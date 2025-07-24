Sem truques chamativos. Sem promessas quebradas.

Urban Pulse é projetado para traders que se preocupam com uma coisa: consistência. Seja você escalando através de um desafio prop ou gerenciando capital de clientes, este EA permanece dentro dos limites — e entrega.

Execute em um único gráfico: Anexe ao GBPUSD no período H1. É isso. Um gráfico. Uma arma.

Importante: Esta versão está disponível a um preço com desconto . Preço final: $399. O acesso antecipado acaba em breve. Link do canal = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

Benefícios Principais

Lógica de Risco Automática: Calcula o tamanho do lote com base no tamanho da sua conta e na distância do SL

Calcula o tamanho do lote com base no tamanho da sua conta e na distância do SL Lote Manual ou Fixo Suportado: Você controla o modo — conservador ou agressivo

Você controla o modo — conservador ou agressivo Proteção contra Quedas: Desligamento automático quando a perda flutuante ultrapassa sua porcentagem predefinida

Desligamento automático quando a perda flutuante ultrapassa sua porcentagem predefinida Design de Um Gráfico: Negocie múltiplos símbolos, geridos internamente — sem necessidade de sobrecarregar sua plataforma





Execução da Estratégia

Modelo de Múltiplas Tendências: Alinha a direção da tendência em múltiplos períodos antes de considerar qualquer entrada.

Checklist de Configuração

Parâmetro Valor Gráfico GBPUSD Período H1 Símbolos gerenciados GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD









Após a Compra: Entre em contato diretamente conosco para receber seu acesso ao Telegram. Atualizações privadas, arquivos de configuração e dicas exclusivas são compartilhadas apenas com clientes verificados.