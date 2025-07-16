Bollinger Hedge
- Ahmet Gokcen Sirma
- Version: 1.20
- Activations: 10
🧠 Bollinger Hedge EA : Un robot de mouvement dynamique et stratégique
1. Stratégie basée sur un modèle : Bandes de Bollinger + Alignement avec la tendance
Bollinger Hedge EA combine les Bandes de Bollinger avec l’analyse de la direction de la tendance pour générer des signaux techniques d’achat/vente puissants.
-
Bandes de Bollinger : détectent les zones de surachat/survente en fonction du comportement du prix proche des bandes supérieure et inférieure.
-
Filtre de tendance : détermine la direction du marché à l’aide du RSI, des moyennes mobiles (MA) et du support ATR.
Cela garantit que les transactions ne sont exécutées que lorsque les signaux s’alignent sur une tendance confirmée techniquement.
2. Structure modulaire avec 6 stratégies
Le robot propose 6 stratégies intelligentes pour s’adapter à différentes conditions de marché :
✅ Normale
✅ Martingale
✅ Limite
✅ Stop
✅ Hedge
✅ Limite + Stop (nouveau !)
Dans la stratégie Limite + Stop :
-
Pour un signal d’achat (BUY) → Buy + Buy Limit + Buy Stop
-
Pour un signal de vente (SELL) → Sell + Sell Limit + Sell Stop
Cette configuration prépare le système aux scénarios de repli comme de rupture.
3. Gestion flexible des positions : système Hedge & Grille
Une fois la tendance confirmée, la position principale (BUY/SELL) est ouverte. Ensuite :
-
Des ordres limite sont placés selon la distance de grille
-
Des ordres stop sont placés dans la direction opposée
Cette structure assure une flexibilité optimale sur les marchés volatils.
4. Nettoyage intelligent des ordres
Lorsque la position principale est clôturée, tous les ordres en attente associés sont supprimés automatiquement :
-
Réduit l’utilisation inutile de la marge
-
Garde l’interface graphique propre
-
Améliore la gestion du risque
5. Stop suiveur dynamique basé sur l’ATR
Protégez vos profits avec un trailing stop qui s’adapte à la volatilité du marché :
-
Marché calme : 1,2x ATR
-
Marché volatil : 1,5x ATR
-
Marché très actif : 2,0–2,5x ATR
La distance du trailing s’ajuste automatiquement selon le comportement de l’instrument.
6. Protection Break Even (seuil de rentabilité)
Quand une opération atteint un certain niveau de profit, le SL est déplacé à zéro :
-
Élimine tout risque de perte
-
Protège contre les retournements soudains
-
Sécurise le capital
7. Gestion souple des TP/SL
L’utilisateur peut définir le Take-Profit et Stop-Loss :
-
Soit en valeurs fixes (en pips)
-
Soit dynamiquement avec des multiplicateurs ATR
Cela apporte une grande adaptabilité aux conditions de marché.
8. Contrôle avancé de la grille et des lots
Définissez par stratégie :
-
Taille de lot maximale
-
Distance de grille
Cela empêche une croissance incontrôlée des lots et garantit une logique de trading disciplinée.
9. Panneau d'information en direct
Un panneau visuel sur le graphique affiche :
-
Nom du symbole
-
Direction actuelle de la tendance
-
Profit ou perte en temps réel
L’apparence et la position du panneau sont entièrement personnalisables.
🧩 Étiquettes de stratégie :
-
Ordres Limite → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
-
Ordres Stop → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
-
Stratégie Hedge → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
-
Stratégie Limite + Stop → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop
ℹ️ INFORMATION :
« Ce robot fonctionne avec des paramètres par défaut. Veuillez ajuster votre gestion du risque et votre stratégie de trading.
Vous pouvez observer ses performances en le testant sur un compte démo. »
Bonne chance et bon trading ! 🍀