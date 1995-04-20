提升您的交易多功能性，使用 Make Your Own Index MT4 指标，这是一个可自定义的工具，让您从任何符号构建个性化指数，将它们融合成一条线，具有平等或加权分配，用于跟踪部门性能、多样化投资组合或策略特定篮子。受 S&P 500 (自 1957 年以来按市值加权) 等 established 指数或 2000 年代普及的平等加权替代品的启发，这个指标深受外汇、加密和股票交易者青睐，用于创建 tailored 基准。它在通过双移动平均线 (默认 EMA 20/50) 识别趋势交叉方面出色，帮助发现牛/熊转变，减少主导资产偏见，并为入/出场提供精确信号—改善风险多样化、策略对齐，并在从日内到长期持有的波动市场中提高盈利能力。

Make Your Own Index MT4 绘制白色线表示加权指数值，红色表示更快 MA (周期 20)，绿色表示更慢 MA (周期 50)，可视化交叉以确认趋势。用户选择符号 (例如 EURUSD, BTCUSD, XAUUSD) 并分配权重 (默认每个 7% 用于平等分布)，计算实时复合价格，通过 EMA 平滑，那是 non-repainting, 高效，并暴露缓冲区 (3 缓冲区: 指数价格, MA1, MA2) 用于 EA 集成。全自定义通过符号、权重 (总计 100% 用于规范化) 和 MA 周期/方法的输入，轻量用于多图使用，支持外汇主要/次要、加密货币、商品和股票。

Also available for MT5: Make Your Own Index MT5

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

关键功能

自定义指数创建: 从符号融合成一条白色线反映集体性能，用于个性化跟踪。

灵活加权选项: 分配平等权重 (默认每个符号 7%) 或自定义百分比 (总计 100%) 以强调青睐资产，避免传统指数中的偏见。

移动平均交叉: 双 EMA (默认周期 20 红色 / 50 绿色) 在指数线上用于趋势信号—金叉上升，死叉下降。

符号多功能性: 支持外汇对、加密货币、股票、商品等—理想用于主题篮子如 "主要货币" 或 "技术权益"。

实时复合计算: 闭市价格的加权平均确保准确、动态指数值无延迟用于实时决策。

EA 和自动化准备: 3 缓冲区 (指数价格, MA1, MA2) 暴露数据，用于无缝集成到专家顾问或脚本中，用于基于交叉的机器人。

用户友好自定义: 输入用于符号、权重、MA 周期/方法 (SMA/EMA/LWMA/SMMA) 使其简单适应任何策略或市场条件。

高效率设计: 轻量、非重绘代码优化用于 MT4，完美用于多符号监控而无资源消耗。

趋势信号可视化: 清晰线颜色和交叉突出买入/卖出机会，减少快速市场中的手动分析。

广泛策略应用: 增强多样化、投资组合监控和信号生成，用于日内、波动或长期交易在全球资产中。

Make Your Own Index MT4 指标赋能交易者打造 bespoke 基准，将资产与精确加权和 MA 洞察融合，用于卓越市场导航。其受欢迎源于确保平衡暴露、交叉警报用于及时交易和 EA 兼容性，提供战略优势在自定义指数用于多样、演变的市场的。

如果您对购买感到满意，我将非常感谢积极评价。如果不满意，请联系我以找到解决方案。您也可以请求 7 天试用。

Check all my products: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contact me for support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags make your own index mt4 custom weighted basket moving average crossover trend signals portfolio tracker forex crypto stocks commodities ea integration



