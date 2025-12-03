Ultra Pure

Gösterişli numaralar yok. Kırılmış vaatler yok. Ultra Pure, tek bir şeye önem veren traderlar için tasarlandı: tutarlılık. İster bir prop challenge ile ölçeklendiriyor olun, ister müşteri sermayesini yönetin, bu EA sınırlar içinde kalır — ve sonuç verir.

Tek bir grafikte çalıştırın: CADJPY ile M15 zaman diliminde ekleyin. Hepsi bu. Bir grafik. Bir silah.


Doğru geri test için uygun kurulum gereklidir! .ini dosyamı ve rehberlik almak için benimle iletişime geçin.

Önemli: Bu EA, şu an için 1000 fiyatlandırılmıştır. 5 lisans satıldığında, 1290 olarak ayarlanacaktır. Şu ana kadar, 1 kopya satıldı. Bitmeden kapın.

Blog link = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763583

Kanal link = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Benimle yazın ve ben size Deneme paketi sağlayacağım.

Temel Avantajlar

  • HEDİYE: Bir alana 2 bedava!!!!!!  satın alma sonrası benimle yazın ve ben size ücretsiz bir uzman danışman sağlayacağım.
  • Otomatik Risk Mantığı: Hesap büyüklüğünüze ve SL mesafesine göre lot boyutunu hesaplar
  • Manuel veya Sabit Lot Desteği: Modu kontrol edersiniz — temkinli veya agresif
  • Çekilme Koruması: Bekleyen zarar, ayarlanmış yüzdelerinizi aştığında otomatik kapatma
  • Tek-Grafik Tasarımı: Birden fazla sembolü ticaret yapın, dahili olarak yönetilir — platformunuzu kalabalıklaştırmaya gerek yok


Strateji Uygulaması

Hacim Hızlandırma: Boşalmadan önce hacim davranışındaki ani değişiklikleri tanımlar.

 

Kurulum Kontrol Listesi

Parametre Değer
Grafik CADJPY
Zaman Dilimi M15
Yönetilen Semboller CADJPY,NZDCAD,EURNZD,AUDNZD,GBPNZD,EURCHF,AUDCHF,CHFJPY,AUDJPY,EURCAD,GBPAUD,EURAUD,GBPCHF,NZDCHF,CADCHF



Satin aldıktan sonra: Telegram erişiminiz için doğrudan bizimle iletişime geçin. Özel güncellemeler, ayar dosyaları ve yalnızca doğrulanmış müşterilerle paylaşılan özel ipuçları.

