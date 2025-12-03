Bollinger Hedge
- Experten
- Ahmet Gokcen Sirma
- Version: 2.40
- Aktualisiert: 3 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
🧠 Bollinger Hedge EA: Ein Dynamischer und Strategischer Handelsroboter
1. Musterbasierte Strategie: Bollinger-Bänder + Trendausrichtung
Der Bollinger Hedge EA kombiniert Bollinger-Bänder mit der Trendrichtungsanalyse, um starke technische Kauf-/Verkaufssignale zu erzeugen.
-
Bollinger-Bänder: Erkennen überkaufte/überverkaufte Zonen anhand des Preisverhaltens nahe der oberen und unteren Bänder.
-
Trendfilter: Bestimmt die Marktrichtung unter Verwendung von RSI, gleitenden Durchschnitten (MA) und ATR.
Trades werden nur dann eröffnet, wenn das Signal mit einem technisch bestätigten Trend übereinstimmt.
2. Modulare Struktur mit 6 Strategien
Der Roboter bietet 6 intelligente Strategien zur Anpassung an verschiedene Marktbedingungen:
✅ Normal
✅ Martingale
✅ Limit
✅ Stop
✅ Hedge
✅ Limit + Stop (neu!)
Bei der Limit + Stop Strategie:
-
Bei einem BUY-Signal → Buy + Buy Limit + Buy Stop
-
Bei einem SELL-Signal → Sell + Sell Limit + Sell Stop
Diese Struktur bereitet das System sowohl auf Rücksetzer als auch auf Ausbrüche vor.
3. Flexibles Positionsmanagement: Hedge- & Grid-System
Sobald der Trend bestätigt ist, wird die Hauptposition (BUY/SELL) eröffnet. Anschließend:
-
werden Limit-Orders auf Basis des Grid-Abstands platziert
-
werden Stop-Orders in die entgegengesetzte Richtung gesetzt
Diese Struktur ermöglicht Flexibilität in volatilen Märkten.
4. Intelligente Order-Bereinigung
Sobald die Hauptposition geschlossen ist, werden alle zugehörigen Pending Orders automatisch gelöscht:
-
Vermeidung unnötiger Margin-Belastung
-
Übersichtlicheres Chartbild
-
Bessere Risikokontrolle
5. ATR-basierter Dynamischer Trailing Stop
Schützen Sie Ihre Gewinne mit einem Trailing Stop, der sich automatisch an die Marktvolatilität anpasst:
-
Ruhiger Markt: 1.2x ATR
-
Volatiler Markt: 1.5x ATR
-
Sehr volatil: 2.0–2.5x ATR
Der Abstand des Trailing Stops wird automatisch an das Marktverhalten angepasst.
6. Break-Even-Schutz
Erreicht ein Trade einen vordefinierten Gewinn, wird der SL auf den Einstiegspreis gesetzt:
-
Kein Verlust mehr möglich
-
Schutz vor plötzlichen Umkehrungen
-
Kapital bleibt gesichert
7. Flexibles TP/SL-Management
Der Nutzer kann Take-Profit und Stop-Loss auf zwei Arten festlegen:
-
Als feste Punktwerte
-
Dynamisch über ATR-Multiplikatoren
Maximale Anpassungsfähigkeit an das Marktumfeld.
8. Erweiterte Grid- & Lot-Kontrolle
Für jede Strategie lassen sich individuell festlegen:
-
Maximale Lotgröße
-
Grid-Abstand (Schrittgröße)
So wird ein übermäßiges Lotwachstum verhindert und die Kontrolle bleibt diszipliniert.
9. Live-Infopanel im Chart
Das visuelle Panel auf dem Chart zeigt:
-
Aktuelles Symbol
-
Aktuelle Trendrichtung
-
Echtzeit-Gewinn/Verlust-Status
Das Aussehen und die Position der Anzeige sind vollständig anpassbar.
🧩 Strategie-Tags:
Limit-Orders → Buy + Buy Limit / Sell + Sell Limit
Stop-Orders → Buy + Buy Stop / Sell + Sell Stop
Hedge-Strategie → Buy + Sell Stop / Sell + Buy Stop
Limit + Stop → Buy + Buy Limit + Buy Stop / Sell + Sell Limit + Sell Stop
ℹ️ INFORMATION:
"Dieser Roboter funktioniert mit den Standardeinstellungen. Bitte passen Sie Ihr Risikomanagement und Ihre Handelsstrategie entsprechend an.
Testen Sie die Leistung in einem Demokonto, um ein Gefühl für den Roboter zu bekommen."
