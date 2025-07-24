Urban Pulse
- Experts
- Fajar Dicky Firmansyah
- Versão: 4.80
- Atualizado: 13 dezembro 2025
- Ativações: 20
Execute em um único gráfico: Anexe ao GBPUSD no período H1. É isso. Um gráfico. Uma arma.
Importante: Esta versão está disponível a um preço com desconto. Preço final: $399. O acesso antecipado acaba em breve.
Link do canal = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar
Benefícios Principais
- Lógica de Risco Automática: Calcula o tamanho do lote com base no tamanho da sua conta e na distância do SL
- Lote Manual ou Fixo Suportado: Você controla o modo — conservador ou agressivo
- Proteção contra Quedas: Desligamento automático quando a perda flutuante ultrapassa sua porcentagem predefinida
- Design de Um Gráfico: Negocie múltiplos símbolos, geridos internamente — sem necessidade de sobrecarregar sua plataforma
Execução da Estratégia
Modelo de Múltiplas Tendências: Alinha a direção da tendência em múltiplos períodos antes de considerar qualquer entrada.
Checklist de Configuração
|Parâmetro
|Valor
|Gráfico
|GBPUSD
|Período
|H1
|Símbolos gerenciados
|GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD
Após a Compra: Entre em contato diretamente conosco para receber seu acesso ao Telegram. Atualizações privadas, arquivos de configuração e dicas exclusivas são compartilhadas apenas com clientes verificados.
Now Urban Pulse is competitive and profitable! Keep up the good work, Fajar Dicky Firmansyah!