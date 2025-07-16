Candle Forms

🕯️ Candle Forms EA – Formasyon Temelli Akıllı Forex Robotu (6 Stratejili Yapı)
Candle Forms EA, gelişmiş fiyat aksiyonu (Price Action) algoritmalarını teknik analizle birleştiren, 6 farklı stratejiyle çalışan çok yönlü ve akıllı bir ticaret robotudur. Mum formasyonlarına dayalı güçlü sinyallerle esnek, disiplinli ve güvenli işlemler açar.

🔍 Mum Formasyonlarına Dayalı Girişler
Sistem, alıcı ve satıcıların mücadelesini temsil eden 6 özel mum formasyonunu analiz eder. Bu formasyonlar teknik filtrelerden (trend, RSI, ATR) geçtikten sonra işlem tetikler.

  • Her formasyon için isteğe bağlı olarak “ters işlem aç” özelliği aktif edilebilir.

⚙️ 6 Stratejili Akıllı Sistem
Candle Forms EA, kullanıcıya göre özelleştirilebilen 6 ayrı stratejiyi destekler:

  1. Normal Strateji → Yalnızca sinyal yönünde tek işlem açar.

  2. Martingale Stratejisi → Zararlı işlemler sonrası lot miktarını artırarak kayıpları telafi etmeye çalışır.

  3. Limit Stratejisi → İşlemle aynı yönde limit emir açar.

    • Örnek: BUY → BUY LIMIT

  4. Stop Stratejisi → İşlemle aynı yönde stop emir açar.

    • Örnek: BUY → BUY STOP

  5. Limit + Stop Stratejisi → Aynı anda hem limit hem de stop emir açar.

    • BUY işlemi: BUY + BUY LIMIT + BUY STOP

    • SELL işlemi: SELL + SELL LIMIT + SELL STOP

  6. Hedge Stratejisi → İşlemle ters yönde bir stop emri açar.

    • Örnek: BUY → SELL STOP

Her strateji kendi risk modeline göre çalışır ve grafik yapısına göre otomatik tetiklenir.

📈 Trend Tespiti ve Teknik Filtreleme
İşlem açılmadan önce piyasa yönü şu araçlarla analiz edilir:

  • MA (Hareketli Ortalama) kesişimi

  • RSI ile aşırı alım/satım analizi

  • ATR ile volatilite ölçümü

Trend yönüne ters işlemler engellenerek gereksiz risklerin önüne geçilir.

📊 ATR Tabanlı Dinamik TP ve SL Hesaplama
Robot, piyasadaki volatiliteye göre TP ve SL seviyelerini otomatik hesaplar:

  • Durgun Piyasa → ATR x 1.2

  • Dalgalı Piyasa → ATR x 1.5

  • Yüksek Volatilite → ATR x 2.0

Dilerseniz sabit pip cinsinden TP/SL değerleri de kullanılabilir.

🛡️ Break Even (Zararsız Seviyeye Çekme)
İşlem belirli bir kâr seviyesine ulaştığında SL otomatik olarak giriş fiyatına çekilir. Bu, trend sonrası düzeltmelere karşı sermaye koruması sağlar.

💰 Bütçe ve Risk Kontrolü
Sistem her işlem öncesi:

  • Gereken marjini kontrol eder

  • Yetersiz bakiye varsa işlem açmaz

  • Maksimum lot sınırlaması ve güvenlik katsayılarına göre pozisyon boyutunu hesaplar

  • “İki zararda iki mum bekleme” gibi akıllı güvenlik filtreleri devrededir

📺 Bilgi Paneli ile Görsel Takip
Grafik üzerinde anlık olarak:

  • Parite adı

  • Tetiklenen formasyonun adı

  • Profit değeri (Yeşil: Pozitif / Kırmızı: Negatif / Turuncu: Nötr)

görüntülenir. Panelin rengi ve konumu kullanıcı tarafından özelleştirilebilir.

Sonuç
Candle Forms EA, hem manuel işlem yapan yatırımcılara hem de tam otomasyon isteyen profesyonellere uygun bir çözümdür. Teknik analiz, formasyon algısı ve stratejik esneklikle kârlı pozisyonlar hedeflenmiştir.

ℹ️ BİLGİ
Bu robot varsayılan ayarlarla çalışır. Lütfen kendi işlem stratejinize göre parametreleri özelleştirin.
Performansı gözlemlemek için demo hesapta test edilmesi önerilir.

⭐ Beğendiyseniz 5 yıldız verirseniz çok mutlu olurum.
🧿 Bol kazançlar dilerim!


