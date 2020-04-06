Bollinger Hedge
- Experts
- Ahmet Gokcen Sirma
- Versão: 2.40
- Atualizado: 3 dezembro 2025
- Ativações: 10
🧠 Bollinger Hedge EA: Um Robô de Movimento Dinâmico e Estratégico candleforms.co
1. Estratégia Baseada em Padrões: Bandas de Bollinger + Alinhamento com a Tendência
O Bollinger Hedge EA combina as Bandas de Bollinger com a análise de direção de tendência para gerar sinais técnicos fortes de compra/venda.
-
Bandas de Bollinger: Detectam zonas de sobrecompra/sobrevenda com base no comportamento do preço próximo às bandas superior e inferior.
-
Filtro de Tendência: Determina a direção do mercado usando RSI, Médias Móveis (MA) e ATR.
As ordens são executadas somente quando os sinais estão alinhados com uma tendência tecnicamente confirmada.
2. Estrutura Modular com 6 Estratégias
O robô oferece 6 estratégias inteligentes que se adaptam a diferentes condições de mercado:
✅ Normal
✅ Martingale
✅ Limite
✅ Stop
✅ Hedge
✅ Limite + Stop (novo!)
Na estratégia Limite + Stop:
-
Sinal de COMPRA → Buy + Buy Limit + Buy Stop
-
Sinal de VENDA → Sell + Sell Limit + Sell Stop
Essa abordagem prepara o sistema tanto para correções quanto para rompimentos de preço.
3. Gestão Flexível de Posições: Sistema de Hedge e Grade
Após a confirmação da tendência, a operação principal (BUY/SELL) é aberta. Em seguida:
-
Ordens limite são colocadas com base na distância da grade
-
Ordens stop são colocadas na direção oposta à tendência
Esse sistema garante flexibilidade em mercados voláteis.
4. Limpeza Inteligente de Ordens
Quando a operação principal é encerrada, todas as ordens pendentes relacionadas são removidas automaticamente:
-
Reduz o uso desnecessário de margem
-
Mantém o gráfico limpo
-
Melhora o controle de risco e a organização das ordens
5. Trailing Stop Dinâmico com Base em ATR
Proteja os lucros com um trailing stop adaptável à volatilidade do mercado:
-
Mercado calmo: 1.2x ATR
-
Volátil: 1.5x ATR
-
Alta volatilidade: 2.0–2.5x ATR
A distância do trailing é ajustada automaticamente com base no comportamento do ativo.
6. Proteção Break Even
Quando a operação atinge um determinado nível de lucro, o SL é movido para o preço de entrada:
-
Elimina a possibilidade de prejuízo
-
Protege contra reversões repentinas
-
Garante a preservação do capital
7. Gestão Flexível de TP/SL
O usuário pode definir Take-Profit e Stop-Loss:
-
Com valores fixos em pontos
-
Ou dinamicamente com multiplicadores de ATR
Maior flexibilidade para diferentes condições de mercado.
8. Controle Avançado de Grade e Tamanho de Lote
Para cada estratégia, é possível definir:
-
Tamanho máximo do lote
-
Passo da grade (grid step)
Isso evita crescimento excessivo de posições e garante disciplina operacional.
9. Painel de Informações em Tempo Real
Um painel visual no gráfico exibe:
-
Nome do ativo
-
Direção atual da tendência
-
Status de lucro/prejuízo em tempo real
Design e posicionamento totalmente personalizáveis.
🧩 Etiquetas de Estratégia:
Ordens Limite → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
Ordens Stop → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
Estratégia de Hedge → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
Limite + Stop → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop
ℹ️ INFORMAÇÃO:
"Este robô funciona com as configurações padrão. Por favor, ajuste sua estratégia de risco e gerenciamento conforme necessário.
Você pode avaliar seu desempenho testando em uma conta demo."
⭐ Se você gostou do robô, uma avaliação de 5 estrelas seria muito bem-vinda!
Boa sorte e bons trades! 🍀