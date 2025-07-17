Squid X

5

SQUID X – Expert Advisor per il trading dell’Oro (XAU/USD)

Segnale live: Clicca qui


SQUID X si basa sull’azione del prezzo, strumenti classici e un timing di ingresso basato su regole. Questo EA è completamente automatizzato ed è adatto sia per lo scalping che per il trading intraday.

Caratteristiche principali:

  • Nessun Martingale, nessuna griglia → ingressi selettivi con stop loss fisso.

  • 4 modalità di rischio da Low Risk a High Risk → adattabili a diversi stili di trading.

  • Filtro di timing → esegue operazioni solo quando il mercato dell’oro mostra una chiara volatilità, evitando le ore tranquille.

  • Gestione rigorosa del rischio → stop loss integrato e limiti di drawdown.

  • Uso flessibile → supporta sia lo scalping veloce che le posizioni intraday.

SQUID X funziona come un sistema di trading disciplinato all’interno di MT5, operando 24/7 senza la necessità di monitorare costantemente i grafici.

IMPORTANTE! Dopo l’acquisto inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione.

Scopri gli altri miei EA sul Market MQL5: Clicca qui

Impostazioni consigliate:

  • Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5)

  • Simbolo: XAU/USD (Oro)

  • Timeframe: M15 (predefinito, regolabile per scalping o intraday)

  • Saldo minimo del conto: 100 USD (consigliato per una gestione sicura del rischio)

  • VPS: consigliato per il trading 24/7 a bassa latenza

Parametri chiave:

  • Lotto base: 0.01 (predefinito, regolabile in base alla dimensione del conto)

  • Take Profit: 300 pips (predefinito)

Installazione e configurazione:

  1. Download e installazione: dopo l’acquisto sul Market MQL5, vai nella cartella MQL5/Experts/Market nel tuo terminale MT5, dove troverai il file Squid_X.ex5.

  2. Collegamento al grafico: apri MT5, seleziona il grafico XAU/USD (M15 consigliato). Trascina Squid_X.ex5 sul grafico e configura i parametri di input.

  3. Abilita Algo Trading.

  4. Utilizza un VPS: garantisci un trading senza interruzioni, specialmente per lo scalping.

  5. Monitora il dashboard: usa il pannello mobile per seguire le performance in tempo reale.

  Ottieni subito SQUID X e migliora il tuo trading sull’oro con automazione e controllo!


Recensioni 4
SSJ GOD
90
SSJ GOD 2025.09.26 00:14 
 

i only test in demo this week and damn i make more profit than any other bot and the seller is realy kind to not over price i feel i can start my dream with this bot so if you looking for a bot dont hesitate the backtest is real as in demo ok by

Stephen J Martret
2445
Stephen J Martret 2025.07.23 04:45 
 

Early days but Squid X has been performing exceptionally well on my live account, same as the backtests. Its even more impressive the performance on the backtests so I'm looking forward to seeing what this can do to grow a small and potentially larger account in the future. Also Duy the developer is very supportive and helpful. Ill update my review and show results in the comments section after 1-2 weeks

raja5655
762
raja5655 2025.07.20 15:50 
 

Good expert and the author is professional, kind and quick to respond. I wish him the best.

GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experts
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
ReversionProX
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
Reversion Pro X – Advanced Mean-Reversion Trading System Reversion Pro X is a smart and efficient automated trading system built on a powerful mean-reversion strategy . It captures price moves back to the average after strong directional impulses , allowing you to trade market overreactions with precision. Designed for Forex, Gold, and Indices , the system adapts to different market conditions and is fully optimized for prop firm rules, low drawdown, and consistent performance . Core Features Im
HFT AOs GOLD
Murad Nagiev
Experts
HFT AOs Segnale di Trading in Tempo Reale -  https://www.mql5.com/en/signals/2324741 HFT AOs è un sistema di trading ad alta frequenza (HFT) completamente automatizzato, progettato per un'esecuzione rapida e adattiva nei mercati volatili. L'algoritmo utilizza analisi avanzata del flusso degli ordini e strategie di momentum a breve termine per identificare micro-opportunità durante la giornata. Caratteristiche principali: Trading completamente automatizzato senza intervento manuale Esecuzione a b
News Advisor MT5 Pro
Zakaria Rachid
Experts
This Expert Advisor is designed for news trading. This version is the professional version for MT5. The price of this version is going to be 50 USD for a limited number of copies. The Final price is 99 USD. Please find below the MT4 version of the expert: News Advisor MT4 Pro. The main advantage of this expert is that it’s offering backtesting capabilities (something that is not found in most news expert advisors). This ability gives you the opportunity to optimize and test the efficacity, the s
Zen Hedge
A Rop Le
Experts
Zen Hedge EA – Lock Profits When the Market Moves Zen Hedge is an intelligent EA that combines two-way hedging with dynamic trend-following entries to maximize profits during market swings . Key Advantages: Automatically opens BUY/SELL orders and adds positions in the right direction when a clear trend forms Uses ATR to determine optimal entry points and avoid noise Auto-closes all trades when total profit exceeds total loss – preserving capital and boosting performance Built-in daily loss li
MEA Pro Ea v1
Nguyen Thanh Truc
Experts
MEA Pro - The Ultimate Money Flow Analysis Engine Breakthrough Analysis Technology At the core of this EA is a proprietary algorithm that acts like a powerful microscope. Instead of just looking at the final result of a candle, it has the unique ability to dissect and analyze every single price tick that formed that candle. For each tick, the EA analyzes two factors: The direction of the price movement. More importantly, the trading volume associated with that specific tick. It has the capabilit
Fipoy Master Pro
Md Nasar Uddin Redoy
Experts
Fipoy Master Pro – Smart Order Block EA for MT5 Launch Price: $299 (Next: $399) | Final Price: $2499 Fipoy Master Pro is an advanced MT5 EA that trades Order Block setups with Fibonacci confirmation. Built with smart money concepts and full auto-management, it features a premium dashboard, smart risk control, and real-time performance stats. Key Features: Order Block + Fibonacci-based entries Auto/Fix lot sizing Smart Panel for real-time stats Custom trading hours Full TP/SL/trailing automation
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
Experts
Violet Panther Scalper MT5 is specially designed to work as scalper and a trend trade system. Panther strategy is based on two moving average crosses and candlestick reader relative to theses averages. A trade in filter based on ATR values can be configured to make EA works only on true trends. So, if trigger condition is true, Panther strat to trade on each new condition achieved. An aditional trend filter can be configured based on TRIX indicator , making possible to confirm such trend behavio
Alpha Trigger
Ming Ying Lee
Experts
Alpha Trigger - Advanced Precision Trading System Harness the Power of Strategic Market Timing The Alpha Trigger system is a sophisticated algorithmic trading solution designed to capture high-probability market movements during key trading sessions. By leveraging advanced price action analysis and precise entry timing, Alpha Trigger aims to capitalize on institutional market flows and breakout opportunities. Introductory Price - $299, will go up $100 every 10 purchases Live Signal - https
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experts
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Risk management discipline
Md Rubel Islam
Experts
MT4 Version here: https://www.mql5.com/en/market/product/89114 For Deriv Synthetic indices MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/95814  Hello traders, I believe you all know that risk and money management along with psychology are the keys to success in trading. No matter how strong one’s strategy is, without these 3 criteria they will always face losses in the long run. I have created an EA to control our human behaviors. This EA will force us to be discipline exactly the way you will s
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
L'S&P 500 Scalper Advisor è uno strumento innovativo progettato per i trader che desiderano operare con successo sull'indice S&P 500. L'indice è uno degli indicatori più utilizzati e prestigiosi del mercato azionario americano, che comprende le 500 maggiori società degli Stati Uniti. Peculiarità: Soluzioni di trading automatizzate:       Il consulente si basa su algoritmi avanzati e analisi tecniche per adattare automaticamente la strategia alle mutevoli condizioni di mercato. Approccio versati
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experts
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Cavendish Fund
Nguyen Van Bo
Experts
Welcome to Cavendish Fund EA Cavendish Fund EA ,  the groundbreaking MQL5 expert advisor will change the way you trade. The EA was developed with the aim of passing the challenges set by prop firms such as FTMO, The5ers... Live Signal 1:  https://www.mql5.com/en/signals/2224541 Live Signal 2: https://www.mql5.com/en/signals/2224887 Live Signal 3: https://www.mql5.com/en/signals/2219793 * IMPORTANT:  The EA only works effectively when set up on multiple currency pairs simultaneously. Therefore, b
Form Designer Assistant
Maryna Shulzhenko
Experts
Form Designer : Advanced Trading Bot for Forex and Cryptocurrency Markets Form Designer represents the latest advancement in automated trading technology designed to perform optimally in both the Forex and Cryptocurrency markets (with supported brokers). This highly effective tool has unique capabilities, making it an indispensable assistant for traders. Key features and benefits: Multi-currency: Form Designer supports a wide range of currency pairs, providing flexibility and versatility in t
Easy Scalper
Ibrahim Konyali
Experts
Easy Scalper MT5 LAUNCH PROMO: ONLY FEW COPY OUT OF AT $99! Next price: 299$ Easy scalper designed to calculate the best time to buy or sell using many different techniques. The EA does not use grid, martingale, arbitrage. The trading system is suitable for both experienced traders and beginners. The EA includes protection against high spreads, and allows you to trade with a fixed or automatic lot size.Feel free to get in touch with me for any questions.  Monitoring :  https://www.mql5.com/e
Ride Trend
Kambiz Shahriarynasab
Experts
Only gold and bitcoin can be profitable. Trade time is 30 minutes and trend time is 1 hour. You should check the efficiency of this robot at the end of three months. Strong trends make very good profits. There are many inputs for your personalization, but the best settings are defined by default. This indicator will have many updates and special settings will be added to it. You can contact us via Instagram, Telegram, WhatsApp, email or here. We are ready to answer you.
FlashTrader Pro
Roman Lomaev
Experts
FlashTrader Pro – Expert Advisor per Scalping sul Forex Descrizione Generale FlashTrader Pro è un EA automatizzato progettato per lo scalping e il trading a breve termine sul Forex. Reagisce ai movimenti improvvisi dei prezzi aprendo trade quando sono soddisfatte le condizioni impostate su tempo e volatilità. Utilizza un piccolo grid di ordini, trailing stop per proteggere i profitti e controllo dello spread per ridurre i costi. Ottimale per coppie con spread basso (EURUSD, GBPUSD, ecc.).
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experts
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experts
Traders Toolbox Premium è uno strumento all-in-one creato sulla base di un'ampia formazione sulle strategie di trading comuni al fine di automatizzare tali strategie e calcoli. Caratteristiche:   19 Segnali individuali   - Ciascuno di questi segnali può essere polarizzato in una configurazione in stile rete neurale per costituire il risultato finale/complessivo. Ogni segnale ha le proprie impostazioni da personalizzare o ottimizzare se necessario.   Visualizzazione su schermo completa -  sei
Prop Lifetime Ea MT5
Suleyman Ozturk
5 (1)
Experts
Prop-Lifetime EA MT5 – Entwickelt für Prop-Firm-Challenges (z. B. FTMO) „Please send me a message after your purchase and let me know which prop firm you are using, so that I can provide you with the correct settings.“ Prop-Lifetime ist ein präziser, stabiler Expert Advisor, spezialisiert auf XAUUSD (Gold) im M1-Chart. Er wurde gezielt für das sichere Bestehen von Prop-Firm-Challenges wie FTMO entwickelt – mit minimalem Drawdown, ohne Martingale oder Grid. Er handelt diszipliniert, nur bei opti
Megalodon EA
Jan Isaac Rodriguez Castro
Experts
Megalodon EA – Smart Scalping for Forex Megalodon EA is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5, built for high-precision scalping on major currency pairs. It combines trend filters, range analysis, and professional risk management to deliver fast and reliable trades. Efficient trading with independent logic for buys and sells Automatic risk management with dynamic lot sizing and daily limits Smart filters by session, weekday, and market conditions Advanced options such as martingale
Gold survivor
Mr Charat Sattayamuk
Experts
This algorithm uses smart martingale. Able to survive in any situation. New orders are not determined by distance. But it is determined by the point where the market is expected to reverse. The robot start with ordering according to the trend. Never place orders that are against market trends and do not place orders in situations where market trends tend to reverse. Finally, you can earn more profits by using Trailing Stop.
Multicurrency Hedge MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Multicurrency Hedge is an Automatic Trading Robot based on Standard Deviation. The EA is suitable for both beginners and experienced traders. The Main trade is when the price goes beyond the Standard Deviation on the Main Currency pair, and then the trading on other pairs is executed, the Multicurrency Grid is Activated. Install EA on VPS and on one Currency pair "EURUSD", Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. PARAMETERS: SD_TIMEFRAME - time frame for signals search; SD_APRI
Institutional Levels
SASA MIJIN
Experts
Institutional Levels is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This algo is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, without reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automaticall
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Experts
This strategy integrates the  Nadaraya-Watson Envelope , Relative Strength Index (RSI) ,and  ATR Stop Loss Finder to identify high-probability trade setups with dynamic stop-loss placement. It is suitable for both  trend-following and mean-reversion trading styles . How It Works: • Nadaraya-Watson Envelope: A non-parametric regression-based indicator that smooths price action and identifies dynamic support and resistance zones. • RSI: Measures momentum and helps detect overbought/oversold cond
SSJ GOD
90
SSJ GOD 2025.09.26 00:14 
 

i only test in demo this week and damn i make more profit than any other bot and the seller is realy kind to not over price i feel i can start my dream with this bot so if you looking for a bot dont hesitate the backtest is real as in demo ok by

Stephen J Martret
2445
Stephen J Martret 2025.07.23 04:45 
 

Early days but Squid X has been performing exceptionally well on my live account, same as the backtests. Its even more impressive the performance on the backtests so I'm looking forward to seeing what this can do to grow a small and potentially larger account in the future. Also Duy the developer is very supportive and helpful. Ill update my review and show results in the comments section after 1-2 weeks

raja5655
762
raja5655 2025.07.20 15:50 
 

Good expert and the author is professional, kind and quick to respond. I wish him the best.

Duy Van Nguy
3388
Risposta dello sviluppatore Duy Van Nguy 2025.07.21 01:09
Thank you so much for your kind words and support! I'm always here to help and will continue doing my best to improve Squid X for everyone. Wishing you great success in your trading journey!
Iputu Jaya Wiharsa
1034
Iputu Jaya Wiharsa 2025.07.19 08:58 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Duy Van Nguy
3388
Risposta dello sviluppatore Duy Van Nguy 2025.07.21 01:08
Thank you for your feedback! I'm glad you found the backtest results promising. Squid X is designed to adapt well to real trading. Feel free to reach out anytime if you have any questions!
