✅ Hedge and Grid EA – Trend Yönünde Güvenli ve Akıllı İşlemler

Hedge and Grid EA, trend tespitini teknik analiz göstergeleri ile yapar ve işlemleri güvenli şekilde açar. İki farklı stratejiyi (hedge ve grid) aynı anda desteklerken, gelişmiş risk yönetimi özellikleriyle fark yaratır.

🔎 1. Trend Tespiti: MA, RSI ve ATR ile Güçlü Filtreleme

Robot, trend yönünü tespit etmek için şu göstergeleri bir arada kullanır:

İki adet Moving Average (MA) kesişimi

RSI ’ın aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri

Son 50 mumun ATR ortalaması ile anlık ATR karşılaştırması

Bu göstergeler birlikte çalışarak, yalnızca güvenilir trend sinyalleri ile pozisyon açılmasını sağlar.

⚙️ 2. Hedge ve Grid Emir Yapısı

Tespit edilen trende göre:

Yukarı yönlü trendde Buy , aşağı yönlü trendde Sell işlemi açılır.

Ana pozisyon açıldığında, belirli bir grid mesafesi kadar uzağa stop ve limit emirleri yerleştirilir.

Bu yapı sayesinde robot, fiyat ters hareket etse bile yeni fırsatlara karşı hazırlıklı olur.

🧹 3. Emir Yönetimi: Otomatik Temizlik ve Adaptasyon

Ana işlem kapandığında, aynı yönlü bekleyen emirler otomatik silinir.

Bu, grafiğin temiz kalmasını sağlar ve robotun piyasaya hızlı şekilde uyum sağlamasına yardımcı olur.

📉 4. Dinamik Trailing Stop: Kârı Korurken Risk Azaltır

Robot, Average True Range (ATR) verisini kullanarak otomatik ve dinamik bir trailing stop uygular. Bu sayede, piyasa hareketine göre stop-loss mesafesi akıllıca güncellenir.

Kullanıcılar, volatiliteye uygun olarak katsayı (çarpan) belirleyebilir:

🔹 1.2 – Durağan piyasalar için idealdir.

🔹 1.5 – Orta derecede dalgalı piyasalarda önerilir.

🔹 2.0 ve üzeri – Yüksek volatilite ortamlarında tercih edilmelidir.

Bu yapı, her işlem için paritenin volatilitesine göre optimize edilmiş bir koruma sağlar.

🔐 5. Break Even: Pozisyonu Riski Sıfıra Çeker

Bu özellik, pozisyon belirli bir kâr seviyesine ulaştığında:

Stop-loss, giriş fiyatına çekilir.

Böylece işlem artık “ risk-free ” (risksiz) hale gelir.

Ani geri dönüşlerde kâr korunur, zarar önlenir.

Break Even, özellikle belirsiz piyasa koşullarında sermaye koruması için idealdir.

💰 6. Esnek TP ve SL Yönetimi

Robot, işlemlerdeki TP ve SL seviyelerini şu şekilde belirleyebilir:

Sabit pip değeriyle manuel olarak

ATR katsayısına göre otomatik olarak

Ayrıca, belirlenen bir kâr yüzdesine (Profit Percent) ulaşıldığında pozisyon otomatik kapatılabilir.

Bu sayede farklı piyasa koşullarında esnek ve dinamik risk yönetimi sağlanır.

📐 7. Kendi Stratejini Oluştur: Grid Katsayıları ve Maksimum Lot Sınırı

Kullanıcı, bekleyen emirlerin mesafe katsayısını ayarlayabilir.

Lot büyümesi sınırı belirlenerek hesap riski kontrol altına alınır.

Maksimum lot değerine ulaşıldığında sistem başlangıç lotuna döner.

Bu yapı, özellikle grid stratejilerinde lot patlamasını engellemek için kritik rol oynar.

🖥️ 8. Gelişmiş Görsel Panel ile Takip Kolaylığı

Her grafik üzerinde gösterilen panelde:

Parite adı

Trend yönü (↑ / ↓)

Profit durumu (Yeşil: Kâr, Kırmızı: Zarar, Turuncu: Sıfır)

Panelin konumu ve rengi özelleştirilebilir, istenirse kapatılabilir.

💼 Desteklenen Emir Yapıları:

“Open Trade with Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

“Open Trade with Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop