Draw Lines
- Indicateurs
- Antonio Franco
- Version: 1.0
- Activations: 5
🚀 Tracez facilement les niveaux d’entrée, de take profit et de stop loss sur votre graphique pour analyser et suivre les signaux de trading.
✨ Fonctionnalités principales
-
Saisie facile des valeurs d’entrée, TP1, TP2, TP3 et SL
-
Ligne verticale optionnelle pour marquer l’heure exacte du signal
-
Étiquettes et couleurs personnalisables pour chaque ligne
-
Évaluez visuellement la précision et le ratio risque/rendement des signaux
-
Compatible avec tous les actifs et toutes les unités de temps
-
Aucun recalcul, aucun décalage — des lignes claires et stables
🧠 Cas d’utilisation
-
Visualisez les signaux provenant de Telegram, WhatsApp ou d'autres canaux
-
Analysez les signaux passés et apprenez des réactions du marché
-
Présentez des configurations claires à votre communauté ou à vos clients
-
Combinez-le avec vos stratégies manuelles ou automatisées
🔑 Mots-clés
