🧠 Bollinger Hedge EA : Un robot de mouvement dynamique et stratégique

1. Stratégie basée sur un modèle : Bandes de Bollinger + Alignement avec la tendance

Bollinger Hedge EA combine les Bandes de Bollinger avec l’analyse de la direction de la tendance pour générer des signaux techniques d’achat/vente puissants.

Bandes de Bollinger : détectent les zones de surachat/survente en fonction du comportement du prix proche des bandes supérieure et inférieure.

Filtre de tendance : détermine la direction du marché à l’aide du RSI, des moyennes mobiles (MA) et du support ATR.

Cela garantit que les transactions ne sont exécutées que lorsque les signaux s’alignent sur une tendance confirmée techniquement.

2. Structure modulaire avec 6 stratégies

Le robot propose 6 stratégies intelligentes pour s’adapter à différentes conditions de marché :

✅ Normale

✅ Martingale

✅ Limite

✅ Stop

✅ Hedge

✅ Limite + Stop (nouveau !)

Dans la stratégie Limite + Stop :

Pour un signal d’achat (BUY) → Buy + Buy Limit + Buy Stop

Pour un signal de vente (SELL) → Sell + Sell Limit + Sell Stop

Cette configuration prépare le système aux scénarios de repli comme de rupture.

3. Gestion flexible des positions : système Hedge & Grille

Une fois la tendance confirmée, la position principale (BUY/SELL) est ouverte. Ensuite :

Des ordres limite sont placés selon la distance de grille

Des ordres stop sont placés dans la direction opposée

Cette structure assure une flexibilité optimale sur les marchés volatils.

4. Nettoyage intelligent des ordres

Lorsque la position principale est clôturée, tous les ordres en attente associés sont supprimés automatiquement :

Réduit l’utilisation inutile de la marge

Garde l’interface graphique propre

Améliore la gestion du risque

5. Stop suiveur dynamique basé sur l’ATR

Protégez vos profits avec un trailing stop qui s’adapte à la volatilité du marché :

Marché calme : 1,2x ATR

Marché volatil : 1,5x ATR

Marché très actif : 2,0–2,5x ATR

La distance du trailing s’ajuste automatiquement selon le comportement de l’instrument.

6. Protection Break Even (seuil de rentabilité)

Quand une opération atteint un certain niveau de profit, le SL est déplacé à zéro :

Élimine tout risque de perte

Protège contre les retournements soudains

Sécurise le capital

7. Gestion souple des TP/SL

L’utilisateur peut définir le Take-Profit et Stop-Loss :

Soit en valeurs fixes (en pips)

Soit dynamiquement avec des multiplicateurs ATR

Cela apporte une grande adaptabilité aux conditions de marché.

8. Contrôle avancé de la grille et des lots

Définissez par stratégie :

Taille de lot maximale

Distance de grille

Cela empêche une croissance incontrôlée des lots et garantit une logique de trading disciplinée.

9. Panneau d'information en direct

Un panneau visuel sur le graphique affiche :

Nom du symbole

Direction actuelle de la tendance

Profit ou perte en temps réel

L’apparence et la position du panneau sont entièrement personnalisables.

🧩 Étiquettes de stratégie :

Ordres Limite → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

Ordres Stop → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

Stratégie Hedge → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

Stratégie Limite + Stop → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop

ℹ️ INFORMATION :

« Ce robot fonctionne avec des paramètres par défaut. Veuillez ajuster votre gestion du risque et votre stratégie de trading.

Vous pouvez observer ses performances en le testant sur un compte démo. »

⭐ Si vous le trouvez utile, une évaluation 5 étoiles serait grandement appréciée !

Bonne chance et bon trading ! 🍀



