Urban Pulse

4
Sem truques chamativos. Sem promessas quebradas. Urban Pulse é projetado para traders que se preocupam com uma coisa: consistência. Seja você escalando através de um desafio prop ou gerenciando capital de clientes, este EA permanece dentro dos limites — e entrega.

Execute em um único gráfico: Anexe ao GBPUSD no período H1. É isso. Um gráfico. Uma arma.

Importante: Esta versão está disponível a um preço com desconto. Preço final: $399. O acesso antecipado acaba em breve.

Link do canal = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Benefícios Principais

  • Lógica de Risco Automática: Calcula o tamanho do lote com base no tamanho da sua conta e na distância do SL
  • Lote Manual ou Fixo Suportado: Você controla o modo — conservador ou agressivo
  • Proteção contra Quedas: Desligamento automático quando a perda flutuante ultrapassa sua porcentagem predefinida
  • Design de Um Gráfico: Negocie múltiplos símbolos, geridos internamente — sem necessidade de sobrecarregar sua plataforma


Execução da Estratégia

Modelo de Múltiplas Tendências: Alinha a direção da tendência em múltiplos períodos antes de considerar qualquer entrada.

 

Checklist de Configuração

Parâmetro Valor
Gráfico GBPUSD
Período H1
Símbolos gerenciados GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD



Após a Compra: Entre em contato diretamente conosco para receber seu acesso ao Telegram. Atualizações privadas, arquivos de configuração e dicas exclusivas são compartilhadas apenas com clientes verificados.

Comentários 3
Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.11.10 09:16 
 

Now Urban Pulse is competitive and profitable! Keep up the good work, Fajar Dicky Firmansyah!

Tuan Anh Cao
207
Tuan Anh Cao 2025.09.06 16:02 
 

Its a working Ea , the test is the same as live result, it has a recovery option ,which can work well in come cases but im running with almost default setting with recovery disable, for stability and consistency. The Author is kind and always there for support , new updates will also be promising . Recommened

Produtos recomendados
VIX 75 Momentum EA Pro
Joshua Adeyemo
Experts
VIX Momentum Pro EA - Descrição do produto Visão geral VIX Momentum Pro é um sistema de negociação algorítmica sofisticado projetado exclusivamente para Índices Sintéticos VIX75. O algoritmo emprega análise avançada de múltiplos prazos combinada com técnicas proprietárias de detecção de momentum para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade no mercado de volatilidade sintética. Estratégia de negociação O Expert Advisor opera com uma abordagem abrangente baseada em momentum
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
Smart Exit Manager PRO
Orwa Kerdiea
Experts
Smart Exit Manager PRO Professional Version - Unlimited live trading on all pairs and timeframes. Try the FREE Version on demo accounts before upgrading to PRO. Overview Smart Exit Manager PRO automatically calculates the exact price level where closing all your positions will achieve your target profit. The target line updates in real-time as you open or close trades, accounting for broker commissions and providing a precise exit point visible on your chart. Perfect for traders managing mul
Multi Instruments TrendSystem 6 CP
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 6 CP  (Central Power ) MT5  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be
Multi Instruments TrendSystem 2 DM
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 2 DM  (Dual Moving) MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used
Geek Engine
VALU VENTURES LTD
Experts
Geek Engine EA is a professional-grade automated trading system that combines multiple proven technical analysis strategies with sophisticated risk management and performance tracking capabilities. Designed for both novice and experienced traders seeking consistent, rule-based trading execution. KEY FEATURES Multi-Strategy Trading System - MA Crossover Strategy with multi-timeframe confirmation - RSI Momentum Strategy with divergence detection - MACD Signal Strategy with histogram analysis -
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experts
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
AO Trade
Ka Lok Louis Wong
Experts
O sistema de negociação AO Trade é especificamente projetado para negociação de tendências, aproveitando os horários de leilão ou de notícias como pontos de referência para comparação com outros horários de ordem específicos para antecipar tendências de mercado. **Todos os parâmetros de tempo utilizados no EA são baseados no horário do seu terminal. Diferentes corretores podem operar em fusos horários GMT diferentes, o que pode variar ainda mais devido a ajustes de Horário de Verão.** **Por fa
Trendi
Krym ʿYd Ahmd Abrahym
Experts
This expert advisor is a trading program that is programmed to trade in the Forex market. This program works on the basis of its own trading strategy, which is based on the analysis of technical indicators and market conditions. The goal of this program is to achieve continuous profits by opening and closing trading deals at the right time. This expert advisor uses technical indicators such as moving averages and Fibonacci to determine the entry and exit points of the market. It also uses mark
EA CyberPunk
Vitali Vasilenka
5 (7)
Experts
Este Expert Advisor foi desenvolvido para uma abordagem institucional de negociação, utilizando os princípios-chave do ICT (Inner Circle Trader). Ele analisa a estrutura do mercado, os níveis de liquidez e as zonas de desequilíbrio para encontrar pontos de entrada e saída de alta probabilidade. PROMOÇÃO 1+1:   Compre um expert advisor e ganhe outro grátis! Quantidade limitada! Estrutura de Mercado: O EA CyberPunk identifica extremos de curto prazo (STH/STL), médio prazo (ITH/ITL) e longo prazo
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Pound Pulse
Simen Staaby Knudsen
Experts
The "Pound Pulse" is a robot I have developed that is trading the gbd/usd pair on a 30min chart. This is "real" strategy that actually got an edge in the market. The strategy is a combination of pure price action, and signals from the RSI and MACD indicator. This robot is perfect for traders who want to make steady gains without taking big risks that may blow the account. NO martingale NO adding to losers Pure robust trading The profit factor is 1.91 and the Sharpe ratio is 6.25, showing strong
BtcGoldEA
Istvan Nyulaszi
Experts
BTCUSDT and XAUUSD EA M1 DISCOUNT -14% Monthly 50-100-500-1000% profit You will also need the SET file for the demo version !!! For sets, text me in Telegram !!! Telegram for % DISCOUNT S and PROMOTIONS , and more information:   https://t.me/ForxMarci MT5 only Req : 100$ Balance minimum 1:200 leverage minimum Perfect internet connection or VPS. Once you have these, you're ready to go! After purchase PM me on TG , you will also receive the source code for EA , which you can then modify free
Vision AGI
Franck Martin
4.78 (9)
Experts
Vision AGI is the result of over a year of development to create this expert. Equipped with an advanced algorithm and a combination of personalized indicators, this new version is even more powerful, making it one of the most complete robots of its generation. With its intelligent real-time technology and trading strategy inspired by the best traders, it offers reliable long-term trading and knows how to adapt to the situations it encounters over time. *** Compatible with Prop Firm ***   (see b
Horse Rider
Nikolas Berta
Experts
Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
Blotter Pips
Peter C Anyamele
Experts
Blotter Pips EA Blotter Pips EA is a high-performance trading system designed to optimize your trading strategy with a focus on precision, simplicity, and profitability. Built with advanced algorithms and an emphasis on market adaptability, it provides a seamless trading experience, even for beginners. Key Features Plug and Play: With Blotter Pips EA, no complex setups are required. Simply attach it to your chart, configure a few parameters, and let the EA handle the rest. Optimized for the M5 T
StrategyBuilder
Catalin Zachiu
Experts
O Strategy Builder é um robô de negociação avançado e versátil, meticulosamente elaborado para o MetaTrader 5, projetado para capacitar os traders com um arsenal sofisticado de indicadores padrão. Este algoritmo habilmente concebido proporciona uma abordagem abrangente à negociação, integrando perfeitamente uma infinidade de indicadores numa estratégia unificada, permitindo aos traders navegar nos mercados financeiros dinâmicos com precisão e confiança. Características principais: Diversidade
TIO Wall Street MT5
Ihar Tsitou
Experts
TIO Wall Street - Это советник профессионального уровня. Его используют трейдеры крупнейших фондов и трейдеры  крупнейших банков для автоматизации своих торговых систем. В советнике есть готовые настройки под некоторые ТС для пар: AUDCAD Таймфрейм: m15 Минимальный депозит 500 единиц валюты. Живой Сигнал: https://www.mql5.com/ru/signals/2345083?source=Site+Profile+Seller Характеристики: Работает на нескольких парах. Функции множественного контроля входа (3888 типов входа) Торговые операции на
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
Neon Shadow — uma solução de trading única que o ajuda a aprender e avançar para o próximo nível Procurei criar uma solução de trading única, acessível a qualquer iniciante ou profissional, independentemente do seu nível atual. A ideia central foi combinar machine learning com técnicas avançadas de trading de forma a extrair o máximo do seu uso conjunto. O sistema é aplicável tanto para impulsionar depósitos pequenos em 1–2 meses quanto para investimento de longo prazo ao longo de vários anos —
FREE
Advanced News Trading Panel
E Odoabuchi Timothy
Utilitários
Overview : The Advanced News Trading Panel is a versatile tool designed for traders who rely on news-based trading strategies. This Expert Advisor (EA) provides an intuitive graphical interface that allows users to quickly set up pending orders and manage risk with ease. With the ability to automatically place Buy/Sell Stop orders based on your pre-set stop order distance from the bid/ask price, stop-loss and take-profit levels, the EA allows for precision trading during high-volatility news eve
Cannon Trend
Tan Au Phuong
4.47 (55)
Experts
EA Cannon Trend é um assistente de trading poderoso, projetado para eliminar completamente as emoções pessoais do processo de negociação. Desenvolvido com MQL5, este EA toma decisões com base exclusivamente em regras e estratégias predefinidas, garantindo consistência e eficiência sem ser influenciado por emoções humanas. Características destacadas do Cannon Trend: Com 5 modos de estratégia de negociação, o Cannon Trend é adequado tanto para iniciantes quanto para traders profissionais. Personal
FREE
EUR 4 of 8
Tomas Michalek
Experts
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The 4th out of 8 strategies  portfolio set.  Each EA works well as a standalone, works even better as portfolio. Triple tested  - backtest, robustness tests , portfolio correlation. Uses a well-known CCI indicator combined with an ADX indicator. Why to buy Fully automatic EA with really easy set-up. Only risk amount to be set and you are good to go. Developed using genetic algorithms on 'in sample' data
Gold ECN MT5
Raphael Okonkwo
Experts
O EA   Gold ECN   foi concebido com algoritmos avançados de IA que analisam as incertezas do mercado. É desenvolvido com sistemas de aprendizagem automática que se podem adaptar às atualizações de notícias e acompanhar o mercado dinamicamente, à medida que as mudanças permanecem constantes. Em sincronia com a IA preditiva, é utilizado um algoritmo de aprendizagem automática para identificar mínimas extremamente altas, máximas mais altas, máximas mais baixas e mínimas mais baixas do mercado den
Algo Scalper EA
Tshepo Michael Motaung
Experts
Algo Scalper EA is a confluence day trading robot using market orders and it trades during Trading Sessions. The EA exercise consistency and risk management, it has 2 entry signals produced from  Moving Averages(90 & 120) to harvest the most out of the trending market (on automatic mode). It is capable of allowing you to trade any symbol you want and during the time you want. Profits can only be secured by take profit level. Low spread is highly recommended for this EA, and you will see signific
Aurum Axis
Shaba Dzonzi Kagona
Experts
AURUM AXIS EA Gold (XAUUSD) Scalping & Swing Trading Expert Advisor I am AURUM AXIS EA , a professional Gold trading robot (XAUUSD EA) designed for traders who demand precision, controlled risk, and consistency in automated trading. I combine scalping and swing trading strategies into one powerful Expert Advisor , allowing you to adapt to changing Gold market conditions with minimal input and maximum control. I was developed by a trader and software developer with over 7 years of combined tradin
Nova DPO Trader
Anita Monus
Experts
Nova DPO Trader is a structured automation of the Detrended Price Oscillator (DPO) — a tool designed to isolate short-term price cycles by filtering out long-term trends. This EA transforms the DPO’s cycle-focused signals into a disciplined trading system that acts only when momentum aligns with clear, repeatable patterns. Instead of chasing every swing, Nova DPO Trader waits for genuine cyclical signals. Trades are executed when the DPO indicates meaningful overbought or oversold conditions, re
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Consultor especialista para negociação com redes neuronais profundas que se treinam com machine learning, até 1.512 métricas ponderadas para cada símbolo, à medida que o mercado avança. Opera em vários símbolos e períodos de tempo Forex e, ao desmarcar símbolos e períodos de tempo, também pode ser definido para o gráfico atual no seu símbolo e período de tempo. Pode ser configurado para pares diferentes e uma rede neural diferente pode ser gerida em cada gráfico. Pode configurar símbolos, períod
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Experts
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Volume and Doji Strategy
Onyekachi Franklin Agbo
Experts
The "Visa + Doji Strategy EA" is a concept in automated trading that combines the principles of Visa and Doji candlestick patterns in its algorithm. Here's a detailed description: Visa Component**: This part of the strategy utilizes an analogy to the Visa payment system, symbolizing fast, reliable, and global transactions. In trading terms, it represents swift entry and exit points in the market, identifying opportunities with high potential and minimal delay. The Visa component may use indicat
FREE
Fortune EA MT5
Conor Stephenson
4.71 (7)
Experts
Fortune é um algoritmo complexo que irá analisar e seguir rigorosamente as tendências dos pares forex. O consultor utiliza a capacidade de ler informações de ação de preço de todos os prazos simultaneamente. Isso permite que o bot tome decisões astutas sobre os movimentos de preços atuais e aja de acordo, resultando em um forte acompanhamento de tendências com ordens de scalping frequentes.      Sinais: ---      Bate-papo em grupo: https://www.mql5.com/en/users/conorstephenson      Entre em co
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.21 (71)
Experts
SmartChoise EA – Sistema de Negociação com Rede Neural para XAU/USD (Ouro) no Timeframe M1 O manual do usuário está disponível através do link na minha página de perfil — ele contém explicações detalhadas de todas as configurações e opções. No canal do Telegram, você também pode encontrar várias contas rodando o SmartChoise com diferentes saldos, níveis de risco e configurações. É uma ótima maneira de ver o desempenho real do EA em vários corretores e condições. Preço reduzido por enquanto. Este
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Mais do autor
Ultra Pure
Fajar Dicky Firmansyah
Experts
Sem truques chamativos. Sem promessas quebradas. Ultra Pure é projetado para traders que se preocupam com uma coisa: consistência. Se você está avançando em um desafio prop ou gerenciando capital de clientes, este EA se mantém dentro dos limites — e entrega. Execute em um único gráfico: Anexe ao CADJPY no período de tempo M15. É isso. Um gráfico. Uma arma. Backtest correto requer configuração adequada! Entre em contato comigo para obter meu arquivo .ini e orientação. Importante: Este EA está co
Filtro:
Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.11.10 09:16 
 

Now Urban Pulse is competitive and profitable! Keep up the good work, Fajar Dicky Firmansyah!

Fajar Dicky Firmansyah
425
Resposta do desenvolvedor Fajar Dicky Firmansyah 2025.11.10 10:47
Thank you so much for your very positive feedback,it means a lot to me.
cerwann
214
cerwann 2025.10.01 11:44 
 

I am very dissatisfied with the latest version of the robot, which doesn't allow fix lots anymore. I have been using Urban Pulse for 6 weeks and was at loss since the beginning. Trading lot was between 0.01 and 0.03. But then today the robot traded suddenly 2.89 lots, for absolutely no reason. I discovered it when the trade was already closed and lost a lot, on my 3 accounts. This is unacceptable. The fix lot option should be reinstated. Snapshot of what happened in the comments section. Lost half my balance with that trade, even though I selected low risk mode.

Fajar Dicky Firmansyah
425
Resposta do desenvolvedor Fajar Dicky Firmansyah 2025.10.01 13:27
hello i understand , but all the risks are automated so if the lot is high then the SL was a low amount and that caused it to be able to put higher lot to keep the risk same but always risk should be same if there is an issue can you send me the trade screenshot so i can calculate and see what was the issue
Tuan Anh Cao
207
Tuan Anh Cao 2025.09.06 16:02 
 

Its a working Ea , the test is the same as live result, it has a recovery option ,which can work well in come cases but im running with almost default setting with recovery disable, for stability and consistency. The Author is kind and always there for support , new updates will also be promising . Recommened

Fajar Dicky Firmansyah
425
Resposta do desenvolvedor Fajar Dicky Firmansyah 2025.09.06 17:55
Thank you so much it means a lot to me , i always will work on the EA to make sure its always stable
Responder ao comentário