Hedge and Grid

Hedge and Grid EA – Trend Yönünde Güvenli ve Akıllı İşlemler

Hedge and Grid EA, trend tespitini teknik analiz göstergeleri ile yapar ve işlemleri güvenli şekilde açar. İki farklı stratejiyi (hedge ve grid) aynı anda desteklerken, gelişmiş risk yönetimi özellikleriyle fark yaratır.

🔎 1. Trend Tespiti: MA, RSI ve ATR ile Güçlü Filtreleme

Robot, trend yönünü tespit etmek için şu göstergeleri bir arada kullanır:

  • İki adet Moving Average (MA) kesişimi

  • RSI’ın aşırı alım ve aşırı satım seviyeleri

  • Son 50 mumun ATR ortalaması ile anlık ATR karşılaştırması

Bu göstergeler birlikte çalışarak, yalnızca güvenilir trend sinyalleri ile pozisyon açılmasını sağlar.

⚙️ 2. Hedge ve Grid Emir Yapısı

Tespit edilen trende göre:

  • Yukarı yönlü trendde Buy, aşağı yönlü trendde Sell işlemi açılır.

  • Ana pozisyon açıldığında, belirli bir grid mesafesi kadar uzağa stop ve limit emirleri yerleştirilir.

Bu yapı sayesinde robot, fiyat ters hareket etse bile yeni fırsatlara karşı hazırlıklı olur.

🧹 3. Emir Yönetimi: Otomatik Temizlik ve Adaptasyon

Ana işlem kapandığında, aynı yönlü bekleyen emirler otomatik silinir.
Bu, grafiğin temiz kalmasını sağlar ve robotun piyasaya hızlı şekilde uyum sağlamasına yardımcı olur.

📉 4. Dinamik Trailing Stop: Kârı Korurken Risk Azaltır

Robot, Average True Range (ATR) verisini kullanarak otomatik ve dinamik bir trailing stop uygular. Bu sayede, piyasa hareketine göre stop-loss mesafesi akıllıca güncellenir.

Kullanıcılar, volatiliteye uygun olarak katsayı (çarpan) belirleyebilir:

  • 🔹 1.2 – Durağan piyasalar için idealdir.

  • 🔹 1.5 – Orta derecede dalgalı piyasalarda önerilir.

  • 🔹 2.0 ve üzeri – Yüksek volatilite ortamlarında tercih edilmelidir.

Bu yapı, her işlem için paritenin volatilitesine göre optimize edilmiş bir koruma sağlar.

🔐 5. Break Even: Pozisyonu Riski Sıfıra Çeker

Bu özellik, pozisyon belirli bir kâr seviyesine ulaştığında:

  • Stop-loss, giriş fiyatına çekilir.

  • Böylece işlem artık “risk-free” (risksiz) hale gelir.

  • Ani geri dönüşlerde kâr korunur, zarar önlenir.

Break Even, özellikle belirsiz piyasa koşullarında sermaye koruması için idealdir.

💰 6. Esnek TP ve SL Yönetimi

Robot, işlemlerdeki TP ve SL seviyelerini şu şekilde belirleyebilir:

  • Sabit pip değeriyle manuel olarak

  • ATR katsayısına göre otomatik olarak

  • Ayrıca, belirlenen bir kâr yüzdesine (Profit Percent) ulaşıldığında pozisyon otomatik kapatılabilir.

Bu sayede farklı piyasa koşullarında esnek ve dinamik risk yönetimi sağlanır.

📐 7. Kendi Stratejini Oluştur: Grid Katsayıları ve Maksimum Lot Sınırı

  • Kullanıcı, bekleyen emirlerin mesafe katsayısını ayarlayabilir.

  • Lot büyümesi sınırı belirlenerek hesap riski kontrol altına alınır.

  • Maksimum lot değerine ulaşıldığında sistem başlangıç lotuna döner.

Bu yapı, özellikle grid stratejilerinde lot patlamasını engellemek için kritik rol oynar.

🖥️ 8. Gelişmiş Görsel Panel ile Takip Kolaylığı

Her grafik üzerinde gösterilen panelde:

  • Parite adı

  • Trend yönü (↑ / ↓)

  • Profit durumu (Yeşil: Kâr, Kırmızı: Zarar, Turuncu: Sıfır)

Panelin konumu ve rengi özelleştirilebilir, istenirse kapatılabilir.

💼 Desteklenen Emir Yapıları:

“Open Trade with Limit Orders” → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
“Open Trade with Stop Orders” → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
“Hedge Strategy” → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

BİLGİ:

"Bu robot varsayılan ayarlarla çalışır. Lütfen risk yönetiminizde ve işlem stratejinizde ayarlamalar yapın.

Demo hesabında test ederek performansınızı gözlemleyebilirsiniz."

Beğendiyseniz, 5 yıldız verirseniz çok mutlu olurum.

İyi şanslar...




Önerilen ürünler
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Uzman Danışmanlar
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
RSI Auto Trader
Harun Benge
Uzman Danışmanlar
RSI Temelli Otomatik Alış Stratejisi Expert Advisor (EA), RSI göstergesi aşırı satış bölgesine geldiğinde otomatik olarak alış pozisyonu açmak üzere tasarlanmıştır. Açık pozisyonlar arasında minimum mesafe sağlayarak yeni işlemleri akıllıca aralıklarla açar ve aşırı pozisyon riskini önler. Ayarlanabilir kar al (take profit) seviyeleri ve lot büyüklükleri sayesinde, bu EA M5 zaman diliminde XAUUSD (Altın) paritesine özel olarak uyarlanmıştır. Bu Expert Advisor, RSI tabanlı alış stratejilerini oto
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (233)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Uzman Danışmanlar
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Uzman Danışmanlar
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Uzman Danışmanlar
DİĞER EA'ları ÜCRETSİZ EDİNİN!!! DİĞER EA'ları ÜCRETSİZ EDİNİN!!! DİĞER EA'ları ÜCRETSİZ EDİNİN!!! DİĞER EA'ları ÜCRETSİZ EDİNİN!!! DİĞER EA'ları ÜCRETSİZ EDİNİN!!! RSI Izgarası, RSI aşırı alım ve aşırı satım koşullarına dayanır ve ticaret piyasanın kaybeden tarafında olduğunda bir ızgara açar. RSI, teknik tüccarlara yükseliş ve düşüş fiyat momentumu hakkında sinyaller sağlar ve genellikle bir varlığın fiyat grafiğinin altında çizilir. Bir varlık genellikle RSI %70'in üzerinde olduğunda aşırı
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.66 (35)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyatla çok sınırlı sayıda kopya satışa sunulacaktır! Son Fiyat: 999$ YENİ (349$'dan başlayan fiyatlarla) --> 1 ADET'İ ÜCRETSİZ ALIN (2 işlem hesap numarası için). En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER'a hoş geldiniz!   Gold Reaper'ın muazzam başarısından sonra, aynı kazandıran prensipleri Bitcoin Piyasasına uygulamanın zamanının geldiğine karar verdim ve e
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Uzman Danışmanlar
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Uzman Danışmanlar
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Smart Breakout Zones EA
Jhay Are Budomo
Uzman Danışmanlar
Smart Breakout Zones EA – Londra Breakout Basitleştirildi Lansman Fiyatı: Sadece 50$ (Her satın alımda fiyat artacak – bugünden kopyanı güvenceye al!) Smart Breakout Zones EA , günün en volatil seansında sürekli fırsatlar yakalamak isteyen traderlar için tasarlanmış, güçlü ve tamamen otomatik bir Londra Breakout işlem sistemidir. İster yeni başlayan ister deneyimli bir trader olun, bu EA size basit, stressiz ve profesyonel bir işlem avantajı sunar. Neden Smart Breakout Zones EA? Londra seansı p
Grid Balance
Tan Au Phuong
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Otomatik Grid Ticaret Stratejisi Grid Balance EA,  MQL5 ile geliştirilmiş, son derece özelleştirilebilir ve güçlü bir grid trading aracıdır. Alım ve satım emirlerini otomatik olarak açar, her işlem için ayrı take-profit seviyeleri belirler ve toplam kâr hedefine ulaşıldığında tüm pozisyonları kapatarak otomatik işlem sürecini sadeleştirir ve optimize eder. Verimlilik ve disiplin gerektiren grid trading için güvenilir bir yardımcıdır. EA'mızı şimdi sadece 93'e alın, fiyat 150'ye çıkmadan önce Bu
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Uzman Danışmanlar
Grid trading Strategy A very safe and profitable strategy based on dividing the chart to horizontal grids and based on market direction (Bullish/Bearish) open buy or sell when the price touches each grid line. Grid distance will be calculated based on percentage of price. That way this EA can be used for any type of market. trade a list of given pairs at the same time on a single account and apply risk management rule for all of them
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Uzman Danışmanlar
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
ATS Infinity MT5
Ruslan Pishun
5 (3)
Uzman Danışmanlar
This long-term trading system works on 9 pairs and timeframe. The Expert Advisor uses various trading systems, such as trend trading, counter-trend trading and others.  The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. EA uses economic news. No martingale, grid and other risky strategies. EA uses timeframes: MetaTrader 4 MetaTrader 5  M5, M15, M30, H1     M2,   M3,   M4, M5, M6, M10, M12 ,   M15,   M20,   M3
Quantum marti
Bryson Brave Nyungu
Uzman Danışmanlar
Quantum Marti is an intelligent trading bot designed to trade Gold (XAUUSD) automatically with precision and consistency. Built on advanced algorithms and a proven Martingale recovery strategy, it helps traders maximize profits while minimizing risks through smart money management and protective features. Key Features & Advantages Automated Trading – Executes trades 24/7 with no emotions, giving you consistent performance. Martingale Strategy – Recovers from losing trades by adjusting lot sizes
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Uzman Danışmanlar
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
CrossPulse EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Uzman Danışmanlar
Welcome to the World of Precision Trading! CrossPulse EA is crafted with detailed trading logic to empower you, the trader, with a dynamic and customizable tool. Priced at just $65, this EA is designed for those who wish to refine and optimize trading strategies on their own. Please note, CrossPulse is not pre-optimized—it is built to offer a foundation for your optimization, giving you full control of the strategy. Why Choose CrossPulse? CrossPulse employs a two-pronged strategy using MACD and
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Uzman Danışmanlar
Exp-TickSniper -   her para birimi çifti için otomatik parametre seçimi ile yüksek hızlı kene yüzücü. Ticaret parametrelerini otomatik olarak hesaplayacak bir danışman mı hayal ediyorsunuz? Otomatik olarak optimize edildi ve ayarlandı mı? MetaTrader 4 için sistemin tam sürümü:       MetaTrader 4 için   TickSniper   soyucu TickSniper - Tam Açıklama       + DEMO + PDF EA, yaklaşık 10 yıllık EA programlamasında kazanılan deneyime dayalı olarak geliştirilmiştir. EA stratejisi herhangi bir SEMBOL i
MACD Trader MT5
Konstantin Nikitin
Uzman Danışmanlar
This is a fully automated multi-currency Expert Advisor with unlimited number of currency pairs using MACD and Envelopes indicators. You can specify how the EA should work with each currency pair. You can add orders manually. The free version is available here . Parameters Common TradeObjectsDelete : delete trade objects. OrderPanel : display the panel for opening orders. TradeToBalance : target balance to stop trading. The parameter is triggered only after all trades are closed. Otherwise, it
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Uzman Danışmanlar
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Uzman Danışmanlar
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Uzman Danışmanlar
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Uzman Danışmanlar
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Wiki Gold Pro V2
Huynh Tan Linh N
4.2 (5)
Uzman Danışmanlar
Wiki Gold Pro V2 is the latest version of the second-generation gold trading EA, optimized for better performance with a noticeable reduction in drawdown. It operates on the M15 timeframe, delivering high performance, and maintains a simple configuration with fewer parameters, similar to V1. The results obtained for the period from January 2022 to the end of November 2023 are highly promising, based on real tick data. Setup: Target Market : Gold Optimal Timeframe : M15 Ideal Account Types : ECN
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.88 (33)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 500   USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaş
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (327)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,   yapılandırılmış bir şebeken
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Remstone
Remstone
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club   ICMarkets   LMAX   Tickmill The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir ya
The ORB Master
Profalgo Limited
4.73 (11)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.08 (25)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (25)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Sadece 2 adet kaldı, fiyatı 599 dolar Sonraki fiyat: 699 dolar Abartı yok, gereksiz risk yok. Minimum düşüşle işlem yap: One Man Army, hem kişisel hem de prop firm (şirket içi) ticaret için tasarlanmış çok dövizli bir işlem sistemidir. Kısa ve orta vadeli piyasa düzeltmeleri ve dönüşlerine dayalı bir scalping stratejisi uygular, bekleyen limit emirleri ile işlem yapar. Bu işlem botu piyasanın yönünü tahmin etmez — en uygun fiyat seviyelerinde yüksek hassasiyetle pozisyon açar. Tam senin sevdiği
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (482)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya  Quantum King   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrula
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Uzman Danışmanlar
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Bugüne kadarki en gelişmiş EA sürümümüz; Yapay Zeka tabanlı karar verme , çoklu AI oylama ve dinamik işlem mantığı ile tamamen yeniden tasarlandı. Artık yalnızca XAUUSD (Altın) M1 ile sınırlı değil, aynı zamanda BTCUSD ve ETHUSD ’yi de tam olarak destekliyor. Yüksek frekanslı girişler, akıllı risk yönetimi ve tam adaptasyon sunuyor. Bu EA, OpenRouter üzerinden bağlanan ücretsiz AI modellerini gelişmiş filtrelerle birleştirerek her piyasa koşulunda hassas işlem sağlar
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Zenith FX – Gelişmiş Mekanik Yapay Zekâ Sistemi Genel Bakış Zenith FX , XAUUSD (Altın) ve USDJPY (Dolar/Japon Yeni) işlemlerinde kurumsal düzeyde hassasiyet sağlamak için tasarlanmış yeni nesil bir algoritmik ticaret mimarisidir. Axon Shift ve Vector Prime ile tanıtılan analitik yapıya dayanarak, sistem gerçek zamanlı volatiliteye, likidite değişimlerine ve metaller ile ana para birimleri arasındaki çapraz varlık korelasyonlarına uyum sağlayabilen güçlendirilmiş bir nöral çerçeveye sahiptir. Ta
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 606$ -> 808$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (26)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ]   Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yöneti
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyla sonuçlanmıştır. 2000 yılından günümüze
SGear
Olesia Kusmenko
4.4 (5)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin.
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Uzman Danışmanlar
KT Gold Nexus EA, altın spot piyasası (XAUUSD) için profesyonel olarak tasarlanmış bir ticaret sistemidir. Geniş ve yüksek hassasiyetli tarihsel veriler kullanılarak geliştirilmiş olup, farklı piyasa rejimleri ve döngülerinde sıkı stres testlerinden ve sağlamlık kontrollerinden geçmiştir. Makine öğrenimi optimizasyonları da dahil olmak üzere gelişmiş algoritmik tekniklerden yararlanan bu EA, uzun vadeli istikrar için tasarlanmıştır. Sadece alış yönünde çalışır. Ticaret, sabır gerektiren bir yolc
AEgis FX
Peter Robert Grange
Uzman Danışmanlar
AEGIS FX — Akıllı Ticaretin Kalkanı AEGIS FX, Dynamics serisine dayalı olarak geliştirilen algoritmik sistemlerin evriminde yeni bir aşamayı temsil eder. Neuro Dynamics , ZeroPoint Dynamics ve DeepLayer Dynamics ’in güçlü yönlerini birleştiren AEGIS FX, modern ticaretin gereksinimlerine uygun, benzersiz bir sermaye koruma çerçevesi sunar. Canlı Sinyal & Performans Dynamics serisindeki diğer danışmanlar gibi, AEGIS FX de güncel piyasa koşullarında sistemin nasıl çalıştığını göstermek amacıyla ger
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3 (27)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
Yazarın diğer ürünleri
Candle Forms
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
️ Candle Forms EA – Formasyon Temelli Akıllı Forex Robotu (6 Stratejili Yapı) Candle Forms EA, gelişmiş fiyat aksiyonu (Price Action) algoritmalarını teknik analizle birleştiren, 6 farklı stratejiyle çalışan çok yönlü ve akıllı bir ticaret robotudur. Mum formasyonlarına dayalı güçlü sinyallerle esnek, disiplinli ve güvenli işlemler açar. Mum Formasyonlarına Dayalı Girişler Sistem, alıcı ve satıcıların mücadelesini temsil eden 6 özel mum formasyonunu analiz eder. Bu formasyonlar teknik fi
MACD Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
1. Strateji Temeli: MACD ve MA Kesişimleri MACD Hedge EA, MACD ve Hareketli Ortalama (MA) indikatörlerinin kesişimlerine dayalı olarak trend yönünü belirler. Bu kesişimler, piyasada yukarı (uptrend) veya aşağı (downtrend) yönlü güçlü hareketleri tespit ederek, işlemlerin doğru yönde başlatılmasını sağlar. 2. Hedge ve Grid Sistemi ile Esnek Pozisyon Yönetimi Trend yönü tespit edildiğinde, robot ilgili yönde (BUY/SELL) ana işlem açar. Aynı anda hedge ve grid stratejileri devreye girerek, belirli b
Candle Forms Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
Candle Hedge Strategy EA – Price Actions Tabanlı Akıllı Ticaret Robotu Candle Hedge Strategy EA , piyasaya girişleri klasik göstergeler yerine doğrudan Price Actions (fiyat hareketi) ile belirleyen gelişmiş bir ticaret robotudur. Altı farklı mum formasyonu ile çalışır ve bu yapılar sayesinde piyasanın yönünü sezgisel şekilde tespit eder. 1. Price Actions Tabanlı Giriş Sistemi Robot, grafik üzerindeki altı farklı mum formasyonunu analiz eder ve yalnızca güçlü sinyal oluştuğunda pozisyon aça
Bollinger Bands and ATR
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
Bollinger Bands and ATR Forex Robotu Forex piyasasında başarıya ulaşmak için güçlü ve akıllı bir strateji gerekir. "Bollinger Bands and ATR" forex robotu , piyasa volatilitesini analiz eden ve trend takibini esas alan yenilikçi bir yaklaşımla geliştirilmiştir. Bu robot, Bollinger Bands ve ATR göstergelerini kullanarak en doğru alım-satım fırsatlarını belirler ve işlemleri otomatik olarak yönetir. Yeni eklenen hedge stratejisi sayesinde piyasadaki yön belirsizliğine karşı da etkin pozisyonlar ala
Viop Hedge EA
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
Viop Hedge EA – Gelişmiş VİOP Strateji Robotu Viop Hedge EA , Borsa İstanbul’daki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için optimize edilmiş bir algoritmik ticaret robotudur. Esnek yapısı sayesinde 4 farklı stratejiyi destekler: Hedge , Limit , Martingale ve Normal . Ayrıca Forex piyasasında da sorunsuz şekilde kullanılabilir. 1. Dört Farklı Strateji, Tek Robot Kullanıcı tercihlerine göre aşağıdaki stratejilerden biri etkinleştirilir: Hedge Stratejisi: Ana pozisyona karşılık ters yönlü g
Viop MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
Viop MACD Hedge EA – Sinyal Odaklı VİOP Strateji Robotu Viop MACD Hedge EA, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için optimize edilmiş, sinyal tabanlı ve çok stratejili bir algoritmik ticaret robotudur. Esnek altyapısı sayesinde Hedge, Limit, Martingale ve Normal olmak üzere dört farklı stratejiyi destekler. Ayrıca Forex piyasasında da etkin şekilde kullanılabilir. 1. Dört Farklı Strateji, Tek Sistem Kullanıcı tercihiyle aşağıdaki stratejilerden biri aktif hale getirilir:
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
MACD Hedge EA: Çok Yönlü ve Güçlü Stratejik Robot 1. Formasyon Tabanlı Strateji: MACD ve RSI Uyumu MACD Hedge EA, MACD ve RSI göstergelerini bir araya getirerek teknik açıdan güçlü alım/satım sinyalleri üretir. MACD: Trendin yönünü ve momentumunu belirler. RSI: Aşırı alım/satım bölgeleriyle birlikte trendin gücünü filtreler. Bu kombinasyon sayesinde sadece güçlü ve teknik olarak doğrulanmış sinyallerle işleme girilir. 2. 6 Stratejili Modüler Yapı Robot, kullanıcıya 6  farklı strateji ile işle
Bollinger Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
Bollinger Hedge EA: Dinamik ve Stratejik Hareket Robotu 1. Formasyon Tabanlı Strateji: Bollinger Band + Trend Uyumu Bollinger Hedge EA, Bollinger Bantları ile trend yönünü birleştirerek teknik açıdan güçlü alım/satım sinyalleri üretir. Bollinger Bandı: Fiyatın üst/alt banda yaklaşımına göre aşırı alım/satım bölgelerini analiz eder. Trend Filtresi: RSI, MA ve ATR desteği ile trend yönü tespit edilir. Bu yapı sayesinde yalnızca trendle uyumlu ve teknik olarak doğrulanmış sinyallerle işlem açılı
Viop Bollinger Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Uzman Danışmanlar
Viop Bollinger Hedge EA – Bollinger Band Temelli VİOP Strateji Robotu Viop Bollinger Hedge EA, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) için optimize edilmiş, teknik göstergelere dayalı ve çok stratejili bir algoritmik ticaret robotudur. Esnek altyapısı sayesinde Hedge, Limit, Martingale ve Normal olmak üzere dört farklı stratejiyi destekler. Ayrıca Forex piyasasında da etkin şekilde kullanılabilir. 1. Dört Farklı Strateji, Tek Sistem Kullanıcı tercihiyle aşağıdaki stratejiler
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt