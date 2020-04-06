Bollinger Hedge

🧠 Bollinger Hedge EA：动态且具有战略性的交易机器人  candleforms.co

1. 基于形态的策略：布林带 + 趋势确认

Bollinger Hedge EA 将布林带与趋势方向分析相结合，生成强有力的技术性买卖信号。

  • 布林带：通过价格接近上下轨的行为识别超买/超卖区域。

  • 趋势过滤器：通过 RSI、移动平均线 (MA) 和 ATR 判断市场方向。

只有当信号与经过技术验证的趋势一致时，机器人才会开仓。

2. 6种模块化策略结构

该机器人提供6种智能交易策略，可灵活应对不同市场环境：

✅ 普通策略
✅ 马丁格尔
✅ 限价单
✅ 止损单
✅ 对冲
✅ 限价 + 止损（全新！）

在限价 + 止损策略中：

  • 产生 BUY 信号时 → Buy + Buy Limit + Buy Stop

  • 产生 SELL 信号时 → Sell + Sell Limit + Sell Stop

这种结构可以同时应对回调与突破场景。

3. 灵活的头寸管理：对冲 + 网格系统

一旦确认趋势，机器人将开启主要头寸（BUY/SELL），随后：

  • 按网格距离挂出限价单

  • 向趋势反方向挂出止损单

此结构可在高波动市场中保持灵活应对。

4. 智能挂单清理

当主仓位关闭后，所有相关挂单将自动删除：

  • 减少不必要的保证金占用

  • 保持图表整洁

  • 提高风险控制和交易效率

5. 基于 ATR 的动态追踪止盈

通过基于 ATR 的追踪止盈功能保护利润，并允许价格自然波动：

  • 平稳市场：1.2 倍 ATR

  • 波动市场：1.5 倍 ATR

  • 高波动市场：2.0–2.5 倍 ATR

追踪距离将根据品种波动自动调整。

6. 自动保本机制（Break Even）

当仓位达到设定利润时，止损自动移动至开仓价：

  • 实现零风险

  • 避免突发行情反转带来的损失

  • 有效保护账户资金

7. 灵活的止盈/止损管理

用户可根据需求设定止盈（TP）和止损（SL）：

  • 使用固定点差设置

  • 或使用 ATR 动态倍数计算

可根据市场条件进行自定义调整。

8. 高级网格与仓位控制

为每种策略单独设置：

  • 最大下单手数

  • 网格间隔（点数）

防止仓位过度扩大，保障交易逻辑稳定。

9. 实时信息面板

图表上提供视觉信息面板，展示以下内容：

  • 当前交易品种

  • 当前趋势方向

  • 实时盈亏状态

支持颜色和位置自定义。

🧩 策略标签：

限价订单 → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
止损订单 → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
对冲策略 → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
限价 + 止损 → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop

ℹ️ 说明：
“该机器人使用默认设置运行。请根据您的交易策略和风险管理进行相应调整。
建议在模拟账户中进行测试以评估其性能。”

⭐ 如果您觉得该机器人有帮助，欢迎给予五星好评！
祝您交易顺利，盈利满满！🍀

推荐产品
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
专家
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
专家
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
GoldenEagle
Chantal Thys
专家
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
专家
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
专家
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
专家
Fractal Trend Master 是市场上最强大且最复杂的智能交易系统之一，旨在保护交易者的资金，同时最大化盈利机会。基于 比尔·威廉姆斯 的著名方法论，该EA使用三种重要的技术分析工具： 鳄鱼指标 、 分形 和 Gator振荡器 ，为识别和跟随市场趋势创建了一个强大而精准的框架。 该EA专注于 高级风险管理 和 资金保护 ，提供对交易和亏损的有效控制。通过选择 固定或动态手数 ，设定每日 盈亏限额 (P/L) 并执行 经过验证的策略 ，Fractal Trend Master适合保守和激进的交易者。 主要特点： 高级风险管理 ：在固定或动态手数之间进行选择，并设定每日盈亏限额以保护您的资金。 基于比尔·威廉姆斯的策略 ：该EA采用基于鳄鱼指标和分形的三种策略，并通过Gator振荡器确认趋势。 全自动化 ：EA自动管理开仓和平仓，用户可以调整止损、止盈和移动止损等参数。 多时间框架 ：适用于任何时间框架，在较大的时间框架（H4及以上）中表现最佳，同时在较小的时间框架中提供较高的交易频率。 优化范围  PARAMETER START STEP END JAW PERIOD  1
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
专家
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
专家
这个机器人是一个自动化的交易工具，利用这两个流行的指标在外汇市场中识别交易机会。RSI指标（相对强度指数）是一种技术指标，用于衡量一个资产相对于市场上其他资产的相对强度。Bollinger Bands是一种测量市场波动性的指标，有助于确定一个特定资产的价格限制。 RSI和Bollinger Bands指标的交易机器人结合使用这两个指标来识别有利可图的交易机会。当RSI指示资产处于超买或超卖状态，并且Bollinger Bands指示价格接近价格限制时，机器人会自动进入或退出交易。 最棒的是，这个机器人可以同时在多个货币对中运行，这意味着它可以同时寻找多种货币的交易机会。这对于希望多样化自己的投资组合并最大化利润的交易者尤其有用。 RSI和Bollinger Bands指标的交易机器人易于设置和使用。它可以根据用户的偏好进行定制。此外，该机器人是完全自动化的，这意味着它可以在不需要持续监督的情况下全天候运行。 无论您是经验丰富的交易者还是希望在外汇市场中涉足的新手投资者，RSI和Bollinger Bands指标的交易机器人都可以帮助您最大化利润并将风险降至最低。凭借其能够同时在多个货
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
专家
Stacking King EA – 精准操控，操作简便 描述： Stacking King EA 是一款功能强大的交易工具，可让您一键开启多笔交易，或每分钟自动叠加一定时长的交易——直接在您的 MT5 终端上即可使用。 无论您是剥头皮交易者、趋势交易者还是突破性交易者，这款 EA 都能让您轻松掌控。它专为真实市场中的真实交易者打造。它不仅仅是一个回测玩具——而是实战装备。专为希望完全掌控交易叠加的严肃交易者而设计——无需压力或延迟。 ️ 请注意：此 EA 仅基于终端——它无法在策略测试模式下运行。它专为实时交易而设计，不适用于模拟测试。 为什么这很重要 许多 EA 可以在回测模式下进行测试——但回测通常无法反映真实的市场动态。Stacking King EA 则有所不同。它专为真实交易打造，让您在账户中看到实际结果，而非模拟交易。 如果您疑惑“为什么它在测试程序中不起作用？”——它并非如此。 这款 EA 适用于准备在真实或模拟终端上交易的交易者。 主要特点 1. 两种模式： a) 手动模式：点击即可立即部署多笔交易。 b) 定时模式：每分钟自动触发交易，最长 10 分
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
专家
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 本智能交易系统专为您的使用而设计、开发和优化。 这是一款功能强大的智能交易系统 (EA)，可在 H1 时间框架和 MT5 平台上，在美元兑加元 (GOLD or BITCOIN) 符号的所有趋势阶段，自始至终利用最佳和最大的机会。 在过去 3 年的回溯测试中，其准确性、性能和一致性令人印象深刻。 该 EA 就像一个猎人、一个狙击手，分析价格走势、力度和趋势，耐心等待最佳时机，极其精准地完成任务。 该 EA 以 ICT OPTIMAL TRADING ENTRY 策略为基础，还使用了许多本地专有指标。 主要特点 该 EA 会持续分析价格走势，一旦发现最佳机会，就会发送一个有限订单，从而建立头寸。 每个仓位在开仓时就已设定好固定的止盈（TP）和止损（SL）点位。 手数也是根据输入自动计算和确定的。 始终安全： 该 EA 非常安全，不使用网格、马丁格尔或对冲策略。每笔交易只有一次进场机会，并有严格的止损保护。 该 EA 对影响较大的新闻（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA 或 RB
MultiNinja
carl_carl101
专家
Let me introduce my new grid expert advisor MultiNinja ,  a fully automatic Expert Advisor for   Scalping mainly on the EURUSD. The expert advisor is based on several strategies that scalp the market carefully. The grids can be modified for your specific risk and pairs that you want to trade with! (please make sure to backtest before testing on other pairs than EURUSD ) My robot is made for every type of market, any account size and  highly customizable to suit your trading needs! The get the b
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
专家
Moving Average Strategy EA MT5 是一款为MetaTrader 5设计的精密自动交易工具，利用移动平均线交叉捕捉趋势反转和潜在进场点。此专家顾问为交易者提供了一个多功能的解决方案，具备可定制的设置，确保精确的交易执行和稳健的风险管理。经过广泛回测，它提供高效的进场方法、灵活的出场规则，并以最小的系统资源消耗实现无缝交易。 该系统包括用于控制交易时段的日期/时间过滤器，并支持历史数据测试以验证性能。实时仪表板显示开放交易、账户净值和系统指标，而直观的输入菜单使配置变得简单。所有设置均提供详细文档。 有关详细文档： 常规设置/输入指南 | 指标设置/输入指南 | 回测和设置文件 您可以在这里下载MT4版本： Moving Average Strategy EA MT4 主要功能： 移动平均线交叉交易系统，参数（MA周期、类型）完全可定制 支持多个时间框架，交易灵活 多种风险管理选项：止损、止盈、跟踪止损 高级仓位规模管理和回撤保护 时间/日期过滤器，控制交易时段 实时监控仪表板 弹出窗口、电子邮件和推送通知 与MQL5 VPS兼容，支持24/7运行 注意 ：Mo
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
专家
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
专家
适用于 MetaTrader 5 的 Forex Bacteria 智能交易系统 Forex Bacteria 是一款为 MetaTrader 5 设计的自动化智能交易系统（EA）。 正如有益的细菌在自然界中与我们共生，我们努力与市场和谐共生。 这是一个即插即用的 EA，您只需设置您的风险管理偏好并选择您想交易的星期几。 主要专注并优化了过去 12 年的三大主要货币对：AUD/USD、USD/CHF 和 EUR/USD。 该 EA 根据市场条件采用多种策略来调整其交易方法。 未来的更新将扩大其兼容性，包括更多主要货币对，如 USD/JPY 等。 请确保在您的设置中设置正确的时区（UTC），即 EA/MT5 终端所在的位置。 使用提供正向日利息（正交换）的经纪商。 请确保在您的设置中设置正确的时区（UTC）。 请记住，没有 100% 精确的策略。 使用提供正向日利息的经纪商。 永远不要冒您无法承受的风险。
BB King
Khima Gorania
专家
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
Stallion EA MT5
Masoud Karamidarmarani
专家
Starting sale price is 159$ The next price will be 299$. So grab yours now! Stallion expert advisor is the product of years of research, development, and testing. This EA uses two price action strategies for entering a position and recovering the lost trades. Every position has its specific stop-loss and take-profit but by increasing lot-size EA will recover losses. with all that said the drawdown is often fairly low. minimum balance 500$, recommended balance 1000$. minimum leverage: 1:500, rec
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
专家
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
Dynamic Trend MACD Expert
Joao M Baltazar Vrea Da Silva
专家
Dynamic Trend MACD Expert is an advanced algorithmic trading solution designed to operate efficiently on MetaTrader 5 (MT5). Using a smart combination of indicators, the algorithm aims to identify profitable trading opportunities based on the MACD indicator and trend analysis. The algorithm incorporates the powerful MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator to assess the strength and direction of a trend. This allows for accurate analysis of momentum changes in the market. Dynamic T
Nova WDX Trader
Anita Monus
专家
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Hamster PRO MT5
Himma Youssef
专家
Hamster Pro   Hamster Pro (Very Fast, Easy Setup, More Power!)   The  Hamster Pro  is a Trading Robot with no use of Classic martingale. Schedule scalping Options. it uses some Indicators as a filter to maximize Correct entries. Recommendations :  Lot = 0.01.  Balance  = 100 USD. Pair = EURUSD. TimeFrame = 5Min. Broker = Trusted Brokers Inputs descriptions :  Initial Lot  - Initial lot size. Virtual Take Profit  - virtual take profit. Virtual Stop Loss  - virtual stop loss. Max Orders  - the
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
专家
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
专家
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
专家
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Gold Trend Accelerator Combo
Phinnustda Warrarungruengskul
专家
Smart Multi-System EA for XAUUSD (Gold) Gold Trend Accelerator Combo is a professional multi-strategy Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) . It combines trend-following and counter-trend logic in one integrated system to adapt to different market conditions — whether gold is trending strongly or moving in volatile ranges. This EA is built for traders who want controlled risk , clear structure , and no grid or martingale . Live signal MT5 :   Click Here Instant Setup:  Get the
TugOfWar MT5
Erwin Rustandi
2.5 (2)
专家
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
专家
AOT MT5 - 下一代AI多货币系统 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要提示!购买后,请向我发送私信以获取安装手册和设置说明: 资源 描述 了解AOT的交易频率 为什么机器人不是每天都交易 如何设置AOT机器人 分步安装指南 Set files AOT MT5是一款先进的Expert Advisor,采用 AI情绪分析 和 自适应优化算法 。经过多年的完善开发,这个全自动系统使用风险管理,从单个AUDCAD M15图表交易16个货币对。 AI驱动技术 与使用静态指标的传统EA不同,AOT通过Claude API集成采用实时AI情绪过滤。这种下一代方法分析多维市场模式,提供卓越的入场时机和自适应回撤控制。该系统24/5运行,不使用危险的方法,如过度网格或马丁格尔策略。 专有的智能损失减少(SLR)系统持续监控持仓,在市场反转期间自动调整止损。版本2.2引入了增强的入场信号暂停控制和改进的恢复距离管理,优化了不同市场条
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 5 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/US
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
专家
特 惠价格  $109  (原价: $365) 。 设置和使用指南 :  ABS Channel 。 实时监控:   ABS Signal 。  实盘信号设置文件 基础设置文件 什么是ABS EA? ABS EA是一款专业交易机器人,专为H1时间框架上的 XAUUSD(黄金) 开发。 它基于 马丁格尔系统 ,具有 内置风险控制 . ABS EA专为新手和经验丰富的交易者设计,易于设置,完全自动化,并可根据不同的交易风格进行定制。 主要特点 马丁格尔策略,具有用户自定义的安全设置 灵活的手数管理:固定手数或自动手数 最大回撤限制,在您选择的阈值处暂停交易 简单设置:附加到图表,配置设置并开始交易 技术规格 交易品种: XAUUSD 时间框架: H1 最低存款: $300 推荐存款: $1,000 账户类型: ECN / Raw Spread 杠杆: 1:50或更高(推荐1:100+) VPS: 建议用于持续运行 免责声明 交易涉及重大风险,损失可能超过您的初始投资。 马丁格尔策略具有高风险,过去的表现不能保证未来的结果。使用需自行承担风险。 如需支持或有疑问,请通过评论区或
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
专家
X Fusion AI — 神经自适应混合交易系统 限时折扣。还剩7份（共20份）即将售罄。 目前限时价格为 149美元，即将恢复至 999 美元。 运行演示 实盘表现 购买后，请记得私信我们以获取推荐参数、使用说明、注意事项和使用技巧等信息。 非常感谢你的支持。 1. 产品概述 X Fusion AI 是一款结合经典交易逻辑与类神经自适应机制的自动化交易系统。 系统并不尝试预测市场，而是根据实际市场结构变化调整内部参数，使策略在不同环境中保持稳定性与适应性。 系统重点关注： 适应不同市场环境 在多种行情条件下保持一致性 控制潜在回撤风险 过滤低质量信号与噪音 核心目标是根据市场流动变化进行动态调整，而不是依赖固定模式。 2. 实盘参考（MQL5 内部信号） 您可通过以下 MQL5 官方信号服务了解系统的运行表现： 主信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347683 建议用户结合信号表现与自身测试进行评估。 3. 推荐品种与运行环境 推荐交易品种：GBPUSD、EURUSD 周期：M15 大致资金参考： 策略 1：约 500 美元 策略 2：
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
专家
真實監控。誠實測試。零炒作。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 在進入技術細節之前，有兩件事你必須知道： PipsHunter 由真實資金的監控信號所確認。該 EA 已在真實賬戶（Pepperstone）上持續運行數個月，所有監控完全公開。沒有模擬、沒有隱藏賬戶、沒有「完美回測」——真實交易結果證明了它的實際表現。 回測結果 100% 誠實。沒有曲線擬合、沒有歷史操縱、沒有不切實際的建模。你在策略測試器中看到的，正是 EA 在真實市場中的實際行為。沒有魔法、沒有灑金粉式的技巧——只有經過時間驗證的策略，能在實盤與測試中同樣穩定地運作。因此，PipsHunter 是 MQL5 市場上最透明、最誠實的智能交易系統之一，基於一個核心原則打造：構建安全、穩定、真實的交易系統，不做任何人工“增強”。 這個機器人不僅安全——而是超級安全，得益於嚴格的止損保護，以及完全不使用馬丁格爾或加倉平均。 使用說明 — 如何使用 核心策略：日內剝頭皮 + 搖擺反轉邏輯 PipsHunter 在同一引擎中結合兩種專業交易方法： DayTrading 邏輯——捕捉日內波動 , S
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
专家
全球首个黄金与比特币之间的公开套利算法！ 每天都有优惠活动！ 实时信号 -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA： 长期以来推荐的经纪商：   IC Markets 交易对：   XAUUSD、BTCUSD 附件代码：   XAUUSD H1 请务必检查 交易的货币对是否已添加 到 “市场报价” 窗口中！ 账户类型：ECN/原始价差 前缀设置： 如果您的经纪商提供的货币对带有符号前缀，例如 XAUUSD_i 然后在设置中输入前缀：   “   _i   ” 黄金与比特币套利： 这种策略基于利用这些资产之间的价格差异，尽管它们通常作为相互竞争的“避险资产”而非直接交易对。交易者会在市场不确定或趋势反转时期寻找黄金兑比特币价格被低估的机会（反之亦然），以便买入价格较低的资产，然后在价格较高时卖出。或者，他们也可以在不同的平台上交易与黄金挂钩的加密货币（例如 PAXG、XAUT），以利用黄金（数字黄金和实物黄金）之间的价格差异，但这需要对双方的波动性和风险都有所了解。
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
作者的更多信息
Hedge and Grid
Ahmet Gokcen Sirma
5 (1)
专家
Hedge and Grid EA – 基于趋势和对冲的智能交易    candleforms.co Hedge and Grid EA 不仅仅进行市价订单交易，还集成了 对冲和网格挂单策略 ，能够动态响应市场波动，实现最佳的风险控制与收益机会。 1. 使用 MA、RSI 和 ATR 识别趋势方向 该机器人结合多种指标，精确判断趋势方向： 两条移动平均线（MA）的交叉 RSI 指标检测超买/超卖区域 当前 ATR 与过去 50 根蜡烛图的 ATR 均值比较 当所有条件满足时，生成 可信的交易信号 。 ️ 2. 对冲与网格挂单结构 根据检测到的趋势方向： 上升趋势 → 买入（Buy） 下降趋势 → 卖出（Sell） 同时在指定网格距离放置 限价或止损挂单 这种结构使机器人在价格反转时也能 快速适应市场变化 。 3. 自动清理挂单 主仓位关闭后， 相关挂单将自动删除 。 这确保图表整洁，系统保持高效并准备下一次入场。 4. 动态追踪止损：保护利润 利用 ATR（平均真实范围） ，机器人应用 动态追踪止损机制 ，根据市场波动自动调整止损距离。 根据市场状态推荐使用的系
Candle Forms
Ahmet Gokcen Sirma
专家
️ Candle Forms EA – 基于K线形态的智能外汇交易机器人（支持6种策略）    candleforms.co Candle Forms EA 是一款功能强大的智能外汇交易机器人，结合了先进的价格行为（Price Action）算法和技术过滤器，适用于稳健和灵活的交易。该系统通过分析特定K线形态识别高概率的反转点，并在通过技术过滤器后自动触发交易。 基于K线形态的入场逻辑 机器人识别6种自定义K线形态，反映买卖双方的博弈。 每种形态都可单独设置“反向开单”功能 信号在经过趋势、RSI、ATR等技术确认后才会执行 ️ 支持6种灵活交易策略 用户可根据自身风险偏好和需求，选择以下任意一种策略： 常规策略（Normal） → 仅按信号方向开一笔交易，无额外挂单 马丁策略（Martingale） → 连续亏损后增加手数以弥补亏损 限价策略（Limit） → 与主交易方向一致挂限价单 例：BUY → BUY LIMIT 止损策略（Stop） → 与主交易方向一致挂止损单 例：BUY → BUY STOP Limit + Stop 策略 → 同时挂出限价单与止损单
MACD Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
专家
1. 策略基础：MACD 与移动平均线交叉信号     candleforms.co MACD Hedge EA 基于 MACD 与 移动平均线（MA） 的交叉信号进行操作。 这些信号可有效识别强劲的上涨或下跌趋势，确保交易顺应市场动能执行。 2. 利用对冲与网格系统实现灵活仓位管理 一旦趋势确认，机器人会在该方向（BUY / SELL）开设主要头寸。 同时，启动对冲与网格策略，在设定的 网格距离 处下达 限价单 和 止损单 等挂单。 这种方式让系统能应对各种市场情景。 3. 智能挂单清理，保障交易安全 主仓位平仓后，所有相关挂单会 自动删除 ，以防止不必要的订单堆积， 从而降低保证金占用，保持交易环境整洁高效，实现 更严谨的风险控制 。 4. 动态追踪止损，锁定利润 该 EA 使用 平均真实波幅（ATR） 指标来设置动态追踪止损， 止损水平会根据市场波动自动调整。 您可以自定义 ATR 系数，如： 1.2 ：适用于稳定市场 1.5 ：适用于波动性中等市场 2.0 - 2.5 ：适用于高波动市场 此机制确保在利润持续增长时，有效保护已有收益。 ️ 5. 保本
Candle Forms Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
专家
Candle Hedge Strategy EA – 基于价格行为的智能交易机器人    candleforms.co Candle Hedge Strategy EA 是一款先进的交易机器人，不依赖传统指标，而是**直接基于价格行为（Price Action）**来判断市场入场点。它识别 六种独特的蜡烛图形态 ，可直观判断市场方向。 1. 基于价格行为的入场系统 该机器人分析图表中的六种蜡烛图形态， 仅在检测到强信号时才会开仓 。 这些形态通过价格行为方法生成可靠信号，有助于减少错误交易。 ️ 2. 智能对冲机制 当机器人根据形态在某个方向开设主仓位后， 会在相反方向设置一个挂单止损单 ，用于应对市场反转。 例如： 如果开了 Buy 仓位，同时设置 Sell Stop 挂单； 如果开了 Sell 仓位，同时设置 Buy Stop 挂单； 这样，机器人 不会同时持有双向仓位 ，但始终为价格反转做好准备。 3. 网格策略 + 辅助限价单 当价格移动一定距离时，机器人会在原方向上 添加额外的限价单 ，以加强持仓。 网格步长和手数增长均可自定义 。 该策略可在趋势延续
Bollinger Bands and ATR
Ahmet Gokcen Sirma
专家
布林带与ATR外汇交易机器人     candleforms.co 在外汇市场取得成功需要强大且智能的交易策略。 “布林带与ATR”外汇机器人 采用基于 波动性分析 和 趋势识别 的创新方法开发而成。 该机器人通过使用 布林带（Bollinger Bands） 和 平均真实波幅（ATR） 指标，自动识别最精确的买入和卖出机会并进行交易管理。 借助新增的 对冲策略（Hedge Strategy） ，它还能有效应对市场不确定性。 交易策略与入场规则 买入（Buy）交易： 当K线收盘于 布林带上轨 ，且趋势识别为 上升趋势 时，机器人自动发出买入信号。 卖出（Sell）交易： 当K线收盘 跌破布林带下轨 ，且趋势识别为 下降趋势 时，机器人自动发出卖出信号。 对冲策略： 在检测到方向信号时，机器人同时发出 Buy/Sell Stop 或 Sell/Buy Stop 订单，捕捉任意方向的价格波动。 波动性分析： 机器人计算最近 50根K线的ATR平均值 来判断市场波动性。若波动性高，则 仅按趋势方向开仓 。 风险管理与止盈/止损机制 止损与限价订单（SL/TP）： 每笔交易可选设**止损（SL
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
专家
MACD Hedge EA：多策略智能交易机器人     candleforms.co 1. 信号基础：结合 MACD 与 RSI MACD Hedge EA 利用两个强大的技术指标提供高质量入场信号： MACD 用于识别趋势方向和动量 RSI 用于过滤虚假信号，检测超买/超卖状态 只有技术上确认的信号才会触发交易。 2. 内置 6 大交易策略 此 EA 支持 五种灵活交易策略 ，用户可根据风格自由选择： 常规模式（Normal） 马丁策略（Martingale） 限价策略（Limit） 止损策略（Stop） 对冲策略（Hedge） 限价 + 止损（Limit + Stop） 在 Limit + Stop 策略 中： 当出现 BUY 信号 → 同时下达 Buy + Buy Limit + Buy Stop 当出现 SELL 信号 → 同时下达 Sell + Sell Limit + Sell Stop 这种组合提高了对行情反弹和突破的双重应对能力。 3. 灵活的网格与对冲订单管理 一旦确认趋势方向，机器人会执行主方向交易（BUY 或 SELL）
HedgeStar
Ahmet Gokcen Sirma
专家
Hedge Star EA – Smart, Adaptive, Fully Automated Trading Intelligence ( candleforms.co ) Hedge Star EA is a next-generation automated trading system engineered to deliver stability, precision, and adaptability in changing market conditions. By combining trend analysis, hedge logic, grid mechanics, and dynamic risk-control features, the robot reacts intelligently to price movements while keeping risk tightly managed. 1. Trend-Driven Smart Entry System Hedge Star EA determines trend directio
筛选:
无评论
回复评论