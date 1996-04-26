Draw Lines

🚀 차트에 진입가, 테이크프로핏, 스탑로스를 쉽게 표시하여 트레이딩 신호를 분석하고 추적할 수 있습니다.

✨ 주요 기능

  • 진입가, TP1, TP2, TP3, SL 값을 손쉽게 입력

  • 신호 발생 시간을 표시하는 수직선 옵션

  • 각 선에 대한 맞춤 라벨 및 색상 설정 가능

  • 신호의 정확도와 손익비를 시각적으로 평가

  • 모든 심볼 및 모든 시간대에서 사용 가능

  • 리페인팅 없음, 지연 없음 — 선명하고 안정적인 라인 표시

🧠 사용 사례

  • 텔레그램, WhatsApp 등에서 받은 신호를 시각화

  • 과거 신호를 분석하고 시장 반응을 학습

  • 커뮤니티나 고객에게 명확한 시그널 세팅 제공

  • 수동 또는 자동 전략과 함께 사용 가능

🔑 키워드

신호, 라인 표시, 진입, 테이크프로핏, 스탑로스, 외환, 텔레그램, 시각적 신호, 수동 트레이딩, 신호 분석, TP, SL, 차트, 레벨, 평가, 교육, 인디케이터, 도구


