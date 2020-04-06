Bollinger Hedge
- 专家
- Ahmet Gokcen Sirma
- 版本: 2.40
- 更新: 3 十二月 2025
- 激活: 10
🧠 Bollinger Hedge EA：动态且具有战略性的交易机器人 candleforms.co
1. 基于形态的策略：布林带 + 趋势确认
Bollinger Hedge EA 将布林带与趋势方向分析相结合，生成强有力的技术性买卖信号。
-
布林带：通过价格接近上下轨的行为识别超买/超卖区域。
-
趋势过滤器：通过 RSI、移动平均线 (MA) 和 ATR 判断市场方向。
只有当信号与经过技术验证的趋势一致时，机器人才会开仓。
2. 6种模块化策略结构
该机器人提供6种智能交易策略，可灵活应对不同市场环境：
✅ 普通策略
✅ 马丁格尔
✅ 限价单
✅ 止损单
✅ 对冲
✅ 限价 + 止损（全新！）
在限价 + 止损策略中：
-
产生 BUY 信号时 → Buy + Buy Limit + Buy Stop
-
产生 SELL 信号时 → Sell + Sell Limit + Sell Stop
这种结构可以同时应对回调与突破场景。
3. 灵活的头寸管理：对冲 + 网格系统
一旦确认趋势，机器人将开启主要头寸（BUY/SELL），随后：
-
按网格距离挂出限价单
-
向趋势反方向挂出止损单
此结构可在高波动市场中保持灵活应对。
4. 智能挂单清理
当主仓位关闭后，所有相关挂单将自动删除：
-
减少不必要的保证金占用
-
保持图表整洁
-
提高风险控制和交易效率
5. 基于 ATR 的动态追踪止盈
通过基于 ATR 的追踪止盈功能保护利润，并允许价格自然波动：
-
平稳市场：1.2 倍 ATR
-
波动市场：1.5 倍 ATR
-
高波动市场：2.0–2.5 倍 ATR
追踪距离将根据品种波动自动调整。
6. 自动保本机制（Break Even）
当仓位达到设定利润时，止损自动移动至开仓价：
-
实现零风险
-
避免突发行情反转带来的损失
-
有效保护账户资金
7. 灵活的止盈/止损管理
用户可根据需求设定止盈（TP）和止损（SL）：
-
使用固定点差设置
-
或使用 ATR 动态倍数计算
可根据市场条件进行自定义调整。
8. 高级网格与仓位控制
为每种策略单独设置：
-
最大下单手数
-
网格间隔（点数）
防止仓位过度扩大，保障交易逻辑稳定。
9. 实时信息面板
图表上提供视觉信息面板，展示以下内容：
-
当前交易品种
-
当前趋势方向
-
实时盈亏状态
支持颜色和位置自定义。
🧩 策略标签：
限价订单 → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
止损订单 → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
对冲策略 → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
限价 + 止损 → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop
ℹ️ 说明：
“该机器人使用默认设置运行。请根据您的交易策略和风险管理进行相应调整。
建议在模拟账户中进行测试以评估其性能。”
⭐ 如果您觉得该机器人有帮助，欢迎给予五星好评！
祝您交易顺利，盈利满满！🍀