Intrade Sentinel Bos Assistant
- Uzman Danışmanlar
- Christian Alexander Foehl
- Sürüm: 1.0
Intrade Sentinel BOS Assistant – Piyasa yapısı yürütme motoru
Hassas yapı. Otomatik BOS mantığı.
Intrade Sentinel BOS Assistant, MetaTrader 5 için güçlü bir EA’dır. Özellikle S&P 500 (US500 / SPX500) için tasarlanmıştır; Smart Money mantığı, kontrollü risk yönetimi ve grafik paneli üzerinden tam manuel kontrol sunar.
Hem tam otomatik hem de yarı otomatik kullanılabilir. Yapı kırılmalarını (BOS) otomatik algılar ve sadece doğrulanmış ivmelere tepki verir; martingale veya tehlikeli ortalama stratejileri yoktur.
Başlıca özellikler
- Gerçek zamanlı BOS tespiti
- Entegre panel ile tam/yarı otomatik işlem
- Tüm broker türleri için profil sistemi (AUTO / SET_01 / SET_0.01 / DIRECT)
- S&P 500 için ön-optimizasyon; DIRECT ile kısıtlama olmadan tüm varlıklara optimize edilebilir
- Özkaynak basamaklarına dayalı lot yönetimi
- Çok aşamalı dinamik takip eden zarar kes
- Hesap düzeyinde equity stop & take profit
- Etkileşimli panel (Start/Pause, Only Long, Only Short, Close Trade)
- Tüm hesap türlerini destekler (Hedging & Netting)
- Tehlikeli ölçekleme/ortalama stratejileri yok
Profesyonel kullanım için
- Tüm brokerlarla uyumlu (0.01 / 0.1 lot)
- US500 / SPX500 CFD için optimize
- M15 koşullarında M5 girişleri
- Zaman dilimi: serbest — içsel olarak M5’te çalışır
Önerilen kurulum
- Sembol: US500 / SPX500 / S&P500 CFD
- Zaman dilimi: serbest (iç M5 algoritması)
Not: Canlı işlem için Validation Mode her zaman FALSE olmalıdır.