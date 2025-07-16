Bollinger Hedge
- Uzman Danışmanlar
- Ahmet Gokcen Sirma
- Sürüm: 1.20
- Etkinleştirmeler: 10
🧠 Bollinger Hedge EA: Dinamik ve Stratejik Hareket Robotu
1. Formasyon Tabanlı Strateji: Bollinger Band + Trend Uyumu
Bollinger Hedge EA, Bollinger Bantları ile trend yönünü birleştirerek teknik açıdan güçlü alım/satım sinyalleri üretir.
-
Bollinger Bandı: Fiyatın üst/alt banda yaklaşımına göre aşırı alım/satım bölgelerini analiz eder.
-
Trend Filtresi: RSI, MA ve ATR desteği ile trend yönü tespit edilir.
Bu yapı sayesinde yalnızca trendle uyumlu ve teknik olarak doğrulanmış sinyallerle işlem açılır.
2. 6 Stratejili Modüler Yapı
Robot, kullanıcıya 6 farklı strateji ile işlem açma imkânı sunar:
✅ Normal
✅ Martingale
✅ Limit
✅ Stop
✅ Hedge
✅ Limit + Stop (yeni!)
Limit + Stop stratejisinde:
-
BUY sinyali gelirse: Buy + Buy Limit + Buy Stop
-
SELL sinyali gelirse: Sell + Sell Limit + Sell Stop
Bu kombinasyon, hem geri çekilme hem de devam senaryoları için esnek yapı sunar.
3. Esnek Pozisyon Yönetimi: Hedge ve Grid Sistemi
Trend yönü belirlendikten sonra ana işlem (BUY/SELL) açılır. Ardından:
-
Grid mesafesine göre Limit emirleri
-
Trend yönüne karşı Stop emirleri
açılarak sistem, volatil piyasalarda esnek hareket eder.
4. Akıllı Emir Temizliği
Ana işlem kapandığında tüm bağlı bekleyen emirler otomatik olarak silinir:
-
Gereksiz marjin kullanımı önlenir
-
Emir ekranı sade kalır
-
Risk yönetimi güçlendirilir
5. ATR Bazlı Dinamik Trailing Stop
Fiyatın doğal hareketine saygı duyan ATR tabanlı trailing stop sistemi:
-
Sakin piyasa: 1.2x
-
Dalgalı: 1.5x
-
Çok hareketli: 2.0–2.5x
Kârı korur, erken durdurmaları önler.
6. Break Even ile Sıfır Risk
İşlem belli bir kâr noktasına ulaştığında SL, giriş fiyatına çekilir. Böylece:
-
İşlem artık zarar etmez
-
Sert dönüşlerden korunulur
-
Sermaye güvende kalır
7. TP/SL Yönetimi: Sabit veya Dinamik
TP ve SL seviyeleri:
-
Sabit puan değeriyle
-
ATR katsayısına göre dinamik
olarak ayarlanabilir. Piyasa koşullarına göre esneklik sağlar.
8. Gelişmiş Grid & Lot Kontrolü
Her strateji için ayrı ayrı:
-
Maksimum lot limiti
-
Grid adımı
belirlenebilir. Aşırı büyüme riski ortadan kalkar, disiplinli kontrol sağlanır.
9. Anlık Bilgi Paneli
Grafikte renkli bilgi kutusunda:
-
Sembol adı
-
Trend yönü
-
Anlık kâr durumu
gösterilir. Görsellik kullanıcıya özelleştirilebilir.
🧩 Strateji Etiketleri:
Open Limit Orders → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
Open Stop Orders → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
Hedge Strategy → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
Limit + Stop Strategy → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop
ℹ️ BİLGİ:
"Bu robot varsayılan ayarlarla çalışır. Lütfen risk yönetiminizde ve işlem stratejinizde ayarlamalar yapınız.
Demo hesabında test ederek performansınızı gözlemleyebilirsiniz."
Beğendiyseniz 5 yıldız verirseniz çok mutlu olurum!
İyi şanslar! 🍀