Bollinger Hedge
- Experts
- Ahmet Gokcen Sirma
- Versione: 1.20
- Attivazioni: 10
🧠 Bollinger Hedge EA: Un Robot di Trading Dinamico e Strategico
1. Strategia Basata su Pattern: Bande di Bollinger + Allineamento con il Trend
Bollinger Hedge EA combina le bande di Bollinger con l’analisi della direzione del trend per generare forti segnali tecnici di acquisto/vendita.
-
Bande di Bollinger: Rilevano zone di ipercomprato/ipervenduto in base al comportamento del prezzo vicino alle bande superiore e inferiore.
-
Filtro di Trend: Determina la direzione del mercato utilizzando RSI, medie mobili (MA) e ATR.
Le operazioni vengono aperte solo quando i segnali sono allineati con un trend tecnicamente confermato.
2. Struttura Modulare con 6 Strategie
Il robot offre 6 strategie intelligenti per adattarsi a diverse condizioni di mercato:
✅ Normale
✅ Martingala
✅ Limite
✅ Stop
✅ Hedge
✅ Limite + Stop (novità!)
Nella strategia Limite + Stop:
-
Con segnale BUY → Buy + Buy Limit + Buy Stop
-
Con segnale SELL → Sell + Sell Limit + Sell Stop
Questa struttura prepara il sistema sia a ritracciamenti che a breakout.
3. Gestione Flessibile delle Posizioni: Sistema Hedge + Grid
Una volta confermato il trend, viene aperta la posizione principale (BUY/SELL). Successivamente:
-
Vengono piazzati ordini limite in base alla distanza della griglia
-
Vengono piazzati ordini stop nella direzione opposta
Questa struttura garantisce flessibilità in mercati volatili.
4. Pulizia Intelligente degli Ordini
Alla chiusura della posizione principale, tutti gli ordini pendenti collegati vengono eliminati automaticamente:
-
Riduce l’uso inutile del margine
-
Mantiene pulito il grafico
-
Migliora la gestione del rischio
5. Trailing Stop Dinamico Basato su ATR
Proteggi i profitti con un trailing stop che si adatta alla volatilità di mercato:
-
Mercato tranquillo: 1.2x ATR
-
Volatilità moderata: 1.5x ATR
-
Alta volatilità: 2.0–2.5x ATR
La distanza del trailing si adatta automaticamente al comportamento dello strumento.
6. Protezione Break Even (Zero Rischi)
Quando una posizione raggiunge un livello definito di profitto, lo SL viene spostato al prezzo di entrata:
-
Elimina il rischio di perdita
-
Protegge da inversioni improvvise
-
Preserva il capitale
7. Gestione Flessibile di TP/SL
L’utente può impostare Take-Profit e Stop-Loss:
-
Come valori fissi in punti
-
O in modo dinamico usando moltiplicatori ATR
Massima adattabilità alle condizioni di mercato.
8. Controllo Avanzato di Griglia e Lotti
Per ogni strategia è possibile definire:
-
Dimensione massima del lotto
-
Distanza della griglia
Previene la crescita incontrollata delle posizioni e mantiene la disciplina nel trading.
9. Pannello Informativo in Tempo Reale
Un pannello visivo sul grafico mostra:
-
Nome del simbolo
-
Direzione del trend attuale
-
Stato del profitto in tempo reale
Il design e la posizione del pannello sono completamente personalizzabili.
🧩 Etichette Strategiche:
Ordini Limite → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
Ordini Stop → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
Strategia Hedge → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
Limite + Stop → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop
ℹ️ INFORMAZIONI:
"Questo robot funziona con le impostazioni predefinite. Ti consigliamo di regolare la strategia di rischio e la gestione in base alle tue esigenze.
Puoi testarne le prestazioni su un conto demo."
⭐ Se ti è stato utile, una recensione a 5 stelle sarebbe molto apprezzata!
Buona fortuna e buon trading! 🍀