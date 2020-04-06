🧠 Bollinger Hedge EA：ダイナミックかつ戦略的な取引ロボット candleforms.co

1. パターンベースの戦略：ボリンジャーバンド + トレンド整合性

Bollinger Hedge EAは、ボリンジャーバンドとトレンド方向の分析を組み合わせて、強力なテクニカル買い/売りシグナルを生成します。

ボリンジャーバンド ：価格が上限・下限バンドに接近した際の動きから、買われすぎ／売られすぎゾーンを検出します。

トレンドフィルター：RSI、移動平均（MA）、ATRを使って市場の方向を判断します。

技術的に確認されたトレンドと一致したシグナルのみでエントリーを行います。

2. 6つの戦略を備えたモジュール構造

本ロボットは、異なる市場状況に対応するために以下の6つの戦略を備えています：

✅ ノーマル

✅ マーチンゲール

✅ リミット注文

✅ ストップ注文

✅ ヘッジ戦略

✅ リミット＋ストップ戦略（新機能！）

リミット＋ストップ戦略では：

BUYシグナル → Buy + Buy Limit + Buy Stop

SELLシグナル → Sell + Sell Limit + Sell Stop

この構成により、プルバックとブレイクアウトの両方に対応可能です。

3. 柔軟なポジション管理：ヘッジ＋グリッドシステム

トレンドが確認されると、主要なポジション（BUY/SELL）が開かれます。次に：

グリッド距離に基づいてリミット注文を発注

トレンドと逆方向にストップ注文を発注

この構造により、ボラティリティの高い市場でも柔軟に対応できます。

4. スマート注文クリーンアップ

主要ポジションが決済されると、関連する全ての保留中の注文が自動で削除されます：

不要なマージン使用の回避

チャートの視認性向上

リスク管理の強化

5. ATRベースの動的トレーリングストップ

市場のボラティリティに応じて適応するトレーリングストップにより、利益を保護します：

安定した市場 ：1.2x ATR

変動性がある市場 ：1.5x ATR

非常にボラティリティが高い市場：2.0–2.5x ATR

トレーリング距離は、銘柄の特性に基づいて自動調整されます。

6. ブレイクイーブン保護（損失ゼロ化）

一定の利益レベルに達した場合、SL（ストップロス）はエントリープライスに引き上げられます：

損失の可能性を排除

急な反転からの保護

資金の保全

7. TP/SLの柔軟な管理

ユーザーはTake-ProfitおよびStop-Lossを以下の方法で設定できます：

固定ピップス値として

ATRの乗数を用いた動的設定として

あらゆる市場環境に適応可能です。

8. 高度なグリッド＆ロット制御

戦略ごとに以下の項目を定義可能です：

最大ロット数

グリッドステップ（間隔）

これにより、ポジションの過剰拡大を防ぎ、取引の規律が保たれます。

9. リアルタイム情報パネル

チャート上に表示されるビジュアルパネルには、以下の情報が表示されます：

銘柄名

現在のトレンド方向

リアルタイムの損益状況

パネルのデザインと位置は自由にカスタマイズ可能です。

🧩 戦略タグ：

リミット注文 → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

ストップ注文 → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

ヘッジ戦略 → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

リミット＋ストップ戦略 → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop

ℹ️ 情報：

「このロボットはデフォルト設定で動作します。リスク管理と取引戦略に応じて設定を調整してください。

デモ口座でのテストを通じてパフォーマンスを確認することをおすすめします。」

幸運をお祈りします、良い取引を！🍀