimli ve açık buffer'larla (3 buffer: endeks fiyatı, MA1, MA2) EA entegrasyonu için. Ana avantajlar temalı endeksler oluşturmayı (ör., tech hisseleri veya major çiftler), ağır sikletlere bağımlılığı önlemeyi ve MA crossover'larını otomatik sinyaller için kullanmayı içerir—multi-chart kullanımı için hafif, forex major/minor'ları, kripto paraları, emtiaları ve hisseleri destekler.

MT5 için de mevcut: Make Your Own Index MT5

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Ana Özellikler

  • Özelleştirilmiş Endeks Oluşturma: Sembollerden fusioned single white line reflecting collective performance for personalized tracking.
  • Esnek Ağırlık Seçenekleri: Eşit ağırlıklar (varsayılan her sembol %7) veya özelleştirilmiş yüzdeler (toplam %100) atayın, favori varlıkları vurgulamak ve geleneksel endekslerdeki偏向ı önlemek için.
  • Hareketli Ortalama Crossover'lar: Endeks çizgisi上的双 EMA (varsayılan dönemler 20 kırmızı / 50 yeşil) trend sinyalleri için—altın crossover'larda uptrend'ler, ölüm crossover'larda downtrend'ler.
  • Sembol Çok Yönlülüğü: Forex çiftleri, kripto paralar, hisseler, emtialar ve daha fazlasını destekler—"major currencies" veya "tech equities" gibi temalı sepetler için ideal.
  • Gerçek Zamanlı Kompozit Hesaplama: Kapanış fiyatlarının ağırlıklı ortalaması doğru, dinamik endeks değeri lag'siz live kararlar için sağlar.
  • EA ve Otomasyon Hazır: 3 buffer (endeks fiyatı, MA1, MA2) verileri açığa çıkarır, expert advisor'lara veya script'lere seamless entegrasyon için crossover tabanlı bot'lar.
  • Kullanıcı Dostu Özelleştirme: Semboller, ağırlıklar, MA dönemleri/yöntemleri (SMA/EMA/LWMA/SMMA) için inputs herhangi strateji veya piyasa koşuluna basit uyarlama yapar.
  • Yüksek Verimlilik Tasarımı: Hafif, non-repainting kod MT4 için optimize, multi-sembol izleme için mükemmel kaynak tüketimi olmadan.
  • Trend Sinyal Görselleştirmesi: Net çizgi renkleri ve crossover'lar alım/satım fırsatlarını vurgular, hızlı piyasalarda manuel analizi azaltır.
  • Geniş Strateji Uygulaması: Çeşitlendirmeyi, portföy izlemeyi ve sinyal üretimini geliştirir, scalping, swing veya uzun vadeli trades için global varlıklarda.

Make Your Own Index MT4 göstergesi tüccarlara bespoke benchmark'ler oluşturma gücü verir, varlıkları hassas ağırlık ve MA insights ile karıştırarak üstün piyasa navigasyonu sağlar. Popülerliği dengeli maruziyet sağlama, timely trades için crossover alert'leri ve EA uyumluluğundan kaynaklanır, çeşitli evrilen piyasalarda endeks özelleştirmesi için stratejik avantaj sunar.

Satın alımınızdan memnun kaldıysanız olumlu bir inceleme bırakmanızı çok takdir ederim. Memnun değilseniz bir çözüm bulmak için lütfen bana ulaşın. Ayrıca 7 günlük deneme talep edebilirsiniz.

Check all my products: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contact me for support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags make your own index mt4 custom weighted basket moving average crossover trend signals portfolio tracker forex crypto stocks commodities ea integration


Önerilen ürünler
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Göstergeler
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Trend Predictor
Pavel Krysanov
Göstergeler
This indicator is designed to identify trend reversal points. Its main difference from others is that it does not use moving indicators such as MA and built on its basis, namely, it does not show a trend reversal after the fact of a reversal, but tries to predict a trend reversal even BEFORE the reversal begins. The indicator is based on many different author's developments that allow you to minimize the number of false signals. The Trend Predictor indicator will be a very good helper in your
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Göstergeler
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Swing control and correction
Vladimiro Lazzaretti
Göstergeler
Indicator automatically translates control swings (trend-dominated market) and correction swings (retracing market); It is a simple indicator to be combined with your strategies in order to improve them and enter the market only when the trend is in control; Check on the largest time frame how the market is moving (swing black color control or swing blue color correction) from here, going down from time frame to set its operation in the direction of the trend. OPERATIONAL EXAMPLE: LOCATE DOWNWAR
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Göstergeler
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Laser Trend
Nicolas Zouein
Göstergeler
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Göstergeler
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Göstergeler
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
FXTraderariel ATM Indicator
Ariel Capja
Göstergeler
This is the  FXTraderariel ATM Indicator - the best trend indicator we ever created.  It shows different trend perfect and supereasy to Spot. Depending on the settings and trading style, it can be used for  scalping  or  long-term trading . The indicator can be used on every  time frame , but we advise to use it on  , H4 and D1 . Especially if you are a novice trader.  Pro Traders  can also you use it for scalping in smaller timeframes (M1, M5 and M15). This indicator is not a complete trading s
Crazy Cloud MT4
Stefanus Nigel
Göstergeler
I make this indicator to help you for setting effective stoploss and getting more signals from following trends. This indicator helps to tell the trends and sideway, when 2 lines stand above of blue cloud, it means uptrend. When 2 lines stand above red cloud, it means down trend, the other else, it means sideway market. For taking order, you have to wait the arrows. You also need to see the cloud position, if the cloud's res, you have to wait the yellow arrow for selling order. If the cloud's bl
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Göstergeler
MT5 versiyonu  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator ,   Bill Williams'ın gelişmiş fraktalları , piyasanın doğru dalga yapısını oluşturan Valable ZigZag ve kesin giriş seviyelerini gösteren   Fibonacci seviyeleri   gibi popüler piyasa analiz araçlarını içeren tek gösterge içinde eksiksiz bir ticaret sistemidir. pazara ve kar elde edilecek yerlere. Stratejinin ayrıntılı açıklaması Gösterge ile çalışma talimatı Baykuş Yardımcısı ticaretinde Danışman Yardımcısı Kullanıcıların özel sohbeti -> Satın ald
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Göstergeler
“Naturu”, doğanın simetrisini algoritması olarak kullanan bir manuel indikatördür. Basit bir strateji ve gizli bilgelikle piyasayı fethedin! İndikatörü yüklediğinizde iki çizgi görürsünüz: Üst (Top) ve Alt (Bottom). Bir çizgiye tıklayarak aktifleştirin. Taşımak için, yerleştirmek istediğiniz mumun üzerine tıklayın. Bir tepe noktası ve bir dip noktası belirlersiniz, indikatör otomatik olarak hesaplar: Boğalar ve ayıların çıkarlarının en yakınlaştığı, destek veya direnç rolü oynaması en muhtemel b
Extremes Day
Aleksey Maltsev
Göstergeler
v. 1.0 This indicator can show with maximum accuracy up to 1 bar the presence of a Maximum/minimum on the chart, regardless of the timeframe. It has a flexible configuration. You can use either one value on all TF, or you can use your own value on each TF individually. This indicator is already being improved and those who purchase it receive all updates for free. Next, it is planned to display an indication of the strength of the pivot point at each extremum (in % or in color drawing). It wi
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Robot scalper for M5 timeframe. Trades on the GBPUSD currency pair. This robot has been specially developed by a company of professional traders for trading in the pound sterling. The robot approximately opens 5 to 15 trades every day. It is best to trade with brokers that have a low spread on GBPUSD up to 10 pips. The recommended minimum deposit to start is $500 or more. Advantages: does not use martingale. not a net. every trade has a stop loss. professional bot specifically for the GBPUSD p
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Göstergeler
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex göstergesi - ticarette harika bir yardımcı araçtır! - Gösterge, Fibo seviyelerini ve yerel trend çizgilerini (kırmızı renk) otomatik olarak hesaplar ve grafikte yerleştirir. - Fibonacci seviyeleri, fiyatın tersine dönebileceği önemli alanları gösterir. - En önemli seviyeler %23,6, %38,2, %50 ve %61,8'dir. - Ters scalping veya bölge ızgara ticareti için kullanabilirsiniz. - Auto FIBO Pro göstergesini kullanarak mevcut sisteminizi geliştirmek için birçok fırsat vardı
Automatic fibonacci with alerts
Tonny Obare
5 (1)
Göstergeler
Automatic fibonacci with alerts is an indicator that automatically plots a fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appear amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with d
Next Trend Pro
Eduard Bartashevich
Göstergeler
Next Trend Pro INDICATOR - the best trend indicator on the market, the indicator works on all timeframes and assets, the indicator is built on the basis of 12 years of experience in forex and many other markets. You know that many trend indicators on the internet are not perfect, late and difficult to trade with, but the Next Trend Pro indicator is different, the Next Trend Pro indicator shows a buy or sell signal, colored candles confirm the signal, and support levels and resistance levels give
Stochastic BR
Antony Augustine
Göstergeler
Stochastic BR allows you to recognize reversals professionally. The "Stochastic BR" is designed to recognize profitable counter trend patterns from your chart. Stochastic Indicator: This technical indicator was developed by George Lane more than 50 years ago. The reason why this indicator survived for so many years is because it continues to show consistent signals even in these current times. The Stochastic indicator is a momentum indicator that shows you how strong or weak the current trend i
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Göstergeler
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Distinctive
Tatiana Savkevych
Göstergeler
Distinctive is a forex trending arrow indicator for identifying potential entry points. I like it, first of all, because it has a simple mechanism of work, adaptation to all time periods and trading tactics. Created on the basis of a regression channel with filters. Plotting the Lawrence indicator signals on a price function chart using a mathematical approach. How it works - when the price breaks out in the overbought / oversold zone (channel levels), a buy or sell signal is generated. Everyt
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Göstergeler
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Göstergeler
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Göstergeler
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Mega Indicator MT4
Szymon Palczynski
Göstergeler
Price reach indicator. It also serves as the perfect term for supports and resistance. I use it in two experts. The basic tool for professional trading. The indicator analyzes the last 500 bar and uses this to determine the levels ( but it doesn't predict the future ) . Personally, I use it on TF H1.  It is very simple. Four lines on chart and that's all. Only two input parameters.  Thousands of indicators. Why this? Is good ? No! Is very good. Please test the indicator prior to purchasing.
Trend ZVD
Vitalii Zakharuk
Göstergeler
The Trend ZVD Trend Indicator is important for identifying trends in financial markets. However, this indicator works equally well during consolidation periods. The Trend ZVD trend indicator indicates the direction in which the asset of your choice can move. The Trend ZVD trend indicator copes with the main task of trading: to find the entry point to the market at the time the trend is created and the exit point at the time it is completed. A trend in trade is the steady movement of quotes in
Icarus Auto Dynamic Support and Resistance
James D Scuderi
Göstergeler
The Icarus Auto Dynamic Support and Resistance  Indicator provides a highly advanced, simple to use tool for identifying high-probability areas of price-action automatically - without any manual input whatsoever. .  All traders and investors understand the importance of marking horizontal levels on their charts, identifying areas of supply and demand, or support and resistance. It is time-consuming and cumbersome to manually update all instruments, across all timeframes, and it requires regular
Trend Hunter
Andrey Tatarinov
4.75 (20)
Göstergeler
Trend Hunte r, Forex piyasasında çalışmak için bir trend göstergesidir. Göstergenin bir özelliği, fiyat trend çizgisini hafifçe delip geçerse, sinyali değiştirmeden trendi güvenle takip etmesidir. Gösterge yeniden çizilmez, bar kapandıktan sonra piyasaya giriş sinyali görünür. Trend Hunter adil bir göstergedir. Sinyalin potansiyel kârını görüntülemek için farenizi gösterge sinyalinin üzerine getirin. Kısa bir StopLoss ile ticaret yapmak için, trend boyunca hareket ederken ek gösterge sinyalle
Advanced Trend and Reversal Detection Tool
George Njau Ngugi
Göstergeler
The Trend and Revesal Indicator is a custom indicator designed to help traders identify trend direction, reversal points, and high-probability trade setups. It uses advanced mathematical calculations to analyze market behavior and highlight potential turning points with great accuracy. This indicator measures buying and selling pressure over a defined period and shows which side is in control. It provides a clear visual display of trend zones, reversal arrows, and momentum signals in a separate
DayTradeKing
Thomas Bradley Butler
Göstergeler
This indicator is good for small time frames like 1 and 5 minutes and made for day trading. The indicator never repaints or recalculates. The indicator works is for trading swing points in day trading, following bulls or bears.  Its a simple to use, non cluttered indicator with a high success rate.  This indicator works well to capture ranges.  All indicators come with limitations and no indicator or system is always accurate. Use money management for long term trading success.   Place in backte
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (8)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA   ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den faz
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Göstergeler
Bu gösterge, pratik ticaret için mükemmel olan otomatik dalga analizine yönelik bir göstergedir! Dava... Not:   Dalga sınıflandırması için Batılı isimleri kullanmaya alışkın değilim. Tang Lun'un (Tang Zhong Shuo Zen) adlandırma kuralının etkisiyle, temel dalgayı   kalem   , ikincil dalga bandını ise   segment   olarak adlandırdım. aynı zamanda segmentin trend yönü vardır. Adlandırma   esas olarak trend segmentidir   (bu adlandırma yöntemi gelecekteki notlarda kullanılacaktır, öncelikle söyleyey
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (1)
Göstergeler
SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing market trend. TREND SIGNAL-FVG DETECTION-BOS DETECTION-TRADE CONFIRMED-Precise Signal entries on m15  Best TF-M15 AND ABOVE Be
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (2)
Göstergeler
【Sold Out & Limited Time Special Encore Now Live!】 Our $35 Special Encore is officially OPEN! Grab yours now! Thanks to your incredible support, the initial 10 units at the launch price ($35) have completely sold out! We truly appreciate your overwhelming interest. While we originally planned to move to the second stage price ($59) as announced... Due to the unexpected response and many messages from those who missed out, we have decided to extend the $35 Special Encore through the end of 2025!
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
Christmas Trading Special –50% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maxim
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
Gösterge, her noktadan hacmi analiz eder ve bu hacim için piyasa tükenme seviyelerini hesaplar. Üç çizgiden oluşur: Boğa hacmi tükenme çizgisi Ayı hacmi tükenme çizgisi Piyasa trendini gösteren bir çizgi. Bu çizgi, piyasanın boğa mı yoksa ayı mı olduğunu yansıtacak şekilde rengini değiştirir. Piyasayı istediğiniz herhangi bir başlangıç noktasından analiz edebilirsiniz. Bir hacim tükenme çizgisine ulaşıldığında, bir sonraki analize başlamak için yeni bir nokta belirleyin. Herhangi bir şeyi analiz
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Göstergeler
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
RFI levels PRO
Roman Podpora
Göstergeler
RFI SEVİYELERİ PRO       R1, büyük sermayenin piyasaya girdiği ve piyasa dönüşünün başlangıcını gösteren profesyonel bir göstergedir. R1 yapıları (seviyeleri), yeni bir trendin başladığı kilit noktadır. Piyasa ilk başta bir ivme kazanır, ardından bu seviyeyi test etmek için geri döner; işte burada en güçlü giriş noktası ortaya çıkar ve büyük bir oyuncuyla neredeyse eş zamanlı olarak piyasaya girmenizi sağlar. Bu gösterge yeniden çizim gerektirmeden çalışır, her türlü enstrüman için optimize edil
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Göstergeler
Uygun sürümler:   MT4   ve   MT5 . Market Structure Patterns kanalına katılın – çalışma materyallerini indirin ve ek bilgiler edinin. İlgili gönderiler: Market Structure Patterns – Giriş Market Structure Patterns , smart money concepts (akıllı para kavramları) temelinde geliştirilen ve SMC/ICT öğelerini grafik üzerinde gösteren bir göstergedir. Bu öğeler, işlem kararlarınızı bir üst seviyeye taşımanıza yardımcı olur. Grafikte bir unsur oluştuğunda, fiyat bir seviyeyi geçtiğinde veya bir kutu/b
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Göstergeler
TPSproTrend PRO       - Bu, piyasayı otomatik olarak analiz eden ve trend ile değişimleri hakkında bilgi veren, ayrıca alım satım için giriş noktalarını gösteren bir trend göstergesidir.       Yeniden çizmeden! ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   TALİMATLAR   ENG   -   VERSİYON MT5 Başlıca işlevler: Doğru giriş sinyalleri       BOYAMAYA GEREK YOK! Bir sinyal göründüğünde, geçerliliğini korur! Bu, sinyal verip daha sonra değiştirebilen ve potansiyel olarak yatırım kayıplarına yol açabilen yeniden boyama göster
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (33)
Göstergeler
Scalper Vault , başarılı bir scalping için ihtiyacınız olan her şeyi size sağlayan profesyonel bir scalping sistemidir. Bu gösterge, forex ve ikili opsiyon tüccarları tarafından kullanılabilecek eksiksiz bir ticaret sistemidir. Önerilen zaman çerçevesi M5'tir. Sistem size trend yönünde doğru ok sinyalleri sağlar. Ayrıca size üst ve alt sinyaller ve Gann piyasa seviyeleri sağlar. Göstergeler, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergeyi satın aldıktan sonra lütfen benimle iletişim
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Göstergeler
Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Göstergeler
Tanıtımı       Quantum Heiken Ashi PRO   çizelgeleri Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak için tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı v
Yazarın diğer ürünleri
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Göstergeler
SuperTrend Alert MT5 ile piyasa trendlerini ustalıkla yönetin; forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için hassas trend takibi sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmış güçlü bir göstergedir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda sağlam trend tespitiyle takdir edilmekte olup, güvenilir giriş ve çıkış noktaları arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcılar, SuperTrend sinyallerini fiyat hare
FREE
Inventory Retracement Bar
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Inventory Retracement Trade it is designed based on one of the most popular tradingview indicator.  This is mostly combined with other popurlar trend indicator to confirm the strength of the movement. Definition Inventory Retracement Trade is quickly becoming one of the most popular ways to identify where short-term counter trend institutional inventory has subsided and when it’s time to re-enter into a trade’s original trend direction.
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Yardımcı programlar
Grid ticaret stratejinizi Grid Trade Manager MT5 ile optimize edin, grid siparişlerinin yerleştirilmesi ve yönetimini otomatikleştirmek için tasarlanmış çok yönlü ücretsiz utilidad EA, 2000'lerde forex topluluklarında popüler hale getirilen zaman test edilmiş grid ticaret yaklaşımından esinlenerek ranging koşullarda piyasa salınımlarından kar elde etme yeteneğiyle. MQL5 ve Forex Factory gibi platformlarda binlerce trader tarafından benimsenen, robust risk kontrolleri ve özelleştirme için, bu ara
FREE
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Yardımcı programlar
MT4 Local Trade Copier Pro , MetaTrader 4 için tasarlanmış bir Uzman Danışman olup, bir kaynak MT4 veya MT5 hesabından aynı bilgisayardaki birden fazla MT4 veya MT5 hesabına işlemleri kopyalamak için geliştirilmiştir. Bu araç, müşteri hesaplarına veya portföylere işlemleri çoğaltmak için idealdir ve lot büyüklükleri, stop-loss/take-profit ve ters kopyalama seçenekleri gibi özelleştirilebilir parametreler sunar. Piyasa mantığına dayalı işlem yürütmeden işlem yönetimini basitleştirir ve çeşitli tr
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi Candlestick Pattern Alert MT5 göstergesiyle yükseltin, anahtar mum formasyonlarını hızla tespit etmek ve gerçek zamanlı uyarılar sunmak için tasarlanmış güçlü bir araç, yüksek olasılıklı kurulumlara traderların tepki vermesini sağlar. 1990'larda Steve Nison tarafından popüler hale getirilen Japon mum çubuğu grafikleri prensiplerine dayanan bu gösterge, Hammer, Doji veya Engulfing gibi formasyonlarla piyasa duyarlılığını çözme yeteneği nedeniyle forex, kripto ve hisse sene
FREE
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Yardımcı programlar
MT5 Local Trade Copier Pro , MetaTrader 5 için tasarlanmış bir Uzman Danışman olup, bir kaynak MT5 hesabından aynı bilgisayardaki birden fazla MT5 veya MT4 hesabına işlemleri kopyalamak için geliştirilmiştir. Bu araç, müşteri hesaplarına veya portföylere işlemleri çoğaltmak için idealdir ve lot büyüklükleri, stop-loss/take-profit ve ters kopyalama seçenekleri gibi özelleştirilebilir parametreler sunar. Piyasa mantığına dayalı işlem yürütmeden işlem yönetimini basitleştirir ve çeşitli trading iht
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Hedge Trade Manager MT5 ile hedging stratejinizi geliştirin; ters fiyat hareketlerine karşı otomatik hedging işlemleri yapmak için tasarlanmış sofistike bir Uzman Danışman (EA), 2010'larda forex brokerlarının zıt pozisyonlara izin vererek karları sabitleme veya belirsiz trendlerde kayıpları sınırlama tekniklerine dayanıyor. MQL5 ve Forex Factory, Reddit’in r/Forex gibi trading forumlarında esnek konfigürasyonları ve sağlam risk korumaları nedeniyle övülüyor, bu EA, forex ana pariteleri, endeksle
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Fiyat eylemi ticaretinizi Higher Highs and Lows MT4 göstergesiyle geliştirin, anahtar salınım noktalarını belirlemek için fraktal analizi kullanan sağlam bir araç, Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) ve Higher Lows (HL) gibi trend tanımlayan pattern'leri tanımlayarak pazar yönüne net içgörüler sağlar. 1900'lerin başındaki Dow Teorisi'nde kök salmış temel fiyat eylemi ilkelerine dayanan ve modern ticarette Al Brooks gibi uzmanlar tarafından "Trading Price Action" serisinde popüle
FREE
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Bollinger Bantları Strateji EA MT5 , Bollinger Bantları’nın ters dönüş koşullarına dayalı olarak işlem fırsatlarını yakalamak için tasarlanmış otomatik bir işlem aracıdır. Alt bant yakınında bir boğa ters dönüşü tespit edildiğinde (önceki mum alt bant altında kapanır ve mevcut mum alt bant üstünde kapanır, kırmızı mumdan yeşil muma geçiş yaptığında) alım işlemleri, üst bant yakınında bir ayı ters dönüşü tespit edildiğinde (ters senaryo) satış işlemleri gerçekleştirir. Kapsamlı bir şekilde test e
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Moving Average Strategy EA MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış sofistike bir otomatik işlem aracıdır ve hareketli ortalama kesişimlerini kullanarak trend dönüşlerini ve potansiyel giriş noktalarını yakalar. Bu uzman danışman, özelleştirilebilir ayarlarla traderlara çok yönlü bir çözüm sunar, işlemlerin hassas bir şekilde yürütülmesini ve sağlam risk yönetimini garanti eder. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, etkili giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüke
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi Candlestick Pattern Alert MT4 göstergesiyle yükseltin, anahtar mum formasyonlarını hızla tespit etmek ve gerçek zamanlı uyarılar sunmak için tasarlanmış güçlü bir araç, yüksek olasılıklı kurulumlara traderların tepki vermesini sağlar. 1990'larda Steve Nison tarafından popüler hale getirilen Japon mum çubuğu grafikleri prensiplerine dayanan bu gösterge, Hammer, Doji veya Engulfing gibi formasyonlarla piyasa duyarlılığını çözme yeteneği nedeniyle forex, kripto ve hisse sene
FREE
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Ticaret stratejilerinizi   Brilliant Reversal Indicator MT5   ile yükseltin, parametrik olmayan kernel regresyonu kullanarak pürüzsüz, uyarlanabilir trend analizi sağlayan son teknoloji bir göstergedir. Nadaraya-Watson tahmincisinden esinlenilen bu araç, fiyat verilerine Gauss kernel yumuşatması uygular, piyasa volatilitesine uyarlanan dinamik zarflar oluşturur ancak geleneksel hareketli ortalamaların aşırı gecikmesi olmadan. TradingView gibi platformlarda yaygın olarak övülen ve dünya çapındaki
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Close Manager MT5 ile işlem kapatma sürecinizi optimize edin; MetaTrader 5 üzerinde manuel veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemlerin çıkışlarını otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman (EA), traderlara çıkış stratejileri üzerinde hassas kontrol sunar. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi platformlarda çok yönlü ve özelleştirilebilir kapatma kriterleri nedeniyle övülüyor, bu EA, forex, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar, günlük trader
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
SuperTrend Alert MT4 ile piyasa trendlerini ustalıkla yönetin; forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için hassas trend takibi sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmış güçlü bir göstergedir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda sağlam trend tespitiyle takdir edilmekte olup, güvenilir giriş ve çıkış noktaları arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcılar, SuperTrend sinyallerini fiyat hare
FREE
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
Trailing Stop and Breakeven Manager MT5 ile işlem yönetiminizi optimize edin; manuel veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemler için stop-loss seviyelerini otomatik olarak ayarlamak üzere tasarlanmış sağlam bir Uzman Danışman (EA), kar koruması ve risk yönetimini sağlar. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile MQL5 forumlarındaki tartışmalarda trailing stop ve breakeven seviyelerinin yönetimindeki hassasiyetiyle öne çıkmakta olup, karları ver
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Consecutive Candle Indicator MT5 ile trend tespit yeteneklerinizi güçlendirin; ardışık boğa veya ayı mum dizilerini tanımlamak için tasarlanmış dinamik bir araçtır ve forex, hisse senedi, kripto para ve emtia piyasalarında trend onayları ve potansiyel dönüşler için zamanında uyarılar sunar. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında kutlanmakta ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda momentum analizini basitleştirme yeteneğiyle övülmekte olup, volatil piyasalarda ne
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Day and Week Separator MT4 ile işlem analizlerinizi kolaylaştırın; özelleştirilebilir günlük ve haftalık ayırıcı çizgiler çizen sezgisel bir araçtır ve broker saat dilimi farklılıklarıyla başa çıkan traderlar için mükemmeldir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında basitliği ve etkinliğiyle büyük beğeni toplayan bu indikatör, Investopedia ve TradingView gibi platformlarda tartışılan, grafik zaman dilimlerini yerel veya piyasaya özgü saatlerle hizalamada yaygın bir sorunu e
FREE
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
Account Trailing Stop Manager MT5 ile portföyünüzün risk yönetimini geliştirin; MetaTrader 5 üzerinde hesabınızın toplam kârını veya belirli bir sihirli numaraya sahip işlemleri otomatik olarak izlemek ve bir takip stopu gibi yönetmek için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman (EA), mevcut kâr son kâr zirvesinin altına düştüğünde tüm işlemleri kapatır. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex platformlarında dinamik kâr kilitleme mekanizması nedeniyle övülen bu EA, forex, endeksler ve kripto para
FREE
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Multi Indicator Strategy EA MT4, MetaTrader 4 için tasarlanmış, ADX, Bollinger Bantları, CCI, MACD, Hareketli Ortalama, RSI, Stokastik, Awesome Oscillator ve RVI gibi dokuz teknik göstergeyi kullanarak işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştiren sofistike bir işlem aracıdır. Çoklu giriş/çıkış stratejileri ve AND/OR/NA kombinasyon modları dahil geniş özelleştirme seçenekleri sunarak, traderlara benzersiz bir esneklik sağlar. Kapsamlı bir şekilde geri test edilmiş olan bu EA, hassas sinyal üretim
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Göstergeler
GG TrendBar Göstergesi MT5   ile ticaret hassasiyetinizi yükseltin; ADX ve Parabolic SAR'ı kullanarak 9 farklı zaman diliminde birleştirilmiş trend sinyalleri sunan güçlü bir çoklu zaman dilimi aracı. 2010'ların başında Forex Factory ve MQL5 gibi platformlarda popüler hale gelen ileri trend analizi konseptlerinden doğan bu gösterge, seçilen zaman dilimleri arasında hizalanma gerektirerek gürültüyü filtreleme yeteneğiyle beğeni topladı ve genellikle değişken piyasalarda tek zaman dilimi göstergel
Ultimate Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Ultimate Trade Panel MT4 , MetaTrader 4 için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman olup, MQL4 platformunda traderların verimliliğini artırmak ve işlem faaliyetlerini optimize etmek için geliştirilmiştir. Bu araç, kullanıcı dostu özelliklerle günlük işlem görevlerini basitleştirir ve belirli bir işlem mantığına dayanmadan işlemleri yönetmek için güvenilir bir yardımcı olarak hizmet verir. Rekabet avantajı arayan traderlar için tasarlanmış olup, işlem deneyimini optimize etmek için otomasyon ve ris
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (2)
Yardımcı programlar
Ultimate Trade Panel MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman olup, MQL5 platformunda traderların verimliliğini artırmak ve işlem faaliyetlerini optimize etmek için geliştirilmiştir. Bu araç, kullanıcı dostu özelliklerle günlük işlem görevlerini basitleştirir ve belirli bir işlem mantığına dayanmadan işlemleri yönetmek için güvenilir bir yardımcı olarak hizmet verir. Rekabet avantajı arayan traderlar için tasarlanmış olup, işlem deneyimini optimize etmek için otomasyon ve ris
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Pip Movement Alert MT4 ile piyasa momentumunun önünde olun; birden fazla sembolle hassas pip hareketlerini izlemek ve traderları uyarmak için tasarlanmış çok yönlü bir çoklu para birimi göstergesi, forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için idealdir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda ani piyasa değişikliklerini tespit etme yeteneğiyle öne çıkmakta olup, hızlı fiyat hareketlerini sermayeye çevirm
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
STM Trade Panel MT4 ile ticaretinizi kolaylaştırın; MetaTrader 4 üzerinde işlem yürütme ve yönetimini optimize etmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir Uzman Danışman (EA), tek tıkla emir yerleştirme ve özelleştirilebilir kâr ve zarar eşiklerine dayalı otomatik işlem kapatma sunar. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex platformlarında sezgisel arayüzü ve etkili işlem kontrolü nedeniyle çok beğenilen bu EA, forex, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar, günlük trader
FREE
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
RSI DIVERENCE INDICATOR RSI divergence is very powerful pattern which is often used to detect a strong trend reversal. it also indicates the weakening of strong signal. So some traders  want to use it as the exit criteria. This indicator works in all timeframe and send notification, alert or email to the user. It also show the Higher Highs and Lower Low Pattern with its corresponding RSI divergency. This indicator can be used in Expert Advisors as it has accessible buffers List of Inputs ______
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Göstergeler
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt