Draw Lines

🚀 エントリー、テイクプロフィット、ストップロスのレベルをチャートに簡単に描画し、トレードシグナルを分析・追跡できます。

✨ 主な機能

  • エントリー、TP1、TP2、TP3、SL の値を簡単に入力

  • シグナルの発生時刻を示す垂直線（オプション）

  • 各ラインのラベルや色を自由にカスタマイズ可能

  • シグナルの精度やリスクリワード比を視覚的に確認

  • すべての銘柄・時間足に対応

  • 再描画なし、遅延なし、常に安定した表示

🧠 使用例

  • Telegram、WhatsApp などのチャンネルからのシグナルを可視化

  • 過去のシグナルを分析し、市場の反応を学ぶ

  • クライアントやコミュニティに対し、分かりやすいシグナル構成を提示

  • 手動または自動戦略と組み合わせて使用

🔑 キーワード

シグナル, ライン描画, エントリー, テイクプロフィット, ストップロス, 外国為替, テレグラム, ビジュアルシグナル, マニュアルトレード, シグナル分析, TP, SL, チャート, レベル, 評価, 教育, インジケーター, ツール


