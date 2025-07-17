FlashTrader Pro Roman Lomaev Experts

FlashTrader Pro – Expert Advisor per Scalping sul Forex Descrizione Generale FlashTrader Pro è un EA automatizzato progettato per lo scalping e il trading a breve termine sul Forex. Reagisce ai movimenti improvvisi dei prezzi aprendo trade quando sono soddisfatte le condizioni impostate su tempo e volatilità. Utilizza un piccolo grid di ordini, trailing stop per proteggere i profitti e controllo dello spread per ridurre i costi. Ottimale per coppie con spread basso (EURUSD, GBPUSD, ecc.).