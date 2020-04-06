Bollinger Hedge
- エキスパート
- Ahmet Gokcen Sirma
- バージョン: 2.40
- アップデート済み: 3 12月 2025
- アクティベーション: 10
🧠 Bollinger Hedge EA：ダイナミックかつ戦略的な取引ロボット
1. パターンベースの戦略：ボリンジャーバンド + トレンド整合性
Bollinger Hedge EAは、ボリンジャーバンドとトレンド方向の分析を組み合わせて、強力なテクニカル買い/売りシグナルを生成します。
ボリンジャーバンド：価格が上限・下限バンドに接近した際の動きから、買われすぎ／売られすぎゾーンを検出します。
トレンドフィルター：RSI、移動平均（MA）、ATRを使って市場の方向を判断します。
技術的に確認されたトレンドと一致したシグナルのみでエントリーを行います。
2. 6つの戦略を備えたモジュール構造
本ロボットは、異なる市場状況に対応するために以下の6つの戦略を備えています：
✅ ノーマル
✅ マーチンゲール
✅ リミット注文
✅ ストップ注文
✅ ヘッジ戦略
✅ リミット＋ストップ戦略（新機能！）
リミット＋ストップ戦略では：
BUYシグナル → Buy + Buy Limit + Buy Stop
SELLシグナル → Sell + Sell Limit + Sell Stop
この構成により、プルバックとブレイクアウトの両方に対応可能です。
3. 柔軟なポジション管理：ヘッジ＋グリッドシステム
トレンドが確認されると、主要なポジション（BUY/SELL）が開かれます。次に：
グリッド距離に基づいてリミット注文を発注
トレンドと逆方向にストップ注文を発注
この構造により、ボラティリティの高い市場でも柔軟に対応できます。
4. スマート注文クリーンアップ
主要ポジションが決済されると、関連する全ての保留中の注文が自動で削除されます：
不要なマージン使用の回避
チャートの視認性向上
リスク管理の強化
5. ATRベースの動的トレーリングストップ
市場のボラティリティに応じて適応するトレーリングストップにより、利益を保護します：
安定した市場：1.2x ATR
変動性がある市場：1.5x ATR
非常にボラティリティが高い市場：2.0–2.5x ATR
トレーリング距離は、銘柄の特性に基づいて自動調整されます。
6. ブレイクイーブン保護（損失ゼロ化）
一定の利益レベルに達した場合、SL（ストップロス）はエントリープライスに引き上げられます：
損失の可能性を排除
急な反転からの保護
資金の保全
7. TP/SLの柔軟な管理
ユーザーはTake-ProfitおよびStop-Lossを以下の方法で設定できます：
固定ピップス値として
ATRの乗数を用いた動的設定として
あらゆる市場環境に適応可能です。
8. 高度なグリッド＆ロット制御
戦略ごとに以下の項目を定義可能です：
最大ロット数
グリッドステップ（間隔）
これにより、ポジションの過剰拡大を防ぎ、取引の規律が保たれます。
9. リアルタイム情報パネル
チャート上に表示されるビジュアルパネルには、以下の情報が表示されます：
銘柄名
現在のトレンド方向
リアルタイムの損益状況
パネルのデザインと位置は自由にカスタマイズ可能です。
🧩 戦略タグ：
リミット注文 → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
ストップ注文 → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
ヘッジ戦略 → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
リミット＋ストップ戦略 → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop
ℹ️ 情報：
「このロボットはデフォルト設定で動作します。リスク管理と取引戦略に応じて設定を調整してください。
デモ口座でのテストを通じてパフォーマンスを確認することをおすすめします。」
