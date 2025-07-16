Bollinger Hedge

🧠 Bollinger Hedge EA: Un Robot di Trading Dinamico e Strategico

1. Strategia Basata su Pattern: Bande di Bollinger + Allineamento con il Trend

Bollinger Hedge EA combina le bande di Bollinger con l’analisi della direzione del trend per generare forti segnali tecnici di acquisto/vendita.

  • Bande di Bollinger: Rilevano zone di ipercomprato/ipervenduto in base al comportamento del prezzo vicino alle bande superiore e inferiore.

  • Filtro di Trend: Determina la direzione del mercato utilizzando RSI, medie mobili (MA) e ATR.

Le operazioni vengono aperte solo quando i segnali sono allineati con un trend tecnicamente confermato.

2. Struttura Modulare con 6 Strategie

Il robot offre 6 strategie intelligenti per adattarsi a diverse condizioni di mercato:

✅ Normale
✅ Martingala
✅ Limite
✅ Stop
✅ Hedge
✅ Limite + Stop (novità!)

Nella strategia Limite + Stop:

  • Con segnale BUY → Buy + Buy Limit + Buy Stop

  • Con segnale SELL → Sell + Sell Limit + Sell Stop

Questa struttura prepara il sistema sia a ritracciamenti che a breakout.

3. Gestione Flessibile delle Posizioni: Sistema Hedge + Grid

Una volta confermato il trend, viene aperta la posizione principale (BUY/SELL). Successivamente:

  • Vengono piazzati ordini limite in base alla distanza della griglia

  • Vengono piazzati ordini stop nella direzione opposta

Questa struttura garantisce flessibilità in mercati volatili.

4. Pulizia Intelligente degli Ordini

Alla chiusura della posizione principale, tutti gli ordini pendenti collegati vengono eliminati automaticamente:

  • Riduce l’uso inutile del margine

  • Mantiene pulito il grafico

  • Migliora la gestione del rischio

5. Trailing Stop Dinamico Basato su ATR

Proteggi i profitti con un trailing stop che si adatta alla volatilità di mercato:

  • Mercato tranquillo: 1.2x ATR

  • Volatilità moderata: 1.5x ATR

  • Alta volatilità: 2.0–2.5x ATR

La distanza del trailing si adatta automaticamente al comportamento dello strumento.

6. Protezione Break Even (Zero Rischi)

Quando una posizione raggiunge un livello definito di profitto, lo SL viene spostato al prezzo di entrata:

  • Elimina il rischio di perdita

  • Protegge da inversioni improvvise

  • Preserva il capitale

7. Gestione Flessibile di TP/SL

L’utente può impostare Take-Profit e Stop-Loss:

  • Come valori fissi in punti

  • O in modo dinamico usando moltiplicatori ATR

Massima adattabilità alle condizioni di mercato.

8. Controllo Avanzato di Griglia e Lotti

Per ogni strategia è possibile definire:

  • Dimensione massima del lotto

  • Distanza della griglia

Previene la crescita incontrollata delle posizioni e mantiene la disciplina nel trading.

9. Pannello Informativo in Tempo Reale

Un pannello visivo sul grafico mostra:

  • Nome del simbolo

  • Direzione del trend attuale

  • Stato del profitto in tempo reale

Il design e la posizione del pannello sono completamente personalizzabili.

🧩 Etichette Strategiche:

Ordini Limite → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
Ordini Stop → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
Strategia Hedge → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
Limite + Stop → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop

ℹ️ INFORMAZIONI:
"Questo robot funziona con le impostazioni predefinite. Ti consigliamo di regolare la strategia di rischio e la gestione in base alle tue esigenze.
Puoi testarne le prestazioni su un conto demo."

⭐ Se ti è stato utile, una recensione a 5 stelle sarebbe molto apprezzata!
Buona fortuna e buon trading! 🍀


Prodotti consigliati
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - progettato per aprire le negoziazioni! Questo è un robot di trading che utilizza speciali algoritmi innovativi e avanzati per calcolare i suoi valori, il tuo assistente nel mondo dei mercati finanziari. Utilizza il nostro set di indicatori della serie SolarTrade Suite per scegliere meglio il momento in cui lanciare questo robot. Dai un'occhiata agli altri nostri prodotti della serie SolarTrade Suite in fondo alla descrizione. Vuoi n
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
EvoNightEA MT5
Ivan Pochta
4.5 (2)
Experts
EvoNightEA MT5 v.10.3 Presets:   Download >>> EvoNightEA MT5   v.10.3   Live Results:   Here >>> EvoNightEA   is a fully automated Expert Advisor based at midnight scalping during the low market volatility.   EvoNightEA   is based on the principles of channel trading and Price Action. The system analyzes the price movement in the daily range and, based on the data obtained, trades in the low-volatility market in rollover. Most of the parameters are dynamic, thus reducing the chance of overfitti
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Experts
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Dynamic Trend MACD Expert
Joao M Baltazar Vrea Da Silva
Experts
Dynamic Trend MACD Expert is an advanced algorithmic trading solution designed to operate efficiently on MetaTrader 5 (MT5). Using a smart combination of indicators, the algorithm aims to identify profitable trading opportunities based on the MACD indicator and trend analysis. The algorithm incorporates the powerful MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator to assess the strength and direction of a trend. This allows for accurate analysis of momentum changes in the market. Dynamic T
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
L'S&P 500 Scalper Advisor è uno strumento innovativo progettato per i trader che desiderano operare con successo sull'indice S&P 500. L'indice è uno degli indicatori più utilizzati e prestigiosi del mercato azionario americano, che comprende le 500 maggiori società degli Stati Uniti. Peculiarità: Soluzioni di trading automatizzate:       Il consulente si basa su algoritmi avanzati e analisi tecniche per adattare automaticamente la strategia alle mutevoli condizioni di mercato. Approccio versati
Alpha Trigger
Ming Ying Lee
Experts
Alpha Trigger - Advanced Precision Trading System Harness the Power of Strategic Market Timing The Alpha Trigger system is a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture high-probability market movements during key trading sessions. By leveraging advanced price action analysis and precise entry timing, Alpha Trigger aims to capitalize on institutional market flows and breakout opportunities. Introductory Price - $299, will go up $100 every 10 purchases Live Signal - https
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   99 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   149 USD , and grad
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Easy Scalper
Ibrahim Konyali
Experts
Easy Scalper MT5 LAUNCH PROMO: ONLY FEW COPY OUT OF AT $99! Next price: 299$ Easy scalper designed to calculate the best time to buy or sell using many different techniques. The EA does not use grid, martingale, arbitrage. The trading system is suitable for both experienced traders and beginners. The EA includes protection against high spreads, and allows you to trade with a fixed or automatic lot size.Feel free to get in touch with me for any questions.  Monitoring :  https://www.mql5.com/e
Stacking King EA MT5
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Stacking King EA – Precisione, potenza, semplicità di utilizzo Descrizione: Lo Stacking King EA è un potente strumento di trading che ti consente di aprire istantaneamente più operazioni con un solo clic o di accumulare automaticamente operazioni ogni minuto per una durata prestabilita, direttamente sul tuo terminale MT5 attivo. Che tu sia uno scalper, un trend rider o un trader che accumula breakout, questo EA ti offre il pieno controllo con il minimo sforzo. Progettato per trader veri, in me
ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
Damiem Marchand De Campos
5 (4)
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo. Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo EURJPY, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5. Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni. L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del p
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (233)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Experts
Maximum Infinity Pro – EA Grid Avanzato per MT5 Maximum Infinity Pro è un Expert Advisor (EA) di livello professionale progettato per MetaTrader 5, che combina una logica di trading a griglia avanzata con una robusta gestione del rischio e strategie di entrata/uscita adattive. Questo EA è adatto sia ai trader principianti che a quelli esperti che desiderano una soluzione di trading affidabile, flessibile e completamente automatizzata. Caratteristiche Principali Sistema a Griglia Intelligente (S
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
IPeurusd5
ANO IDS
4.11 (9)
Experts
The EA is recommended for trading EURUSD(or EURGBP) M15 or M30. It is based on the strategy of "waiting out", the market entry (and exit) points are determined on the basis of correlation of a number of indicators. The trading volume for opening a position depends on results of previous trades. It is possible to limit the amount of risk (the AutoMM parameter). It is also possible to set the maximum spread, above which the EA will automatically suspend trading (the MaxSpread parameter). It also h
Advanced Grid Trader
Adrian Patrascu
Experts
The ADVANCED GRID TRADER Expert Advisor (EA) is an automated trading system designed to capitalize on price fluctuations in all currency pairs and metals (XAU/XAG). It can be used in any timeframe however the best results were achieved in the Daily timeframe with EMA 178, reversed trades.   The EA employs a grid trading strategy, where buy and sell orders are placed at regular grid points. The user sets its take profit step as well to best take advantage from market movements.   The ADVANCED GRI
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Auto sl tp settings MT5
Kaijun Wang
Experts
任何交易者的最佳伙伴！ 该EA加载后: 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 特性 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 自动止盈止损设置 自动设置止损止盈的开关 固定止损的点数设置 固定止盈的点数设置 自动使用波幅自动计算的TP设置 波幅自动计算的TP的风险系数设置 超过一定开仓时间的订单不再设置止盈止损. 止损保护设置 止损保护开关 止损保护启动点数设置 盈利保护点数设置 止损移动设置 移动止损开关 移动止损启动点数设置 移动止损回撤点数设置 有任何问题,欢迎交流...
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper Pro  is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading  GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven trading principle since the market exist – namely a position entry in the direction of a distinctive market impulse and a following correction. This principle has been proven rock solid since the markets exi
QuantLot Expert MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Experts
QuantLot Expert: The Ultimate Reversal System for EURUSD QuantLot Expert is a professional Expert Advisor (EA) designed for the EURUSD M15 chart. It is an advanced automated system that utilizes a powerful Reversal strategy to pinpoint potential price turning points and capitalize on market movements. This EA is built for traders who demand consistency and freedom from continuous market monitoring. Key Features Accurate Reversal Strategy: The EA identifies trading opportunities by automaticall
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experts
With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.88 (33)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 500   USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, con
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (327)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione e disciplina. Quantum King E
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
5 (19)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone non è il classico Expert Advisor.   Combina anni di ricerca e gestione patrimoniale. Live:   Remstone Club   ICMarkets   LMAX   Tickmill The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 Dal 2018   , la mia ultima società, Armonia Capital, ha fornito il segnale ARF a Darwinex, un gestore patrimoniale regolamentato dalla FCA, raccogliendo 750.000 dollari. Padroneggia 4 classi di attività con un unico consulente! Nessuna promessa, nessun adattamento, nessuna illus
The ORB Master
Profalgo Limited
4.73 (11)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.08 (25)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (25)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (4)
Experts
Solo 2 copie disponibili a 599 $ Prossimo prezzo: 699 $ Senza esagerazioni e senza rischi inutili. Con un drawdown minimo: One Man Army è un sistema di trading multivaluta progettato sia per il trading personale sia per le società di prop trading. Segue una strategia di scalping basata sulle correzioni e inversioni di mercato a breve e medio termine, operando tramite ordini limitati pendenti. Questo robot di trading non indovina la direzione del mercato — entra ai livelli di prezzo migliori con
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (482)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori d
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.76 (34)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (4)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (2)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA , votazione multi-IA e logica di trading dinamica . Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD , con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità. Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mer
Zenith FX EA MT5
Maxim Kurochkin
4.67 (3)
Experts
Zenith FX – Sistema Avanzato di Intelligenza Artificiale Meccanica Panoramica Zenith FX rappresenta la nuova generazione di architettura algoritmica progettata per offrire precisione a livello istituzionale su XAUUSD (Oro) e USDJPY (Dollaro/Yen Giapponese) . Basato sulla struttura analitica introdotta in Axon Shift e Vector Prime, il sistema integra un quadro neurale rinforzato, in grado di adattarsi in tempo reale alla volatilità, alle variazioni di liquidità e alle correlazioni tra metalli e
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.83 (122)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 606$ -> 808$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.69 (16)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (26)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che comb
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (123)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
5 (8)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portato alla creazione di un potente algor
SGear
Olesia Kusmenko
4.4 (5)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Il KT Gold Nexus EA è un sistema di trading professionale progettato per il mercato spot dell'oro (XAUUSD). Sviluppato utilizzando un ampio set di dati storici ad alta precisione, ha superato rigorosi test di stress e verifiche di robustezza in vari regimi e cicli di mercato. Grazie all'uso di tecniche algoritmiche avanzate, tra cui ottimizzazioni basate sull'intelligenza artificiale, questo EA è progettato per garantire stabilità a lungo termine. Opera esclusivamente nella direzione long (acqui
AEgis FX
Peter Robert Grange
Experts
AEGIS FX — Lo Scudo del Trading Intelligente AEGIS FX rappresenta la nuova fase nell’evoluzione dei sistemi di trading algoritmico, sviluppato sulla base della serie Dynamics. Unendo i punti di forza di Neuro Dynamics , ZeroPoint Dynamics e DeepLayer Dynamics , AEGIS FX introduce un esclusivo framework di protezione del capitale, progettato per le esigenze del trading moderno. Segnale Live & Performance Come gli altri advisor della serie Dynamics, AEGIS FX viene monitorato su conti reali per mos
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3 (27)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Altri dall’autore
Hedge and Grid
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Hedge and Grid EA – Trading intelligente basato sul trend e sulla protezione Hedge and Grid EA non si limita agli ordini di mercato: integra strategie avanzate con ordini pendenti hedge e grid , offrendo una risposta dinamica ai movimenti del mercato e un controllo ottimale del rischio. 1. Rilevamento del trend con MA, RSI e ATR Il robot combina diversi indicatori per identificare la direzione del trend con precisione: Due medie mobili (MA) RSI per individuare aree di ipercomprato/ipervend
Candle Forms
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
️ Candle Forms EA – Robot Forex Intelligente Basato su Pattern Candlestick (6 Strategie) Candle Forms EA è un robot di trading versatile che opera nel mercato Forex utilizzando algoritmi avanzati di Price Action. Analizza particolari pattern di candele per rilevare punti di inversione ad alta probabilità ed esegue operazioni basate su segnali filtrati tecnicamente. Supporta 6 strategie diverse, offrendo flessibilità e sicurezza. Ingressi Basati su Pattern di Candele Il robot analizza 6 pat
MACD Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
1. Fondamento strategico: Incroci tra MACD e Medie Mobili MACD Hedge EA si basa sui segnali generati dagli incroci tra l'indicatore MACD e le Medie Mobili (MA) . Questi segnali aiutano a individuare forti tendenze rialziste o ribassiste, garantendo l'apertura delle operazioni nella direzione corretta del mercato. 2. Gestione flessibile delle posizioni con sistema Hedge e Grid Una volta rilevata la direzione del trend, il robot apre una posizione principale (ACQUISTO/VENDITA). Allo stesso tempo,
Candle Forms Hedge Strategy
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Candle Hedge Strategy EA – Robot di trading intelligente basato sul Price Action Candle Hedge Strategy EA è un robot di trading avanzato che determina i punti di ingresso non attraverso indicatori classici , ma direttamente tramite il Price Action . Utilizza sei diverse formazioni di candele per rilevare in modo intuitivo la direzione del mercato. 1. Sistema di ingresso basato sul Price Action Il robot analizza sei formazioni di candele specifiche sul grafico ed entra in posizione solo q
Bollinger Bands and ATR
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Robot Forex Bollinger Bands e ATR Per avere successo nel mercato Forex è necessaria una strategia potente e intelligente. Il robot Forex "Bollinger Bands e ATR" è stato sviluppato con un approccio innovativo basato sull’ analisi della volatilità e il rilevamento del trend . Questo robot gestisce automaticamente le operazioni utilizzando gli indicatori Bollinger Bands e ATR , identificando le migliori opportunità di acquisto e vendita. Con l'aggiunta della nuova strategia di copertura (hedge) , i
Viop Hedge EA
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Viop Hedge EA – Robot di trading strategico per il mercato VIOP Viop Hedge EA è un robot di trading algoritmico progettato specificamente per il mercato turco VIOP (Mercato dei Derivati e delle Opzioni della Borsa di Istanbul). Può essere utilizzato anche nel mercato Forex . Grazie alla sua struttura flessibile, supporta quattro diverse strategie : Hedge , Limit Orders , Martingale e Normal Trade . 1. Quattro strategie per un trading flessibile Il robot consente di attivare strategie divers
Viop MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Viop MACD Hedge EA – Robot di Strategia per VIOP Basato su Segnali Viop MACD Hedge EA è un robot di trading algoritmico ottimizzato per il mercato dei futures e delle opzioni della Borsa di Istanbul (VIOP). Grazie alla sua struttura flessibile, supporta quattro strategie: Hedge, Limit, Martingale e Trading Normale . È perfettamente compatibile anche con il mercato Forex. 1. Quattro Strategie in un Solo Sistema L’utente può attivare una delle seguenti strategie: Strategia Hedge: ordine limit
MACD Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
MACD Hedge EA: Robot di Trading Intelligente Multi-Strategia 1. Segnali Tecnici: Combinazione di MACD + RSI MACD Hedge EA genera segnali di ingresso utilizzando due indicatori principali: MACD : rileva la direzione e la forza del trend RSI : filtra condizioni di ipercomprato o ipervenduto per aumentare l'affidabilità La combinazione di questi due indicatori garantisce ingressi precisi e ben calibrati. 2. 6 Strategie Selezionabili Il robot supporta 6 strategie operative: Strategia Normale
Viop Bollinger Hedge
Ahmet Gokcen Sirma
Experts
Viop Bollinger Hedge EA – Robot di trading VIOP basato sulle Bande di Bollinger Viop Bollinger Hedge EA è un robot di trading algoritmico multi-strategia, progettato per il mercato dei future e delle opzioni della Borsa di Istanbul (VIOP) . Grazie alla sua infrastruttura flessibile, supporta quattro strategie : Hedge, Limit, Martingale e Normale. Può essere utilizzato in modo efficace anche nei mercati Forex . 1. Quattro strategie in un solo sistema L’utente può attivare una delle seguenti
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione