Migliora la tua versatilità nel trading con l'indicatore Make Your Own Index MT4, uno strumento personalizzabile che ti permette di costruire indici personalizzati da qualsiasi simbolo, fondendoli in una singola linea con allocazioni uguali o ponderate per tracciare performance settoriali, portafogli diversificati o basket specifici di strategia. Ispirato a indici stabiliti come l'S&P 500 (ponderato per capitalizzazione di mercato dal 1957) o alternative a peso uguale popularizzate negli anni 2000 per esposizione equilibrata, questo indicatore è preferito da trader forex, crypto e azioni per creare benchmark su misura. Eccelle nell'identificare crossover di tendenza tramite medie mobili duali (EMA default 20/50), aiutando a individuare shift rialzisti/ribassisti, riducendo bias da asset dominanti e permettendo segnali precisi per entrate/uscite—migliorando la diversificazione dei rischi, allineamento delle strategie e redditività in mercati volatili da intraday a holding a lungo termine.

Il Make Your Own Index MT4 plotta una linea bianca per il valore dell'indice ponderato, rossa per la MA più veloce (periodo 20) e verde per la più lenta (periodo 50), visualizzando crossover per conferma di tendenza. Gli utenti selezionano simboli (es., EURUSD, BTCUSD, XAUUSD) e assegnano pesi (default 7% ciascuno per distribuzione uguale), calcolando un prezzo composito in tempo reale lisciato con EMA per alert di crossover. Completamente personalizzabile via inputs per simboli, pesi (sommandosi al 100% per normalizzazione) e periodi/metodi MA (default EMA), è non ridipinto, efficiente e con buffer esposti (3 buffer: prezzo indice, MA1, MA2) per integrazione in EA. Principali benefici includono creare indici thématiques (es., azioni tech o pair majors), evitare dipendenza da pesi pesanti e usare crossover MA per segnali automatizzati—leggero per uso multi-grafico, supportando forex majors/minors, criptovalute, commodities e azioni.

Disponibile anche per MT5: Make Your Own Index MT5

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Caratteristiche chiave

Creazione Indice Personalizzato: Costruisci il tuo indice da simboli fusi in una linea bianca che riflette performance collettiva per tracking personalizzato.

Opzioni di Ponderazione Flessibili: Assegna pesi uguali (default 7% per simbolo) o percentuali personalizzate (totale 100%) per enfatizzare asset favoriti, evitando bias in indici tradizionali.

Crossover Medie Mobili: EMA duali (periodi default 20 rosso / 50 verde) sulla linea indice per segnali di tendenza—uptrend su crossover dorati, downtrend su mortali.

Versatilità Simboli: Supporta pair forex, criptovalute, azioni, commodities e altro—ideale per basket tematici come "valute majors" o "equities tech".

Calcolo Composito in Tempo Reale: Media ponderata dei prezzi di chiusura garantisce valore indice preciso e dinamico senza lag per decisioni live.

Pronto per EA e Automatizzazione: 3 buffer (prezzo indice, MA1, MA2) espongono dati per integrazione seamless in expert advisor o script per bot basati su crossover.

Customizzazione User-Friendly: Inputs per simboli, pesi, periodi/metodi MA (SMA/EMA/LWMA/SMMA) lo rendono semplice da adattare per qualsiasi strategia o condizione di mercato.

Design Alta Efficienza: Codice leggero, non ridipinto ottimizzato per MT4, perfetto per monitoring multi-simbolo senza drenaggio risorse.

Visualizzazione Segnali Tendenza: Colori chiari di linee e crossover evidenziano opportunità acquisto/vendita, riducendo analisi manuale in mercati rapidi.

Ampia Applicazione Strategie: Migliora diversificazione, monitoring portafoglio e generazione segnali per scalping, swing o trades a lungo termine su asset globali.

L'indicatore Make Your Own Index MT4 empowers trader a creare benchmark bespoke, fondendo asset con ponderazione precisa e insight MA per navigazione superiore sul mercato. La sua popolarità deriva dall'abilitazione di esposizione equilibrata, alert crossover per trades opportuni e compatibilità EA, consegnando un vantaggio strategico nella customizzazione di indici per mercati diversi ed evolutivi.

Apprezzerei molto una recensione positiva se sei soddisfatto del tuo acquisto. Contattami per trovare una soluzione se non lo sei. Puoi anche richiedere una prova di 7 giorni.

Check all my products: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contact me for support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags make your own index mt4 custom weighted basket moving average crossover trend signals portfolio tracker forex crypto stocks commodities ea integration



