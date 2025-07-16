Bollinger Hedge

🧠 Bollinger Hedge EA: Dinamik ve Stratejik Hareket Robotu

1. Formasyon Tabanlı Strateji: Bollinger Band + Trend Uyumu

Bollinger Hedge EA, Bollinger Bantları ile trend yönünü birleştirerek teknik açıdan güçlü alım/satım sinyalleri üretir.

  • Bollinger Bandı: Fiyatın üst/alt banda yaklaşımına göre aşırı alım/satım bölgelerini analiz eder.

  • Trend Filtresi: RSI, MA ve ATR desteği ile trend yönü tespit edilir.

Bu yapı sayesinde yalnızca trendle uyumlu ve teknik olarak doğrulanmış sinyallerle işlem açılır.

2. 6 Stratejili Modüler Yapı

Robot, kullanıcıya 6 farklı strateji ile işlem açma imkânı sunar:

✅ Normal
✅ Martingale
✅ Limit
✅ Stop
✅ Hedge
✅ Limit + Stop (yeni!)

Limit + Stop stratejisinde:

  • BUY sinyali gelirse: Buy + Buy Limit + Buy Stop

  • SELL sinyali gelirse: Sell + Sell Limit + Sell Stop

Bu kombinasyon, hem geri çekilme hem de devam senaryoları için esnek yapı sunar.

3. Esnek Pozisyon Yönetimi: Hedge ve Grid Sistemi

Trend yönü belirlendikten sonra ana işlem (BUY/SELL) açılır. Ardından:

  • Grid mesafesine göre Limit emirleri

  • Trend yönüne karşı Stop emirleri

açılarak sistem, volatil piyasalarda esnek hareket eder.

4. Akıllı Emir Temizliği

Ana işlem kapandığında tüm bağlı bekleyen emirler otomatik olarak silinir:

  • Gereksiz marjin kullanımı önlenir

  • Emir ekranı sade kalır

  • Risk yönetimi güçlendirilir

5. ATR Bazlı Dinamik Trailing Stop

Fiyatın doğal hareketine saygı duyan ATR tabanlı trailing stop sistemi:

  • Sakin piyasa: 1.2x

  • Dalgalı: 1.5x

  • Çok hareketli: 2.0–2.5x

Kârı korur, erken durdurmaları önler.

6. Break Even ile Sıfır Risk

İşlem belli bir kâr noktasına ulaştığında SL, giriş fiyatına çekilir. Böylece:

  • İşlem artık zarar etmez

  • Sert dönüşlerden korunulur

  • Sermaye güvende kalır

7. TP/SL Yönetimi: Sabit veya Dinamik

TP ve SL seviyeleri:

  • Sabit puan değeriyle

  • ATR katsayısına göre dinamik

olarak ayarlanabilir. Piyasa koşullarına göre esneklik sağlar.

8. Gelişmiş Grid & Lot Kontrolü

Her strateji için ayrı ayrı:

  • Maksimum lot limiti

  • Grid adımı

belirlenebilir. Aşırı büyüme riski ortadan kalkar, disiplinli kontrol sağlanır.

9. Anlık Bilgi Paneli

Grafikte renkli bilgi kutusunda:

  • Sembol adı

  • Trend yönü

  • Anlık kâr durumu

gösterilir. Görsellik kullanıcıya özelleştirilebilir.

🧩 Strateji Etiketleri:

Open Limit Orders → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
Open Stop Orders → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
Hedge Strategy → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
Limit + Stop Strategy → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop

ℹ️ BİLGİ:
"Bu robot varsayılan ayarlarla çalışır. Lütfen risk yönetiminizde ve işlem stratejinizde ayarlamalar yapınız.
Demo hesabında test ederek performansınızı gözlemleyebilirsiniz."

Beğendiyseniz 5 yıldız verirseniz çok mutlu olurum!
İyi şanslar! 🍀


Yazarın diğer ürünleri
Hedge and Grid
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
Hedge and Grid EA – Trend Yönünde Güvenli ve Akıllı İşlemler Hedge and Grid EA, trend tespitini teknik analiz göstergeleri ile yapar ve işlemleri güvenli şekilde açar. İki farklı stratejiyi (hedge ve grid) aynı anda desteklerken, gelişmiş risk yönetimi özellikleriyle fark yaratır. 1. Trend Tespiti: MA, RSI ve ATR ile Güçlü Filtreleme Robot, trend yönünü tespit etmek için şu göstergeleri bir arada kullanır: İki adet Moving Average (MA) kesişimi RSI ’ın aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri S
Candle Forms
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
️ Candle Forms EA – Formasyon Temelli Akıllı Forex Robotu (6 Stratejili Yapı) Candle Forms EA, gelişmiş fiyat aksiyonu (Price Action) algoritmalarını teknik analizle birleştiren, 6 farklı stratejiyle çalışan çok yönlü ve akıllı bir ticaret robotudur. Mum formasyonlarına dayalı güçlü sinyallerle esnek, disiplinli ve güvenli işlemler açar. Mum Formasyonlarına Dayalı Girişler Sistem, alıcı ve satıcıların mücadelesini temsil eden 6 özel mum formasyonunu analiz eder. Bu formasyonlar teknik fi
MACD Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
1. Strateji Temeli: MACD ve MA Kesişimleri MACD Hedge EA, MACD ve Hareketli Ortalama (MA) indikatörlerinin kesişimlerine dayalı olarak trend yönünü belirler. Bu kesişimler, piyasada yukarı (uptrend) veya aşağı (downtrend) yönlü güçlü hareketleri tespit ederek, işlemlerin doğru yönde başlatılmasını sağlar. 2. Hedge ve Grid Sistemi ile Esnek Pozisyon Yönetimi Trend yönü tespit edildiğinde, robot ilgili yönde (BUY/SELL) ana işlem açar. Aynı anda hedge ve grid stratejileri devreye girerek, belirli b
Candle Forms Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
Candle Hedge Strategy EA – Price Actions Tabanlı Akıllı Ticaret Robotu Candle Hedge Strategy EA , piyasaya girişleri klasik göstergeler yerine doğrudan Price Actions (fiyat hareketi) ile belirleyen gelişmiş bir ticaret robotudur. Altı farklı mum formasyonu ile çalışır ve bu yapılar sayesinde piyasanın yönünü sezgisel şekilde tespit eder. 1. Price Actions Tabanlı Giriş Sistemi Robot, grafik üzerindeki altı farklı mum formasyonunu analiz eder ve yalnızca güçlü sinyal oluştuğunda pozisyon aça
Bollinger Bands and ATR
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
Bollinger Bands and ATR Forex Robotu Forex piyasasında başarıya ulaşmak için güçlü ve akıllı bir strateji gerekir. "Bollinger Bands and ATR" forex robotu , piyasa volatilitesini analiz eden ve trend takibini esas alan yenilikçi bir yaklaşımla geliştirilmiştir. Bu robot, Bollinger Bands ve ATR göstergelerini kullanarak en doğru alım-satım fırsatlarını belirler ve işlemleri otomatik olarak yönetir. Yeni eklenen hedge stratejisi sayesinde piyasadaki yön belirsizliğine karşı da etkin pozisyonlar ala
Viop Hedge EA
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
Viop Hedge EA – Gelişmiş VİOP Strateji Robotu Viop Hedge EA , Borsa İstanbul’daki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için optimize edilmiş bir algoritmik ticaret robotudur. Esnek yapısı sayesinde 4 farklı stratejiyi destekler: Hedge , Limit , Martingale ve Normal . Ayrıca Forex piyasasında da sorunsuz şekilde kullanılabilir. 1. Dört Farklı Strateji, Tek Robot Kullanıcı tercihlerine göre aşağıdaki stratejilerden biri etkinleştirilir: Hedge Stratejisi: Ana pozisyona karşılık ters yönlü g
Viop MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
Viop MACD Hedge EA – Sinyal Odaklı VİOP Strateji Robotu Viop MACD Hedge EA, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için optimize edilmiş, sinyal tabanlı ve çok stratejili bir algoritmik ticaret robotudur. Esnek altyapısı sayesinde Hedge, Limit, Martingale ve Normal olmak üzere dört farklı stratejiyi destekler. Ayrıca Forex piyasasında da etkin şekilde kullanılabilir. 1. Dört Farklı Strateji, Tek Sistem Kullanıcı tercihiyle aşağıdaki stratejilerden biri aktif hale getirilir:
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
MACD Hedge EA: Çok Yönlü ve Güçlü Stratejik Robot 1. Formasyon Tabanlı Strateji: MACD ve RSI Uyumu MACD Hedge EA, MACD ve RSI göstergelerini bir araya getirerek teknik açıdan güçlü alım/satım sinyalleri üretir. MACD: Trendin yönünü ve momentumunu belirler. RSI: Aşırı alım/satım bölgeleriyle birlikte trendin gücünü filtreler. Bu kombinasyon sayesinde sadece güçlü ve teknik olarak doğrulanmış sinyallerle işleme girilir. 2. 6 Stratejili Modüler Yapı Robot, kullanıcıya 6  farklı strateji ile işle
Viop Bollinger Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
Viop Bollinger Hedge EA – Bollinger Band Temelli VİOP Strateji Robotu Viop Bollinger Hedge EA, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için optimize edilmiş, teknik göstergelere dayalı ve çok stratejili bir algoritmik ticaret robotudur. Esnek altyapısı sayesinde Hedge, Limit, Martingale ve Normal olmak üzere dört farklı stratejiyi destekler. Ayrıca Forex piyasasında da etkin şekilde kullanılabilir. 1. Dört Farklı Strateji, Tek Sistem Kullanıcı tercihiyle aşağıdaki stratejiler
