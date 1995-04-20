Verbessern Sie Ihre Trading-Vielseitigkeit mit dem Make Your Own Index MT4-Indikator, einem anpassbaren Tool, das Ihnen ermöglicht, personalisierte Indizes aus beliebigen Symbolen zu bauen, die zu einer einzigen Linie mit gleich- oder gewichteten Allokationen verschmolzen werden, um Sektorperformance, diversifizierte Portfolios oder strategische Baskets zu tracken. Inspiriert von etablierten Indizes wie dem S&P 500 (marktkapitalisierungsgewichtet seit 1957) oder gleichgewichteten Alternativen, die in den 2000er Jahren populär wurden für ausgewogene Exposure, ist dieser Indikator bei Forex-, Crypto- und Aktien-Tradern beliebt für die Erstellung maßgeschneiderter Benchmarks. Er übertrifft bei der Identifikation von Trend-Crossovers durch duale Moving Averages (Standard EMA 20/50), hilft bei der Erkennung von Bull/Bear-Shifts, reduziert Bias von dominanten Assets und ermöglicht präzise Signale für Ein-/Ausgänge—verbessert Risikodiversifikation, Strategie-Alignment und Profitabilität in volatilen Märkten von Intraday bis Langfrist-Holding.

Der Make Your Own Index MT4 plottet eine weiße Linie für den gewichteten Indexwert, rot für die schnellere MA (Periode 20) und grün für die langsamere MA (Periode 50), visualisiert Crossovers für Trendbestätigung. Benutzer wählen Symbole (z.B. EURUSD, BTCUSD, XAUUSD) und weisen Gewichte zu (Standard 7% pro Symbol für gleiche Verteilung), berechnen einen Echtzeit-Kompositpreis, der mit EMA geglättet wird für Crossover-Alerts. Vollständig anpassbar über Inputs für Symbole, Gewichte (summierend auf 100% für Normalisierung) und MA-Perioden/Methoden (Standard EMA), ist er non-repainting, effizient und mit exponierten Buffern (3 Buffer: Indexpreis, MA1, MA2) für EA-Integration. Wichtige Vorteile umfassen die Erstellung thematischer Indizes (z.B. Tech-Aktien oder Major-Paare), Vermeidung der Abhängigkeit von Schwergewichten und Nutzung von MA-Crossovers für automatisierte Signale—leichtgewichtig für Multi-Chart-Nutzung, unterstützt Forex-Majors/Minors, Kryptowährungen, Commodities und Aktien.

Auch verfügbar für MT5: Make Your Own Index MT5

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Schlüsseleigenschaften

Eigene Index-Erstellung: Bauen Sie Ihren eigenen Index aus Symbolen, verschmolzen zu einer weißen Linie, die kollektive Performance widerspiegelt für personalisiertes Tracking.

Flexible Gewichtungsoptionen: Weisen Sie gleiche Gewichte (Standard 7% pro Symbol) oder custom Prozentsätze (Summe 100%) zu, um bevorzugte Assets zu betonen und Bias in traditionellen Indizes zu vermeiden.

Moving Average Crossovers: Dual EMA (Standard Perioden 20 rot / 50 grün) auf der Index-Linie für Trend-Signale—Uptrends bei Golden Crosses, Downtrends bei Death Crosses.

Symbol-Vielseitigkeit: Unterstützt Forex-Paare, Kryptowährungen, Aktien, Commodities und mehr—ideal für thematische Baskets wie "Major-Währungen" oder "Tech-Equities".

Echtzeit-Komposit-Berechnung: Gewichtetes Mittel der Schlusskurse gewährleistet genauen, dynamischen Indexwert ohne Lag für Live-Entscheidungen.

EA- und Automatisierungs-Ready: 3 Buffer (Indexpreis, MA1, MA2) legen Daten frei für seamless Integration in Expert Advisors oder Skripte für Crossover-basierte Bots.

Benutzerfreundliche Anpassung: Inputs für Symbole, Gewichte, MA-Perioden/Methoden (SMA/EMA/LWMA/SMMA) machen es einfach, für jede Strategie oder Marktkondition anzupassen.

Design hoher Effizienz: Leichtes, non-repainting Code optimiert für MT4, perfekt für Multi-Symbol-Monitoring ohne Ressourcenverbrauch.

Trend-Signal-Visualisierung: Klare Linienfarben und Crossovers heben Kauf/Verkauf-Chancen hervor, reduzieren manuelle Analyse in schnellen Märkten.

Breite Strategie-Anwendung: Verbessert Diversifikation, Portfolio-Monitoring und Signal-Generierung für Scalping, Swing oder Long-Term-Trades über globale Assets.

Der Make Your Own Index MT4-Indikator ermächtigt Trader, bespoke Benchmarks zu schaffen, Assets mit präziser Gewichtung und MA-Insights zu blenden für überlegene Marktnavigation. Seine Popularität stammt von der Ermöglichung ausgewogener Exposure, Crossover-Alerts für timely Trades und EA-Kompatibilität, liefert einen strategischen Vorteil bei der Customisierung von Indizes für diverse, evolvierende Märkte.

Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, wenn Sie mit Ihrem Kauf zufrieden sind. Bitte kontaktieren Sie mich, um eine Lösung zu finden, wenn nicht. Sie können auch eine 7-Tage-Testversion anfordern.

Check all my products: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contact me for support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags make your own index mt4 custom weighted basket moving average crossover trend signals portfolio tracker forex crypto stocks commodities ea integration



