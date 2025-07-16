Viop Hedge EA

Viop Hedge EA – Gelişmiş VİOP Strateji Robotu

Viop Hedge EA, Borsa İstanbul’daki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için optimize edilmiş bir algoritmik ticaret robotudur. Esnek yapısı sayesinde 4 farklı stratejiyi destekler: Hedge, Limit, Martingale ve Normal. Ayrıca Forex piyasasında da sorunsuz şekilde kullanılabilir.

🔀 1. Dört Farklı Strateji, Tek Robot

Kullanıcı tercihlerine göre aşağıdaki stratejilerden biri etkinleştirilir:

  • Hedge Stratejisi: Ana pozisyona karşılık ters yönlü güvenlik emri (limit).

  • Limit Stratejisi: Fiyat geri çekilmelerinde destekleyici limit emirleri.

  • Martingale Stratejisi: Kayıptan sonra artan lot ile pozisyon açımı.

  • Normal Trade: Sadece ana sinyal yönünde tek işlem.

📈 2. Price Action Tabanlı Girişler (Mum Formasyonları)

Sistem, 6 farklı özel mum formasyonunu analiz eder. Yalnızca güçlü sinyallerde pozisyon açar.
Formasyonların yönü kullanıcı tarafından true/false ayarıyla tersine çevrilebilir.

♻️ 3. VİOP Uyumlu Hedge Uygulaması (Limit Emir)

VİOP'ta stop emirler desteklenmediği için, hedge işlemi limit emirlerle gerçekleştirilir:

  • Buy açıldığında → Sell Limit

  • Sell açıldığında → Buy Limit

📐 4. Grid Destekli Limit Stratejisi

Ana pozisyonun yönünde, belirli mesafe (grid step) aralıklarla yeni limit emirleri açılır.
Lot büyüme oranı ve grid mesafesi kullanıcıya özeldir.

📊 5. ATR Tabanlı Volatilite Filtresi

ATR (Average True Range) göstergesi ile piyasa oynaklığı ölçülür:

  • Uygun volatilite varsa işlem açılır

  • Aşırı sakin ya da sert piyasa koşullarında sinyaller filtrelenir

🛡️ 6. Dinamik SL / TP / Breakeven ve Trailing Stop

  • SL ve TP, ATR’ye göre dinamik şekilde hesaplanır

  • Fiyat ilerledikçe Trailing Stop SL'yi otomatik günceller

  • Belirli kâr sonrası Breakeven sistemi devreye girer

🧹 7. Otomatik Bekleyen Emir Temizliği

Pozisyon kapandığında, ona ait tüm bekleyen emirler sistem tarafından otomatik olarak silinir.
Bu sayede temiz ve kontrollü bir işlem ortamı sunar.

🖥️ 8. Görsel Panel ile Canlı İzleme

Grafik üzerinde renkli etiketlerle şu bilgiler sunulur:

  • Sembol (örn: XU030, USDTRY)

  • Aktif formasyon (örn: Engulfing, Trap)

  • Pozisyon durumu (Yeşil: Kâr, Kırmızı: Zarar, Turuncu: Sıfır)

⚙️ 9. Esnek Emir Yapısı

İki farklı emir tipi arasında geçiş yapılabilir:

  • Limit Mode: Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

  • Hedge Mode: Buy + Sell Limit / Sell + Buy Limit

ℹ️ Bilgilendirme

Bu robot, varsayılan ayarlar ile gelmektedir. Lütfen kendi risk toleransınızı ve finansal koşullarınızı dikkate alarak, önce bir demo hesapta test yapınız.

Ayarlarınızı buna göre özelleştirdikten sonra, gerçek hesapta kullanmanız önerilir. Bu sayede olası riskleri minimize etmiş olursunuz.



