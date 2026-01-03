Smart Pivot Points MT4

MetaTrader 4 için Akıllı Pivot Noktaları — Akıllı İşlemler için Net Seviyeler

Akıllı Pivot Noktaları, MetaTrader 4 için otomatik olarak hesaplanan ve grafikte önemli işlem seviyelerinin tam bir setini gösteren profesyonel bir göstergedir. Fiyat hareketinin kaosunu net bir yapılandırılmış haritaya dönüştürerek destek, direnç, fiyat dengesi ve potansiyel hedef bölgelerini vurgular. Netliğe değer veren yatırımcılar için tasarlanan bu araç, her piyasada çalışır: Forex, kripto paralar (Bitcoin, Ethereum), borsa endeksleri, hisse senetleri ve emtialar (XAUUSD).





Bu gösterge, hesaplamalarda zamandan tasarruf etmenizi ve analizinize objektiflik katmanızı sağlayan güvenilir analitik yardımcınızdır. Piyasa sinyalleri vermez veya sizin için kararlar almaz, bunun yerine kendi bilinçli işlem kararlarınız için yüksek kaliteli bir bilgi temeli sağlar.





Temel Özellikler ve Faydalar

Kullanıma hazır fiyat koordinat sistemi: Artık manuel olarak seviye çizmenize gerek yok. Grafikte anında beş net çizgi belirir: Merkez Seviye (Denge), Destek, Direnç, Alış Hedefi ve Satış Hedefi.





Tam görsel özelleştirme: Ne göstereceğinize siz karar verirsiniz. Grafiği stratejinize göre uyarlamak ve çalışma alanınızı karmaşadan uzak tutmak için seviye gruplarını ve fiyat etiketlerini kolayca etkinleştirin veya devre dışı bırakın.





Tam hesaplama esnekliği: Hesaplamalar için herhangi bir zaman dilimini seçin—kısa vadeli işlemler için dakika (M5, M15) veya swing işlemleri için günlük (D1) ve haftalık (W1). Kullanılacak geçmiş dönem verilerinin sayısını belirterek analiz derinliğini ayarlayın.





Profesyonel ve sade tasarım: Seviyeler, sezgisel ve fiyat izlemesinden dikkat dağıtmayan, iyi düşünülmüş bir renk şemasında (gri, yeşil, kırmızı, mavi) görüntülenir.





Akıllı Pivot Noktalarının Alım Satımda Kullanımı

Gösterge, seçilen dönem için fiyat verilerini (Yüksek, Düşük, Açılış, Kapanış) kullanan kanıtlanmış bir algoritmaya dayalı olarak seviyeleri otomatik olarak çizer. Bu, aritmetik yerine analize odaklanmanızı sağlar.





Tipik Kullanım Alanları:





Piyasa Girişlerini Planlama: Destek yakınında alım fırsatları ve Direnç yakınında satış fırsatları arayın. Gösterge, potansiyel geri dönüş ve sıçrama noktalarını belirlemeye yardımcı olur.





Kâr Alım Hedefleri Belirleme: Alış ve Satış Hedef seviyeleri, keyfi hedefler belirleme ihtiyacını ortadan kaldırarak, kâr alımı için mantıklı ve makul ölçütler görevi görür.





İşlem Riski ve Potansiyelini Değerlendirme: Seviyeler arasındaki mesafe, pozisyona girmeden önce potansiyel ödül-risk oranını (risk-ödül) görsel olarak değerlendirmenize yardımcı olur.





Piyasa Bağlamını Doğrulama: Pivot Noktasına göre fiyat pozisyonu, seçilen zaman diliminde mevcut güç dengesini (boğa veya ayı eğilimi) hızlı bir şekilde değerlendirmenizi sağlar.





Herhangi bir işlem stratejisini güçlendirme: Ek doğrulama için sisteminize Fiyat Hareketi, osilatörler veya trend göstergelerine dayalı objektif Akıllı Pivot Noktaları ekleyin.





Başlamak kolaydır.





Satın alma ve kurulum: MQL5 Market'ten Akıllı Pivot Noktaları satın alın. "Kur" düğmesine tıklayın – gösterge otomatik olarak indirilecek ve MetaTrader 4 terminalinizde görünecektir.





Grafiğe ekleme: İstediğiniz varlığın ve zaman diliminin grafiğini açın. "Gezgin" penceresinde Akıllı Pivot Noktaları'nı bulun ve grafiğe sürükleyin.





Temel kurulum (isteğe bağlı): Açılan pencerede, iki temel parametreyi hemen yapılandırabilirsiniz: hesaplama zaman dilimi (CalculationTF) ve geçmiş verilerin derinliği (LookbackPeriods).





Analiz ve işlem: Karar verme için işlem planınızın bir parçası olarak oluşturulan seviye tablosunu kullanın.





Teknik Gereksinimler ve Destek

Platform: Yalnızca MetaTrader 4.





Destek: Tüm alıcılar, MQL5 mesajlaşma sistemi aracılığıyla ücretsiz gösterge güncellemeleri ve teknik destek alırlar.





Uyumluluk: Gösterge hem bilgisayarlarda hem de sanal özel sunucularda (VPS) güvenilir bir şekilde çalışır.





Risk Uyarısı

Finansal piyasalarda işlem yapmak, yatırılan sermayenizi kaybetme riskini taşır. Akıllı Pivot Noktaları, karı garanti eden bir sistem değil, analitik bir araçtır. Gerçek fonlarla kullanmadan önce, göstergeyi bir demo hesapta test ettiğinizden emin olun. İşlem kararlarınızdan her zaman siz sorumlusunuz. Sadece kaybetmeye hazır olduğunuz sermaye ile işlem yapın.





Akıllı Pivot Noktaları – Alım satım işlemlerinize netlik kazandırarak en önemli konulara odaklanmanızı sağlar.