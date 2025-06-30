MACD Hedge Strategy

1. Strateji Temeli: MACD ve MA Kesişimleri

MACD Hedge EA, MACD ve Hareketli Ortalama (MA) indikatörlerinin kesişimlerine dayalı olarak trend yönünü belirler. Bu kesişimler, piyasada yukarı (uptrend) veya aşağı (downtrend) yönlü güçlü hareketleri tespit ederek, işlemlerin doğru yönde başlatılmasını sağlar.

2. Hedge ve Grid Sistemi ile Esnek Pozisyon Yönetimi

Trend yönü tespit edildiğinde, robot ilgili yönde (BUY/SELL) ana işlem açar. Aynı anda hedge ve grid stratejileri devreye girerek, belirli bir grid mesafesi ile limit ve stop bekleyen emirler oluşturulur. Bu yapı, fiyatın farklı yönlerde hareket etmesine karşı sistemin adaptasyon yeteneğini artırır.

3. Otomatik Emir Yönetimi: Temiz ve Güvenli İşleyiş

Ana işlemin kapanmasının ardından, o işleme bağlı tüm bekleyen emirler otomatik olarak silinir. Bu sayede piyasada gereksiz açık emir kalmaz, marjin kullanımı optimize edilir ve işlem geçmişi temiz tutulur. Risk yönetimi açısından bu özellik sistemin güvenilirliğini artırır.

4. Dinamik Trailing Stop ile Kârı Takip Et

Robot, Average True Range (ATR) göstergesine dayalı dinamik trailing stop mekanizması uygular.

Volatilite arttıkça, stop mesafesi de buna uygun şekilde genişler veya daralır.

Kullanıcılar, bu özelliği istedikleri katsayı ile özelleştirebilir:

Durgun piyasalarda: 1.2

Dalgalı piyasalarda: 1.5

Yoğun hareketli piyasalarda: 2.0 veya 2.5

Bu sayede kâr korunurken işlemler fiyat hareketine göre nefes alabilir.

5. Break Even Özelliği ile Sermayeni Koru

Yeni eklenen Break Even fonksiyonu sayesinde, bir işlem belirli bir kâr seviyesine ulaştığında stop-loss seviyesi otomatik olarak işlem giriş fiyatına çekilir.

Bu ne sağlar?

İşlem artık zarar edemez (risk sıfırlanır).

Kâr korunur, ani fiyat dönüşleri engellenmiş olur.

Break Even özellikle trend yönünde ilerleyen ama geri çekilme ihtimali olan işlemlerde sermaye koruması için mükemmel bir çözümdür.

6. Esnek Kâr Hedefleme ve SL/TP Yönetimi

Kullanıcılar, işlemler için hedef kârı yüzde (%) olarak belirleyebilir. Bu hedefe ulaşıldığında, işlemler otomatik olarak kârla kapanır.

Ayrıca SL ve TP seviyeleri:

Puan cinsinden manuel ,

ATR katsayısına bağlı otomatik olarak ayarlanabilir.

Bu esneklik, her piyasa koşuluna uygun stratejik risk yönetimini mümkün kılar.

7. Gelişmiş Grid Kontrolü ve Lot Sınırlaması

Bekleyen emirler için özel grid katsayısı tanımlanabilir. Böylece kullanıcı, fiyat adımlarını kendi stratejisine göre belirler.

Ayrıca, maksimum lot sınırı tanımlanarak sistemin kontrolsüz büyümesi ve yüksek riskli işlemler engellenir. Bu özellik, özellikle VİOP gibi kaldıraçlı piyasalarda önemlidir.

8. Bilgi Paneli ile Anlık Takip

Gelişmiş Display Info ekranı sayesinde:

İşlem yapılan paritenin adı

Tespit edilen trend yönü

O anki profit değeri

grafik üzerinde canlı olarak takip edilebilir.

Kullanıcılar panelin rengini ve konumunu özelleştirebilir. İstenildiğinde aç/kapa seçenekleri ile aktif veya pasif hale getirilebilir.

“Open Trade as Loss” --> Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

“Open Trade as Profit” --> Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

“Hedge Strategy” --> Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

BİLGİ:

"Bu robot varsayılan ayarlarla çalışır. Lütfen risk yönetiminizde ve işlem stratejinizde ayarlamalar yapın.

Demo hesabında test ederek performansınızı gözlemleyebilirsiniz."

İyi şanslar...