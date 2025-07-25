Draw Lines

🚀 Tracez facilement les niveaux d’entrée, de take profit et de stop loss sur votre graphique pour analyser et suivre les signaux de trading.

✨ Fonctionnalités principales

  • Saisie facile des valeurs d’entrée, TP1, TP2, TP3 et SL

  • Ligne verticale optionnelle pour marquer l’heure exacte du signal

  • Étiquettes et couleurs personnalisables pour chaque ligne

  • Évaluez visuellement la précision et le ratio risque/rendement des signaux

  • Compatible avec tous les actifs et toutes les unités de temps

  • Aucun recalcul, aucun décalage — des lignes claires et stables

🧠 Cas d’utilisation

  • Visualisez les signaux provenant de Telegram, WhatsApp ou d'autres canaux

  • Analysez les signaux passés et apprenez des réactions du marché

  • Présentez des configurations claires à votre communauté ou à vos clients

  • Combinez-le avec vos stratégies manuelles ou automatisées

🔑 Mots-clés

signal, tracer des lignes, entrée, take profit, stop loss, forex, telegram, signaux visuels, trading manuel, analyse de signaux, TP, SL, graphique, niveaux, évaluation, formation, indicateur, outil


