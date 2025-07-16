Viop MACD Hedge

Viop MACD Hedge EA – Sinyal Odaklı VİOP Strateji Robotu

Viop MACD Hedge EA, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için optimize edilmiş, sinyal tabanlı ve çok stratejili bir algoritmik ticaret robotudur. Esnek altyapısı sayesinde Hedge, Limit, Martingale ve Normal olmak üzere dört farklı stratejiyi destekler. Ayrıca Forex piyasasında da etkin şekilde kullanılabilir.

🔀 1. Dört Farklı Strateji, Tek Sistem

Kullanıcı tercihiyle aşağıdaki stratejilerden biri aktif hale getirilir:

  • Hedge Stratejisi: Ana pozisyona karşılık ters yönlü güvenlik emri (limit).

  • Limit Stratejisi: Fiyat geri çekilmesinde aynı yönde destekleyici limit emirleri.

  • Martingale Stratejisi: Kayıp sonrası artan lot büyüklüğüyle pozisyon tekrarı.

  • Normal Trade: Yalnızca MACD sinyali doğrultusunda tek işlem açımı.

📈 2. MACD Sinyalleriyle Güçlü Girişler

Sistem, MACD çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki kesişmeleri takip eder. Ayrıca bu kesişimlerin genel trend yönü ile uyumlu olup olmadığı analiz edilir.

  • MACD yukarı kesiyorsa → Alım (BUY) sinyali

  • MACD aşağı kesiyorsa → Satış (SELL) sinyali

  • Sinyaller, Moving Average ve RSI gibi göstergelerle desteklenerek doğrulanır.

♻️ 3. VİOP Uyumlu Hedge Uygulaması (Limit Emirler)

VİOP piyasasında stop emir desteği olmadığından, hedge işlemleri limit emirler ile gerçekleştirilir:

  • BUY işlemi açıldığında → SELL LIMIT

  • SELL işlemi açıldığında → BUY LIMIT

📐 4. Grid Destekli Limit Stratejisi

Limit stratejisinde, ana pozisyonun yönünde belirli bir grid aralığı ile ek limit emirleri açılır. Lot büyüklüğü her adımda kullanıcıya özel bir oranda artabilir.

📊 5. ATR Tabanlı Volatilite Filtresi

Piyasa koşulları ATR (Average True Range) göstergesi ile analiz edilir:

  • Uygun volatilite seviyesi varsa işlem açılır

  • Aşırı sakin veya aşırı oynak piyasa koşullarında sinyaller filtrelenir

🛡️ 6. Dinamik SL / TP / Breakeven ve Trailing Stop

  • Stop Loss ve Take Profit seviyeleri ATR’ye göre otomatik belirlenir

  • Trailing Stop, fiyat ilerledikçe SL seviyesini dinamik şekilde takip eder

  • Belirli bir kâr seviyesi sonrası Breakeven sistemi devreye girer

🧹 7. Otomatik Bekleyen Emir Temizliği

Pozisyon kapandığında, o pozisyona bağlı tüm bekleyen emirler sistem tarafından otomatik silinir. Bu, gereksiz riskleri ortadan kaldırır ve işlem ortamını sadeleştirir.

🖥️ 8. Görsel Panel ile Anlık Takip

Grafik üzerinde kullanıcıya özel renkli bilgi panosu yer alır. Panelde aşağıdaki bilgiler gösterilir:

  • Sembol (örn: XU030, USDTRY)

  • Trend yönü: Uptrend / Downtrend

  • Pozisyon durumu: Yeşil (Kâr), Kırmızı (Zarar), Turuncu (Nötr)

⚙️ 9. Esnek Emir Yapısı ile Özelleştirilebilir Sistem

İki ana emir tipi arasında kolayca geçiş yapılabilir:

  • Limit Mode: BUY + BUY LIMIT / SELL + SELL LIMIT

  • Hedge Mode: BUY + SELL LIMIT / SELL + BUY LIMIT

ℹ️ Bilgilendirme

Bu robot varsayılan ayarlarla birlikte gelir. Lütfen kendi risk yönetimi kriterlerinizi dikkate alarak ayarlarınızı özelleştiriniz. Öncelikle demo hesapta test etmeniz şiddetle tavsiye edilir. Ardından gerçek hesapta güvenle kullanılabilir.


