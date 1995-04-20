Draw Lines

🚀 Desenha facilmente os níveis de Entrada, Take Profit e Stop Loss no gráfico para analisar e seguir sinais de trading.

✨ Funcionalidades principais

  • Introdução fácil dos valores de Entrada, TP1, TP2, TP3 e SL

  • Linha vertical opcional para marcar o momento exacto do sinal

  • Etiquetas e cores personalizáveis para cada linha

  • Avaliação visual da precisão e do risco/retorno de qualquer sinal

  • Funciona com todos os instrumentos e prazos temporais

  • Sem redesenho, sem atrasos — apenas linhas claras e estáveis

🧠 Exemplos de utilização

  • Visualizar sinais recebidos por Telegram, WhatsApp ou outros canais

  • Analisar sinais antigos e estudar a reacção do mercado

  • Apresentar configurações limpas à tua comunidade ou clientes

  • Combinar com estratégias manuais ou automáticas

🔑 Palavras-chave

sinal, desenhar linhas, entrada, take profit, stop loss, forex, telegram, sinais visuais, trading manual, análise de sinais, TP, SL, gráfico, níveis, avaliação, formação, indicador, ferramenta


