Viop Bollinger Hedge

Viop Bollinger Hedge EA – Bollinger Band Temelli VİOP Strateji Robotu

Viop Bollinger Hedge EA, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için optimize edilmiş, teknik göstergelere dayalı ve çok stratejili bir algoritmik ticaret robotudur. Esnek altyapısı sayesinde Hedge, Limit, Martingale ve Normal olmak üzere dört farklı stratejiyi destekler. Ayrıca Forex piyasasında da etkin şekilde kullanılabilir.

🔀 1. Dört Farklı Strateji, Tek Sistem

Kullanıcı tercihiyle aşağıdaki stratejilerden biri aktif hale getirilir:

  • Hedge Stratejisi: Ana pozisyona karşılık ters yönlü güvenlik emri (limit).

  • Limit Stratejisi: Fiyat geri çekilmesinde aynı yönde destekleyici limit emirleri.

  • Martingale Stratejisi: Kayıp sonrası artan lot büyüklüğüyle pozisyon tekrarı.

  • Normal Trade: Yalnızca Bollinger sinyali doğrultusunda tek işlem açımı.

📈 2. Bollinger Band Sinyalleriyle Teknik Girişler

Sistem, Bollinger Bandı'na yaklaşan fiyat hareketlerini analiz eder:

  • Fiyat alt banda yaklaşıp yukarı yönlü sinyal veriyorsa → Alım (BUY)

  • Fiyat üst banda yaklaşıp aşağı yönlü sinyal veriyorsa → Satış (SELL)

Bu sinyaller, RSI ve Moving Average gibi ek göstergelerle desteklenerek doğrulanır. Aynı zamanda ATR ile volatilite seviyesi kontrol edilerek sinyalin gücü ölçülür.

♻️ 3. VİOP Uyumlu Hedge Uygulaması (Limit Emirler)

VİOP piyasasında stop emir desteği olmadığından, hedge işlemleri limit emirler ile gerçekleştirilir:

  • BUY işlemi açıldığında → SELL LIMIT

  • SELL işlemi açıldığında → BUY LIMIT

Bu yapı risk dağılımını sağlar ve pozisyonu dengelemeye yardımcı olur.

📐 4. Grid Destekli Limit Stratejisi

Limit stratejisinde, ana pozisyonun yönünde belirli bir grid aralığı ile ek limit emirleri açılır. Lot büyüklüğü her adımda kullanıcıya özel bir katsayı ile artırılabilir. Bu sistem, grid ticaret yapısını verimli şekilde uygular.

📊 5. ATR Tabanlı Volatilite Filtresi

ATR (Average True Range) göstergesi ile piyasanın oynaklığı ölçülür:

  • Uygun volatilite seviyesinde işlem açılır

  • Aşırı sakin ya da aşırı oynak piyasa koşullarında sinyaller filtrelenerek işlemler engellenir

🛡️ 6. Dinamik SL / TP / Breakeven ve Trailing Stop

  • TP ve SL seviyeleri ATR değerlerine göre dinamik şekilde hesaplanır

  • Trailing Stop özelliği ile fiyat ilerledikçe stop seviyesi otomatik güncellenir

  • Belirli bir kâr seviyesinden sonra Breakeven devreye girerek SL noktası, giriş fiyatına taşınır

🧹 7. Otomatik Bekleyen Emir Temizliği

Ana pozisyon kapandığında, sistem o pozisyona ait tüm bekleyen emirleri otomatik olarak siler. Bu, hem gereksiz riskleri önler hem de işlem alanını sadeleştirir.

🖥️ 8. Görsel Panel ile Anlık Takip

Grafik üzerinde yer alan renkli bilgi paneli sayesinde kullanıcı tüm işlemleri kolayca takip edebilir. Panelde şunlar görüntülenir:

  • İşlem gören sembol

  • Tespit edilen trend yönü

  • Anlık kâr/zarar durumu (Kırmızı: zarar, Yeşil: kâr, Turuncu: nötr)

⚙️ 9. Esnek Emir Yapısı ile Özelleştirilebilir Sistem

Kullanıcı, kendi işlem tarzına göre iki emir yapısı arasında seçim yapabilir:

  • Limit Mode: BUY + BUY LIMIT / SELL + SELL LIMIT

  • Hedge Mode: BUY + SELL LIMIT / SELL + BUY LIMIT

ℹ️ Bilgilendirme

Bu robot varsayılan ayarlarla birlikte gelir. Lütfen kendi risk yönetimi kriterlerinizi dikkate alarak ayarlarınızı özelleştiriniz. Öncelikle demo hesapta test etmeniz şiddetle tavsiye edilir. Ardından gerçek hesapta güvenle kullanılabilir.
İşlemlerinizde başarılar dilerim.


