Squid X
- Experts
- Duy Van Nguy
- Versione: 2.4
- Aggiornato: 8 settembre 2025
- Attivazioni: 5
SQUID X – Expert Advisor per il trading dell’Oro (XAU/USD)
Segnale live: Clicca qui
SQUID X si basa sull’azione del prezzo, strumenti classici e un timing di ingresso basato su regole. Questo EA è completamente automatizzato ed è adatto sia per lo scalping che per il trading intraday.
Caratteristiche principali:
-
Nessun Martingale, nessuna griglia → ingressi selettivi con stop loss fisso.
-
4 modalità di rischio da Low Risk a High Risk → adattabili a diversi stili di trading.
-
Filtro di timing → esegue operazioni solo quando il mercato dell’oro mostra una chiara volatilità, evitando le ore tranquille.
-
Gestione rigorosa del rischio → stop loss integrato e limiti di drawdown.
-
Uso flessibile → supporta sia lo scalping veloce che le posizioni intraday.
SQUID X funziona come un sistema di trading disciplinato all’interno di MT5, operando 24/7 senza la necessità di monitorare costantemente i grafici.
IMPORTANTE! Dopo l’acquisto inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione.
Scopri gli altri miei EA sul Market MQL5: Clicca qui
Impostazioni consigliate:
-
Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5)
-
Simbolo: XAU/USD (Oro)
-
Timeframe: M15 (predefinito, regolabile per scalping o intraday)
-
Saldo minimo del conto: 100 USD (consigliato per una gestione sicura del rischio)
-
VPS: consigliato per il trading 24/7 a bassa latenza
Parametri chiave:
-
Lotto base: 0.01 (predefinito, regolabile in base alla dimensione del conto)
-
Take Profit: 300 pips (predefinito)
Installazione e configurazione:
-
Download e installazione: dopo l’acquisto sul Market MQL5, vai nella cartella MQL5/Experts/Market nel tuo terminale MT5, dove troverai il file Squid_X.ex5.
-
Collegamento al grafico: apri MT5, seleziona il grafico XAU/USD (M15 consigliato). Trascina Squid_X.ex5 sul grafico e configura i parametri di input.
-
Abilita Algo Trading.
-
Utilizza un VPS: garantisci un trading senza interruzioni, specialmente per lo scalping.
-
Monitora il dashboard: usa il pannello mobile per seguire le performance in tempo reale.
Ottieni subito SQUID X e migliora il tuo trading sull’oro con automazione e controllo!
i only test in demo this week and damn i make more profit than any other bot and the seller is realy kind to not over price i feel i can start my dream with this bot so if you looking for a bot dont hesitate the backtest is real as in demo ok by