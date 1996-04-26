거래 다각성을 강화하세요. Make Your Own Index MT4 지표는任意のシンボルからパーソナライズされたインデックスを作成できるカスタマイズ可能なツールで、均等または加重割り当ての単一ラインにブレンドし、セクター性能、多様化ポートフォリオ、または戦略特定バスケットを追跡します。1957年以来市場キャップ加重のS&P 500のような確立されたインデックスや、2000年代に普及した均等加重代替品に着想を得たこのインジケーターは、外汇、暗号、株式トレーダーに好まれ、tailoredベンチマークを作成します。それはデュアル移動平均 (デフォルトEMA 20/50) を通じたトレンドクロスオーバーの識別で優れ、ブル/ベアシフトを検知し、支配資産のバイアスを減らし、入/出場のための精密シグナルを提供—リスク多様化、戦略アライメントを改善し、イントラデイから長期保有までのボラティル市場で収益性を向上させます。

Make Your Own Index MT4は、加重インデックス値の白ライン、速いMA (期間20)の赤、遅いMA (期間50)の緑をプロットし、トレンド確認のためのクロスオーバーを視覚化します。ユーザーはシンボル (例: EURUSD, BTCUSD, XAUUSD) を選択し、ウェイト (デフォルト各7%で均等分布) を割り当て、リアルタイム複合価格を計算し、EMAでスムーズにしたものが non-repainting, 効率的で公開バッファ (3バッファ: インデックス価格, MA1, MA2) でEA統合。シンボル、ウェイト (総計100%で正規化), MA期間/方法 (デフォルトEMA) の入力で完全にカスタマイズ可能、マルチチャート使用のための軽量、外汇メジャー/マイナー、暗号通貨、商品、株式をサポート。

MT5でも利用可能: Make Your Own Index MT5

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

主な機能

カスタムインデックス作成: シンボルから融合した単一の白ラインで集合性能を反映したパーソナライズ追跡。

柔軟なウェイトオプション: 均等ウェイト (デフォルト各シンボル7%) またはカスタムパーセント (合計100%) で好み資産を強調、伝統インデックスのバイアス回避。

移動平均クロスオーバー: インデックスライン上のデュアルEMA (デフォルト期間20赤 / 50緑) でトレンドシグナル—ゴールデンクロス上昇、デスクロス下降。

シンボル多様性: 外汇ペア、暗号通貨、株式、商品などをサポート— "メジャー通貨" や "テックエクイティ" のようなテーマバスケットに理想。

リアルタイム複合計算: 終値の加重平均で正確でダイナミックなインデックス値ラグなしライブ決定。

EAおよび自動化準備: 3バッファ (インデックス価格, MA1, MA2) データ公開、専門アドバイザーまたはスクリプトへのシームレス統合でクロスオーバーベースのボット。

ユーザーフレンドリーカスタマイズ: シンボル, ウェイト, MA期間/方法 (SMA/EMA/LWMA/SMMA) の入力で任意の戦略や市場条件に簡単適応。

高効率デザイン: 軽量、非再描画コードMT4最適化、多シンボル監視に完璧リソース消費なし。

トレンドシグナル視覚化: 明確なラインカラーとクロスオーバーが買/売機会を強調、速い市場でのマニュアル分析削減。

広範な戦略適用: 多様化、ポートフォリオ監視、シグナル生成強化、日内、スイング、または長期取引でグローバル資産に。

Make Your Own Index MT4インジケーターは、トレーダーにbespokeベンチマークを作成する力を与え、精密ウェイトとMA洞察で優れた市場ナビゲーションを提供します。その人気はバランス露出の確保、timely取引のためのクロスオーバーアラート、EA互換性から生まれ、様々な進化市場でのインデックスカスタマイズで戦略的優位性を与えます。

