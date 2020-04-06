🧠 Bollinger Hedge EA: Динамичный и Стратегический Торговый Робот candleforms.co

1. Стратегия на основе моделей: Полосы Боллинджера + Направление тренда

Bollinger Hedge EA сочетает полосы Боллинджера с анализом направления тренда, чтобы генерировать сильные технические сигналы на покупку/продажу.

Полосы Боллинджера: Определяют зоны перекупленности/перепроданности на основе поведения цены у верхней и нижней границ.

Фильтр тренда: Определяет направление рынка с помощью RSI, скользящих средних (MA) и ATR.

Это обеспечивает открытие сделок только тогда, когда сигналы соответствуют технически подтвержденному тренду.

2. 6 торговых стратегий на выбор

Советник поддерживает шесть мощных торговых стратегий, которые можно выбрать:

✅ Обычная (Normal)

✅ Мартингейл (Martingale)

✅ Лимитная (Limit)

✅ Стоповая (Stop)

✅ Хеджирующая (Hedge)

✅ Лимит + Стоп (новинка!)

В стратегии Limit + Stop:

При сигнале BUY → Buy + Buy Limit + Buy Stop

При сигнале SELL → Sell + Sell Limit + Sell Stop

Это позволяет системе адаптироваться как к откатам, так и к продолжениям тренда.

3. Адаптивное управление позициями через хедж и сетку

После подтверждения тренда EA открывает основную сделку (BUY или SELL). Затем:

Лимитные ордера размещаются по сетке

Стоп-ордера — в противоположную сторону

Благодаря этому робот гибко реагирует на поведение цены.

4. Умная очистка отложенных ордеров

Когда основная сделка закрывается, все связанные отложенные ордера автоматически удаляются.

Это обеспечивает:

Чистую торговую среду

Оптимальное использование маржи

Надежное управление рисками

5. Динамический трейлинг-стоп на основе ATR

Советник включает систему трейлинг-стопа на основе индикатора ATR.

Расстояние стопа автоматически регулируется в зависимости от волатильности:

Спокойный рынок → 1.2x ATR

Волатильный рынок → 1.5x ATR

Очень активный рынок → 2.0–2.5x ATR

Это позволяет защитить прибыль и не мешать позиции "дышать".

6. Break Even: Зафиксировать прибыль, устранить риск

Когда сделка достигает определённого уровня прибыли, SL автоматически переносится на цену входа.

✅ Сделка становится безубыточной

✅ Защищает от резких разворотов

✅ Идеально подходит для трендовых рынков

7. Гибкое управление TP/SL

Пользователь может установить Take Profit и Stop Loss:

В фиксированных пунктах

Или в виде множителя ATR

Это позволяет адаптировать стратегию под любые рыночные условия.

8. Расширенный контроль сетки и лотов

Можно задать:

Максимальный размер лота по стратегии

Шаг сетки для отложенных ордеров

Это защищает от перерасхода средств и чрезмерного риска, особенно на рынках с высоким кредитным плечом.

9. Информационная панель в реальном времени

На графике отображаются:

Название торгового инструмента

Обнаруженное направление тренда

Текущая плавающая прибыль

Панель можно настраивать по цвету, положению и при необходимости включать/отключать.

🧩 Механика стратегий

Limit Orders → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

Stop Orders → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

Hedge Strategy → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

Limit + Stop Strategy → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop

ℹ️ ИНФОРМАЦИЯ:

"Этот советник работает с настройками по умолчанию. Пожалуйста, настройте управление рисками и торговую стратегию под себя.

Рекомендуется протестировать в демо-счете перед использованием на реальном."

Если вам понравилось, буду рад вашей 5-звездочной оценке 🌟

Удачной торговли!