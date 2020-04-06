🧠 Bollinger Hedge EA: Um Robô de Movimento Dinâmico e Estratégico candleforms.co

1. Estratégia Baseada em Padrões: Bandas de Bollinger + Alinhamento com a Tendência

O Bollinger Hedge EA combina as Bandas de Bollinger com a análise de direção de tendência para gerar sinais técnicos fortes de compra/venda.

Bandas de Bollinger : Detectam zonas de sobrecompra/sobrevenda com base no comportamento do preço próximo às bandas superior e inferior.

Filtro de Tendência: Determina a direção do mercado usando RSI, Médias Móveis (MA) e ATR.

As ordens são executadas somente quando os sinais estão alinhados com uma tendência tecnicamente confirmada.

2. Estrutura Modular com 6 Estratégias

O robô oferece 6 estratégias inteligentes que se adaptam a diferentes condições de mercado:

✅ Normal

✅ Martingale

✅ Limite

✅ Stop

✅ Hedge

✅ Limite + Stop (novo!)

Na estratégia Limite + Stop:

Sinal de COMPRA → Buy + Buy Limit + Buy Stop

Sinal de VENDA → Sell + Sell Limit + Sell Stop

Essa abordagem prepara o sistema tanto para correções quanto para rompimentos de preço.

3. Gestão Flexível de Posições: Sistema de Hedge e Grade

Após a confirmação da tendência, a operação principal (BUY/SELL) é aberta. Em seguida:

Ordens limite são colocadas com base na distância da grade

Ordens stop são colocadas na direção oposta à tendência

Esse sistema garante flexibilidade em mercados voláteis.

4. Limpeza Inteligente de Ordens

Quando a operação principal é encerrada, todas as ordens pendentes relacionadas são removidas automaticamente:

Reduz o uso desnecessário de margem

Mantém o gráfico limpo

Melhora o controle de risco e a organização das ordens

5. Trailing Stop Dinâmico com Base em ATR

Proteja os lucros com um trailing stop adaptável à volatilidade do mercado:

Mercado calmo : 1.2x ATR

Volátil : 1.5x ATR

Alta volatilidade: 2.0–2.5x ATR

A distância do trailing é ajustada automaticamente com base no comportamento do ativo.

6. Proteção Break Even

Quando a operação atinge um determinado nível de lucro, o SL é movido para o preço de entrada:

Elimina a possibilidade de prejuízo

Protege contra reversões repentinas

Garante a preservação do capital

7. Gestão Flexível de TP/SL

O usuário pode definir Take-Profit e Stop-Loss:

Com valores fixos em pontos

Ou dinamicamente com multiplicadores de ATR

Maior flexibilidade para diferentes condições de mercado.

8. Controle Avançado de Grade e Tamanho de Lote

Para cada estratégia, é possível definir:

Tamanho máximo do lote

Passo da grade (grid step)

Isso evita crescimento excessivo de posições e garante disciplina operacional.

9. Painel de Informações em Tempo Real

Um painel visual no gráfico exibe:

Nome do ativo

Direção atual da tendência

Status de lucro/prejuízo em tempo real

Design e posicionamento totalmente personalizáveis.

🧩 Etiquetas de Estratégia:

Ordens Limite → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit

Ordens Stop → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop

Estratégia de Hedge → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop

Limite + Stop → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop

ℹ️ INFORMAÇÃO:

"Este robô funciona com as configurações padrão. Por favor, ajuste sua estratégia de risco e gerenciamento conforme necessário.

Você pode avaliar seu desempenho testando em uma conta demo."

⭐ Se você gostou do robô, uma avaliação de 5 estrelas seria muito bem-vinda!

Boa sorte e bons trades! 🍀