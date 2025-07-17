SQUID X – 골드 (XAU/USD) 거래용 엑스퍼트 어드바이저 (Expert Advisor)



실시간 시그널: 여기 클릭

SQUID X는 프라이스 액션, 클래식 도구, 그리고 규칙 기반 진입 타이밍에 따라 설계되었습니다. 이 EA는 완전 자동화되어 있으며 스캘핑과 데이 트레이딩 모두에 적합합니다.

주요 특징:

마틴게일 없음, 그리드 없음 → 선택적인 진입과 고정 손절매.

4가지 리스크 모드 (Low Risk ~ High Risk) → 각자의 트레이딩 스타일에 맞춤 적용 가능.

타이밍 필터 → 금 시장에 명확한 변동성이 있을 때만 거래하며, 조용한 시간을 피함.

엄격한 리스크 관리 → 내장 손절매와 최대 손실 제한.

유연한 사용 → 빠른 스캘핑과 데이 트레이딩 포지션 모두 지원.

SQUID X 는 MT5 내에서 규율 있는 트레이딩 시스템처럼 24/7 운영되며, 차트를 계속 지켜볼 필요가 없습니다.

중요! 구매 후 개인 메시지를 보내주시면 설치 매뉴얼과 설정 안내를 드리겠습니다.

MQL5 마켓에서 제 다른 EA도 확인해보세요: 여기 클릭

추천 설정:

플랫폼: MetaTrader 5 (MT5)

심볼: XAU/USD (골드)

시간 프레임: M15 (기본값, 스캘핑 또는 데이 트레이딩용으로 조정 가능)

최소 계좌 잔액: 100 USD (안전한 리스크 관리를 위해 권장)

VPS: 저지연 24/7 거래를 위해 권장

핵심 파라미터:

기본 로트: 0.01 (기본값, 계좌 크기에 따라 조정 가능)

테이크 프로핏: 300 핍 (기본값)

설치 및 설정:

다운로드 및 설치: MQL5 마켓에서 구매 후, MT5 터미널의 MQL5/Experts/Market 폴더로 이동하면 Squid_X.ex5 파일을 찾을 수 있습니다. 차트에 적용: MT5를 열고 XAU/USD 차트(M15 권장)를 선택한 후 Squid_X.ex5를 드래그하여 차트에 적용하고 입력 파라미터를 설정합니다. 알고 트레이딩 활성화. VPS 사용: 특히 스캘핑 전략의 경우 거래가 중단되지 않도록 보장. 대시보드 모니터링: 이동 가능한 대시보드로 실시간 성과 추적.

지금 바로 SQUID X를 받아 자동화와 통제로 골드 트레이딩을 한 단계 업그레이드하세요!