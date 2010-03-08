Boost binary option profesional

⚡ Binarias & Forex (+90% Ratio-Win Next Candle)
  • Espere que el precio llegue a una buena zona (fuerte) sea soporte, resistencia, zona de oferta o demanda, fibonacci level key, cifra redonda.
  • Haciendo lo anterior definitivamente habrá una reversión en el precio y obtendrá su ITM en primera vela dando una efectividad del 100% siguiendo la tendencia.
  • Es muy importante estar atento a las noticias fundamentales en el mercado y estas no afecten tu trading.
  • Sesiones comerciales: cualquiera (24 horas).
  • Pares de divisas: cualquiera.
  • Plazo de trabajo: M1 / ​​M5 2 / M15 / M30 / H1 / H4.
  • Tiempo de caducidad: 1-2-3-5-15 minutos (Binarias).
  • Tiempo de caducidad: 5-15-1H-4H  (Forex).

👍Ventajas

  • Fácil de configurar e instalar.
  • Apto para principiantes y profesionales.
  • Puede funcionar con cualquier instrumento financiero (Forex, Crypto, CFD, Futures, Metals).
  • Se puede testear en el probador de estrategias.
  • Puede operar en cualquier período de tiempo.
  • Tiene múltiples modos de negociación: con la tendencia y contra la tendencia.
  • Identifica soportes y resistencias e ingresa después de la señal
  • Posee alerta en ventana para entrar en la siguiente vela.
  • Puedes notificar directamente a tu teléfono celular.

    Alguna pregunta? TELEGRAM PERSONAL
    Valor incluye todos los indicadores que se ven en las fotos más el template para forex y binarias


